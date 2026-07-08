Rapport des problèmes et fiabilité de la Toyota Camry de 8e génération de 2018 à 2024

Dans un marché nord-américain déserté par les berlines au profit des VUS, la Camry a tenu bon en occupant une position singulière sur le marché : celle de la grande survivante d’un segment en déclin. Elle est restée l’une des berlines intermédiaires les plus vendues au Canada tout au long de la génération (1ere des ventes en 2025). Un palmarès impressionnant — mais cette génération n’est pas sans failles.

L’article qui suit vous aidera à vous familiariser avec les différents problèmes et rappels de cette 8e génération de Toyota Camry.

Boîte automatique 8 rapports — à-coups et hésitations (2018-2019) — Comportement saccadé en circulation urbaine, surtout à basse vitesse; corrigé partiellement par bulletins techniques, amélioré dès 2021.

— Comportement saccadé en circulation urbaine, surtout à basse vitesse; corrigé partiellement par bulletins techniques, amélioré dès 2021. Pompe à carburant défaillante (2018-2020) — Risque de calage moteur en roulant; rappels Transport Canada (TC) successifs, dont un nouveau en 2025 pour les 2018 toujours non réparées.

— Risque de calage moteur en roulant; rappels Transport Canada (TC) successifs, dont un nouveau en 2025 pour les 2018 toujours non réparées. Perte d’assistance au freinage (2018-2019) — Défaut récidiviste de la pompe à vide du servofrein; deux rappels TC distincts émis à trois ans d’intervalle.

— Défaut récidiviste de la pompe à vide du servofrein; deux rappels TC distincts émis à trois ans d’intervalle. Bloc-moteur 2.5L poreux (2020) — Porosité pouvant entraîner des fuites de liquide de refroidissement et un risque d’incendie; rappel TC avec remplacement complet du moteur.

Aperçu technique

La Camry repose sur la plateforme TNGA-K et est assemblée à Georgetown, au Kentucky. La génération couvre deux phases : les millésimes 2018-2020, et une version restylée arrivée pour 2021 avec nouvelle calandre, Android Auto et Toyota Safety Sense 2.5+. La traction intégrale a été ajoutée en option sur le 4 cylindres dès 2020.

Motorisation Années Puissance Transmission Traction 4 cyl. 2.5L (A25A-FKS) 2018–2019 203 ch Automatique 8 rapports Traction 4 cyl. 2.5L (A25A-FKS) 2020–2024 203 ch Automatique 8 rapports Traction ou intégrale V6 3.5L (2GR-FKS) 2018–2024 301 ch Automatique 8 rapports Traction Hybride 2.5L (A25A-FXS) 2018–2024 208 ch (système) Boîte à variation continue électrique Traction

Les garnitures canadiennes s’étendent du LE de base aux XSE et XLE, avec une gamme hybride parallèle couvrant LE, SE, XSE et XLE.

Problèmes les plus fréquents

Boîte automatique 8 rapports : erratique à basse vitesse (2018-2019)

La boîte UA80/UB80 à 8 rapports couplée au 4 cylindres a généré un nombre élevé de plaintes sur les premiers millésimes. En circulation à basse vitesse et dans les files avec arrêts-démarrages répétés, les propriétaires décrivent des à-coups, hésitations et petits chocs à l’engagement des rapports — surtout depuis l’arrêt complet.

Les transmission jumelés au V6 et la version hybride sont nettement moins touchés. Toyota n’a pas émis de rappel officiel mais a diffusé plusieurs bulletins de service technique avec mises à jour du module de commande de transmission.

Les résultats se sont avérés partiels pour une portion des propriétaires. Les modèles 2021 et suivants, produits avec le calibrage du module de commande de transmission revu, se comportent nettement mieux.

Faux déclenchements Toyota Safety Sense (toutes années)

Le problème le plus rapporté toutes années confondues n’est pas mécanique, c’est le comportement erratique du système Toyota Safety Sense (TSS).

Freinage d’urgence automatique sur faux positifs, régulateur de vitesse adaptatif qui se désactive sans raison apparente, alertes de sortie de voie intempestives sur autoroute — les plaintes liées aux systèmes de sécurité actifs dépassent en volume toutes les autres catégories de rappels pour la Camry.

Le TSS 2.5+ introduit en 2021 est nettement amélioré, et des mises à jour logicielles sont disponibles chez les concessionnaires Toyota pour les versions antérieures.

