Rapports de problèmes et de fiabilité : Notre évaluation des véhicules les plus populaires au Québec

Alexandre Gosselin
par Alexandre Gosselin
Conseils Automobiles - Voitures Économiques et Écologiques
Mosaïque de véhicules populaires au Québec avec leur note de fiabilité
Palmarès de fiabilité Écoloauto | Photos : constructeurs

Les rapports de problèmes et de fiabilité sont publiés sur Écoloauto depuis maintenant plus de six mois. Merci à toute l’équipe d’Écoloauto, qui rend ce travail possible chaque semaine.

À quoi sert ce palmarès

Le point de départ : les véhicules les plus populaires au Québec, soit essentiellement le top 25 des ventes de 2025. Les autres modèles ont été choisis pour leur importance dans le marché québécois, souvent parce qu’on les croise beaucoup sur le marché d’occasion.

Pour chacun, on a retenu la génération en cours quand elle avait assez de recul, ou la précédente quand la nouvelle est trop jeune. L’idée est simple : le plus de données possible, sur des véhicules que les gens achètent vraiment, pour éclairer un achat d’occasion.

Le but, ce n’est pas de vous dire quelle marque aimer. C’est de vous aider à acheter un usagé les yeux ouverts.

Comment les rapports sont produits

L’image résume les six étapes.

On choisit d’abord le modèle, la génération et les années. Un outil de recherche spécialisée conçu par l’équipe d’Écoloauto, propulsé par l’intelligence artificielle (IA), fait le tour du Web : rappels de Transports Canada et de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agence américaine de sécurité routière, dossiers de CarComplaints, avis de l’Association pour la protection des automobilistes (APA), de CAA-Québec et de Protégez-Vous, médias canadiens et forums. Chaque source est numérotée.

On juge ensuite la gravité des problèmes pour le Québec. Le froid, le sel et les courts trajets changent parfois le poids d’un défaut. Le texte est ensuite rédigé, corrigé, relu et envoyé à l’éditeur.

Infographie des six étapes de production des rapports de fiabilité
Comment sont produits les rapports de fiabilité

Le top 25 des ventes au Québec en 2025

De janvier à décembre 2025. Le Québec a enregistré 448 556 véhicules légers. Les 25 modèles ci-dessous font environ la moitié de ce volume. La colonne Rapport dit si un texte est en ligne. « Autre génération » veut dire que les ventes de 2025 portent surtout sur une génération plus récente que celle du rapport. « F-150 » et « Ram 1500 » veulent dire que le rapport couvre ce modèle, pas toute la famille de camionnettes sous la marque.

Rang Modèle Ventes Rapport
1 Ford F-Series 25 354 Oui, F-150
2 Toyota RAV4 16 581 Oui
3 Subaru Crosstrek 12 692 Oui, autre génération
4 Hyundai Kona 12 517 Oui, autre génération
5 Chevrolet Silverado 12 066 Oui
6 Hyundai Tucson 11 766 Oui
7 GMC Sierra 11 289 Oui
8 Kia Sportage 9 127 Oui, autre génération
9 Toyota Corolla 8 038 Oui
10 Honda CR-V 7 803 Oui, autre génération
11 Kia Seltos 7 674 Oui
12 Nissan Kicks 7 573 À venir
13 Mazda CX-5 7 351 Oui
14 Nissan Rogue 7 316 Oui
15 Volkswagen Taos 6 820 Non
16 Chevrolet Equinox EV 6 791 Trop récent, Equinox essence 2018-2024 couvert
17 Toyota Corolla Cross 6 652 Non
18 Nissan Kicks Play 6 291 À venir
19 Ram Pickup 6 243 Oui, Ram 1500
20 Mazda CX-30 6 022 Oui
21 Ford Escape 5 988 Oui
22 Hyundai Elantra 5 932 Oui
23 Volkswagen Tiguan 5 744 Non
24 Honda Civic 5 550 Oui
25 Honda HR-V 5 513 Non
  Autres modèles évalués, hors top 25    
34 Volkswagen Jetta 3 904 Oui
46 Ford Explorer 2 506 Oui
51 Chevrolet Equinox essence 2 315 Oui
52 Volkswagen ID.4 2 220 Oui
56 Tesla Model Y 2 142 Oui
69 Toyota Camry 1 578 Oui
103 Toyota Highlander 912 Oui
110 Tesla Model 3 842 Oui
148 Honda Accord 520 Oui
s.o. Chevrolet Bolt EV et EUV Absent du classement 2025 Oui

Comment la note est attribuée

La note va de A à E. Il n’y a pas de plus ni de moins. Cinq critères servent à toutes les marques. La quantité de rappels et de problèmes. La gravité : un incendie, une perte de direction ou une perte de freinage passe devant le reste. Le coût estimé des réparations. La réponse du constructeur, qu’il s’agisse d’un rappel, d’une extension de garantie, d’un correctif, ou de rien. Enfin, la nature du correctif. Une mise à jour, à distance ou chez le concessionnaire, pèse moins qu’une pièce à changer ou qu’un moteur à refaire.

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Une longue liste de rappels bénins, déjà appliqués sans que le propriétaire s’en rende compte, ne pèse pas comme un véhicule qui peut prendre feu. À l’inverse, un dossier mince ne sauve pas un moteur qui casse si le constructeur n’intervient pas.

