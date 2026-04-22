Rapports des problèmes et fiabilité : Ford Explorer 2020-2026

La sixième génération du Ford Explorer a connu l’un des lancements les plus turbulents de l’industrie, avec 30 rappels dès sa première année. La situation s’améliore progressivement, mais les acheteurs doivent rester vigilants. L’Explorer n’est pas un modèle que nous ne recommandons pas dû à la panoplie de problèmes et rappels au travers des années modèles.

Problèmes principaux

Intrusion de gaz d’échappement (ST 2020–2021) — risque de santé réel lié au monoxyde de carbone

(ST 2020–2021) — risque de santé réel lié au monoxyde de carbone Boîte automatique — le défaut le plus signalé, avec passages saccadés et rétrogradations brutales; 5 rappels distincts

— le défaut le plus signalé, avec passages saccadés et rétrogradations brutales; 5 rappels distincts Déplacement involontaire en stationnement — 250 000+ véhicules concernés, correctif contesté par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)

— 250 000+ véhicules concernés, correctif contesté par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Caméra de recul — 700 000+ véhicules, 6 rappels, problème récurrent difficile à corriger durablement

— 700 000+ véhicules, 6 rappels, problème récurrent difficile à corriger durablement Rupture de valves (3.0L) — 90 000 véhicules rappelés en 2024, risque de dommages moteurs catastrophiques

— 90 000 véhicules rappelés en 2024, risque de dommages moteurs catastrophiques Direction assistée, toiture panoramique, multimédia — défaillances multiples documentées

Breffage technique

Le Ford Explorer 2020-2026 marque un virage architectural majeur pour Ford : le passage d’une configuration à traction à la propulsion. Il est important de préciser que le rouage intégral est de série sur la plupart des versions. Disponible au Canada avec un moteur 4 cylindres turbo de 2.3L en version de base et un V6 biturbo de 3.0L en variante ST. Toutes les déclinaisons sont jumelées à une transmission automatique à 10 rapports. Le modèle 2025 introduit un nouveau système multimédia basé sur Android Automotive, une première chez Ford.

Intrusion de gaz d’échappement dans l’habitacle

C’est le problème le plus préoccupant de cette génération, touchant principalement les Explorer ST 2020 et 2021 équipés du moteur 3.0L. Des fissures dans le catalyseur et des soudures défectueuses au collecteur permettent aux gaz de s’infiltrer dans l’habitacle. Les propriétaires rapportent une odeur de brûlé lors d’accélérations franches — le risque d’exposition au monoxyde de carbone est réel et sérieux. Ford a émis un rappel prévoyant le remplacement du catalyseur et une reprogrammation de l’ordinateur de bord.

Problèmes de transmission automatique (10R60)

La transmission à 10 rapports est le défaut le plus signalé, représentant environ un tiers des plaintes déposées auprès de la NHTSA pour le millésime 2020. Les symptômes incluent des passages de rapports brusques, des rétrogradations soudaines et des bruits de claquement. Son adaptation au format VUS a causé des problèmes de calibration persistants.

Déplacement involontaire en stationnement

Plus de 250 000 véhicules des années 2020 à 2022 ont été rappelés pour un risque de déplacement même avec le frein de stationnement engagé. L’arbre de transmission peut se déconnecter, rendant le frein inefficace. La NHTSA a d’ailleurs remis en cause la qualité du correctif proposé par Ford.

Système de caméra de recul et vue 360°

Plus de 700 000 véhicules sont concernés par six rappels distincts. Les propriétaires rapportent une image floue, pixelisée ou un écran bleu en marche arrière. Certains ont vu leur caméra remplacée jusqu’à trois fois sans résolution durable.

Rupture de valves du moteur 3.0L EcoBoost

En août 2024, environ 90 000 véhicules — dont les ST 2021 et 2022 — ont été rappelés pour des valves d’admission sujettes à des fractures, pouvant causer une perte soudaine de puissance ou des dommages catastrophiques au moteur. Ce problème touche également le Lincoln Aviator. Pour tout achat d’Explorer ST d’occasion, vérifiez impérativement le statut de ce rappel.

Direction assistée et autres problèmes

Plusieurs propriétaires signalent des pannes complètes de la direction assistée, ainsi que des vibrations et craquements à la colonne de direction. En rafale : fuites de la toiture panoramique pouvant causer des courts-circuits électriques, et un système multimédia instable avec écrans noirs, déconnexions d’Apple CarPlay et gels fréquents.

Ce que les propriétaires disent

D’autres problèmes signalés par les propriétaires inclus des infiltrations d’eau dans le hayon et à la 3e rangée, une consommation excessive d’huile sur les moteurs 4 cylindres et 6 cylindres et autres problématiques liés à la qualité de l’assemblage général.

Verdict par année modèle

Pour les acheteurs intéressés par un modèle d’occasion, le Ford Explorer de 6e génération affiche un historique de fiabilité préoccupant.

Les années 2020 et 2021 sont particulièrement problématiques, et Consumer Reports classe l’ensemble des modèles de 2020 à 2023 comme « moins fiables que la moyenne de leur catégorie ». Bien que les versions 2024 et 2025 soient nettement plus abouties, l’historique de la génération reste difficile à ignorer. Compte tenu de ces antécédents, il vaut mieux se tourner vers des alternatives plus éprouvées et mieux cotées en fiabilité, comme le Toyota Highlander ou le Honda Pilot, qui offrent une tranquillité d’esprit bien supérieure à long terme.