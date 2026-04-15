Rapports des problèmes et fiabilité : Toyota Corolla 2019-2026

La Toyota Corolla (2019-2026) est globalement fiable, mais souffre de plusieurs problèmes documentés : infiltration d’eau dans les portières, rappels majeurs sur la direction et le freinage des versions hybrides et défauts sur la transmission CVT sur le modèle à hayon 2019. Des problèmes mineurs touchent aussi le système antipollution, la batterie 12V des hybrides et l’écran multimédia. Tous ces défauts sont couverts par des rappels Transport Canada ou des bulletins techniques, la Corolla demeure une voiture compacte parmi les plus durables du marché si l’entretien et les rappels sont respectés.

Infiltration d’eau dans les portières — Bouchons de drainage bloqués; risque de rouille. Réglé par bulletin technique, mais persistant jusqu’en 2023-2024.

— Bouchons de drainage bloqués; risque de rouille. Réglé par bulletin technique, mais persistant jusqu’en 2023-2024. Rappel sur la direction (hybride 2023-2024) — Joint universel défaillant; perte de direction possible. Solution : remplacement de pièce.

(hybride 2023-2024) — Joint universel défaillant; perte de direction possible. Solution : remplacement de pièce. Rappel système freinage (hybride 2023-2024) — Bogue logiciel; perte d’assistance en virage. Solution : mise à jour logicielle.

(hybride 2023-2024) — Bogue logiciel; perte d’assistance en virage. Solution : mise à jour logicielle. Transmission CVT (hayon 2019) — Convertisseur de couple défaillant; véhicule inopérable. Solution : transmission remplacée.

(hayon 2019) — Convertisseur de couple défaillant; véhicule inopérable. Solution : transmission remplacée. Système Antipollution (toutes les années modèles) — Vanne de purge et filtre à charbon bloqués; voyant «Check Engine». Solution : remplacement des composants.

(toutes les années modèles) — Vanne de purge et filtre à charbon bloqués; voyant «Check Engine». Solution : remplacement des composants. Batterie 12V (hybrides) — recharge limitée en mode ECO; risque de décharge si peu utilisé.

(hybrides) — recharge limitée en mode ECO; risque de décharge si peu utilisé. Écran multimédia — Écran noir ou délai de moins de 1 minute au démarrage.

Breffage technique

La Toyota Corolla E210 (2019-2026) est offerte avec deux 4 cylindres thermiques (1.8L et 2.0L) et deux motorisations hybrides avec transmission eCVT, en traction ou eAWD. Les versions thermiques sont assemblées au Mississippi; les hybrides sont importées du Japon. Une version à hayon 2.0L est aussi au menu.

Infiltration d’eau dans les portières

Des bouchons apposés dans le bas des portières à l’assemblage empêchent l’eau de s’échapper, causant des bruits de clapotis et un risque de rouille — particulièrement critique pour le marché canadien. La solution est simple : Toyota retire les bouchons, couvert par la garantie et un bulletin technique. On note que même des modèles 2023 et 2024 souffrent de ce problème.

Rappels de sécurité de la direction et du système de freinage

Deux rappels majeurs pour la Corolla hybride 2023-2024 : le joint universel supérieur de la colonne de direction risque de se fracturer et entraîner une perte de la direction; un bogue dans le module de contrôle cause une perte d’assistance au freinage en virage. Toyota remplacera le joint et fera une mise à jour du logiciel.

Problèmes reliés à la CVT

Une particularité de cette génération de la Corolla est le remplacement de la transmission automatique par une transmission à variation continue (CVT), mais cette transmission s’accompagne d’un détail technique particulier. Elle incorpore un engrenage au 1 er rapport pour faciliter la performance au décollage et améliorer la réponse pour le conducteur. Sur la version à hayon 2019, le convertisseur de couple peut faire défaut et rendre le véhicule inopérable. Les véhicules affectés voient leur transmission remplacée par Toyota via un rappel de Transport Canada.

Défaillances du système antipollution

Sur toutes les années modèles, une vanne de purge et un filtre à charbon bloqués peuvent déclencher le voyant « Check Engine », nécessitant le remplacement de composants allant du bouchon du réservoir jusqu’au filtre à charbon.

Autres problèmes

On note aussi des problématiques de décharge de la batterie 12V sur les modèles hybrides, surtout lorsqu’on ne les conduit pas fréquemment. Ceci est dû à des compromis d’ingénierie pour augmenter l’efficacité de la version hybride, les ingénieurs ont limité la puissance de recharge de la batterie 12V pour réduire au maximum la consommation de carburant, cette programmation problématique est lorsque que l’on sélectionne le mode de conduite « ECO ». On note également des ratés de l’écran multimédia qui reste soit noir, soit prend plus d’une minute à démarrer après l’allumage du moteur.

Ce que les propriétaires en disent

En effectuant une recherche sur divers forums de propriétaires, on remarque d’autres problématiques telles que la qualité de la peinture et sa résistance aux éclats, un régulateur de vitesse adaptatif incapable de moduler la vitesse en descente et une valve de dérivation de liquide de refroidissement qui fait défaut entre 50 000 et 115 000 km.

En conclusion

Quoi qu’il en soit, la Toyota Corolla reste une valeur sûre. Sa fiabilité est indéniable et les problèmes que nous venons de décrire ont fait l’objet de rappels de sécurité via Transport Canada, des rappels qui forcent le constructeur à corriger les défauts. La Corolla est un véhicule que l’on recommande fortement. La meilleure façon de se protéger contre ces problèmes est de consulter la liste des rappels sur le site web de Transport Canada et d’aller faire corriger les problèmes chez le concessionnaire, le cas échéant. En suivant le calendrier d’entretien et en étant à jour sur les rappels et bulletins techniques, une Corolla peut durer plus d’une décennie au Québec sans accrocs.