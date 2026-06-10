Rapport des problèmes et fiabilité du Hyundai Tucson (2022 à 2026)

Lancé pour l’année modèle 2022, le Hyundai Tucson de quatrième génération — la NX4 — représente un saut technologique majeur par rapport à ses prédécesseurs. Disponible en version à essence, hybride (HEV — véhicule hybride électrique) et hybride branchable (PHEV — véhicule hybride électrique branchable), il a rapidement conquis le marché québécois grâce à son habitacle raffiné, ses motorisations électrifiées compétitives et ses technologies d’aide à la conduite avancées. Mais derrière cette image soignée, plusieurs problèmes documentés méritent l’attention de tout acheteur avisé.

Consommation d’huile excessive (moteur 2,5 L à injection directe, 2022-début 2023) — Segments de pistons défaillants; Hyundai a silencieusement révisé la conception en cours de production 2023 sans émettre de rappel officiel; les propriétaires de 2022 et début 2023 doivent surveiller leur niveau d’huile de près.

Pompe d’huile de transmission ISG, risque d’incendie (TC 2023414, 2023) — Circuit imprimé endommagé dès la fabrication pouvant court-circuiter et provoquer un incendie; remplacement du contrôleur requis.

Freinage d’urgence intempestif AEB/FCA (TC 2026238, 2025-2026) — Caméra frontale trop sensible causant des freinages brusques non voulus; 81 646 véhicules canadiens visés; quatre collisions par l’arrière documentées.

Pare-brise se fissurant spontanément (2022-2024) — Fractures sans impact identifié dès 13 000 km; aucun rappel officiel à ce jour; remplacement estimé à 1 500 $.

Tableau de bord numérique se réinitialisant en conduite (TC 2026033, 2025-2026) — Anomalie logicielle rendant le compteur, la jauge et les alertes de pression des pneus temporairement illisibles; correction sans fil disponible.

Breffage technique

Le Tucson arrive au Canada pour l’année modèle 2022 sur une plateforme entièrement repensée. Trois groupes motopropulseurs sont offerts : un quatre cylindres atmosphérique de 2,5 L Smartstream à injection directe d’essence (GDi, 187 ch) couplé à une boîte automatique à 8 rapports; un 1,6 L turbocompressé à assistance hybride (HEV, 226 ch net) avec boîte HEV à 6 rapports et rouage intégral de série; et un 1,6 L turbo hybride branchable (PHEV, 261 ch net) avec une batterie de 13,8 kWh offrant environ 51 km d’autonomie électrique.

Les versions à essence sont assemblées à Montgomery, en Alabama; les variantes HEV et PHEV proviennent de l’usine d’Ulsan, en Corée du Sud. Pour 2024, Hyundai abandonne la version à traction et les finitions d’entrée de gamme Essentielle et Urbaine. Le Tucson est offert en carrosserie régulière uniquement.

Problèmes les plus fréquents

Consommation d’huile excessive — moteur 2,5 L Smartstream G4KN (2022-début 2023)

La consommation d’huile excessive sur le moteur 2,5 L Smartstream G4KN est le problème mécanique le plus préoccupant de la génération NX4. Les unités produites entre le lancement de l’année modèle 2022 et les premiers mois de 2023 présentent une conception de segments de pistons défaillante qui laisse l’huile s’infiltrer dans la chambre de combustion.

Hyundai a discrètement modifié la conception des pistons en ajoutant un second trou de drainage de l’huile en cours de production 2023, mais sans émettre de rappel officiel ni contacté les propriétaires affectés. Les symptômes incluent une fumée bleue au démarrage à froid et un niveau d’huile qui chute entre les vidanges.

Le constructeur tolère une consommation allant jusqu’à 1 L aux 3 000 km, ce qui laisse peu de recours aux propriétaires hors garantie. Si vous possédez un Tucson 2022 ou un début de production 2023, documentez chaque lecture de niveau d’huile par écrit — cette documentation est essentielle pour faire valoir vos droits sous la garantie groupe motopropulseur.

Non-démarrage du moteur (2022)

Le problème de non-démarrage est la plainte la plus fréquemment signalée sur les forums de propriétaires pour le Tucson 2022, apparaissant en moyenne dès 10 000 km. Les symptômes : le moteur ne tourne pas lors de la mise en marche, même avec une batterie principale en bonne santé.

La cause serait liée à la batterie 12V auxiliaire et au système d’arrêt-démarrage automatique (ISG) qui la sollicite de façon intensive. Plusieurs propriétaires rapportent que le remplacement de la batterie 12V résout temporairement le problème. Les concessionnaires Hyundai ont souvent du mal à reproduire l’anomalie, ce qui complique les réparations sous garantie.

Pare-brise qui se fissure spontanément (2022-2024)

Le pare-brise qui se fissure sans impact identifié est le second problème le plus rapporté. Les fractures apparaissent souvent en hiver ou lors de variations de température rapides — un contexte on ne peut plus fréquent au Québec. Plusieurs propriétaires ont observé ces fissures dès 13 000 km.

Le remplacement coûte en moyenne 1 500 $ et n’est généralement pas couvert par la garantie standard de Hyundai, sauf si le propriétaire parvient à prouver l’absence de tout impact. Aucun bulletin de service ni rappel officiel n’a été émis à ce jour sur cette problématique.

Pompe du système ISG — risque d’incendie (2023)

La pompe électrique du système «Start Stop» (ISG)sur le Tucson 2023 a été rappelée via le TC 2023414. Son circuit imprimé peut être endommagé dès la fabrication, provoquant une surchauffe et un court-circuit susceptible de causer un incendie.

