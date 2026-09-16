Rapport des problèmes et fiabilité du Mazda CX-5 de 2e génération de 2017 à 2025

Le CX-5 de 2e génération compte parmi les VUS compacts les plus fiables du marché canadien : trois rappels Transports Canada en près de neuf ans, presque tous concentrés sur 2017-2019, années modèle qui portent aussi les deux dossiers mécaniques les plus sérieux. Avant d’acheter, neuf ou usagé, vérifiez le NIV sur le site de Transports Canada.

Module de commande du groupe motopropulseur (2018-2019) : une erreur logicielle pouvait mal régler les soupapes, provoquer des ratés et, au pire, caler le moteur sans redémarrage immédiat; correctif par mise à jour logicielle gratuite.

une erreur logicielle pouvait mal régler les soupapes, provoquer des ratés et, au pire, caler le moteur sans redémarrage immédiat; correctif par mise à jour logicielle gratuite. Pompe à carburant basse pression (2018-2019) : l’impulseur pouvait se fissurer et se déformer, jusqu’à caler le moteur, un défaut touchant plus de 20 000 véhicules Mazda au Canada, dont le CX-5 2018-2019; remplacement de la pompe.

l’impulseur pouvait se fissurer et se déformer, jusqu’à caler le moteur, un défaut touchant plus de 20 000 véhicules Mazda au Canada, dont le CX-5 2018-2019; remplacement de la pompe. Système multimédia Mazda Connect , signalé sur plusieurs millésimes : écran qui se fige ou redémarre seul, Bluetooth et Apple CarPlay capricieux, parfois écran noir; correction par mise à jour logicielle ou remplacement du module.

écran qui se fige ou redémarre seul, Bluetooth et Apple CarPlay capricieux, parfois écran noir; correction par mise à jour logicielle ou remplacement du module. Hésitation de la boîte automatique à 6 rapports (2018-2019). Quelques propriétaires rapportent des passages saccadés à basse vitesse, surtout au passage en mode Drive.

Breffage technique

Lancé au Canada en 2012, le CX-5 de première génération a établi Mazda dans le segment des VUS compacts, avant qu’une 2e génération plus raffinée arrive en 2017 : châssis retravaillé, insonorisation et finition intérieure améliorées. Le CX-5 est rapidement devenu le véhicule le plus vendu de Mazda au pays.

Pour le marché canadien, le CX-5 de 2e génération a proposé quatre motorisations Skyactiv au fil des années, détaillées dans le tableau ci-dessous. Le petit 2,0 L de 155 ch, réservé à la version GX de base, a disparu après 2018; le 2,5 L atmosphérique de 187 ch est ensuite devenu le moteur d’entrée de gamme.

La traction intégrale i-Activ, d’abord offerte en option sur les versions GX et GS à traction avant, est devenue de série sur toute la gamme canadienne à compter du millésime 2022. Le CX-5 destiné au Canada est assemblé à Hiroshima, au Japon.

Motorisation Cylindrée Puissance Transmission Rouage Années au Canada Skyactiv-G essence 2,0 L 155 ch Manuelle ou automatique 6 rapports Traction avant (TI en option) 2017-2018 (GX seulement) Skyactiv-G essence 2,5 L 187 ch Automatique 6 rapports Traction avant ou intégrale; TI de série sur toute la gamme depuis 2022 2017-2025 Skyactiv-G turbo 2,5 L jusqu’à 256 ch (essence super) Automatique 6 rapports Traction intégrale 2019-2025 Skyactiv-D diesel 2,2 L 168 ch Automatique 6 rapports Traction intégrale 2019 seulement

Problèmes les plus fréquents

Hors rappels formels, deux irritants reviennent chez les propriétaires du CX-5 de 2e génération, auxquels s’ajoute le cas particulier du diesel : ils méritent un essai attentif, sans pour autant vous empêcher de considérer ce véhicule comme un bon choix. Le détail des campagnes de rappel, lui, figure dans la section « Les rappels ».

