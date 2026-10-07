Rapport des problèmes et fiabilité du Hyundai Elantra de 7e génération de 2021 à 2026

Les Elantra 2019 et 2020 traînent un rappel de segments de piston, un défaut qui peut causer une panne grave du moteur 2,0 litres. Bonne nouvelle, la 7e génération n’est pas visée par ce rappel. La boîte à variation continue reste à surveiller. Onze campagnes de Transports Canada touchent aussi cette berline compacte, du klaxon qui peut rester muet jusqu’au risque d’incendie. Avant de signer, c’est le numéro d’identification du véhicule (NIV) qui tranche.

Moteur 2,0 litres. Il n’est pas visé par le rappel de segments, mais on rapporte encore des pannes majeures sur les 2021 à 2023.

Il n’est pas visé par le rappel de segments, mais on rapporte encore des pannes majeures sur les 2021 à 2023. Ceintures avant (2021-2022). Si une collision survient, le dispositif qui tend la ceinture peut exploser et projeter des fragments métalliques. Le rappel 2022-259 vise 42 809 Elantra, essence et hybrides.

Si une collision survient, le dispositif qui tend la ceinture peut exploser et projeter des fragments métalliques. Le rappel 2022-259 vise 42 809 Elantra, essence et hybrides. Risque d’incendie. La pompe à huile de la boîte de certains 2023 et le module hybride des 2024 à 2026 peuvent surchauffer. Pour la pompe, stationnez dehors tant que le correctif n’est pas fait.

Breffage technique

L’Elantra est une berline compacte à traction, qui a reçu un restylage en 2024. Les exemplaires vendus au Canada ont été assemblés à Montgomery, en Alabama, ou à Ulsan, en Corée.

Années Moteur Puissance et couple Boîte 2021-2022 2,0 L 147 ch à 6 200 tr/min, 132 lb-pi à 4 500 Manuelle 6 2021-2026 2,0 L 147 ch à 6 200 tr/min, 132 lb-pi à 4 500 Variation continue (IVT) 2021-2026 (N-Line) 1,6 L turbo 201 ch à 6 000 tr/min, 195 lb-pi Double embrayage, 7 rapports 2021-2026 (Hybride) 1,6 L et moteur électrique 139 ch, 195 lb-pi Double embrayage, 6 rapports 2022-2026 (N) 2,0 L turbo 276 ch à 5 500 tr/min, 289 lb-pi Manuelle 6 ou double embrayage, 8 rapports

Au Canada, la couverture complète et le groupe motopropulseur sont de 5 ans ou 100 000 km, et le système hybride de 8 ans ou 160 000 km.

Problèmes les plus fréquents

On commence par la mécanique, puis on passe aux rappels majeurs.

Le 2,0 litres, hors du rappel mais pas hors de danger

Le rappel de segments ne vise pas cette génération, mais on rapporte encore des casses du 2,0 litres sur les 2021 à 2023. Le turbo de la N Line et le 1,6 litre de l’hybride, eux, semblent durables jusqu’ici. Faites les vidanges chez un concessionnaire Hyundai et gardez chaque facture. Hyundai évite de payer une réclamation de moteur sans historique d’entretien complet.

La boîte à variation continue, à surveiller

La boîte à variation continue de Hyundai et Kia a connu des ratés dès 2019. Des unités ont été remplacées après quelques milliers de kilomètres. En 2021, sa fiabilité restait à prouver. En 2023, elle restait à surveiller.

Bruits et peinture

La 2022 a montré des bruits de suspension et de châssis. La peinture est fragile. Retouchez les éclats sur le devant du capot et du toit avant que la rouille s’installe.

Ceintures avant, même déjà réparées

Sur les 2021 et 2022, le prétendeur, qui tend la ceinture lors d’un choc, peut exploser et projeter des fragments métalliques. Le rappel 2022-259 remplace la campagne 2022-098. Le capuchon se pose sans frais, même sur une voiture déjà réparée.

Hybride, deux rappels à ne pas confondre

Sur les 2021 à 2023, le calculateur du moteur électrique peut passer en mode de sécurité et laisser une accélération lente après le frein (2023-468). Sur les 2024 à 2026, le module hybride peut surchauffer, avec un risque d’incendie (2026-235). Les deux se règlent par logiciel. Même restylée, une hybride récente n’est donc pas à l’abri.

Elantra N, l’essence et la boîte

Sur les N 2022 et 2023, la pompe à carburant haute pression peut lâcher et couper la puissance (2024-403). Sur la N 2022 à double embrayage, une pompe à huile de la boîte peut aussi la couper après 20 à 30 secondes (2022-568). La manuelle n’est pas visée, et la N Line échappe à ces deux rappels.

