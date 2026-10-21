Rapport des problèmes et fiabilité du Volkswagen ID.4 (2021 à 2025)

L’ID.4 a amené Volkswagen sur le marché canadien du VUS électrique. Il misait sur une pompe à chaleur de série au lancement et un prix de départ très intéressant et après le restylage de 2024, jusqu’à 468 km d’autonomie. Cependant ça se complique vite. La batterie des 2023 à 2025 peut surchauffer, au point d’en limiter la charge. Les portes de 2021 à 2024 peuvent s’ouvrir en roulant, et les écrans de 2021 à 2023 peuvent s’éteindre. L’ID.4 a un historique de problèmes chargé, et nous espérons que cet article vous aidera à prendre une décision éclairée.

Batterie haute tension (2023-2025). Des cellules mal fabriquées peuvent surchauffer, même à l’arrêt. Les 2021 et 2022 ne sont pas visées. Selon la campagne de rappel, la limite de charge est plafonnée à 80 % en attendant un correctif, avec parfois l’interdiction de la recharge rapide et la consigne de stationner dehors.

Des cellules mal fabriquées peuvent surchauffer, même à l’arrêt. Les 2021 et 2022 ne sont pas visées. Selon la campagne de rappel, la limite de charge est plafonnée à 80 % en attendant un correctif, avec parfois l’interdiction de la recharge rapide et la consigne de stationner dehors. Poignées de porte (2021-2024). L’eau peut s’infiltrer dans la poignée, et la porte peut alors s’ouvrir en roulant. La campagne la plus large compte 20 790 véhicules. Seule l’année modèle 2025 n’est pas visée.

L’eau peut s’infiltrer dans la poignée, et la porte peut alors s’ouvrir en roulant. La campagne la plus large compte 20 790 véhicules. Seule l’année modèle 2025 n’est pas visée. Écrans et perte de propulsion (surtout 2021-2023). L’écran peut s’éteindre en roulant, avec le compteur et l’image de recul. Sur certains 2021, un logiciel peut aussi couper la propulsion.

Breffage technique

L’ID.4 est un VUS à cinq places. Les millésimes 2021 et le début des 2022 sont assemblés à Zwickau, en Allemagne, puis l’usine de Chattanooga, au Tennessee, prend le relais dès 2023. Il n’y a pas de millésime 2026 au Canada. Il est prévu qu’une version revampée appelée ID.Tiguan arrive en 2027.

La pompe à chaleur est de série au lancement, puis offerte en option à 1 500 $ à partir de 2023. La batterie de traction est garantie 8 ans ou 160 000 km, si sa capacité nette tombe sous 70 %.

Années Moteur et batterie Puissance Boîte et rouage Autonomie annoncée 2021-2023 82 kWh, arrière APP310 201 ch, 229 lb-pi Un seul rapport, propulsion 400 km au lancement, 443 km avant le restylage 2021-2023 Même batterie, moteur avant en plus 300 ch Un seul rapport, intégrale 410 km avant le restylage 2024-2025 82 kWh, arrière APP550 282 ch, 402 lb-pi Un seul rapport, propulsion 468 km 2024-2025 Même batterie, moteur avant en plus 335 ch Un seul rapport, intégrale 423 km 2024-2025 62 kWh 201 ch Un seul rapport, propulsion seulement 332 km

Problèmes les plus fréquents

Batterie haute tension

C’est le dossier le plus sérieux. Certains modules contiennent des cellules mal fabriquées, et la batterie peut surchauffer, avec un risque d’incendie, même quand le véhicule est stationné et le contact coupé. Une des quatre campagnes ne précise pas si le risque existe à l’arrêt. Les 2021 et 2022 ne sont pas visées, mais rien n’écarte la batterie de 62 kWh ni l’intégrale.

Les deux premières campagnes visent des 2023 et 2024, 189 puis 136 véhicules, et remplacent les modules. Rien n’exclut que leurs listes se recoupent, donc on ne les additionne pas. En attendant la réparation, on limite la charge à 80 %, on évite la recharge rapide et on stationne dehors. La recharge à domicile reste permise.

