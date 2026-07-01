Rapport des problèmes et fiabilité de la Volkswagen Jetta – 7e génération (2019 à 2026)

Assemblée à l’usine de Puebla, au Mexique, la Volkswagen Jetta 7e génération (2019-2026), la Jetta est reconnue pour son habitacle généreux, motorisation efficace et son rapport qualité-prix. Son bilan de rappels est plus chargé que la moyenne pour sa catégorie, mais la majorité de ces campagnes touchent des correctifs logiciels ou des défauts d’assemblage isolés. Les deux points à surveiller de près : la boîte automatique sur les modèles 2019 et le câble de mise à la masse de la transmission sur les 2025-2026, ce dernier ayant causé des incendies sous le capot.

Boîte automatique Aisin 8 rapports (2019) — recours collectif aux États-Unis réglé avec amortisseur — Grognements, à-coups et hésitations à l’accélération (surtout entre 45-65 km/h); recours collectif aux États-Unis réglé en 2021 avec installation d’un amortisseur de vibration sur l’arbre de transmission — les propriétaires canadiens peuvent demander cette correction chez leur concessionnaire VW.

Usure prématurée des plaquettes de frein arrière (2022-2024) — Remplacement nécessaire dès 16 000 à 26 000 km; VW a reconnu le problème (garniture trop douce). Entretiens/remplacements supplémentaires à considérer dans votre budget.

— Remplacement nécessaire dès 16 000 à 26 000 km; VW a reconnu le problème (garniture trop douce). Entretiens/remplacements supplémentaires à considérer dans votre budget. Câble de mise à la masse de la transmission — risque d’incendie (2025-2026) — Plus de 13 000 Jetta canadiennes rappelées pour un câble non branché à l’usine, créant un risque de surchauffe et d’incendie; 3 incendies confirmés en Amérique du Nord, dont 1 au Canada.

— Plus de 13 000 Jetta canadiennes rappelées pour un câble non branché à l’usine, créant un risque de surchauffe et d’incendie; 3 incendies confirmés en Amérique du Nord, dont 1 au Canada. Rappel du commutateur d’allumage (2019-2020) — TC 2023487 — Un fusible défectueux dans le commutateur à clé pouvait causer un calage du moteur en roulant et un mauvais fonctionnement des coussins gonflables et des clignotants; corrigé par le remplacement du commutateur.

Aperçu technique

La Jetta de 7e génération repose sur la plateforme MQB du groupe Volkswagen (VW) et est assemblée à l’usine de Puebla, au Mexique. Le moteur 1,4 litre TSI turbocompressé (147 ch), introduit en 2019, a été remplacé par un nouveau 1,5 litre TSI à compter du millésime 2022, dans le cadre d’un premier rafraîchissement esthétique. La transmission automatique de série est une boîte Aisin à 8 rapports (AWF8F35).

Une boîte manuelle à six rapports a été disponible jusqu’à l’année modèle 2025. La version sportive GLI utilise un moteur 2,0 litres turbo jumelé à une boîte DSG à double embrayage (6 ou 7 rapports) ou une manuelle à 6 rapports. Notons au passage que la manuelle 6 rapports dans le modèle GLI tirera sa révérence pour l’année modèle 2026, la 2027 ne sera disponible qu’en version DSG.

La Jetta a reçu un second rafraîchissement important pour 2025, avec une carrosserie retouchée, un habitacle revu et des améliorations technologiques.

Problèmes courants

Boîte automatique Aisin 8 rapports — à-coups et hésitations (2019)

Le problème mécanique le plus documenté par les propriétaires touche la boîte automatique Aisin à 8 rapports (AWF8F35) des modèles 2019. Grognements, à-coups et hésitations lors des passages de rapport (surtout entre 45 et 65 km/h), rétrogradations brusques, et comportement erratique en mode ECO — ces symptômes ont mené à un recours collectif aux États-Unis, réglé fin 2021.

Le règlement prévoyait l’installation d’un amortisseur de vibration sur l’arbre de transmission, en plus de la mise à jour logicielle du Contrôle électronique de la transmission (TCM).

Les propriétaires canadiens peuvent demander ces correctifs chez leur concessionnaire VW, bien que le cadre légal du recours américain ne s’applique pas formellement au Canada. Certaines 2019 avec les symptômes les plus prononcés ont nécessité un remplacement complet de la boîte avant 80 000 km.

À noter : les modèles 2020 et ultérieurs présentent des problèmes moins fréquents — VW a modifié la calibration du TCM.

Usure prématurée des plaquettes de frein arrière (2022-2024)

Un problème important et peu médiatisé touche les Jetta 2022-2024 : l’usure anormalement rapide des plaquettes de frein arrière. Des propriétaires rapportent avoir dû effectuer le premier remplacement entre 16 000 et 26 000 km — un rythme nettement inférieur à la normale.

Volkswagen a reconnu avoir utilisé une garniture de frein arrière trop douce (pour réduire les bruits de freinage). Soyez conscients que l’usure prématurée des plaquettes requiert un remplacement plus fréquent et est plus coûteux.

