Rapports de problèmes et de fiabilité : Notre évaluation des véhicules les plus populaires au Québec

Les rapports de problèmes et de fiabilité sont publiés sur Écoloauto depuis maintenant plus de six mois. Merci à toute l’équipe d’Écoloauto, qui rend ce travail possible chaque semaine.

À quoi sert ce palmarès

Le point de départ : les véhicules les plus populaires au Québec, soit essentiellement le top 25 des ventes de 2025. Les autres modèles ont été choisis pour leur importance dans le marché québécois, souvent parce qu’on les croise beaucoup sur le marché d’occasion.

Pour chacun, on a retenu la génération en cours quand elle avait assez de recul, ou la précédente quand la nouvelle est trop jeune. L’idée est simple : le plus de données possible, sur des véhicules que les gens achètent vraiment, pour éclairer un achat d’occasion.

Le but, ce n’est pas de vous dire quelle marque aimer. C’est de vous aider à acheter un usagé les yeux ouverts.

Comment les rapports sont produits

L’image résume les six étapes.

On choisit d’abord le modèle, la génération et les années. Un outil de recherche spécialisée conçu par l’équipe d’Écoloauto, propulsé par l’intelligence artificielle (IA), fait le tour du Web : rappels de Transports Canada et de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agence américaine de sécurité routière, dossiers de CarComplaints, avis de l’Association pour la protection des automobilistes (APA), de CAA-Québec et de Protégez-Vous, médias canadiens et forums. Chaque source est numérotée.

On juge ensuite la gravité des problèmes pour le Québec. Le froid, le sel et les courts trajets changent parfois le poids d’un défaut. Le texte est ensuite rédigé, corrigé, relu et envoyé à l’éditeur.

Comment sont produits les rapports de fiabilité

Le top 25 des ventes au Québec en 2025

De janvier à décembre 2025. Le Québec a enregistré 448 556 véhicules légers. Les 25 modèles ci-dessous font environ la moitié de ce volume. La colonne Rapport dit si un texte est en ligne. « Autre génération » veut dire que les ventes de 2025 portent surtout sur une génération plus récente que celle du rapport. « F-150 » et « Ram 1500 » veulent dire que le rapport couvre ce modèle, pas toute la famille de camionnettes sous la marque.

Comment la note est attribuée

La note va de A à E. Il n’y a pas de plus ni de moins. Cinq critères servent à toutes les marques. La quantité de rappels et de problèmes. La gravité : un incendie, une perte de direction ou une perte de freinage passe devant le reste. Le coût estimé des réparations. La réponse du constructeur, qu’il s’agisse d’un rappel, d’une extension de garantie, d’un correctif, ou de rien. Enfin, la nature du correctif. Une mise à jour, à distance ou chez le concessionnaire, pèse moins qu’une pièce à changer ou qu’un moteur à refaire.

Une longue liste de rappels bénins, déjà appliqués sans que le propriétaire s’en rende compte, ne pèse pas comme un véhicule qui peut prendre feu. À l’inverse, un dossier mince ne sauve pas un moteur qui casse si le constructeur n’intervient pas.

La note peut s’appuyer sur la colonne « Années à privilégier ». Voici ce que veut dire chaque lettre.

Comment lire la note de fiabilité, de A à E

Le classement

La colonne « Années à privilégier » reprend seulement ce que dit chaque rapport. Dans chaque note, l’ordre suit le rang des ventes au Québec en 2025. La Bolt, absente de ce classement, ferme les C.

Le détail de chaque modèle est dans son rapport : il suffit de cliquer sur son nom dans le classement. Parmi les mieux notés, on retrouve le Mazda CX-5, le Subaru Crosstrek et le Toyota RAV4.

Parmi les moins bien notés : le Kia Sportage, le Volkswagen ID.4 et le Ford Explorer.

On continue

Ces rapports ont été un plaisir à produire. On va continuer, et descendre la liste jusqu’au top 50 des véhicules au Québec. On va aussi suivre les modèles du top 25 au gré des générations qui se terminent, pour garder les rapports à jour. Avant de signer, passez le numéro d’identification du véhicule sur recalls-rappels.canada.ca.

Bonne route!