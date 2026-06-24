Rapport de problèmes et fiabilité : Subaru Crosstrek 2e génération (2018-2023)

Lancé en 2018, le Crosstrek 2e génération s’est rapidement imposé comme le Subaru le plus vendu au Canada, porté par sa traction intégrale symétrique de série et sa garde au sol généreuse. Une version hybride rechargeable est venue compléter la gamme en 2019. Voici ses points faibles connus et l’expérience des propriétaires canadiens.

Roulements de roue arrière — défaillance prématurée — Bourdonnement arrière progressif dès 40 000 km sur les 2018-2019. Le TSB 05-70-19 pointe une plaque de frein non plane qui déforme le logement du roulement — remplacer simultanément le roulement et la plaque révisée est indispensable pour éviter une récidive.

— Bourdonnement arrière progressif dès 40 000 km sur les 2018-2019. Le TSB 05-70-19 pointe une plaque de frein non plane qui déforme le logement du roulement — remplacer simultanément le roulement et la plaque révisée est indispensable pour éviter une récidive. Consommation d’huile (moteur 2,0 L FB20) — à surveiller de près — Certaines unités 2018-2020 brûlent jusqu’à 1 L/1 500 km. Subaru Canada considère une consommation supérieure à 1 L/6 000 km comme anormale et autorise les travaux sous garantie après un test de consommation.

— Certaines unités 2018-2020 brûlent jusqu’à 1 L/1 500 km. Subaru Canada considère une consommation supérieure à 1 L/6 000 km comme anormale et autorise les travaux sous garantie après un test de consommation. Transmission CVT — secousses et hésitations (surtout 2018-2020 avec le moteur 2,0 L) — Secousses à basse vitesse et hésitations à l’accélération sur les 2018-2020 (moteur 2,0 L), aggravées par le démarrage à froid québécois. Le TSB 09-77-21 (reprogrammation ECM, juillet 2021) atténue généralement le problème.

— Secousses à basse vitesse et hésitations à l’accélération sur les 2018-2020 (moteur 2,0 L), aggravées par le démarrage à froid québécois. Le TSB 09-77-21 (reprogrammation ECM, juillet 2021) atténue généralement le problème. Fissures spontanées de pare-brise — programme Subaru Canada ne couvrant PAS le Crosstrek — Fissures sans impact visible sur les pare-brise acoustiques EyeSight. Le programme officiel de Subaru Canada exclut le Crosstrek — les propriétaires québécois peuvent se tourner vers Transports Canada, ou leur assurance auto.

— Fissures sans impact visible sur les pare-brise acoustiques EyeSight. Le programme officiel de Subaru Canada exclut le Crosstrek — les propriétaires québécois peuvent se tourner vers Transports Canada, ou leur assurance auto. Starlink — extension de garantie à vérifier sur les 2019-2023 — Subaru a accordé en mars 2025 une extension de garantie à 8 ans/150 000 km sur les Gen 3.1 (2019-2023), couvrant gel d’écran, perte de son et instabilité CarPlay/Android Auto. Réparation ou remplacement gratuit chez le concessionnaire.

— Subaru a accordé en mars 2025 une extension de garantie à 8 ans/150 000 km sur les Gen 3.1 (2019-2023), couvrant gel d’écran, perte de son et instabilité CarPlay/Android Auto. Réparation ou remplacement gratuit chez le concessionnaire. Rappel du module de commande du moteur et des bobines d’allumage (2018-2019) — Une programmation incorrecte de l’ECM provoquait une surchauffe des bobines d’allumage, pouvant mener à un court-circuit et une perte soudaine de puissance. Plus de 52 000 véhicules canadiens rappelés pour reprogrammation et remplacement des bobines.

Aperçu technique

Le Crosstrek 2018-2023 était animé par un 2,0 litres à plat (152 ch) couplé à une boîte manuelle 5 rapports ou une CVT Lineartronic. Dès 2021, un 2,5 litres (182 ch) a remplacé le 2,0 L sur les versions Limited et Outdoor, uniquement avec la CVT. La version Hybride rechargeable (2019-2023) ajoutait deux moteurs électriques pour environ 27 km d’autonomie tout-électrique. La traction intégrale symétrique est de série. Assemblage : usine de Ota, Gunma, Japon.

Problèmes les plus fréquents

Consommation d’huile — moteur 2,0 L (FB20)

Le FB20 (2018-2020) est sujet à une consommation d’huile excessive — certaines unités brûlent jusqu’à 1 L/1 500 km. Subaru Canada fixe le seuil à 1 L/6 000 km : le concessionnaire effectue un test sur 6 000 km, puis autorise au besoin les travaux, des segments de pistons jusqu’au bas-moteur. Le phénomène est moins fréquent que sur la 1re génération (2013-2015), sur laquelle l’APA et Protégez-Vous avaient formellement documenté le problème et obtenu de Subaru Canada une prolongation de garantie à 8 ans/160 000 km. Sur cette 2e génération, aucun programme formel équivalent n’existe : la garantie de base s’applique au cas par cas. Consigner toute anomalie par écrit chez le concessionnaire — cette trace est indispensable pour faire valoir la garantie.