Hyundai recommandait de stationner le véhicule à l’extérieur jusqu’à la réparation. La correction consiste en l’inspection et, si nécessaire, le remplacement du contrôleur de pompe. Les propriétaires d’un Tucson 2023 devraient vérifier que ce rappel a bien été complété.

Direction assistée MDPS — perte d’assistance (2024, lot limité)

Un lot restreint de Tucson 2024 produits entre le 29 avril et le 6 mai 2024 est visé par le rappel TC 2024320. Un circuit imprimé défectueux dans le module de commande de la direction assistée électrique à moteur (MDPS) peut court-circuiter et entraîner une perte soudaine de l’assistance — une situation particulièrement dangereuse à haute vitesse ou en manœuvre.

La réparation consiste en le remplacement complet du groupe électrique de la direction.

Freinage d’urgence intempestif — système FCA (2025-2026)

Sur les Tucson 2025-2026, le système de freinage automatique d’urgence (AEB — Automatic Emergency Braking, désigné FCA — système d’évitement des collisions frontales — chez Hyundai) présente une sensibilité excessive dans le logiciel de la caméra frontale. Le véhicule détecte de faux obstacles et freine brusquement, parfois en pleine circulation, sans avertissement préalable du conducteur.

Quatre collisions par l’arrière ont été documentées avant l’émission du rappel TC 2026238. Une action collective a été déposée en Californie en février 2026 contre Hyundai Motor America pour ce même défaut sur les modèles 2025. La correction est une reprogrammation de la caméra multifonction effectuée gratuitement chez le concessionnaire; une mise à jour sans fil (OTA — Over-the-Air) est disponible pour les véhicules compatibles.

Tableau de bord numérique — redémarrage en conduite (2025-2026)

Le tableau de bord numérique des Tucson 2025-2026 peut redémarrer spontanément pendant la conduite en raison d’une anomalie logicielle, rendant temporairement illisibles le compteur de vitesse, la jauge de carburant, les témoins d’avertissement et les alertes du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS).

Ce problème est couvert par le rappel TC 2026033 et touche toutes les variantes — essence, HEV et PHEV. La correction est une mise à jour logicielle OTA ou chez le concessionnaire.

Les rappels

Le Hyundai Tucson (2022-2026) compte cinq rappels officiels de Transports Canada (TC) selon la version et l’année modèle.

Le TC 2023414 vise les Tucson 2023 : le circuit imprimé de la pompe d’huile de transmission ISG peut court-circuiter et provoquer un incendie. TC 2024320 couvre un lot restreint de 2024 pour une défaillance du module MDPS de direction assistée pouvant entraîner une perte soudaine d’assistance. TC 2025702 vise les 2022-2024 équipés d’un faisceau électrique de remorque d’accessoire Hyundai Genuine (no N7H03-AP100) : de l’eau peut s’infiltrer dans le connecteur et désactiver les feux d’arrêt ou provoquer un court-circuit.

Les Tucson 2025-2026 sont couverts par deux rappels supplémentaires : le TC 2026033 pour le redémarrage du tableau de bord en conduite (toutes variantes), et le TC 2026238 pour le freinage d’urgence intempestif visant 81 646 véhicules canadiens.

Aussi, un rappel visant le système de coussin gonflables TC 2026199; les capteurs d’impact latéral sur les Tucson 2026 (Hybride et PHEV inclus), pourraient ne pas avoir été fabriqués correctement. Il y a un risque les coussins gonflables avant côté conducteur et côté passager pourraient ne pas se déployer correctement en cas d’accident. Ce rappel vise 5439 véhicules.

Avant tout achat d’un Tucson d’occasion, vérifiez systématiquement les rappels ouverts sur recalls-rappels.canada.ca à l’aide du numéro d’identification du véhicule (NIV).

Ce que les propriétaires disent

Sur les forums et Reddit, les propriétaires de Tucson soulignent unanimement la qualité de l’habitacle, la douceur de roulement et l’insonorisation soignée. La version Hybride est particulièrement appréciée pour sa consommation très basse sur les longs trajets autoroutiers.

En revanche, plusieurs propriétaires québécois déplorent la fragilité des pare-brise face aux écarts de température hivernaux, les craquements de carrosserie au dégivrage matinal, et la lenteur du système de navigation intégré — la grande majorité migre vers Android Auto ou Apple CarPlay.

Les propriétaires du PHEV apprécient l’autonomie électrique pour les déplacements urbains quotidiens, mais signalent un habitacle lent à chauffer par grands froids quand le véhicule démarre en mode tout électrique. Également la consommation d’essence supplémentaire nécessaire pour chauffer l’habitacle en hiver puisqu’elle requiert le moteur par temps froid.

La qualité de service chez les concessionnaires est inégale selon les régions — certains propriétaires rapportent des délais dépassant trois semaines pour un rendez-vous de rappel.

Pour conclure

Le Hyundai Tucson 2022-2026 est un VUS compact compétent et bien équipé dont les versions HEV et PHEV constituent l’un des meilleurs rapport technologie-prix du segment au Québec. Les millésimes 2024 et plus récents bénéficient des corrections de production silencieuses sur les pistons du 2,5 L et constituent un achat d’occasion plus rassurant.

Si vous achetez un modèle 2022 ou un début de production 2023 à moteur 2,5 L, exigez l’historique d’entretien complet et vérifiez la consommation d’huile.

Aussi, confirmez que les rappels TC 2023414, TC 2025702, TC 2026033 et TC 2026238 ont été complétés selon l’année modèle. Consultez recalls-rappels.canada.ca avec le NIV avant de signer. Bonne route !