Rapport des problèmes et fiabilité : RAM 1500 5e Génération (2019-2026)

Depuis son lancement en 2019, le RAM 1500 de cinquième génération s’est imposé comme la camionnette pleine grandeur la plus raffinée de sa catégorie au Canada, avec son habitacle haut de gamme, sa suspension pneumatique en option et ses multiples configurations de motorisation. Mais sous le vernis de la modernité se cachent des problèmes sérieux que tout acheteur — neuf ou usagé — devrait connaître avant de signer.

Défaillance des poussoirs hydrauliques HEMI 5.7L («lifters» MDS) — Destruction des poussoirs et cames liée au système de désactivation de cylindres; aucun rappel officiel au Canada; actions collectives principalement aux États-Unis; coûts de réparation pouvant dépasser 7 000 $ CAD.

— Destruction des poussoirs et cames liée au système de désactivation de cylindres; aucun rappel officiel au Canada; actions collectives principalement aux États-Unis; coûts de réparation pouvant dépasser 7 000 $ CAD. Infiltrations d’eau — lunette arrière et 3e feu stop — Joint défectueux causant des fuites dans l’habitacle; extension de garantie (TSB 23-074-23 et 23-098-23) rarement communiquée aux propriétaires; MY 2019-2021.

— Joint défectueux causant des fuites dans l’habitacle; extension de garantie (TSB 23-074-23 et 23-098-23) rarement communiquée aux propriétaires; MY 2019-2021. Pompe à carburant haute pression EcoDiesel 3.0L — Rappels TC 2022584 et TC 2023218; débris métalliques dans le circuit carburant; risque de perte de puissance soudaine.

— Rappels TC 2022584 et TC 2023218; débris métalliques dans le circuit carburant; risque de perte de puissance soudaine. ESC (contrôle de stabilité) inopérant — Rappel TC 2024503 visant environ 158 670 véhicules canadiens (MY 2019 et 2021-2024); désactivation silencieuse de l’ABS, ESC et contrôle de traction.

— Rappel TC 2024503 visant environ 158 670 véhicules canadiens (MY 2019 et 2021-2024); désactivation silencieuse de l’ABS, ESC et contrôle de traction. Calage moteur HEMI eTorque 5.7L (MY 2021) — Défaut logiciel PCM provoquant l’extinction soudaine du moteur en conduite; rappel NHTSA 23V-265 (131 700 véhicules aux États-Unis) et équivalent canadien TC 2023221.

— Défaut logiciel PCM provoquant l’extinction soudaine du moteur en conduite; rappel NHTSA 23V-265 (131 700 véhicules aux États-Unis) et équivalent canadien TC 2023221. Boulons de collecteur d’échappement cassés — Problème très fréquent causant le célèbre « HEMI tick »; TSB disponible; souvent confondu avec la défaillance des poussoirs.

Breffage technique

Le RAM 1500 de cinquième génération (plateforme DT) est offert au Canada avec une multitudes de motorisations, ce tableau vous aideras à identifier les années modèles et les moteurs offerts

Motorisation Type de moteur Puissance Couple Années de production (5ᵉ génération) Remarques 3.6L Pentastar V6 atmosphérique 305 ch 269 lb-pi 2019 – aujourd’hui Motorisation de base 3.6L Pentastar eTorque V6 hydride léger 48V 305 ch 269 lb-pi 2019 – aujourd’hui Système eTorque 5.7L HEMI V8 atmosphérique 395 ch 410 lb-pi 2019 – 2024 2026- Le plus répandu 5.7L HEMI eTorque V8 hybride léger 48V 395 ch 410 lb-pi 2019 – 2024, 2026- Version eTorque du HEMI 3.0L EcoDiesel V6 turbodiesel 260 ch 480 lb-pi 2019 – 2023 Discontinué après 2023 3.0L Hurricane SO 6 en ligne turbocompressé 420 ch 469 lb-pi 2025- aujourd'hui Nouvelle génération de motorisation 3.0 Hurricane SHO 6 en ligne turbocompressé 540 ch 521 lb-pi 2025- aujourd'hui Nouvelle génération de motorisation 6.2L HEMI Suralimenté V8 suralimenté (Hellcat) 702 ch 650 lb-pi 2021 – 2024 Exclusif au RAM 1500 TRX