Rappels officiels de Transports Canada

La Camry affiche un bilan de rappels plus chargé que la moyenne pour sa catégorie, concentré surtout sur les premières années de production.

Au total, la Camry régulière (4 cylindres et V6) a fait l’objet d’environ huit rappels distincts de Transports Canada entre 2018 et 2024, tandis que la Camry hybride en compte environ cinq — certains rappels étant communs aux deux variantes. Voici les plus importants.

TC 2021702 — Pompe à vide du servofrein (Camry 2018-2019)

L’histoire de ce composant résume à elle seule la turbulence des débuts de la génération.Un premier rappel Toyota (SRC J0K, avril 2018, ~220 véhicules canadiens) ciblait un usinage défectueux du canal d’huile dans le rotor — ce rappel interne n’a pas reçu de numéro Transports Canada publié.

Trois ans plus tard, un deuxième rappel officiel TC revenait sur le même composant pour un défaut différent : une calotte d’aube pouvant se briser, entraînant à nouveau une perte soudaine de l’assistance au freinage (7 302 véhicules canadiens touchés).

La récidive confirme que le premier correctif n’avait pas réglé tous les cas.

TC 2020088 — Pompe à carburant basse pression (Camry 2018-2019)

La pompe dans le réservoir peut tomber en faute et provoquer le calage du moteur en roulant. Ce rappel s’inscrit dans un vaste rappel Toyota-Lexus de plus de 111 000 véhicules canadiens.

Plus préoccupant : un nouveau rappel américain (NHTSA 25V028000) a été lancé en janvier 2025 pour les Camry 2018 toujours non réparées, sept ans après leur mise en vente.

TC 2020039 — Bloc-moteur poreux (Camry et Camry Hybrid 2020)

Porosité dans les moulages du moteur 2.5L pouvant créer des fissures et des fuites internes de liquide de refroidissement — risque de surchauffe et, en cas de fuite d’huile, d’incendie.

Le correctif est radical : remplacement complet du moteur. Ce rappel touche également les RAV4 et Lexus ES300h de la même année.

TC 2023684 — Capteur de classification des occupants, coussin gonflable passager (Camry et Camry Hybrid 2020-2022)

Un court-circuit potentiel dans le capteur de classification des occupants peut empêcher le déploiement du coussin gonflable avant côté passager lors d’une collision.

Les lettres aux propriétaires ont été envoyées par phases de 2024 à début 2026 — si vous possédez l’un de ces millésimes, vérifiez le statut de ce rappel sans attendre.

TC 2024110 — Appuie-têtes arrière (Camry et Camry Hybrid 2023-2024)

Des soudures insuffisantes sur les supports d’appuie-tête des sièges arrière centre et droit peuvent compromettre la protection en cas de collision. Rappel de portée limitée, correctif rapide en concession.

Ce que les propriétaires disent

Dans l’ensemble, la Camry recueille une satisfaction élevée au quotidien. L’habitacle est l’un des plus spacieux de la catégorie — et depuis 2021, le coffre de la version hybride n’est plus amputé par la batterie, logée sous les sièges arrière.

L’insonorisation est saluée, le confort de la suspension apprécié sur nos routes. La version hybride impressionne avec une consommation réelle sous les 4,9 L/100 km en été; par grand froid, elle remonte à moins de 7 L/100 km — ce qui reste très compétitif.

La traction intégrale (disponible depuis 2020 sur le 4 cylindres) a convaincu une large clientèle dans les régions plus éloignés. Le reproche le plus récurrent reste les à-coups de la boîte automatique à 8 rapports sur les 4 cylindres 2018-2019, et quelques propriétaires signalent une peinture sensible aux égratignures. J.D. Power a classé la Camry 2024 comme la berline intermédiaire la plus fiable dans son étude ; Vehicle Dependability Study 2025.

En conclusion

La Camry a réussi le pari difficile de maintenir la berline intermédiaire pertinente dans un marché dominé par les VUS, notamment grâce au succès de la variante hybride et à l’ajout de la traction intégrale. Sa réputation dans les flottes commerciales n’est pas usurpée : les groupes motopropulseurs, une fois passée la turbulence de la première année de production, se montrent durables sur le long terme.

Cela dit, le millésime 2018 concentre l’essentiel des rappels de la génération et exige une vérification systématique avant achat. Les millésimes 2021 à 2024 représentent le meilleur équilibre fiabilité-technologie-confort. Pour tout véhicule envisagé, consultez recalls-rappels.canada.ca avec le NIV pour confirmer que tous les rappels ouverts ont été traités. Bonne route!