Klaxon, une campagne canadienne

Sur les 2021 à 2025, l’eau peut corroder le klaxon jusqu’à le rendre muet. Le rappel 2025-636 n’envoie pas tout le monde chercher un klaxon neuf. Le concessionnaire teste le vôtre et le remplace s’il fait défaut, et la garantie du klaxon passe à 10 ans ou 200 000 km.

Une caméra, une soupape et une voiture à stationner dehors

Sur certains 2023, la carte de la pompe à huile électrique de la boîte peut surchauffer (2023-414). Tant que le correctif n’est pas fait, Hyundai demande de stationner dehors, loin des structures. Sur certains 2024, la soupape de recirculation des gaz d’échappement, qui réduit la pollution, peut faire chuter la puissance aux roues (2024-255). Enfin, la caméra de recul des 2021 et 2022 peut rester noire en marche arrière (2024-709).

Les rappels

Le tableau retient les campagnes qui comptent à l’achat. Les unités sont canadiennes, souvent partagées avec d’autres modèles, et ne s’additionnent pas.

TC Date Défaut Variante Années Unités 2026-235 14 mai 2026 Module hybride en surchauffe. Logiciel Hybride 2024-2026 6 082 2025-636 17 nov. 2025 Klaxon corrodé. Test, remplacement si défaut, garantie prolongée Plusieurs versions 2021-2025 332 486, plusieurs modèles 2024-709 20 nov. 2024 Caméra de recul sans image. Remplacement Essence et hybride 2021-2022 48 509, avec Santa Fe 2024-403 11 juil. 2024 Pompe haute pression. Logiciel, pompe au besoin N 2022-2023 7 579, plusieurs modèles 2024-255 30 avril 2024 Soupape de recirculation. Remplacement Moteur non nommé 2024 3 508, avec Kona et Venue 2023-468 18 août 2023 Accélération lente après le frein. Logiciel Hybride 2021-2023 6 014 2023-414 27 juil. 2023 Pompe à huile électrique de la boîte. Risque d’incendie Type de boîte non précisé 2023 11 134, plusieurs modèles 2022-568 6 oct. 2022 Pompe à huile de la boîte à 8 rapports N à 8 rapports 2022 9 427, plusieurs modèles 2022-259 19 mai 2022 Prétendeurs avant. Capuchon, même si déjà réparé Essence et hybride 2021-2022 42 809

Ce que les propriétaires disent

Au volant, l’Elantra plaît. C’est après l’achat, au comptoir du service, que le portrait se brouille.

Les matériaux sont bons pour la catégorie et on salue les vrais boutons de la climatisation et du multimédia. Sur la route, le 2,0 litres est doux au quotidien mais bruyant quand on le pousse, alors que l’hybride paraît plus vive que ses 139 chevaux.

Le service après-vente reste le point faible. En 2026, J.D. Power a sondé 10 262 propriétaires canadiens sur leur expérience au service. Les concessionnaires Hyundai y obtiennent 785 points sur 1 000, sous la moyenne de 806. Ils se classent parmi les derniers, alors que Kia atteint 810.

L’hiver, les sièges avant chauffants de série et le volant chauffant, offert sur les versions vendues ici, font des heureux en plein mois de janvier. Les aides à la conduite donnent plus de fil à retordre.

Quand la neige couvre le radar avant ou le pare-brise devant la caméra, un message signale que le radar est bloqué ou la caméra obstruée. Le freinage d’urgence automatique se désactive alors. Le maintien de voie décroche aussi quand les lignes disparaissent sous la neige. Tout revient une fois les capteurs dégagés. Si l’alerte persiste, Hyundai recommande une inspection chez le concessionnaire.

Pour conclure

Voici, année par année, ce qu’il faut faire vérifier sur une Elantra d’occasion.

2,0 litres, toutes les années. Exigez les factures de vidange faites chez Hyundai. Hyundai évite de payer une casse de moteur sans historique d’entretien complet.

2021 et 2022. Faites vérifier les prétendeurs (2022-259), même si une réparation a déjà été faite, et la caméra (2024-709).

Hybride. De 2021 à 2023, mise à jour du calculateur (2023-468). De 2024 à 2026, mise à jour du module (2026-235). Un modèle récent n’est pas à l’abri.

Elantra N 2022 et 2023. Pompe haute pression (2024-403). Sur la N 2022 à huit rapports, ajoutez la boîte (2022-568).

Certains 2023. Pompe à huile électrique de la boîte (2023-414). Stationnez dehors tant que ce n’est pas fait.

Certains 2024. Soupape de recirculation (2024-255).

2021 à 2025. Faites tester le klaxon (2025-636).

Le meilleur choix. L’hybride. Faites confirmer que sa mise à jour logicielle est faite (2023-468 ou 2026-235) et, sur une 2021 ou une 2022, le capuchon des ceintures.

Avant de signer, vérifiez le NIV sur recalls-rappels.canada.ca, sur recalls.hyundaicanada.com/fr ou au 1-888-216-2626.

Bonne route!