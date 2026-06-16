Rapport des problèmes et fiabilité de la Honda Civic – 11e génération (2022 à 2026)

Onzième incarnation d’un classique canadien, la Honda Civic 2022-2026 représente un des véhicules les plus vendus de sa catégorie depuis des décennies. Offerte en berline, à hayon et en versions sportives Si et Type R, elle a conquis les acheteurs québécois par sa polyvalence, comportement routier, son habitacle bien construit et ses groupes motopropulseurs efficaces. Mais cette génération n’est pas sans défauts documentés, à commencer par un rappel de direction d’envergure historique.

Direction assistée électrique (EPS) — volant qui coince brusquement (TC 2024588, 2022-2025) — Boîtier de direction mal fabriqué causant une résistance soudaine du volant; 1 693 199 véhicules touchés en Amérique du Nord, dont environ 239 000 au Canada; treize accidents signalés avant le rappel.

— Boîtier de direction mal fabriqué causant une résistance soudaine du volant; 1 693 199 véhicules touchés en Amérique du Nord, dont environ 239 000 au Canada; treize accidents signalés avant le rappel. Pompe à carburant haute pression fissurée — risque d’incendie (TC 2024606, 2025) — Fissures internes causant des fuites de carburant; touche toutes les variantes 2025, incluant le Civic Hybride.

— Fissures internes causant des fuites de carburant; touche toutes les variantes 2025, incluant le Civic Hybride. Dilution d’huile moteur par l’essence — moteur 1,5 L turbo (2022-2024) — Problème persistant depuis la 10e génération; l’essence non brûlée se mélange à l’huile lors de trajets courts en hiver; aucun rappel officiel pour la 11e génération.

— Problème persistant depuis la 10e génération; l’essence non brûlée se mélange à l’huile lors de trajets courts en hiver; aucun rappel officiel pour la 11e génération. Capteur de poids siège passager défectueux — airbag (TC 2024059, 2022) — Capteur pouvant court-circuiter et déclencher l’airbag passager lors d’un accident ne le nécessitant pas; environ 66 800 véhicules visés au Canada.

— Capteur pouvant court-circuiter et déclencher l’airbag passager lors d’un accident ne le nécessitant pas; environ 66 800 véhicules visés au Canada. Fausses alertes Honda Sensing en conditions hivernales (2022-2026) — Caméra et radar trop sensibles causant des freinages automatiques non voulus par temps de neige, pluie ou verglas.

Aperçu technique

La Civic 11e génération repose sur une plateforme entièrement repensée et propose cinq variantes distinctes au Canada. La gamme couvre un large spectre de motorisations — du quatre cylindres atmosphérique sobre au turbo de 325 ch du Type R — avec des lieux d’assemblage répartis entre l’Ontario, l’Indiana et le Japon. L’arrivée du Civic Hybride en 2025 complète une offre déjà étoffée.

Version Motorisation Année modèle Lieu d'assemblage Civic LX (berline) 2,0 L atmosphérique — 158 ch (K20C2) 2022-2026 Alliston, Ontario, Canada Civic EX / Touring (berline) 1,5 L turbo — 180 ch (L15B7) 2022-2026 Alliston, Ontario, Canada Civic Sport / Sport Touring (hayon) 1,5 L turbo — 180 ch (L15B7) 2022-2026 Greensburg, Indiana, É.-U. Civic Si (berline) 1,5 L turbo — 200 ch (L15CA) 2022-2026 Alliston, Ontario, Canada Civic Type R (hayon) 2,0 L turbo — 325 ch (K20C1) 2023-2026 Yorii, Saitama, Japon Civic Hybride (berline) 2,0 L + moteurs élec. — 212 ch 2025-2026 Alliston, Ontario, Canada

Problèmes courants

Direction assistée électrique — volant qui coince (2022-2025)

Le problème dominant de la 11e génération est sans conteste la défaillance du boîtier de direction assistée électrique (EPS — Electric Power Steering). Le boîtier a été fabriqué hors tolérances : la vis sans fin gonfle légèrement à l’usage et réduit l’épaisseur du film de graisse, tandis que la précharge du ressort était réglée trop haute, augmentant la friction interne. Résultat : le conducteur ressent une résistance soudaine du volant pendant quelques secondes — parfois à haute vitesse, souvent en hiver ou après que le moteur s’est réchauffé. La sensation est celle d’un volant qui se bloque brièvement, comme si quelque chose résistait de l’intérieur. Les propriétaires de Civic 2022 sont les plus touchés — la NHTSA a reçu 698 plaintes dans la seule catégorie « direction » pour ce millésime avant l’émission du rappel.