En 2025, RAM marque un virage important en remplacant le V8 HEMI par un duo de moteurs six en ligne de 3 litres turbocompressé. Le moteur Hurricane, il est offert en deux grades de puissance, sous les appellations SO (Puissance standard) et SHO (Haut rendement). Pour l’instant il y peu d’informations sur la fiabilité de ces moteurs vu leur récent lancement.

Le RAM 1500 est assemblé à Sterling Heights (Michigan) et à Warren (Michigan). Il est offert en cabine régulière, quad et crew, avec caisse courte ou longue.

Problèmes les plus fréquents

La défaillance des poussoirs hydrauliques «lifters» du moteur HEMI 5.7L

Sans contredit le problème le plus grave et le plus coûteux de cette génération. Le système MDS (Multi-Displacement System) désactive quatre des huit cylindres à bas régime pour économiser le carburant, mais les poussoirs des cylindres désactivés reçoivent une lubrification insuffisante.

Avec le temps, les poussoirs s’effritent et endommagent les cames — un scénario pouvant mener au remplacement complet du moteur. Les symptômes incluent un claquement métallique au démarrage, une perte de puissance progressive et le témoin moteur allumé. Les millésimes 2019 à 2022 sont les plus touchés. Stellantis n’a émis aucun rappel officiel à ce jour au Canada, bien que le problème ait fait l’objet d’actions collectives principalement aux États-Unis. Une réparation hors garantie peut coûter entre 4 000 $ et 7 000 $ CAD selon l’étendue des dommages.

Les propriétaires dont la garantie groupe motopropulseur est expirée se retrouvent souvent sans recours. Un historique rigoureux de vidanges d’huile (tous les 8 000 à 10 000 km avec une huile synthétique de qualité respectant les spécifications FCA) réduit significativement les risques de défaillance prématurée.

Le fameux « HEMI tick »

Les boulons de fixation du collecteur d’échappement, particulièrement aux cylindres 7 et 8, se fracturent en raison des cycles thermiques intenses. Ce défaut génère le fameux « HEMI tick » — un cliquetis métallique au démarrage à froid qui s’atténue à chaud.

Ce problème est très souvent confondu avec la défaillance des «lifters», alors qu’il s’agit d’une réparation bien moins coûteuse (200 $ à 1 500 $). Stellantis a émis des bulletins de service prévoyant le remplacement des boulons par de l’acier inoxydable haute résistance. Au Québec, les hivers rigoureux et l’exposition au sel de voirie accélèrent la fatigue de ces boulons par cycles gel-dégel répétés. Avant tout diagnostic de «lifters», vérifier les boulons de collecteur.

Consommation d’huile excessive

Le moteur HEMI 5.7L présente également une consommation d’huile excessive liée à l’usure des joints de tige de soupapes.

L’huile s’écoule dans la chambre de combustion lors des stationnements prolongés, produisant de la fumée bleue au démarrage. Stellantis considère normale une consommation jusqu’à 1 litre aux 3 000 km, ce qui laisse peu de recours hors garantie. La réparation coûte entre 1 500 $ et 3 000 $.

Ratés et hésitations de la boîte de vitesses 8 rapports

La transmission ZF 8HP70 est réputée, mais elle n’est pas sans défauts sur le RAM 1500. Des vibrations entre 40 et 80 km/h — le broutage du convertisseur de couple — reviennent régulièrement dans les forums de propriétaires.

La cause est souvent une dégradation du fluide ou l’utilisation d’un fluide non conforme aux spécifications ZF. Un triple rinçage avec le fluide Mopar officiel (ZF Lifeguard 8) règle le problème dans la majorité des cas si effectué tôt. Des cas isolés de contamination par l’eau via le module de gestion thermique ont aussi été documentés. Dans les conditions sévères québécoises (hiver, remorquage fréquent, trajets courts), un entretien du fluide tous les 60 000 à 80 000 km est fortement recommandé.

