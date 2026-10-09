L’importante refonte des VUS intermédiaires CX de Mazda serait reportée à 2028

Selon certaines informations, Mazda apportera d’abord des mises à jour mineures avant de procéder à d’importantes révisions du design et des groupes motopropulseurs de ses VUS CX.

L’importante refonte des VUS CX de Mazda pourrait ne pas avoir lieu avant 2028.

Les mises à jour européennes des CX-60 et CX-80 améliorent le confort de roulement, le raffinement et l’aide au stationnement.

Le groupe motopropulseur hybride Skyactiv-Z de Mazda pourrait éventuellement équiper d’autres modèles CX, en plus du CX-5 prévu.

La refonte prévue des plus grands véhicules utilitaires CX de Mazda pourrait ne pas arriver dans les salles d’exposition avant 2028. L’entreprise préparait, semble-t-il, d’importantes révisions du design, de l’habitacle et des groupes motopropulseurs, possiblement dès l’année prochaine. Toutefois, elles auraient apparemment été repoussées.

Le président et chef de la direction de Mazda, Masahiro Moro, avait précédemment qualifié les changements prévus de « sans précédent » lorsque nous avions couvert l’histoire le 1er septembre. Ces révisions font suite aux préoccupations concernant les ventes des plus grands VUS de Mazda en Amérique du Nord, où l’entreprise affronte une immense sélection de VUS intermédiaires à deux ou trois rangées de sièges.

La publication japonaise Creative Trend indique que Mazda apportera des mises à jour mineures au cours de 2027, tout en poursuivant le développement du programme de plus grande envergure. Les révisions plus importantes suivraient ensuite en 2028. Mazda n’a pas officiellement confirmé cet échéancier.

Mazda n’a pas fourni de calendrier de lancement ferme ni précisé quels véhicules nord-américains recevront ces mises à jour. Son groupe de produits grand format sert actuellement de base à plusieurs VUS à moteur longitudinal, notamment les CX-60 et CX-80 vendus à l’étranger ainsi que les CX-70 et CX-90 nord-américains.

En Europe, les versions actualisées des CX-60 et CX-80 à trois rangées, déjà offertes, donnent un premier aperçu de l’approche à court terme de Mazda. Les révisions portent principalement sur le raffinement, l’apparence et les commodités plutôt que sur des modifications mécaniques majeures.

Les deux VUS reçoivent des emblèmes extérieurs et des éléments de finition au fini foncé. Mazda a également ajouté de nouveaux choix de couleurs et rendu le revêtement intérieur havane disponible dans les configurations à sept places.

Les révisions mécaniques comprennent des bagues redessinées pour la traverse de suspension arrière afin d’améliorer le confort de roulement. Des matériaux insonorisants supplémentaires dans le compartiment moteur et l’habitacle réduisent les bruits, les vibrations et les secousses qui pénètrent dans l’espace réservé aux passagers.

La refonte éventuelle de la gamme CX devrait aller bien au-delà de ces améliorations progressives. Mazda prévoirait d’importants changements au style extérieur, à la conception intérieure et aux groupes motopropulseurs, bien qu’aucune donnée technique ne soit encore disponible.

L’un des éléments possibles est le groupe motopropulseur hybride Skyactiv-Z de Mazda, qui est toujours en développement. Ce nouveau groupe motopropulseur intègre une technologie de moteur à combustion de nouvelle génération conçue pour améliorer l’efficacité tout en respectant des normes d’émissions plus strictes, et il est très attendu.

Le CX-5 de prochaine génération devrait devenir le premier modèle Mazda équipé du nouveau système hybride. Mazda prévoit de le lancer à la fin de 2027, ce qui pourrait signifier qu’une technologie de groupe motopropulseur apparentée arrivera dans les autres modèles CX en 2028.

Source: Creative Trend