Dilution d’huile moteur par l’essence — 1,5 L turbo (2022-2024)

La dilution de l’huile moteur par l’essence est un problème hérité de la 10e génération qui n’a pas été entièrement résolu sur la 11e. Sur de courts trajets en hiver, le moteur 1,5 L turbo à injection directe n’atteint pas sa température de fonctionnement optimale. L’essence injectée se dépose sur les parois des cylindres, franchit les segments de pistons et se mélange à l’huile. Au Québec, où les trajets courts et les grands froids se combinent, le problème se manifeste davantage qu’ailleurs au Canada. Le symptôme le plus caractéristique est un niveau d’huile qui monte au-delà du repère MAX sur la jauge — l’huile est présente en quantité, mais diluée et moins efficace. Honda a publié plusieurs mises à jour logicielles du système de gestion moteur et affirme avoir atténué le problème, mais les forums de propriétaires montrent que la situation persiste chez certains conducteurs roulant principalement en ville l’hiver. Conseil pratique : si vous roulez principalement sur de courts trajets en hiver avec le 1,5 L turbo, ramenez l’intervalle de vidange à 5 000 km plutôt qu’au maximum suggéré par l’indicateur de durée de vie de l’huile, qui peut surestimer l’état d’une huile diluée.

Honda Sensing — fausses alertes et freinage intempestif (2022-2026)

Le système d’aide à la conduite Honda Sensing — qui comprend le freinage automatique d’urgence (CMBS), le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et le maintien de voie (LKAS) — peut déclencher de fausses alertes ou des freinages brusques sans danger réel. Le phénomène est particulièrement fréquent en contexte québécois : par temps de neige, pluie verglaçante, ou lorsque la caméra frontale et le radar sont obstrués par la saleté ou la condensation. Le LKAS peut aussi tirer le volant vers une ligne de voie disparue sous la neige, ce qui surprend les conducteurs habitués à la conduite hivernale. Le freinage automatique intempestif est le scénario le plus préoccupant, car il peut surprendre les conducteurs qui suivent par l’arrière et causer une collision. Un nettoyage régulier de la caméra frontale (derrière le rétroviseur intérieur) et du radar (sous l’emblème Honda avant) réduit considérablement ces incidents.

Bruits et grincements d’habitacle (2022-2023)

Les propriétaires de Civic 2022 et 2023 sont nombreux sur les forums civicxi.com et Reddit à signaler des bruits d’habitacle irritants : craquements du montant A (entre le pare-brise et la porte conducteur) lors des changements de température, grincements du siège conducteur à basse vitesse, vibrations du tableau de bord sur mauvais revêtement. Ces défauts sont caractéristiques de la première vague de production d’une nouvelle plateforme. Honda a émis plusieurs bulletins de service pour recalibrer les joints d’étanchéité et ajouter des mousses d’amortissement aux zones affectées. En pratique, les exemplaires 2024 et 2025 souffrent nettement moins de ces problèmes — les corrections ont été intégrées progressivement à la chaîne de montage.

Comportement de la boîte CVT par grand froid (2022-2026)

Par températures sous -15 °C, la CVT des versions 2,0 L et 1,5 L turbo peut sembler engourdie ou peu réactive à la reprise pendant les deux ou trois premières minutes de conduite. C’est le comportement normal d’une CVT dont le fluide doit se réchauffer avant d’atteindre sa viscosité optimale — ce n’est pas un défaut mécanique. Plusieurs propriétaires québécois ont cru à un problème de transmission et se sont présentés chez leur concessionnaire inutilement. La recommandation est simple : évitez d’accélérer fort dans les 2-3 premières minutes par grand froid, le temps que l’ensemble du groupe motopropulseur atteigne sa température de travail.

Rappels officiels de Transports Canada

TC 2024588 — Boîtier de direction EPS (Civic 2022-2025) : Le rappel le plus important de la génération, et l’un des plus grands de l’histoire récente de Honda en Amérique du Nord. Le boîtier EPS mal fabriqué peut causer une résistance soudaine du volant. Environ 239 000 véhicules visés au Canada, 1,69 million en Amérique du Nord. La correction consiste dans le remplacement du ressort de la vis sans fin et l’ajout de graisse dans le boîtier. Si votre Civic 2022-2025 n’a pas encore subi ce rappel, prenez rendez-vous chez votre concessionnaire Honda immédiatement.