La troisième, la plus large, touche 8 526 véhicules de 2023 à 2025. On inspecte la batterie, on pose un logiciel qui détecte l’autodécharge anormale, et on change les modules au besoin. Cette fiche ne reprend ni l’interdiction de recharge rapide ni le stationnement dehors.

La quatrième vise 5 633 véhicules de 2023 à 2025. Son correctif n’est pas prêt, et la charge reste plafonnée à 80 %. Le remplacement prévu est sans frais.

Poignées de porte

L’eau s’infiltre dans la carte électronique de la poignée, et la porte peut s’ouvrir en roulant. Un cliquetis peut vous avertir. Le concessionnaire inspecte et remplace la poignée au besoin.

Deux autres campagnes visent le même défaut. L’une, sur des 2021 et 2022, décrit le risque sous 15 km/h. L’autre ne vise que des 2023, avec un correctif encore en développement. On ne les ajoute pas aux 20 790 véhicules de la campagne principale.

Au Canada, des propriétaires parlent aussi d’une poignée coincée ou d’un déverrouillage au hasard, parfois avec une batterie 12 volts faible ou un joint gelé.

Écrans et caméra de recul

De 2021 à 2023, l’écran et le combiné d’instruments peuvent rester noirs ou redémarrer. Vous perdez alors le compteur, des témoins et la caméra de recul. Le correctif est une mise à jour, mais une plainte officielle aux autorités en avril 2025 signale encore des redémarrages après celle-ci.

La caméra de recul a aussi ses campagnes. La 2022-630 mélange l’ID.4 2022 à d’autres modèles, et son total ne compte pas que des ID.4. Au Canada, elle s’arrête à 2022, alors que la liste américaine inclut aussi des 2023. Sur certains 2023, le module de caméra est remplacé. Deux logiciels de caméra américains n’ont pas d’équivalent ici.

Perte de propulsion

Sur certains modèles 2021, le module qui gère la batterie peut redémarrer, ou l’onduleur, qui alimente le moteur, peut se couper. Le moteur ne pousse alors plus. Un logiciel corrige les deux calculateurs. Une autre campagne, pour un défaut de soudure dans la batterie, vise six ID.4 de 2021 ou 2022 et remplace des modules. Des plaintes américaines de 2021 parlent d’arrêts en roulant, mais la fréquence au Canada est inconnue.

Batterie 12 volts

Cette petite batterie alimente les portes, l’application et une partie de l’électronique. C’est la batterie haute tension qui la recharge. Sur certains 2024, le chargeur embarqué peut lâcher. La 12 volts se vide, des témoins s’allument, puis la puissance peut tomber. Le total de cette campagne est partagé avec l’Audi Q4 e-tron.

Sur la version propulsion 2023, un câble peut toucher la colonne de direction, avec un risque de court-circuit, de perte de puissance ou d’incendie. La campagne est terminée, mais confirmez-le avec le NIV.

Par temps froid, l’alerte suit souvent une 12 volts déjà faible, remplacée sous la garantie du véhicule. Le prix hors garantie n’est pas établi, et Volkswagen ne confirme pas qu’un logiciel la chargerait mal.

Départs à l’arrêt

De 2021 à 2023, l’indicateur N (neutre) peut ne pas s’afficher. Si aucun frein n’est serré, ni le frein de service ni le frein de stationnement, le véhicule peut alors rouler. Le logiciel qui corrige ce défaut, partagé avec le Q4 e-tron, n’explique toutefois pas les départs à l’arrêt.

Des plaintes américaines de 2021, 2023 et 2025 décrivent un ID.4 qui avance à très basse vitesse, pied sur le frein ou hors de l’accélérateur, avec quelques blessures déclarées. Sur une compilation américaine de 2025, encore peu fournie, ce symptôme arrive même en tête. Aucun rappel ne le nomme, et sa cause comme sa fréquence au Canada restent inconnues.

