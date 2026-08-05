Rapport des problèmes et fiabilité du Ford Escape de 4e génération de 2020 à 2026

Depuis son lancement pour l’année-modèle 2020, le Ford Escape de 4e génération s’est bien vendu au Canada. Mais son dossier de rappels s’est révélé particulièrement chargé : 3 défauts distincts liés à des incendies, chacun corrigé en plusieurs vagues parce que les premiers correctifs n’ont pas toujours suffi. Voici ce qu’un acheteur devrait savoir avant de faire son choix.

Incendies moteur (hybride et hybride rechargeable, 2,5 L) : fuite d’huile ou de vapeurs de carburant sous le capot; 3 vagues de rappels depuis 2022, la plus récente encore active.

: fuite d’huile ou de vapeurs de carburant sous le capot; 3 vagues de rappels depuis 2022, la plus récente encore active. Fissures d’injecteur de carburant (essence 1,5 L EcoBoost) : risque de fuite de carburant et d’incendie; 4 vagues de correctifs entre 2022 et 2025, la dernière avec remplacement matériel complet et garantie prolongée.

: risque de fuite de carburant et d’incendie; 4 vagues de correctifs entre 2022 et 2025, la dernière avec remplacement matériel complet et garantie prolongée. Batterie haute tension (hybride rechargeable) : défaut de fabrication de cellule pouvant causer surchauffe ou court-circuit, même véhicule éteint; rappel encore actif en 2026.

: défaut de fabrication de cellule pouvant causer surchauffe ou court-circuit, même véhicule éteint; rappel encore actif en 2026. Transmission automatique 8F35 (essence) : à-coups, patinage, parfois panne complète sur les unités produites avant le 20 décembre 2021; couvert par bulletin technique, pas de rappel de sécurité.

Pour 2025, dernière année avant l’arrêt de la production, le Ford Escape a connu une forte fin de carrière au Canada : 32 956 unités vendues, ce qui en fait le deuxième modèle Ford le plus vendu au pays derrière les camionnettes Série F. Une performance notable pour un modèle en fin de vie, portée en partie par l’écoulement des inventaires avant l’arrêt définitif de la production.

Breffage technique

L’Escape de 4e génération a été offert au Canada avec quatre groupes motopropulseurs selon le millésime, résumés au tableau ci-dessous.

Assemblé à l’usine Louisville Assembly Plant, au Kentucky, la production a pris fin en décembre 2025, l’usine passant à un camion électrique. Une refonte esthétique en 2023 a modifié les façades et introduit un écran SYNC 4 de 13,2 po, sans toucher à la plateforme ni aux motorisations : une seule génération, 2020 à 2026, à traiter comme un tout.

Motorisation Puissance Transmission Rouage 1,5 L EcoBoost turbo 3 cylindres 180 ch / 190 lb-pi Automatique 8 rapports 2RM ou TI 2,0 L EcoBoost turbo 4 cylindres (ST-Line) 250 ch / 280 lb-pi Automatique 8 rapports 2RM ou TI Hybride 2,5 L 4 cylindres + moteur électrique 192 ch / 155 lb-pi (moteur) À variation continue (CVT) 2RM ou TI Hybride rechargeable 2,5 L 210 ch (système) / 155 lb-pi (moteur) À variation continue (CVT) 2RM seulement

Problèmes les plus fréquents

Transmission automatique 8F35 (versions essence)

Plusieurs propriétaires d’Escape rapportent des à-coups, du patinage et des pertes de puissance intermittentes; dans les cas les plus graves, la transmission tombe carrément en panne. Une facture pouvant dépasser les 10 000 $.

La cause : usure des roulements à aiguilles du porte-satellites de sortie. Dans le bulletin technique 22-2281 qui vise nommément le Transit Connect, mais le défaut concerne l’ensemble des boîtes 8F35 assemblées avant le 20 décembre 2021.

Les Escape sortis de l’usine avant cette date sont donc visés, y compris des unités du millésime 2022. C’est la date de construction du véhicule, et non son année-modèle, qui détermine le risque.

La réparation, une révision de l’ensemble planétaire, prend 16 à 17 heures de main-d’œuvre. Ce n’est pas un rappel de sécurité mais un bulletin technique : aucune vérification par NIV n’est possible, l’historique d’entretien reste le meilleur indicateur.

Les plaintes à l’agence états-unienne NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) pour le groupe motopropulseur ont d’ailleurs chuté nettement après cette date de coupure : 126 pour 2020, 22 pour 2021, 10 et 11 pour 2022 et 2023, cohérent avec l’efficacité du correctif sur les unités plus récentes.