Suspension pneumatique Active-Level vulnérable au gel

La suspension pneumatique Active-Level (en option) est très appréciée pour son confort, mais elle représente une source de pannes importantes au Québec.

Les soufflets pneumatiques et conduites sont vulnérables au gel sous −10 °C à −15 °C, et la condensation dans le compresseur peut provoquer son blocage lors des cycles gel-dégel. Le remplacement du compresseur coûte entre 400 $ et 1 700 $; un soufflet seul, entre 600 $ et 1 500 $.

Infiltration d’eau par la lunette arrière

Le problème d’infiltration d’eau par la lunette arrière et le troisième feu stop (CHMSL) est le plus fréquent de cette génération côté habitacle — qualifié de problème no 1 sur CarComplaints pour les millésimes 2020 et 2021.

Les joints se dégradent et laissent pénétrer l’eau dans la paroi intérieure de la cabine, causant des taches d’humidité et des dommages électriques potentiels. Stellantis a émis les TSB 23-074-23 (CHMSL, garantie étendue à 10 ans/240 000 km) et TSB 23-098-23 (lunette arrière, garantie étendue à 8 ans/240 000 km), mais ces extensions ne sont pas communiquées proactivement. Si vous avez payé pour cette réparation sans en être informé, contactez votre concessionnaire pour un remboursement.

Autres motorisations

Le V6 Pentastar 3,6 L est moins problématique que le HEMI, mais son allongement prématuré de la chaîne de distribution — un problème connu sur les Pentastar depuis 2011 — a été signalé sur certains modèles 2019 et ultérieurs. Symptômes : cliquetis au démarrage à froid, ralenti instable, témoin moteur. Réparation : 1 200 $ à 2 500 $.

Le moteur EcoDiesel 3,0 L offre une meilleure autonomie et une capacité de remorquage optimale, mais cumule plusieurs problèmes sérieux. La pompe à carburant haute pression Bosch CP4.2 peut défaillir et contaminer tout le circuit d’injection — facture pouvant atteindre 15 000 $ hors garantie. Le filtre à particules diesel (DPF) se colmate rapidement en usage urbain. Des défaillances de bas moteur avant 30 000 km ont été rapportées sur certains 2020-2022.

Le RAM 1500 TRX (2021-2023) présente un profil de fiabilité distinct. Son V8 HEMI 6,2 L suralimenté n’est pas équipé du système MDS, l’affranchissant du problème de poussoirs hydrauliques qui afflige le HEMI 5,7 L. En revanche, les forums de propriétaires signalent des problèmes de contrôle qualité à l’assemblage : conduites d’intercooler défectueuses dès les premiers kilomètres, et, plus rarement, des défaillances de soupapes d’échappement pouvant nécessiter le remplacement complet du moteur sous garantie. La boîte ZF 8HP95 renforcée se montre robuste, mais les données de fiabilité à long terme demeurent limitées — le TRX n’a été produit que trois ans (2021-2023). Une inspection rigoureuse avant tout achat d’un exemplaire usagé est fortement recommandée.

Les rappels

Le RAM 1500 de cinquième génération a fait l’objet de nombreux rappels officiels de Transports Canada depuis 2019. Voici les plus importants sur le total de 52 entre 2019 et 2025.

Le rappel le plus étendu en volume est celui du système de contrôle électronique de stabilité (ESC). Le rappel TC 2024503 (NHTSA 24V-653) vise environ 158 670 véhicules canadiens des millésimes 2019 et 2021 à 2024. Un défaut logiciel dans le module ABS peut désactiver silencieusement l’ESC, l’ABS, le régulateur de vitesse adaptatif et l’alerte de collision frontale. Le risque est particulièrement grave en remorquage ou sur chaussée glissante. Correctif : mise à jour logicielle gratuite chez le concessionnaire.