L’hiver au Québec

CAA Québec met annuellement les véhicules électriques à l’épreuve des conditions hivernales et c’est intéressant à consulter.

En février 2025, l’ID.4 à traction intégrale a roulé d’Ottawa à Mont-Tremblant par -7 °C à -15 °C. Il a parcouru 338 km, contre 423 km selon la cote de Ressources naturelles Canada. C’est 20 % de moins, ce qui le place au 5e rang sur 13. La recharge de 10 à 80 % a pris 34 minutes, à 104 kW de moyenne, contre environ 28 minutes annoncées hors grand froid.

Les rappels

Transports Canada compte 19 campagnes pour l’ID.4. Le tableau ci-dessous regroupe les plus importantes.

TC Défaut Variante Années Unités 2022-630 Image de recul absente ID.4 2022, total partagé 2022 705 2023-034 Logiciel, perte de propulsion ID.4 2021 1 433 2023-184 Eau dans les poignées. Correctif encore en développement ID.4 2023 1 668 2023-263 Eau dans les poignées, ouverture possible sous 15 km/h ID.4 2021-2022 2 519 2023-602 Store de toit, inflammabilité ID.4 2023-2024 2 744 2024-275 Écrans qui redémarrent, perte du compteur et de la caméra ID.4 2021-2023 8 052 2024-502 Eau dans les poignées, porte qui peut s’ouvrir en roulant Certains ID.4 2021-2024 20 790 2025-099 Le N (neutre) peut ne pas s’afficher ID.4 et Q4 e-tron 2021-2023 7 438, partagé 2025-100 Chargeur embarqué, la 12 volts ne charge plus ID.4 2024 et Q4 e-tron 2024 12 891, partagé 2025-669 et 2026-018 Surchauffe à l’arrêt. 80 %, sans recharge rapide, stationner dehors ID.4 2023-2024 326 2026-017 Surchauffe. Logiciel et modules au besoin ID.4 2023-2025 8 526 2026-469 Surchauffe à l’arrêt. Correctif en développement, plafond 80 % ID.4 2023-2025 5 633

Ce que les propriétaires disent

Bonne nouvelle, on lit peu de plaintes sur la suspension ou sur des bruits mécaniques. Quand la batterie 12 volts lâche, elle est souvent changée sous la garantie du véhicule, et non sous les 8 ans de la batterie de traction. Le service après-vente est généralement bon, mais les délais de livraison des pièces peuvent être longs.

Au Québec, les conducteurs reviennent souvent sur l’application mobile capricieuse, les poignées et les écrans. Quand la 12 volts faiblit, les portes et l’application tombent avec elle. C’est l’attente de la pièce qui use les propriétaires, plus que la facture. En janvier 2026, une commande était encore en souffrance chez Volkswagen Canada.

Pour conclure

Nous ne recommandons pas l’ID.4, dont le dossier de fiabilité est beaucoup trop chargé. Nous vous invitons à regarder du côté des modèles coréens, tel que le Hyundai IONIQ 5 ou le Kia EV6. Important de mentionner qu’ils ne sont pas parfaits dû à des problèmes de chargeur embarqué qui peuvent engendrer une panne totale. Mais cela est beaucoup moins fréquent que l’accumulation des problèmes de l’ID.4.

Si vous envisagez tout de même un ID.4, validez son NIV. Les 2021 et 2022 échappent aux quatre rappels de surchauffe de batterie, mais elles ont hérité des problèmes de poignées et d’écrans.

De 2023 à 2025, la recharge peut rester plafonnée à 80 %, même si la recharge à domicile reste possible. Selon la campagne, il faut aussi éviter la recharge rapide et stationner dehors, en raison du risque d’incendie.

La garantie de 8 ans ou 160 000 km couvre la batterie de traction si sa capacité nette tombe sous 70 %. Avant de signer, passez le NIV sur recalls-rappels.canada.ca.

Bonne route!