La note peut s’appuyer sur la colonne « Années à privilégier ». Voici ce que veut dire chaque lettre.

Échelle de notes de fiabilité de A à E
Comment lire la note de fiabilité, de A à E

Le classement

La colonne « Années à privilégier » reprend seulement ce que dit chaque rapport. Dans chaque note, l’ordre suit le rang des ventes au Québec en 2025. La Bolt, absente de ce classement, ferme les C.

Véhicule et génération couverte Note Défaut principal Années à privilégier
Toyota RAV4, 5e génération, 2019-2025 A Câble haute tension des hybrides, coûteux 2022 et plus, éviter 2019
Subaru Crosstrek, 2e génération, 2018-2023 A Perte de puissance sur les 2018-2019 2021-2023, moteur 2,5 litres
Toyota Corolla, 2019-2026 A Direction des hybrides 2023-2024 Aucune en particulier
Mazda CX-5, 2e génération, 2017-2025 A Rappels sérieux concentrés sur 2018-2019 Aucune en particulier
Chevrolet Silverado et GMC Sierra, 2019-2026 B Poussoirs des V8, beaucoup de rappels 2022 et plus
Hyundai Tucson, 4e génération, 2022-2026 B Huile du 2,5 litres, 2022 et début 2023 2024 et plus
Honda CR-V, 5e génération, 2017-2022 B Dilution d’huile du 1,5 litre en hiver 2020-2022
Mazda CX-30, 1re génération, 2020-2025 B Huile sur certains turbo 2021-2022 Aucune en particulier
Honda Civic, 11e génération, 2022-2026 B Direction qui peut coincer, 2022-2025 2024 et plus, ou moteur 2,0 litres atmosphérique
Toyota Camry, 8e génération, 2018-2024 B Perte d’assistance au freinage, 2018-2019 2021-2024
Toyota Highlander, 4e génération, 2020-2026 B Boîte de vitesses du V6, parfois plus de 10 000 $ Hybride, ou turbo 2023-2026 plutôt que V6 2020-2022
Honda Accord, 11e génération, 2023-2026 B Dossier jeune, prétendeur et pompe à carburant Aucune en particulier
Ford F-150, 14e génération, 2021-2026 C Frein de stationnement qui peut serrer en roulant 2023 et plus, éviter les premiers 2021
Hyundai Kona, 1re génération, 2018-2023 C Bloc-batterie des électriques 2019-2020 Électriques 2022-2023
Nissan Rogue, 3e génération, 2021-2026 C Roulements du turbo, avis tardif Toutes, une fois les rappels du moteur turbo faits
Ram 1500, 5e génération, 2019-2026 C Poussoirs du HEMI, sans rappel au Canada 2022 et plus, éviter EcoDiesel 2019-2020 et HEMI eTorque 2021
Hyundai Elantra, 7e génération, 2021-2026 C Pompe à huile de certains 2023, risque d’incendie Hybride
Volkswagen Jetta, 7e génération, 2019-2026 C Câble de masse 2025-2026, risque d’incendie Aucune en particulier
Tesla Model Y, 1re génération, 2020-2025 C Longue liste de rappels, pompe à chaleur l’hiver Aucune en particulier
Tesla Model 3, 1re génération, 2017-2023 C 24 rappels, suspension et étriers en concession 2020 et plus, éviter 2017 à 2019
Chevrolet Bolt EV et EUV, 2017-2023 C Incendie de bloc-batterie, remplacement ensuite 2022-2023, rappel de bloc-batterie complété
Kia Seltos, 1re génération, 2021-2026 D Module sous le siège, risque d’incendie Pas avant 2023
Ford Escape, 4e génération, 2020-2026 D Trois incendies, chacun en plusieurs vagues Aucune
Ford Explorer, 6e génération, 2020-2026 D Gaz dans l’habitacle, déplacement même frein de stationnement serré Aucune, le rapport suggère d’autres modèles
Chevrolet Equinox essence, 3e génération, 2018-2024 D Perte de puissance par grand froid Pas avant 2022
Kia Sportage, 4e génération, 2017-2022 E Moteur détruit, module de freinage antiblocage (ABS) qui peut prendre feu Aucune
Volkswagen ID.4, 2021-2025 E Bloc-batterie qui peut surchauffer, portes en roulant Aucune

Le détail de chaque modèle est dans son rapport : il suffit de cliquer sur son nom dans le classement. Parmi les mieux notés, on retrouve le Mazda CX-5, le Subaru Crosstrek et le Toyota RAV4.

Les plus fiables : Mazda CX-5, Subaru Crosstrek et Toyota RAV4

Parmi les moins bien notés : le Kia Sportage, le Volkswagen ID.4 et le Ford Explorer.

Kia Sportage, Volkswagen ID.4 et Ford Explorer

On continue

Ces rapports ont été un plaisir à produire. On va continuer, et descendre la liste jusqu’au top 50 des véhicules au Québec. On va aussi suivre les modèles du top 25 au gré des générations qui se terminent, pour garder les rapports à jour. Avant de signer, passez le numéro d’identification du véhicule sur recalls-rappels.canada.ca.

Bonne route!

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