TC 2023562 — Pièce EPS incorrecte installée en réparation (Civic 2022-2024) : Lors des réparations EPS effectuées en concession, certains techniciens ont installé le mauvais assemblage de boîtier. La pièce incorrecte permettait aux pneus de frotter contre le châssis ou la suspension, causant des dommages aux pneus et une perte de contrôle potentielle. Les finitions Touring et Sport Touring étaient particulièrement visées en raison de leurs jantes plus larges. Si votre Civic 2022-2024 a subi une réparation EPS en concession, vérifiez l’application de ce rappel sur recalls-rappels.canada.ca avec votre NIV.

TC 2024059 — Capteur de poids du siège passager / airbag (Civic 2022) : Un condensateur sur le circuit imprimé du capteur de poids intégré dans le siège passager avant peut se fissurer sous l’effet de l’humidité, causant un court-circuit. Si le capteur tombe en panne, les airbags frontaux et genoux du passager pourraient se déployer lors d’un accident où ce déploiement n’est pas nécessaire — risque particulier si un enfant en siège de sécurité occupe ce siège. Environ 66 800 Civic canadiennes sont concernées. La correction consiste dans le remplacement du capteur de poids.

TC 2024606 — Pompe à carburant haute pression fissurée (Civic 2025) : Les Civic 2025 (berline, hatchback et Hybride) sont visées pour la pompe fournie par Hitachi Astemo. Des fissures peuvent se former à l’intérieur de la pompe, causant une fuite de carburant et un risque d’incendie. Environ 61 000 véhicules visés au Canada. Symptômes : odeur d’essence, voyant moteur allumé, difficultés de démarrage. Les propriétaires d’un Civic 2025 n’ayant pas encore reçu la convocation de Honda doivent contacter leur concessionnaire sans tarder.

TC 2025599 — Roues en aluminium accessoires (Civic 2022-2023, portée très limitée) : Ce rappel ne touche pas la Civic en général, mais uniquement les véhicules équipés de roues en aluminium vendues et installées comme accessoire par le réseau de concessionnaires Honda. Ces roues n’ont pas toutes été fabriquées correctement : les écrous de roue peuvent se desserrer et causer un détachement de roue. Si votre Civic est équipée de roues accessoires achetées chez un concessionnaire Honda, faites vérifier l’application de ce rappel.

Ce que les propriétaires disent

Sur les forums civicxi.com, civic11forum.com et Reddit, les propriétaires de Civic 11e génération soulignent unanimement la qualité de construction de l’habitacle, l’insonorisation améliorée par rapport à la 10e génération et la tenue de route en conditions hivernales. Le moteur 2,0 L atmosphérique est particulièrement apprécié pour sa fiabilité sans histoire. En revanche, plusieurs propriétaires québécois mentionnent la sensibilité du Honda Sensing aux intempéries, les bruits d’habitacle sur les modèles 2022-2023, et la dilution d’huile sur le 1,5 L turbo en hiver. Quelques-uns déplorent des écaillages de peinture précoces, surtout sur les carrosseries blanches, exacerbés par le sel de voirie québécois. L’écran d’infodivertissement de 9 pouces est loué pour son ergonomie, mais critiqué pour ses lenteurs au démarrage par grand froid. La qualité de service chez les concessionnaires Honda est jugée variable — bonne pour les rappels officiels, plus inégale pour les problèmes intermittents.

En conclusion

La Honda Civic 11e génération (2022-2026) demeure l’une des compactes les mieux construites du segment malgré un rappel de direction d’envergure historique. Les millésimes 2024 ayant déjà reçu la correction EPS en usine, et les versions à moteur 2,0 L atmosphérique, constituent les achats d’occasion les plus sûrs. Pour le 1,5 L turbo, surveiller la dilution d’huile en hiver reste une précaution raisonnable — réduire l’intervalle de vidange à 5 000 km si vous roulez principalement en ville l’hiver.

Si vous achetez une Civic 2022-2025, vérifiez impérativement que le rappel TC 2024588 (direction EPS) a été effectué — c’est le plus critique. Pour une Civic 2022, confirmez également le TC 2024059 (airbag siège passager). Pour toute Civic 2025, le TC 2024606 (pompe carburant) doit être réglé avant livraison. Consultez recalls-rappels.canada.ca avec le NIV avant de signer. Bonne route !