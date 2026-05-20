Rapport des problèmes et fiabilité : Ford F-150 14e Génération (2021-2026)

Le Ford F-150 de 14e génération, lancé en 2021, représente l’une des refontes les plus ambitieuses de l’histoire du modèle. Au programme : nouvelle motorisation hybride PowerBoost, système de génératrice intégrée Pro Power Onboard et infodivertissement SYNC 4. Premier en ventes au Canada et aux États-Unis, le F-150 demeure un choix redoutable. Les millésimes 2021 et 2022 ont cependant accumulé un nombre élevé de plaintes et de rappels que tout acheteur sérieux devrait examiner avant de signer.

Frein de stationnement électrique — Activation involontaire en conduite; rappel Transports Canada (TC 2023405) ciblant 178 109 véhicules canadiens (2021-2023); le rappel le plus important de la génération en volume.

— Activation involontaire en conduite; rappel Transports Canada (TC 2023405) ciblant 178 109 véhicules canadiens (2021-2023); le rappel le plus important de la génération en volume. Transmission automatique 10R80 — Vibrations et changements brusques dès les premiers millésimes; Ford a émis un bulletin technique, aussi un rappel TC 2022144 pour passage inattendu au neutre sur ~47 084 véhicules canadiens.

— Vibrations et changements brusques dès les premiers millésimes; Ford a émis un bulletin technique, aussi un rappel TC 2022144 pour passage inattendu au neutre sur ~47 084 véhicules canadiens. Boulons d’essieu arrière (groupe remorquage maximal) — Risque de rupture par fatigue en conduite; deux vagues de rappels (TC 2023705 et TC 2025414) cumulant environ 45 000 véhicules canadiens sur les modèles 2021-2025 équipés du groupe Max Duty.

— Risque de rupture par fatigue en conduite; deux vagues de rappels (TC 2023705 et TC 2025414) cumulant environ 45 000 véhicules canadiens sur les modèles 2021-2025 équipés du groupe Max Duty. Moteur 2,7L EcoBoost (2021) — Soupapes d’admission mal fabriquées susceptibles de se fracturer; rappel TC 2024492 visant 11 821 véhicules au Canada; remplacement moteur possible.

— Soupapes d’admission mal fabriquées susceptibles de se fracturer; rappel TC 2024492 visant 11 821 véhicules au Canada; remplacement moteur possible. Système hybride PowerBoost (3,5L) — Défaillances multiples rapportées dès les premiers milliers de kilomètres; classé parmi les moins fiables par Consumer Reports pour 2021-2022.

Breffage technique

La 14e génération du F-150 conserve la carrosserie en aluminium introduite en 2015. Plusieurs motorisations sont offertes, voici un tableau récapitulatif ;

Moteur Cylindres Puissance Couple (lb-pi) Type Années modèles disponibles 3,3 L V6 Ti-VCT V6 290 ch 265 lb-pi Atmosphérique 2021 – 2023 2,7 L EcoBoost V6 V6 325 ch 400 lb-pi Bi-turbo 2021 – 2026 5,0 L V8 Ti-VCT V8 400 ch 410 lb-pi Atmosphérique 2021 – 2026 3,5 L EcoBoost V6 V6 400 ch 500 lb-pi Bi-turbo 2021 – 2026 3,5 L PowerBoost V6 Hybride V6 430 ch 570 lb-pi Hybride bi-turbo 2021 – 2026 3,0 L Power Stroke V6 Diesel V6 250 ch 440 lb-pi Diesel turbo 2021 3,5 L EcoBoost HO (Raptor) V6 450 ch 510 lb-pi Bi-turbo 2021 – 2026 5,2 L V8 Suralimenté

(Raptor R) V8 700 ch 640 lb-pi Suralimenté 2023 – 2026

La première motorisation hybride offerte sur le F-150 développe 430 chevaux et un couple de 570 lb-pi. Elle intègre une génératrice embarquée Pro Power Onboard pour alimenter des outils électriques ou des appareils sur le chantier. La transmission est une automatique à 10 rapports sur toutes les variantes. L’assemblage se fait à Dearborn au Michigan et à Kansas City au Missouri.

Problèmes les plus fréquents

La transmission automatique 10R80 est au cœur des plaintes les plus fréquentes sur les modèles 2021-2022. Les propriétaires décrivent des vibrations entre 50 et 70 km/h liées au glissement du convertisseur de couple.

Des changements de vitesses brusques entre les 3e, 4e et 5e rapports sont aussi signalés, ainsi que des hésitations à l’accélération en conduite urbaine. Ford a émis des bulletins de service pour reprogrammer le module de commande de la transmission, ce qui améliore la situation pour environ 70 à 80 % des cas.

Le système hybride PowerBoost a été l’une des grandes promesses de cette génération. Il s’est toutefois révélé l’une de ses principales sources de frustration. Des propriétaires rapportent des messages d’erreur dès les premiers milliers de kilomètres.

On note également des problèmes de recharge de la batterie 12V, des pannes du mode Park et des bruits de claquement à froid. Consumer Reports a classé le F-150 PowerBoost parmi les véhicules les moins fiables de sa catégorie pour les millésimes 2021-2022.

Le système Pro Power Onboard, une nouveauté de cette génération, a généré son lot de problèmes. Des messages « Service requis — défaut de mise à la terre » apparaissent de façon intermittente. Cela survient souvent après une exposition à l’humidité ou lors de l’installation d’une doublure de caisse.

