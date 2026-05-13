Rapport des problèmes et fiabilité du Toyota RAV4 de 5e génération de 2019 à 2025

Toyota RAV4 : Le VUS le plus vendu au Canada cache quelques zones d’ombre

Lancé au Canada pour l’année modèle 2019, le RAV4 de cinquième génération s’est imposé comme l’un des véhicules les plus populaires du pays grâce à sa réputation de fiabilité et sa polyvalence. Pourtant, les données de Transports Canada et les forums de propriétaires brossent un portrait plus nuancé que tout acheteur devrait connaître.

Boîte automatique à 8 rapports (2019-2021) — À-coups en conduite urbaine; plusieurs bulletins émis, comportement amélioré dès 2022.

Encrassage moteur et consommation d’huile — Dépôts de carbone sur les soupapes du 2,5L; consommation accrue dès 50 000 km.

Cablegate — Corrosion du câble haute tension (Hybride et Prime) — Connecteur haut voltage (HV) rongé par le sel; 96 274 véhicules au Canada; recours collectif réglé, garantie étendue à 10 ans.

Rappels officiels — 11 rappels pour le RAV4 régulier, 8 pour l’hybride, 7 pour le Prime; deux rappels sur le Prime jugés particulièrement d’intérêt.

Toyota Safety Sense — Freinages intempestifs en ville; capteurs radar vulnérables aux conditions hivernales.

Breffage technique

Le RAV4 de cinquième génération est propulsé par un moteur 2,5L atmosphérique (A25A-FKS) couplé à une boîte automatique à 8 rapports sur les versions à essence. Les RAV4 Hybride et RAV4 Prime utilisent une eCVT propre à l’architecture hybride Toyota. Le RAV4 Prime,la version hybride rechargeable (VHR) est disponible au Canada depuis l’été 2021, développe 302 chevaux et offre environ 63 km d’autonomie électrique. Les modèles thermiques et hybride sont assemblés à Cambridge et Woodstock, en Ontario. La version Prime est assemblée au Japon.

Problèmes les plus fréquents

Transmission automatique à 8 rapports hésitante

La boîte automatique à 8 rapports a généré de nombreuses plaintes dès 2019. Les propriétaires décrivent des à-coups et hésitations à l’accélération, surtout en conduite urbaine à basse vitesse. Le millésime 2019 est le plus problématique. Toyota a émis plusieurs bulletins de service technique (TSB) avec des mises à jour logicielles du module de transmission, ce qui a nettement amélioré le comportement à partir de 2022. Certaines unités non corrigées présentent encore des symptômes résiduels.

Encrassement des soupapes d’admission

Le moteur 2,5L à injection directe est sujet à l’encrassage des soupapes d’admission. Sans passage de carburant sur les soupapes, des dépôts de carbone s’accumulent progressivement. Plusieurs propriétaires rapportent une consommation d’huile notable à partir de 50 000 km, attribuable à des bagues de piston à faible tension — un choix délibéré de Toyota pour réduire la friction. Des vidanges plus fréquentes et un nettoyage périodique des soupapes sont recommandés.

Défaillance du câble haute tension — Cablegate

Le câble haute tension reliant la batterie au moteur électrique arrière est sujet à une corrosion prématurée au connecteur, accentuée par le sel de route. La défaillance peut provoquer l’arrêt complet du système hybride, avec des réparations dépassant 5 000 $ hors garantie. À la suite d’un recours collectif, Toyota a étendu la garantie du câble à 10 ans et distance illimitée, avec effet rétroactif.

Les RAV4 Hybride 2019-2022 et Prime 2021-2022 sont les principaux modèles visés parmi les 96 274 véhicules canadiens concernés.

Toyota Safety Sense

Le système Toyota Safety Sense présente des lacunes connues. Le freinage d’urgence pré-collision se déclenche parfois de façon intempestive en milieu urbain, près d’ombres ou de véhicules stationnés. En hiver, neige et glace peuvent neutraliser les capteurs radar et la caméra de recul, désactivant partiellement le système. La version 2.5, déployée sur les modèles 2025, corrige une partie de ces comportements, mais des plaintes persistent sur les millésimes antérieurs.

Les rappels

Le bilan sur Transports Canada mérite attention : le RAV4 thermique totalise 11 rappels, le RAV4 Hybride en compte 8, et le RAV4 Prime 7.

Parmi les rappels importants des versions à essence et hybride, on retient un risque de fissuration du bloc moteur dû à une porosité et causer un fuite de liquide de refroidissement et perte de puissance du moteur (2019-2020), un rappel important sur le système d’alimentation en carburant touchant les modèles thermiques (2019-2020).

Un câble endommagé durant l’assemblage pourrait empêcher la caméra de recul de s’activer. (2019) On note également un rappel pour un problème du système de stabilité qui ne pourrait pas se réactiver après le démarrage du moteur (hybrides 2022).

Pour le RAV4 Prime, deux rappels se distinguent par leur gravité. Le premier concerne une chute de tension de la batterie par temps froid pouvant causer une perte de puissance soudaine sur les modèles 2021.

Le second est plus grave : le convertisseur DC-DC peut surchauffer lors de recharges sous 5 °C, créant un risque d’incendie pour environ 6 000 véhicules Prime 2021-2022. Toyota recommande de ne pas recharger avant correction chez le concessionnaire.

Ce que les propriétaires disent

Sur les forums, les bruits de vent aux portières reviennent régulièrement, attribués à des joints insuffisants. Certains plastiques du tableau de bord vibrent sous les effets des haut-parleurs, et la finition est jugée en deçà de la concurrence coréenne.

Les sièges avant conviennent aux trajets courts, mais deviennent lassants sur de longues distances. En revanche, le comportement en traction intégrale sur les routes hivernales du Québec est unanimement apprécié. Le réseau Toyota est bien coté dans la province.

En conclusion

Le RAV4 de cinquième génération reste un achat solide, particulièrement à partir du millésime 2022. En occasion, évitez de préférence le 2019, qui concentre les plaintes de transmission et les ratés sur le bloc moteur. Pour les hybrides et Prime, vérifiez l’historique d’entretien lié au Cablegate et confirmez que le câble HV a été inspecté. Pour les Prime, assurez-vous que les deux rappels critiques ont été complétés. Consultez recalls-rappels.canada.ca avec le NIV avant tout achat usagé.