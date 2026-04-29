Rapport des problèmes et fiabilité : Camionnettes GM – Chevrolet Silverado et GMC Sierra (2019-2026)

Ensemble, le GMC Sierra et le Chevrolet Silverado figurent parmi les véhicules les plus vendus au Canada, une position qu’ils occupent depuis des décennies. La cinquième génération, introduite en 2019 sur la nouvelle plateforme GMT T1, propose un habitacle modernisé, de nouvelles motorisations et un riche catalogue d’options. Malgré une cote de fiabilité solide, les premières années de cette génération ont été marquées par un volume notable de rappels et quelques problèmes récurrents que tout acheteur devrait connaître avant de signer.

Transmission à 10 rapports (2019-2021) — Changements de vitesses brusques et saccadés; corrigé par bulletins techniques et mises à jour du module de contrôle.

— Changements de vitesses brusques et saccadés; corrigé par bulletins techniques et mises à jour du module de contrôle. Désactivation dynamique des cylindres (DFM) — Usure prématurée des poussoirs sur les V8 5,3L et 6,2L; réparation coûteuse. Solution : désactivation via mise à jour logicielle chez le concessionnaire.

— Usure prématurée des poussoirs sur les V8 5,3L et 6,2L; réparation coûteuse. Solution : désactivation via mise à jour logicielle chez le concessionnaire. Volume de rappels — 33 rappels pour le Sierra 1500 et 18 pour les versions HD (2020-2025); systèmes variés touchés dont le freinage et les coussins gonflables.

— 33 rappels pour le Sierra 1500 et 18 pour les versions HD (2020-2025); systèmes variés touchés dont le freinage et les coussins gonflables. Systèmes d’aide à la conduite — Alertes de maintien de voie et angles morts jugés trop intrusifs en conduite urbaine; calibration améliorée sur les millésimes récents.

Breffage technique

Le Sierra et le Silverado de cinquième génération sont offerts en cabine régulière, double cabine et cabine multiplace, avec boîte courte ou longue. Au Canada, quatre motorisations sont disponibles : le quatre cylindres turbocompressé 2,7L, le V8 5,3L et le V8 6,2L — tous trois de la famille EcoTec3 — ainsi que le six cylindres en ligne Duramax turbodiesel 3,0L, qui développe 305 chevaux et un couple de 495 lb-pi. Ce dernier se distingue par son rendement en carburant remarquable pour la catégorie. Les transmissions offertes sont une boîte automatique à 8 ou à 10 rapports selon la motorisation. L’assemblage se fait au Canada, États-Unis et au Mexique selon les configurations.

Problèmes les plus fréquents

La transmission automatique à 10 rapports

Cette 10 vitesse été la source de nombreuses plaintes dans les premières années de la génération, notamment sur les modèles 2019 à 2021. Les propriétaires décrivent des changements de vitesses brusques et saccadés, particulièrement lors des accélérations modérées en milieu urbain. General Motors a émis plusieurs bulletins de service technique et des mises à jour logicielles du module de commande du groupe motopropulseur pour corriger ce comportement. Sur les modèles plus récents, ce problème est nettement moins fréquent, mais certains propriétaires signalent encore des hésitations résiduelles à basse vitesse.

La désactivation dynamique des cylindres (DFM)

Le système DFM (Dynamic Fuel Management) présent sur les V8 5,3L et 6,2L — a fait l’objet de nombreuses critiques. Ce système, qui peut désactiver jusqu’à sept des huit cylindres pour réduire la consommation, peut provoquer une usure prématurée des poussoirs hydrauliques de soupapes. Le moteur émet alors un claquement caractéristique et une perte de puissance est perceptible. La réparation peut représenter plusieurs milliers de dollars. Certains propriétaires optent pour la désactivation permanente du DFM via une mise à jour logicielle chez le concessionnaire, une solution reconnue par GM.

En ce qui concerne les rappels?

Les chiffres sont éloquents : 33 rappels ont été émis pour le Sierra 1500 et 18 pour les versions HD entre 2020 et 2025, touchant des systèmes aussi variés que les câbles d’accélérateur, les coussins gonflables et les freins. Ce volume élevé reflète les défis d’intégration technologique au lancement de la génération. Il est fortement recommandé de vérifier les rappels en suspens sur le site de Transports Canada avant tout achat.

Les systèmes avancés d’aide à la conduite ont également été une source de friction pour certains propriétaires. Le système d’avertissement de maintien de voie et la surveillance des angles morts sont décrits comme parfois trop intrusifs en conduite urbaine, déclenchant des alertes intempestives dans des situations routinières. GM a amélioré la calibration de ces systèmes dans les millésimes récents, et certains paramètres peuvent être ajustés ou désactivés directement via le système d’info divertissement.

Ce que les propriétaires disent

Sur les forums de propriétaires, le portrait est contrasté. Du côté positif, l’ergonomie de l’habitacle est unanimement saluée : sièges, visibilité, insonorisation et qualité audio figurent parmi les points forts les plus cités. La marche d’accès intégrée au pare-chocs arrière, une particularité GM absente chez la concurrence, est particulièrement appréciée par ceux qui chargent régulièrement leur caisse. Du côté des irritants, le seuil de chargement est jugé trop élevé par plusieurs, rendant la manutention moins commode qu’espéré. Certains propriétaires de versions haut de gamme déplorent aussi une qualité des matériaux intérieurs en deçà des anciennes générations Denali, malgré un prix en hausse.

En conclusion

Dans l’ensemble, le GMC Sierra et le Chevrolet Silverado de cinquième génération demeurent deux camionnettes de choix pour le marché canadien. Leur capacité de remorquage, leur polyvalence et la profondeur de leur gamme en font des outils redoutables autant pour l’usage professionnel que récréatif. Les problèmes documentés dans cet article, bien que réels, ont été en grande partie corrigés sur les millésimes 2022 et plus récents. Si vous magasinez un exemplaire d’occasion, privilégiez les modèles 2022 et plus récents, vérifiez les rappels ouverts sur le site de Transports Canada et demandez à votre concessionnaire de confirmer que le système DFM a reçu la mise à jour appropriée. Avec un entretien rigoureux et un suivi des rappels, un Sierra ou un Silverado peut facilement parcourir des centaines de milliers de kilomètres sur nos routes sans accrocs.