Système multimédia — gel et instabilité (2021-2025)

Le système MIB3 (2021-2025) est l’autre source de plaintes récurrentes : écran figé, redémarrages intempestifs, CarPlay qui se déconnecte, Bluetooth instable.

Important de noter qu’encore aujourd’hui les Jetta et autres modèles de VW souffrent de problèmes similaires.

VW a émis le bulletin technique 91-23-03 (octobre 2023) pour les Jetta 2022-2023, prescrivant des mises à jour logicielles disponibles gratuitement chez le concessionnaire. Une réinitialisation rapide (maintenir le bouton d’alimentation 30 secondes) règle la plupart des gels temporaires.

Câble de mise à la terre — risque d’incendie (2025-2026)

La génération rafraîchie 2025-2026 a connu un début de carrière mouvementé. Le rappel le plus préoccupant (TC 2026110) touche plus de 13 000 Jetta canadiennes.

Le câble de mise à la terre de la boîte de vitesses pourrait n’avoir jamais été branché à l’usine de Puebla, ce qui peut faire surchauffer le câblage avoisinant et créer un risque d’incendie — six incidents en Amérique du Nord, dont trois incendies réels sous le capot.

Si vous avez une Jetta 2025 ou 2026, ce rappel est prioritaire. Un second rappel (TC 2026140) touche plus de 8 000 Jetta canadiennes 2025 pour un problème logiciel pouvant empêcher l’affichage du groupe d’instruments au démarrage.

Rappels officiels de Transports Canada

On dénombre 20 rappels officiels pour cette génération de la Jetta en date de Juillet 2026. Voici une synthèse des rappels les plus importants.

TC 2023487 — Commutateur d’allumage défectueux (Jetta 2019-2020) : Un fusible défectueux dans le commutateur à clé pouvait provoquer une perte de puissance en roulant et compromettre le fonctionnement des coussins gonflables et des clignotants. La correction consiste en le remplacement complet du commutateur d’allumage chez le concessionnaire. Ce rappel est partagé avec plusieurs modèles Golf.

TC 2020556 — Caméra de recul (Jetta 2021) : Un problème logiciel pouvait empêcher l’affichage ou figer l’image de la caméra de recul. Correction par mise à jour logicielle chez le concessionnaire.

TC 2022382 — Caméra de recul — image pouvant ne pas s’afficher dans certaines conditions (Jetta 2021-2022 et autres modèles VW). Plus de 23 500 véhicules Volkswagen canadiens visés. Correction par mise à jour logicielle chez le concessionnaire.

TC 2026110 — Câble de mise à la masse non branché — risque d’incendie (Jetta 2025-2026) : Le câble de mise à la masse de la boîte de vitesses pourrait ne pas avoir été connecté lors de l’assemblage, entraînant une surchauffe du câblage adjacent et un risque d’incendie. Trois incendies confirmés en Amérique du Nord, dont un au Canada. Plus de 13 000 véhicules canadiens visés. Correctif gratuit chez le concessionnaire.

TC 2026140 — Logiciel du groupe d’instruments (Jetta 2025) : Un problème logiciel peut empêcher l’affichage du groupe d’instruments au démarrage. Plus de 8 000 Jetta canadiennes 2025 visées. Correctif gratuit par mise à jour logicielle chez le concessionnaire.

Ce que les propriétaires disent

Les propriétaires de Jetta apprécient généralement le rapport consommation-agrément de conduite et l’espace intérieur généreux pour la catégorie — largement supérieur à la Honda Civic ou à la Toyota Corolla dans le même segment.

Le principal irritant demeure le comportement de la boîte automatique à 8 rapports sur les modèles 2019, particulièrement à basse vitesse et lors des arrêts-redémarrages du système d’arrêt-démarrage automatique (lequel présente lui-même des messages d’erreur fréquents).

Pour les conditions hivernales, l’absence d’option 4RM est un facteur à peser sérieusement : avec de bons pneus d’hiver, la Jetta est tout à fait fonctionnelle en milieu urbain et suburbain, mais elle n’est pas le choix idéal pour les chemins ruraux peu entretenus.

Le passage au moteur 1,5 litre TSI en 2022 est vu comme une amélioration en douceur et en consommation. Les propriétaires de la GLI vantent l’équilibre entre performance et praticité, à condition de respecter scrupuleusement l’entretien du fluide DSG (recommandé toutes les 64 000 km) — particulièrement important dans les températures extrêmes.

En conclusion

La Volkswagen Jetta affiche un bilan de rappels relativement chargé pour une berline compacte, mais la majorité de ces campagnes touchent des problèmes logiciels ou des défauts mineurs partagés avec la gamme Volkswagen nord-américaine.

Les acheteurs d’un modèle 2019 devraient confirmer que le commutateur d’allumage (TC 2023487) a été remplacé ET que l’amortisseur de transmission AWF8F35 a été installé; les 2020 présentent moins d’enjeux de boîte automatique. Pour les modèles 2022-2024, faire vérifier l’épaisseur des plaquettes de frein arrières pour planifier le remplacement.

Pour les 2025-2026 presques neuves, s’assurer que le rappel du câble de masse de la transmission (TC 2026110) a été effectué avant la prise de possession. Bonne route!