Système multimédia Mazda Connect

Le point faible le plus régulièrement signalé, toutes années confondues, demeure le multimédia Mazda Connect : l’écran se fige ou redémarre seul, les connexions Bluetooth et Apple CarPlay deviennent capricieuses et, dans certains cas, l’écran devient complètement noir.

Les correctifs passent généralement par une mise à jour logicielle ou un remplacement du module sous garantie. Mazda a agrandi l’écran central à 10,25 pouces et amélioré l’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto à compter de 2024. Les plaintes baissent sur les modèles les plus récents.

Hésitation de la boîte automatique à 6 rapports (2018-2019)

Plusieurs propriétaires signalent des passages de rapport saccadés ou une hésitation à basse vitesse, surtout à l’arrêt ou en mode Drive, un sujet récurrent sur les forums spécialisés comme Mazdas247. Mazda a répondu par des bulletins techniques visant la logique du module de commande de transmission (TCM) plutôt qu’un défaut mécanique, dont le TSB 05-004-23 (août 2023) sur les à-coups à basse vitesse en première verrouillée. Ce n’est pas un rappel, et certains concessionnaires peinent encore à reproduire le problème en atelier. À l’essai, un parcours urbain à basse vitesse, avec plusieurs arrêts complets, reste le meilleur filtre.

Diesel Skyactiv-D (2019 seulement)

Offerte une seule année et abandonnée faute de demande, la version diesel reste extrêmement rare au Canada : aucun décompte officiel n’a été publié, mais Mazda et plusieurs sources spécialisées la décrivent comme un volume marginal. Les rares exemplaires partagent les enjeux connus des diesels modernes surtout utilisés pour de courts trajets : encrassement du filtre à particules et dilution de l’huile moteur par le carburant, un problème documenté ailleurs sur la plateforme Skyactiv-D, mais peu rapporté au Canada vu le faible volume de ventes.

Les rappels

Transports Canada recense trois campagnes de rappel pour le CX-5 de 2e génération, auxquelles s’ajoute une campagne américaine (NHTSA) de 2017 visant un accessoire installé en concession. Un bilan clément, concentré presque entièrement sur 2017-2019 : les modèles 2020 et plus récents n’en comptent aucun au Canada. Les deux dossiers les plus lourds touchent précisément les 2018-2019, détaillés ci-dessous.

Module de commande du groupe motopropulseur (PCM)

Le rappel le plus sérieux de cette génération vise les modèles 2018-2019 (Transports Canada 2019-322 / NHTSA 19V497), partagé avec la Mazda3 et la Mazda6. Une erreur dans le logiciel du PCM pouvait mal faire fonctionner le réglage des soupapes. Résultat possible : dommages internes au moteur, ratés et, au pire, calage en cours de route sans redémarrage immédiat.

La correction, c’est une reprogrammation du PCM chez le concessionnaire, sans frais. Sur un usagé 2018-2019, confirmez que la campagne a été appliquée.

Pompe à carburant basse pression

Un second rappel important touche aussi les 2018-2019 (Transports Canada 2021-696 / NHTSA 21V875). L’impulseur de la pompe basse pression pouvait se fissurer et se déformer. Le moteur peut alors tourner de façon irrégulière, refuser de démarrer ou perdre de la puissance soudainement en roulant.

Au Canada, plus de 20 000 véhicules Mazda ont été touchés (Mazda3, Mazda6, CX-3, CX-9, MX-5 et CX-5 2018-2019). Aux États-Unis, la NHTSA étend la même campagne à certains CX-5 2020; au Canada, seuls les 2018-2019 sont visés, d’où l’importance du NIV. La réparation consiste en un remplacement complet de la pompe à carburant.

Deux rappels plus anciens, portée limitée

Deux campagnes plus anciennes complètent le tableau : un rappel 2017 (NHTSA 17V744, environ 1 000 véhicules aux États-Unis) touche le faisceau de remorquage accessoire Mazda, dont l’acheminement pouvait le mettre en contact avec le silencieux; le faisceau est réacheminé ou remplacé. Un rappel 2018 (Transports Canada 2018-341 / NHTSA 18V426, quelques centaines de véhicules) vise des coussins gonflables latéraux à rideau pouvant mal se déployer lors d’un impact latéral ou d’un capotage; les coussins sont remplacés.