Les airbags rideaux latéraux ont fait l’objet d’un rappel important. Le rappel TC 2025013 cible les RAM 1500 de 2019 et 2020 : les gonfleurs peuvent se rompre de façon inattendue et projeter des éclats métalliques vers les occupants. Le rappel TC 2025247 vise les 2019 à 2022 pour un connecteur d’airbag frontal mal fixé pouvant empêcher son déploiement lors d’une collision.

L’EcoDiesel 3,0 L a été touché par plusieurs rappels distincts. Le rappel TC 2019535 (MY 2019) concerne une fissure dans le refroidisseur EGR — risque d’incendie. Les rappels TC 2022584 (MY 2019-2020) et TC 2023218 (MY 2022-2023) visent la pompe carburant haute pression Bosch CP4.2 : des débris métalliques peuvent contaminer l’ensemble du circuit d’injection, causant une perte de puissance soudaine. Le rappel TC 2023338 (MY 2019-2020) concerne la roue phonique du vilebrequin diesel, pouvant provoquer un calage et une impossibilité de redémarrer.

Le rappel TC 2022699 vise environ 38 000 véhicules canadiens 2019-2020 dont le hayon peut s’ouvrir en conduite — risque de chute de cargaison. Plusieurs rappels de caméra de recul ont aussi été émis : le TC 2024338 (image figée après marche arrière, 2019-2020) et le TC 2023533 (image absente, 2022-2023).

Le calage du moteur HEMI 5.7L eTorque sur les 2021 a fait l’objet du rappel américain NHTSA 23V-265 (131 700 véhicules aux États-Unis) et de son équivalent canadien TC 2023221. Vérifiez avec le NIV de votre véhicule sur recalls-rappels.canada.ca.

Avant tout achat d’un RAM 1500 d’occasion, vérifiez systématiquement tous les rappels ouverts sur recalls-rappels.canada.ca avec le NIV du véhicule.

Ce que les propriétaires disent

Sur les forums et Reddit, le RAM 1500 récolte des éloges sincères pour la qualité de son habitacle, la douceur de sa suspension pneumatique et la polyvalence des systèmes de rangement. En hiver, les propriétaires québécois apprécient sa garde au sol et sa traction intégrale, mais signalent la rouille rapide des disques de frein et des étriers exposés au sel — un remplacement plus fréquent qu’anticipé, à raison de 600 $ à 1 200 $ par essieu.

Au Québec, l’utilisation intensive de sel de voirie en hiver accélère également la fatigue des boulons de collecteur d’échappement. Un lavage régulier du châssis et des passages de roues est fortement recommandé.

Les cliquetis et bruits de carrosserie à froid reviennent souvent dans les fils de discussion, surtout sur les premières années. Le gel des conduites de la suspension pneumatique sous −15 °C est un irritant récurrent pour les propriétaires des régions nordiques.

L’écran Uconnect 12″ reçoit des notes mitigées : impressionnant à l’usage normal, mais sujet à des gels intermittents et des pertes de connexion Bluetooth.

Pour conclure

Le RAM 1500 de cinquième génération est une camionnette remarquable à partir du millésime 2022, une fois que Stellantis a corrigé plusieurs irritants des premières années. Si vous achetez un modèle d’occasion, évitez les 2019-2020 EcoDiesel (pompe HPFP et EGR) et les 2021 HEMI eTorque (calage moteur). Pour tous les millésimes HEMI, l’historique des vidanges d’huile est critique — un moteur bien entretenu résiste beaucoup mieux à la défaillance de «lifters».

Vérifiez systématiquement les rappels ouverts sur recalls-rappels.canada.ca avec le NIV, et demandez à votre concessionnaire si les TSB 23-074-23 et 23-098-23 (lunette arrière) ont été appliqués — ils sont couverts même si votre garantie standard est expirée. Avant tout achat d’occasion, faites réaliser une inspection pré-achat indépendante incluant une endoscopie des poussoirs et cames (HEMI) et confirmez l’historique complet des vidanges d’huile. Bonne route !