Rapports de problèmes et de fiabilité : Notre évaluation des véhicules les plus populaires au Québec

Les rapports de problèmes et de fiabilité sont publiés sur Écoloauto depuis maintenant plus de six mois. Merci à toute l’équipe d’Écoloauto, qui rend ce travail possible chaque semaine.
À quoi sert ce palmarès
Le point de départ : les véhicules les plus populaires au Québec, soit essentiellement le top 25 des ventes de 2025. Les autres modèles ont été choisis pour leur importance dans le marché québécois, souvent parce qu’on les croise beaucoup sur le marché d’occasion.
Pour chacun, on a retenu la génération en cours quand elle avait assez de recul, ou la précédente quand la nouvelle est trop jeune. L’idée est simple : le plus de données possible, sur des véhicules que les gens achètent vraiment, pour éclairer un achat d’occasion.
Le but, ce n’est pas de vous dire quelle marque aimer. C’est de vous aider à acheter un usagé les yeux ouverts.
Comment les rapports sont produits
L’image résume les six étapes.
On choisit d’abord le modèle, la génération et les années. Un outil de recherche spécialisée conçu par l’équipe d’Écoloauto, propulsé par l’intelligence artificielle (IA), fait le tour du Web : rappels de Transports Canada et de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agence américaine de sécurité routière, dossiers de CarComplaints, avis de l’Association pour la protection des automobilistes (APA), de CAA-Québec et de Protégez-Vous, médias canadiens et forums. Chaque source est numérotée.
On juge ensuite la gravité des problèmes pour le Québec. Le froid, le sel et les courts trajets changent parfois le poids d’un défaut. Le texte est ensuite rédigé, corrigé, relu et envoyé à l’éditeur.
Le top 25 des ventes au Québec en 2025
De janvier à décembre 2025. Le Québec a enregistré 448 556 véhicules légers. Les 25 modèles ci-dessous font environ la moitié de ce volume. La colonne Rapport dit si un texte est en ligne. « Autre génération » veut dire que les ventes de 2025 portent surtout sur une génération plus récente que celle du rapport. « F-150 » et « Ram 1500 » veulent dire que le rapport couvre ce modèle, pas toute la famille de camionnettes sous la marque.
|Rang
|Modèle
|Ventes
|Rapport
|1
|Ford F-Series
|25 354
|Oui, F-150
|2
|Toyota RAV4
|16 581
|Oui
|3
|Subaru Crosstrek
|12 692
|Oui, autre génération
|4
|Hyundai Kona
|12 517
|Oui, autre génération
|5
|Chevrolet Silverado
|12 066
|Oui
|6
|Hyundai Tucson
|11 766
|Oui
|7
|GMC Sierra
|11 289
|Oui
|8
|Kia Sportage
|9 127
|Oui, autre génération
|9
|Toyota Corolla
|8 038
|Oui
|10
|Honda CR-V
|7 803
|Oui, autre génération
|11
|Kia Seltos
|7 674
|Oui
|12
|Nissan Kicks
|7 573
|À venir
|13
|Mazda CX-5
|7 351
|Oui
|14
|Nissan Rogue
|7 316
|Oui
|15
|Volkswagen Taos
|6 820
|Non
|16
|Chevrolet Equinox EV
|6 791
|Trop récent, Equinox essence 2018-2024 couvert
|17
|Toyota Corolla Cross
|6 652
|Non
|18
|Nissan Kicks Play
|6 291
|À venir
|19
|Ram Pickup
|6 243
|Oui, Ram 1500
|20
|Mazda CX-30
|6 022
|Oui
|21
|Ford Escape
|5 988
|Oui
|22
|Hyundai Elantra
|5 932
|Oui
|23
|Volkswagen Tiguan
|5 744
|Non
|24
|Honda Civic
|5 550
|Oui
|25
|Honda HR-V
|5 513
|Non
|Autres modèles évalués, hors top 25
|34
|Volkswagen Jetta
|3 904
|Oui
|46
|Ford Explorer
|2 506
|Oui
|51
|Chevrolet Equinox essence
|2 315
|Oui
|52
|Volkswagen ID.4
|2 220
|Oui
|56
|Tesla Model Y
|2 142
|Oui
|69
|Toyota Camry
|1 578
|Oui
|103
|Toyota Highlander
|912
|Oui
|110
|Tesla Model 3
|842
|Oui
|148
|Honda Accord
|520
|Oui
|s.o.
|Chevrolet Bolt EV et EUV
|Absent du classement 2025
|Oui
Comment la note est attribuée
La note va de A à E. Il n’y a pas de plus ni de moins. Cinq critères servent à toutes les marques. La quantité de rappels et de problèmes. La gravité : un incendie, une perte de direction ou une perte de freinage passe devant le reste. Le coût estimé des réparations. La réponse du constructeur, qu’il s’agisse d’un rappel, d’une extension de garantie, d’un correctif, ou de rien. Enfin, la nature du correctif. Une mise à jour, à distance ou chez le concessionnaire, pèse moins qu’une pièce à changer ou qu’un moteur à refaire.
Premier essai du Land Rover Range Rover électrique 2027 : Indéniablement un Range, simplement électrique
Une longue liste de rappels bénins, déjà appliqués sans que le propriétaire s’en rende compte, ne pèse pas comme un véhicule qui peut prendre feu. À l’inverse, un dossier mince ne sauve pas un moteur qui casse si le constructeur n’intervient pas.
