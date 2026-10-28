Aston Martin Valhalla Spider : 1 064 chevaux électrifiés à ciel ouvert

Avec un V8 biturbo et trois moteurs électriques, la Valhalla Spider montre comment l’électrification peut améliorer à la fois les accélérations et le comportement routier d’une supervoiture.

La motorisation hybride rechargeable développe environ 1 064 chevaux et 811 lb-pi de couple.

Les moteurs électriques avant permettent de répartir le couple entre les roues, améliorant l’agilité et la motricité.

Les premières livraisons sont prévues au troisième trimestre de 2027.

Aston Martin poursuit l’électrification de ses voitures de sport avec la Valhalla Spider, une supervoiture hybride rechargeable à moteur central. Cette nouvelle déclinaison découvrable reprend la motorisation de la Valhalla à toit fixe et fait de ses trois moteurs électriques des éléments essentiels de ses performances.

La puissance combinée atteint 1 079 PS, soit environ 1 064 chevaux, tandis que le couple s’élève à 811 lb-pi. Aston Martin annonce un temps de 2,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h et une vitesse maximale limitée électroniquement à 350 km/h.

L’intérêt de cette motorisation dépasse toutefois la seule question des accélérations. Deux moteurs électriques entraînent les roues avant et permettent de moduler le couple transmis à chacune d’elles. Cette répartition active aide la voiture à s’inscrire en virage, à maintenir sa trajectoire et à retrouver de la motricité à la sortie du virage.

Le troisième moteur électrique est intégré à la boîte à double embrayage à huit rapports. Il assiste le V8 biturbo de 4,0 litres dans l’entraînement des roues arrière et soutient l’accélération lors des changements de rapport. Les trois moteurs électriques fournissent ensemble une puissance totale d’environ 248 chevaux.

Il n’existe aucun lien mécanique entre les essieux avant et arrière. Leur fonctionnement est coordonné par un système de gestion qui supervise également la suspension, le freinage, la direction et l’aérodynamique active. L’électrification devient ainsi un outil pour contrôler la manière dont la puissance est utilisée, tout en en augmentant la quantité.

La Valhalla Spider demeure avant tout une voiture conçue pour la performance. Le communiqué ne précise ni son autonomie électrique ni sa consommation homologuée. Il faudra donc attendre ces données pour évaluer les avantages de sa motorisation rechargeable sur le plan énergétique.

Cette version Spider offre une expérience à ciel ouvert sans réduire la vitesse maximale annoncée. Un toit souple amovible protège les occupants lorsque la météo change, mais limite la vitesse à 200 km/h lorsqu’il est installé. Le toit rigide en fibre de carbone permet d’atteindre 350 km/h, tout comme la conduite sans toit. Il sera livré en série aux États-Unis; l’équipement canadien reste à préciser.

Un déflecteur amovible dirige l’air au-dessus des occupants tout en alimentant la prise d’air située derrière l’habitacle. Les réglages de l’aérodynamique active et du contrôle de stabilité ont également été adaptés à la conduite avec ou sans toit.

À bord, un nouveau siège Touring en fibre de carbone privilégie le confort et facilite l’accès. Le siège plus enveloppant de la version à toit fixe demeure offert sans supplément.

La Valhalla Spider fera ses débuts publics au Concours du Wynn Las Vegas. Les livraisons commenceront au troisième trimestre de 2027. Les prix et les allocations pour le Canada n’ont pas encore été annoncés.