Système infomédia SYNC

Sur les forums de propriétaires, des plaintes récurrentes évoquent un écran central lent à s’afficher, des écrans noirs, des préréglages radio effacés à chaque redémarrage et des mises à jour logicielles qui échouent.

Un programme de satisfaction à la clientèle de Ford, le 24B47, couvre un module (APIM) responsable de symptômes similaires sur d’autres modèles Ford (Bronco Sport, Edge, Nautilus, Expedition, Navigator), mais son applicabilité à l’Escape n’est pas confirmée.

La piste de solution vaut tout de même la peine d’être soulevée chez le concessionnaire, gratuitement si elle s’applique.

Les rappels

Selon les dossiers publics de Transports Canada, au moins 35 rappels distincts touchent l’Escape entre 2020 et 2026. Sur ces 35 campagnes ou plus, au moins 5 touchent exclusivement le moteur essence 1,5 L EcoBoost, au moins 9 touchent une motorisation électrifiée (dont 3 uniquement le PHEV), et le reste couvre des enjeux génériques (freins, hayon, coussins gonflables) sans lien avec la motorisation.

Le point commun à plusieurs de ces campagnes : ce n’est pas un rappel isolé, mais une série de deux à quatre vagues pour un même défaut sous-jacent, Ford ayant dû reprendre certaines réparations quand le premier correctif, souvent logiciel, s’est avéré insuffisant.

C’est un signal à prendre au sérieux : un rappel marqué « complété » sur le dossier d’un véhicule ne garantit pas qu’une vague plus récente ne s’applique pas.

Voici les trois groupes liés à des incendies, suivies des autres campagnes confirmées.

Groupe 1 : incendie moteur sur les versions hybride et hybride rechargeable (2,5 L)

Une défaillance interne du moteur thermique peut libérer de l’huile ou des vapeurs de carburant sous le capot, près de sources d’inflammation. Ce défaut touche uniquement les motorisations hybride et hybride rechargeable, pas l’essence.

Il a fallu 3 vagues de rappel depuis 2022 pour corriger ce même défaut; la plus récente, datée de 2025, demeure active. Le détail de chaque campagne se trouve au tableau ci-dessous.

Groupe 2 : fissure d’injecteur de carburant sur le moteur essence 1,5 L EcoBoost

Une fissure peut apparaître sur un injecteur et laisser fuir du carburant dans le compartiment moteur, un risque d’incendie. Ce défaut touche exclusivement le moteur essence 1,5 L.

Il a fallu 4 vagues de correctifs entre 2022 et 2025; la dernière se distingue des précédentes : plutôt qu’un correctif logiciel, elle remplace le rail d’alimentation haute pression et les injecteurs, avec une garantie prolongée à 15 ans ou 240 000 km sur cette réparation. Un détail à souligner pour l’achat d’un Escape 1,5L Ecoboost 2020-2022 d’occasion.

Groupe 3 : batterie haute tension sur les versions hybride rechargeable

Un défaut de fabrication de cellule peut causer un court-circuit interne, une perte de puissance aux roues ou une surchauffe, même véhicule stationné et contact coupé. Seule la version hybride rechargeable est concernée.

3 vagues ont été nécessaires depuis 2024; la plus récente, en 2026, demeure active. En attendant la réparation, Ford recommande de limiter la charge à 80 % et de n’utiliser que le mode électrique normal.

Quiconque achète un Escape hybride rechargeable d’occasion devrait vérifier ce rappel en priorité par NIV.

D’autres campagnes, sans lien avec les incendies, ont aussi visé l’Escape : injecteurs, batterie haute tension, freins, hayon, pompe à carburant et coussin gonflable, entre autres. Le détail complet, code par code, se trouve au tableau ci-dessous.

Des enjeux plus mineurs ont également été recensés, sans examen détaillé ici :

Caméra de recul (image figée, noire ou inversée, plusieurs vagues entre 2020 et 2026)

Réchauffeur de bloc-moteur, valve EGR (2025), essuie-glaces (2020-2022)

Module de stabilité électronique, servofrein (2025), ceintures de sécurité arrière (2025-2026)

Radar du régulateur adaptatif (2023-2024), étiquette de coussin gonflable (2020-2024), point mort intégré à la boîte (2026)

Aucun de ces cas n’a été associé à un enjeu de sécurité aussi étendu que les trois groupes liés aux incendies détaillés plus haut.

