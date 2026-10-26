Premier essai du Land Rover Range Rover électrique 2027 : Indéniablement un Range, simplement électrique

Points forts :

Excellente autonomie et recharge rapide avec accès aux Superchargeurs Tesla en Amérique du Nord

Capacités exceptionnelles, notamment le franchissement de passages d’eau de près de trois pieds

Même raffinement que le Range Rover à essence

Points faibles :

Prix digne d’un véhicule de grand luxe

Manque de boutons physiques

La majorité des propriétaires n’exploiteront qu’une infime partie de ses capacités

Les seuls indices sont les enjoliveurs de roues propres à la version électrique et une calandre aérodynamique. Autrement, il demeure ce symbole de luxe et de prestige que l’on connaît si bien.

J’ai eu l’occasion de le conduire pendant deux jours dans le nord de l’Écosse, sur des routes étroites et accidentées à une seule voie, sur un sentier hors route en montagne et même à travers une rivière, afin de mettre ses capacités à l’épreuve, notamment le franchissement de cours d’eau.

Impressions de conduite

Il est silencieux, doux et très rapide. Le 0 à 100 km/h s’effectue en 4,5 secondes, et l’accélération vous plaque chaque fois la tête contre les appuie-tête moelleux. La suspension pneumatique assure une conduite souple et confortable, même sur les pires routes. Nous avons parcouru deux sentiers hors route en Écosse, et j’ai été stupéfaite de ses capacités. Ainsi, même si la plupart des propriétaires de Range Rover ne feront jamais, et j’insiste sur le mot jamais, ce que nous avons fait avec lui, ils sauront qu’ils en sont tout à fait capables. Les batteries sont scellées, ce qui permet de traverser jusqu’à 900 mm d’eau, soit un peu moins de trois pieds. Et oui, nous l’avons fait.

On retrouve toujours différents modes de conduite, dont Sport et plusieurs réglages pour la conduite hors route. Le contrôle de descente fonctionne sans effort, et le Range Rover électrique peut gravir des pentes allant jusqu’à 45 degrés.

La conduite à une pédale est offerte avec plusieurs niveaux de récupération d’énergie. Même au niveau le plus élevé, le véhicule ralentit et s’immobilise « comme avec un chauffeur », selon Range Rover, c’est-à-dire tout en douceur, sans à-coups.

Conception, ingénierie et production à l’interne

Range Rover a développé ses unités de propulsion et ses batteries à l’interne, au Royaume-Uni. J’ai eu l’occasion de les découvrir de près dans les installations de l’entreprise à Gaydon et à Solihull, en juillet dernier, lors de la présentation du véhicule, avant de le conduire sur ses pistes d’essai hors route, puis sur plus de 500 kilomètres dans le nord de l’Écosse.

Il utilise deux moteurs électriques de 260 kW, qui développent ensemble jusqu’à 542 ch et 627 lb-pi de couple, avec un rouage intégral et une batterie d’une capacité utile de 118,5 kWh. Son autonomie estimée selon l’EPA atteint 535 km (332 milles). L’architecture électrique de 800 volts permet une recharge rapide en courant continu de 10 à 80 % en environ 22 minutes avec une borne suffisamment puissante, ou de récupérer jusqu’à 200 km d’autonomie en 10 minutes dans des conditions idéales.

Un habitacle somptueux qui sent aussi merveilleusement bon

L’habitacle est aussi agréable à regarder et aussi luxueux qu’on peut s’y attendre dans un Range Rover. Le passage à l’électrique n’a rien changé à cela.

La version Autobiography propose de nombreux choix de personnalisation intérieure et extérieure. Le modèle que nous avons conduit arborait une superbe carrosserie vert Belgravia et un habitacle aux teintes claires. L’immense toit panoramique vitré est doté d’un pare-soleil qui s’ouvre et se ferme automatiquement.

L’écran commande la plupart des réglages et, même si les boutons physiques me manquent parfois, je sais que si je possédais ce véhicule, je m’accommoderais parfaitement de cette présentation épurée, sans une multitude de commandes supplémentaires. Les réglages de climatisation sont faciles d’accès, tout comme les sièges massants et même le système de parfum d’ambiance. Pouvoir choisir parmi trois fragrances et plusieurs niveaux d’intensité est une attention appréciable.

J’ai personnellement profité d’un massage aux pierres chaudes en tant que passagère lors de notre deuxième matinée fraîche en Écosse.

Beaucoup de confort pour les passagers

Range Rover n’a fait aucun compromis sur les dimensions : l’espace intérieur demeure inchangé dans cette version électrique, et les passagers comme les bagages profitent toujours du même volume. Le constructeur n’a pas prévu de coffre avant, préférant réserver cet espace aux composants mécaniques.

Les places arrière sont tout aussi luxueuses, avec des pare-soleil aux fenêtres, des sièges chauffants, des commandes de climatisation arrière et des ancrages LATCH pour deux sièges d’enfant.

Conclusion

Si votre budget automobile vous permet de vous offrir un Range Rover, je crois que vous adorerez le Range Rover Electric. À mon avis, ce sont d’abord les fidèles de la marque qui se tourneront vers ce véhicule électrique, avant les nouveaux acheteurs de VÉ, en raison de son prix.

Le Range Rover Electric est offert à partir de 200 800 $ CA pour la version Autobiography à empattement standard.