Roulements de roue arrière — défaillance prématurée

Les Crosstrek 2018-2019 souffrent d’une défaillance prématurée des roulements de roue arrière. Le symptôme caractéristique est un bourdonnement sourd qui s’intensifie entre 80 et 110 km/h et varie selon la charge latérale en virage. Le TSB 05-70-19 identifie la cause : la plaque de frein arrière, non plane à sa sortie d’usine, déforme le logement du roulement et précipite son usure. Subaru a émis des plaques révisées (26704FJ002 / 26704FJ012). La réparation correcte exige de remplacer simultanément le roulement et la plaque — ne changer que le roulement mène souvent à une récidive. Défaillances rapportées dès 40 000-50 000 km; couvert par la garantie groupe motopropulseur (5 ans/100 000 km).

Fissures spontanées de pare-brise

Les pare-brise acoustiques intégrant le capteur EyeSight peuvent se fissurer sans impact apparent, souvent à partir d’un coin ou du bas de la vitre. Le Crosstrek n’est pas inclus dans le programme officiel de Subaru Canada (windshield-program.subaru.ca), contrairement au Forester, à l’Ascent, au Legacy et à l’Outback. Options au Québec : signalement à Transports Canada, garantie légale (LPC) ou vérification auprès de son assurance auto.

CVT Lineartronic — secousses et hésitations

La CVT Lineartronic des 2018-2020 (FB20) génère des plaintes récurrentes : secousses à basse vitesse, hésitations à l’accélération et calage au démarrage à froid — symptômes aggravés par le froid québécois et difficiles à reproduire en atelier chauffé. Le TSB 09-77-21 (reprogrammation ECM, juillet 2021) améliore généralement la situation. L’arrivée du 2,5 L (FB25) en 2021 a largement atténué le problème.

Système multimédia Starlink

Le Starlink est le point faible chronique de cette génération. En mars 2025, Subaru a étendu la garantie des unités Gen 3.1 (2019-2023) à 8 ans/150 000 km, couvrant défaillances d’écran, pertes de son, redémarrages et instabilité CarPlay/Android Auto — réparation ou remplacement gratuit chez le concessionnaire. Pour les 2018, un recours collectif américain (6,25 M$) a accordé une extension de 5 ans/160 000 km.

Hybride rechargeable — limitations hivernales

La version Hybride rechargeable (2019-2023) présente des limites hivernales importantes. Sous -23 °C, le mode EV se désactive automatiquement; entre -10 °C et -23 °C, le chauffage résistif réduit l’autonomie électrique à quelques kilomètres. En pratique, l’avantage PHEV disparaît presque entièrement de novembre à mars au Québec.

Rappels

Module ECM et bobines d’allumage — TC 2021228 (2018-2019)

Le rappel le plus significatif vise l’ECM des 2018-2019 (TC 2021228, remplaçant TC 2019526) : une programmation incorrecte permettait un courant excessif vers les bobines d’allumage, provoquant surchauffe, court-circuit et, dans les cas graves, incapacité de redémarrer le moteur. Plus de 52 800 véhicules ont été visés au Canada. La correction — reprogrammation de l’ECM et remplacement des bobines au besoin — est gratuite chez le concessionnaire. Transports Canada recense au total 6 rappels pour cette génération (essence et PHEV confondus).

Support de stabilisateur arrière — TC 2021226 (2018-2019)

Les boulons du support de stabilisateur arrière (TC 2021226) peuvent se desserrer sur les 2018-2019, produisant d’abord un cliquetis, puis affectant la stabilité. Le concessionnaire resserre ou remplace les boulons gratuitement; le Forester 2019 est également touché.

Rappels spécifiques — version Hybride rechargeable

TC 2023062 (2019-2022) : la borne alimentant la batterie 12 V peut se corroder et se briser, causant une perte soudaine de puissance motrice. TC 2023607 (2021) : une soudure défaillante du commutateur inhibiteur peut laisser l’eau désactiver les feux et la caméra de recul. Correctifs gratuits chez le concessionnaire.

Ce que les propriétaires disent

Les propriétaires québécois du Crosstrek 2018-2023 apprécient la robustesse de l’assemblage et le comportement hivernal : traction intégrale symétrique et garde au sol de 220 mm inspirent confiance sur neige et verglas. L’espace de chargement est jugé polyvalent pour l’usage quotidien. Bémols récurrents : bruit de roulement sur l’autoroute et ronronnement de la CVT. Le service concessionnaire est rapide pour les rappels, mais certains ont dû multiplier les visites ou invoquer la LPC pour les problèmes intermittents.

En conclusion

Le Crosstrek 2e génération confirme la réputation de fiabilité de Subaru. En occasion, les 2021-2023 — moteur 2,5 litres et rappels appliqués en usine — représentent le meilleur choix. Pour les 2018-2019, confirmer l’exécution des rappels ECM et stabilisateur, et vérifier l’extension de garantie Starlink (8 ans/150 000 km). Les acheteurs de la version PHEV doivent avoir des attentes réalistes : l’autonomie électrique est quasi nulle sous -15 °C. Un entretien rigoureux — huile et CVT en tête — reste la clé pour profiter de ce véhicule pour les années à venir. Bonne route!