Voici le portrait des quatre campagnes qui touchent cette génération; les volumes donnent l’ordre de grandeur, mais un NIV reste la seule vérification individuelle fiable.

Rappel (TC / NHTSA) Défaut Millésimes Unités (ordre de grandeur) Correctif 2019-322 / 19V497 Logiciel du PCM : mauvais réglage des soupapes, ratés, risque de calage sans redémarrage immédiat 2018-2019 Campagne multi-modèles (Mazda3, Mazda6, CX-5) Reprogrammation du PCM, sans frais 2021-696 / 21V875 Impulseur de pompe à carburant basse pression pouvant se fissurer et se déformer 2018-2019 Plus de 20 000 véhicules Mazda au Canada (plusieurs modèles, dont CX-5) Remplacement de la pompe Campagne NHTSA (accessoire) / 17V744 Câblage du faisceau de remorquage accessoire pouvant toucher le silencieux 2017 Environ 1 000 véhicules (É.-U.) Réacheminement ou remplacement du faisceau 2018-341 / 18V426 Coussins gonflables latéraux à rideau pouvant mal se déployer 2018 Quelques centaines de véhicules Remplacement des coussins à rideau

Ce que les propriétaires disent

Sur les forums de propriétaires (Mazdas247 en tête) comme dans les avis publiés par les acheteurs canadiens, les propriétaires du CX-5 vantent presque unanimement la qualité d’assemblage, la tenue de route et l’agrément de conduite. Ces qualités expliquent en partie son titre de VUS le plus vendu de Mazda au pays. La traction intégrale inspire confiance en hiver. L’insonorisation est jugée supérieure à celle de plusieurs rivaux directs. Le service après-vente chez les concessionnaires Mazda reçoit généralement de bons commentaires.

Le principal irritant reste le multimédia Mazda Connect, surtout sur les 2017-2022, avant le nouvel écran. L’espace de chargement, correct sans être généreux pour la catégorie, et l’essence super recommandée pour le moteur turbo sont aussi mentionnés par certains. Quelques propriétaires de 2017-2019 rapportent un pare-brise qui se fissure à partir d’un impact mineur; le phénomène reste anecdotique, mais un pare-brise déjà remplacé mérite une question au vendeur.

Pour conclure

Le CX-5 de 2e génération affiche l’un des meilleurs dossiers de fiabilité du segment : les rappels touchent presque exclusivement 2017-2019, et le dossier canadien reste vierge à partir de 2020.

À vérifier (2017)

Confirmez le rappel du faisceau de remorquage (NHTSA 17V744) si l’accessoire est présent ou a pu l’être.

À vérifier (2018)

En plus du faisceau éventuel, confirmez le rappel des coussins latéraux à rideau (Transports Canada 2018-341 / NHTSA 18V426).

À vérifier (2018-2019)

Priorité absolue : rappels du module de commande (2019-322) et de la pompe à carburant (2021-696). Une fois faits, les seuls risques mécaniques sérieux connus pour cette génération sont pratiquement écartés. À l’essai, sentez aussi la boîte à basse vitesse.

À vérifier (2019, diesel)

Bonne nouvelle si vous en dénichez un : offert une seule année au Canada, le Skyactiv-D fait presque figure de pièce de collection. Cela dit, demandez l’historique d’entretien et privilégiez un exemplaire qui a fait de vrais trajets, pas seulement du court trajet urbain.

À vérifier (2020-2025)

Le dossier de rappels canadien reste vierge; un 2020 mérite tout de même une vérification du NIV, la campagne américaine de la pompe à carburant s’étendant à ce millésime. Sur les versions antérieures à 2024, composez avec un multimédia parfois capricieux; sur 2024-2025, l’écran 10,25 pouces réduit cet irritant. La traction intégrale est de série depuis 2022.

Un CX-5 bien entretenu, quel que soit le millésime entre 2017 et 2025, reste l’un des choix les plus sûrs du segment. Validez toujours le NIV sur recalls-rappels.canada.ca.

Bonne route!