Le connecteur de la génératrice est situé dans une zone exposée aux projections des roues arrières, ce qui favorise la corrosion. Ford a émis des mises à jour logicielles pour corriger une partie de ces faux-positifs, mais certains propriétaires continuent d’en être affectés.

Les rappels

Le Ford F-150 de 14e génération a fait l’objet de 62 rappels officiels de Transports Canada. En voici les principaux, classés par importance et nombre de véhicules touchés :

Le rappel le plus étendu en volume est celui du frein de stationnement électrique (TC 2023405 / Ford 23S35). Émis en 2023, il touche 178 109 véhicules canadiens des millésimes 2021 à 2023 équipés d’un système d’échappement simple. Le faisceau de câblage de l’essieu arrière peut frotter contre le carter et s’endommager progressivement. Cela peut provoquer l’activation involontaire du frein de stationnement en conduite — un risque sérieux de perte de contrôle. Le correctif est une inspection et une fixation du faisceau chez le concessionnaire, sans frais.

Les boulons de moyeu d’essieu arrière ont fait l’objet de deux vagues de rappels successives. La première (TC 2023705 / NHTSA 23V896), couvrant les millésimes 2021-2023, vise environ 22 664 véhicules canadiens équipés du forfait remorquage maximal « Trailer Tow Max Duty » (essieu 9,75 pouces). La seconde vague (TC 2025414 / NHTSA 25V512) étend la couverture aux millésimes 2023 à 2025, ajoutant environ 22 663 véhicules canadiens supplémentaires.

Les boulons de moyeu peuvent se fracturer par fatigue en conduite, causant l’usure des cannelures et un risque de décrochage de roue. Le correctif est le remplacement complet des demi-essieux arrière, sans frais. Ces deux rappels totalisent environ 45 000 véhicules canadiens.

Pour les modèles 2021 équipés du moteur 2,7L EcoBoost, Transports Canada a émis le rappel TC 2024492 (Ford 24S55 / NHTSA 24V635), touchant 11 821 véhicules canadiens toutes marques Ford/Lincoln confondues. Les soupapes d’admission ont pu être fabriquées avec un défaut de dureté les rendant fragiles et susceptibles de se fracturer, provoquant une défaillance moteur grave et un risque d’accident. Le concessionnaire effectue un test de cycle moteur; si des anomalies sont détectées, le moteur est remplacé en entier, sans frais.

La transmission 10R80 a également été visée par deux rappels distincts. Le premier (TC 2022144 / Ford 22S15 / NHTSA 22V188) concerne environ 47 084 véhicules canadiens 2021 équipés des moteurs 2,7L, 3,5L ou 5,0L sans Auto Start-Stop. Une erreur de programmation du module PCM pouvait provoquer un passage inattendu de la transmission au point mort en conduite — perte soudaine de propulsion.

Correctif : reprogrammation du PCM. Un second rappel (TC 2025137) a ensuite été nécessaire pour les véhicules dont la première réparation avait été mal exécutée. Enfin, un rappel distinct (TC 2023057 / Ford 23S06 / NHTSA 23V070) a visé un lot restreint de camions 2022-2023 (~944 véhicules canadiens) où un boulon surnuméraire libre à l’intérieur de la boîte pouvait bloquer le cliquet de stationnement — le camion pouvait se mettre en mouvement alors que le tableau de bord indiquait « P ».

Un rappel logiciel plus récent (TC 2025260) touche les millésimes 2021 à 2024 et corrige un bug qui pouvait empêcher l’image de la caméra de recul de s’afficher ou la faire figer lors du passage en marche arrière. La mise à jour est effectuée gratuitement chez le concessionnaire.

En résumé, le F-150 14e gen ne se limite pas à un ou deux rappels isolés — il en cumule une dizaine auprès de Transports Canada pour la seule période 2021-2025. Si vous magasinez un exemplaire d’occasion, vérifiez systématiquement les rappels ouverts en saisissant le NIV sur recalls-rappels.canada.ca.

Ce que les propriétaires disent

Sur les forums, les propriétaires pointent d’abord la qualité d’assemblage. Des jeux de carrosserie inégaux entre les portes, le capot et les ailes sont fréquemment signalés, parfois dès la livraison. Certains décrivent des panneaux de portes déformés après quelques mois d’utilisation. L’écran SYNC 4 est également critiqué pour ses gels intermittents et ses déconnexions répétées du CarPlay sans fil.

En hiver, plusieurs propriétaires québécois mentionnent des ralentis instables et des bruits de transmission au premier démarrage à froid. Du côté positif, la capacité de remorquage, le confort des sièges chauffants et la polyvalence du Pro Power Onboard en chantier sont unanimement salués. Le service après-vente de Ford Canada est en revanche une source de frustration récurrente, les délais d’approvisionnement en pièces étant jugés excessifs.

Pour conclure

Le Ford F-150 de 14e génération reste une camionnette très capable, particulièrement à partir du millésime 2023, où Ford a corrigé la majorité des irritants de lancement. Si vous magasinez un modèle d’occasion, évitez les premiers 2021, surtout en version PowerBoost ou 2,7L EcoBoost. Vérifiez systématiquement les rappels ouverts sur recalls-rappels.canada.ca avec le NIV du véhicule. Portez une attention particulière au rappel du frein de stationnement électrique si vous regardez un modèle 2021-2023. Assurez-vous aussi que les boulons d’essieu arrière ont été remplacés si le camion est équipé du groupe remorquage maximal. Bonne route !