Rappel (TC / NHTSA) Date Défaut Motorisation Millésimes Statut 2022-366/22V484, 2023-309/23V380, 2025-283/25V345 2022-2025 Incendie moteur (3 vagues) Hybride, hybride rechargeable 2020-2023 2 remplacés, 1 actif 2022-658/22V859, 2024-160/24V187, 2025-134/25V165, 2025-376/25V467 2022-2025 Fissure d’injecteur (4 vagues) Essence 1,5 L 2020-2022 3 remplacés, 1 actif 2024-781/24V954, 2025-628, 2026-070 2024-2026 Batterie HT (3 vagues) Hybride rechargeable 2020-2026 2 remplacés, 1 actif 2022-152 / 22V191 2022-03-29 Séparateur d’huile fissuré Essence 2020-2022 – 2024-270 / 24V330 2024-05-10 HPCM, point mort inopiné Hybride 2020-2022 Remplacé 2025-133 / 25V133 2025-04-11 HPCM, correction Hybride 2022 – 2022-253 2022-05-16 Batterie HT, soudures insuffisantes Hybride 2020 – 2021-011 / 21V011 2021-01-18 Propulsion arrière sous-remplie Rouage intégral 2020 – 2020-434 / 20V550 2020-09-15 Accumulateur boîte de vitesses Toutes 2020 – 2025-553 / 25V693 2025-10-11 Plaquettes de frein avant Sans servofrein électronique 2020-2021 – 2025-665 / 25V829 2025-12-01 Charnières de hayon Toutes 2020-2022, 2025 – 2021-508 / 21V625 2021-08-12 Module de pompe à carburant Toutes 2021 – 2024-689 / 24V850 2024-11-08 Coussin gonflable passager Toutes 2024 –

Ce que les propriétaires disent

La qualité de finition perçue est en léger recul par rapport à la génération précédente : plastiques durs sur les panneaux de porte, doublure de coffre qui se raye facilement, écarts de panneaux visibles même en finition Titanium. En contrepartie, l’habitacle demeure spacieux. Côté infodivertissement, les plaintes sur la lenteur et les bogues du système SYNC reviennent régulièrement sur les forums.

Pour la version hybride rechargeable, l’autonomie électrique réelle par grand froid s’éloigne sensiblement de l’autonomie annoncée d’environ 60 km. Le phénomène est normal chez tout véhicule électrifié en hiver, mais il est amplifié dans les conditions extrêmes : préchauffage de l’habitacle, thermorégulation de la batterie, circulation urbaine et températures sous les -20 °C se conjuguent pour faire démarrer le moteur thermique bien plus souvent que le conducteur l’anticipe.

Résultat, plusieurs propriétaires trouvent l’écart plus marqué que ce à quoi ils s’attendaient, et une partie du bénéfice de la recharge à domicile s’évapore de janvier à mars. Selon certains classements indépendants, la version hybride figurerait aussi parmi les VUS moins bien notés de sa catégorie côté fiabilité déclarée, une donnée à prendre avec prudence puisqu’elle n’a pas pu être confirmée indépendamment.

Pour conclure

Le Ford Escape de 4e génération offre une mécanique dans la moyenne, et son dossier de rappels est inhabituellement chargé, avec trois défauts liés à des incendies ayant chacun nécessité plusieurs vagues de correctifs.

Pour ceux qui magasinent, les millésimes 2020 à 2022 concentrent la quasi-totalité de ces rappels : vérifiez par NIV que les dernières vagues actives (voir le tableau des rappels) ont bel et bien été complétées, pas seulement une vague antérieure remplacée. Pour les Escape essence produits avant le 20 décembre 2021, l’historique d’entretien de la transmission mérite une attention particulière, puisqu’aucune vérification par NIV n’existe pour ce bulletin technique.

Pour une version hybride rechargeable, vérifiez en priorité par NIV le statut du rappel de batterie haute tension, toujours actif en 2026. Et gardez en tête que cette version est privée de rouage intégral : dans un contexte hivernal avec neige abondante, de routes secondaires mal déneigées et de côtes glacées, c’est un compromis autrement plus lourd qu’ailleurs au pays. Avant de trancher, il vaut la peine de comparer avec l’hybride non rechargeable à rouage intégral, qui sacrifie l’autonomie électrique mais conserve la traction sur les quatre roues.

Le millésime 2026 marque la fin de la production de cette génération, sans successeur annoncé.

Notre avis : Compte tenu du dossier de rappels et des problèmes du Escape, nous ne le recommandons pas comme véhicule d’occasion.

Dans tous les cas, un rappel marqué « complété » sur papier ne garantit pas qu’une vague ultérieure ne s’applique pas : la vérification sur recalls-rappels.canada.ca reste incontournable avant de signer.

Bonne route!