La note peut s’appuyer sur la colonne « Années à privilégier ». Voici ce que veut dire chaque lettre.
Le classement
La colonne « Années à privilégier » reprend seulement ce que dit chaque rapport. Dans chaque note, l’ordre suit le rang des ventes au Québec en 2025. La Bolt, absente de ce classement, ferme les C.
|Véhicule et génération couverte
|Note
|Défaut principal
|Années à privilégier
|Toyota RAV4, 5e génération, 2019-2025
|A
|Câble haute tension des hybrides, coûteux
|2022 et plus, éviter 2019
|Subaru Crosstrek, 2e génération, 2018-2023
|A
|Perte de puissance sur les 2018-2019
|2021-2023, moteur 2,5 litres
|Toyota Corolla, 2019-2026
|A
|Direction des hybrides 2023-2024
|Aucune en particulier
|Mazda CX-5, 2e génération, 2017-2025
|A
|Rappels sérieux concentrés sur 2018-2019
|Aucune en particulier
|Chevrolet Silverado et GMC Sierra, 2019-2026
|B
|Poussoirs des V8, beaucoup de rappels
|2022 et plus
|Hyundai Tucson, 4e génération, 2022-2026
|B
|Huile du 2,5 litres, 2022 et début 2023
|2024 et plus
|Honda CR-V, 5e génération, 2017-2022
|B
|Dilution d’huile du 1,5 litre en hiver
|2020-2022
|Mazda CX-30, 1re génération, 2020-2025
|B
|Huile sur certains turbo 2021-2022
|Aucune en particulier
|Honda Civic, 11e génération, 2022-2026
|B
|Direction qui peut coincer, 2022-2025
|2024 et plus, ou moteur 2,0 litres atmosphérique
|Toyota Camry, 8e génération, 2018-2024
|B
|Perte d’assistance au freinage, 2018-2019
|2021-2024
|Toyota Highlander, 4e génération, 2020-2026
|B
|Boîte de vitesses du V6, parfois plus de 10 000 $
|Hybride, ou turbo 2023-2026 plutôt que V6 2020-2022
|Honda Accord, 11e génération, 2023-2026
|B
|Dossier jeune, prétendeur et pompe à carburant
|Aucune en particulier
|Ford F-150, 14e génération, 2021-2026
|C
|Frein de stationnement qui peut serrer en roulant
|2023 et plus, éviter les premiers 2021
|Hyundai Kona, 1re génération, 2018-2023
|C
|Bloc-batterie des électriques 2019-2020
|Électriques 2022-2023
|Nissan Rogue, 3e génération, 2021-2026
|C
|Roulements du turbo, avis tardif
|Toutes, une fois les rappels du moteur turbo faits
|Ram 1500, 5e génération, 2019-2026
|C
|Poussoirs du HEMI, sans rappel au Canada
|2022 et plus, éviter EcoDiesel 2019-2020 et HEMI eTorque 2021
|Hyundai Elantra, 7e génération, 2021-2026
|C
|Pompe à huile de certains 2023, risque d’incendie
|Hybride
|Volkswagen Jetta, 7e génération, 2019-2026
|C
|Câble de masse 2025-2026, risque d’incendie
|Aucune en particulier
|Tesla Model Y, 1re génération, 2020-2025
|C
|Longue liste de rappels, pompe à chaleur l’hiver
|Aucune en particulier
|Tesla Model 3, 1re génération, 2017-2023
|C
|24 rappels, suspension et étriers en concession
|2020 et plus, éviter 2017 à 2019
|Chevrolet Bolt EV et EUV, 2017-2023
|C
|Incendie de bloc-batterie, remplacement ensuite
|2022-2023, rappel de bloc-batterie complété
|Kia Seltos, 1re génération, 2021-2026
|D
|Module sous le siège, risque d’incendie
|Pas avant 2023
|Ford Escape, 4e génération, 2020-2026
|D
|Trois incendies, chacun en plusieurs vagues
|Aucune
|Ford Explorer, 6e génération, 2020-2026
|D
|Gaz dans l’habitacle, déplacement même frein de stationnement serré
|Aucune, le rapport suggère d’autres modèles
|Chevrolet Equinox essence, 3e génération, 2018-2024
|D
|Perte de puissance par grand froid
|Pas avant 2022
|Kia Sportage, 4e génération, 2017-2022
|E
|Moteur détruit, module de freinage antiblocage (ABS) qui peut prendre feu
|Aucune
|Volkswagen ID.4, 2021-2025
|E
|Bloc-batterie qui peut surchauffer, portes en roulant
|Aucune
Le détail de chaque modèle est dans son rapport : il suffit de cliquer sur son nom dans le classement. Parmi les mieux notés, on retrouve le Mazda CX-5, le Subaru Crosstrek et le Toyota RAV4.
Parmi les moins bien notés : le Kia Sportage, le Volkswagen ID.4 et le Ford Explorer.
On continue
Ces rapports ont été un plaisir à produire. On va continuer, et descendre la liste jusqu’au top 50 des véhicules au Québec. On va aussi suivre les modèles du top 25 au gré des générations qui se terminent, pour garder les rapports à jour. Avant de signer, passez le numéro d’identification du véhicule sur recalls-rappels.canada.ca.
Bonne route!