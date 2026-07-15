Rapport des problèmes et fiabilité du Nissan Rogue de 3e génération de 2021 à 2026

Lancé pour 2021 sur une nouvelle plateforme, le Rogue de 3e génération (T33) est assemblé à Smyrna, au Tennessee, et à Kyushu, au Japon. Il rompt avec ses devanciers sur trois points : architecture inédite, CVT Xtronic enfin maîtrisée, et moteur turbo en remplacement du 2,5L atmosphérique qui équipait le modèle depuis plus d’une décennie. Ce virage règle un vrai problème de fiabilité. Cela dit, deux rappels sérieux visant les roulements du 1,5L VC-Turbo n’ont été notifiés qu’en mars 2026 — plusieurs propriétaires canadiens n’en ont pas encore été informés. La vitre arrière qui éclate spontanément reste, elle aussi, sans solution à ce jour.

Roulements du moteur 1,5L VC-Turbo — Deux rappels Transports Canada (2025 et 2026); défaut de fabrication causant bruit anormal, perte de puissance et, rarement, feu sous le capot; garantie moteur étendue à 10 ans/200 000 km.

— Deux rappels Transports Canada (2025 et 2026); défaut de fabrication causant bruit anormal, perte de puissance et, rarement, feu sous le capot; garantie moteur étendue à 10 ans/200 000 km. Odeur d’essence dans l’habitacle (2021-2023, surtout 2023) — Dilution d’huile via un composant poreux du système PCV; bulletin technique émis, aucun rappel officiel.

— Dilution d’huile via un composant poreux du système PCV; bulletin technique émis, aucun rappel officiel. Vitre arrière qui éclate spontanément — Affecte les 2021-2025; aucun rappel ni bulletin au Canada; recours collectif déposé aux États-Unis en janvier 2026.

— Affecte les 2021-2025; aucun rappel ni bulletin au Canada; recours collectif déposé aux États-Unis en janvier 2026. Caméra de recul qui perd l’image — Trois rappels Transports Canada distincts (2021-2022, 2024-2025); redémarrages du multimédia contrevenant à la norme canadienne CMVSS 111.

Breffage technique

Le Rogue a connu trois motorisations au fil des années. Le 2,5L PR25DD était le seul moteur offert en 2021; de 2022 à 2023, les deux moteurs cohabitaient selon la finition choisie; depuis 2024, le 1,5L VC-Turbo est la seule option essence. Le rouage intégral est disponible sur toutes les versions.

Génération Années-modèles Moteur Puissance / Couple Transmission 3e génération (T33) 2021 2,5L PR25DD, 4 cyl. 181 ch / 181 lb-pi CVT Xtronic 3e génération (T33) 2022-2023 2,5L PR25DD (S) ou 1,5L VC-Turbo (SV et plus) 181 ch/181 lb-pi ou 201 ch/225 lb-pi CVT Xtronic 3e génération (T33) 2024-2025 1,5L VC-Turbo, 3 cyl. (seul moteur essence) 201 ch / 225 lb-pi CVT Xtronic

Problèmes les plus fréquents

Transports Canada recense onze rappels officiels pour le Rogue, auxquels s’ajoutent quelques rappels canadiens à faible population — prétensionneurs de ceinture avant, coussin gonflable sensible à l’humidité, boulons de ceinture arrière, phares automatiques, écrous de roue mal serrés. Tous sont mineurs. Dans cet article, les numéros de rappel Transports Canada (format AAAA-NNN) s’appliquent directement aux véhicules canadiens; les numéros NHTSA entre parenthèses sont leurs équivalents américains, cités à titre de référence.

Roulements du moteur 1,5L VC-Turbo

C’est le dossier le plus sérieux de la génération, et il est double.

Le rappel Transports Canada 2025-356 vise 37 836 véhicules canadiens des années-modèles 2021 à 2024. Un défaut de fabrication des roulements peut provoquer un bruit anormal, un grippage ou une perte de puissance — et, rarement, un incendie sous le capot. Nissan a étendu la garantie moteur à 10 ans ou 200 000 km, transférable au nouvel acheteur. Comme la notification aux propriétaires n’a débuté que le 27 mars 2026, plusieurs véhicules canadiens n’ont pas encore été réparés — vérifiez votre NIV dès maintenant sur recalls-rappels.canada.ca. Un recours collectif américain, actif depuis avril 2026, couvre les Rogue 2021-2023, les Altima 2019-2023 et les QX50 2019-2023; aucun recours équivalent n’a été déposé au Canada à ce jour.

Le second rappel, Transports Canada 2026-056 (équivalent américain : NHTSA 26V081), cible les 2024-2025 — 47 559 véhicules. La cause est différente : une fissure possible d’un engrenage dans la chambre du papillon des gaz. La fenêtre de notification est la même, mars 2026.

Odeur d’essence et dilution d’huile

Ce problème touche surtout les 2021-2023, avec une concentration notable sur les 2023. Le phénomène de « blow-by », inhérent aux moteurs à injection directe, contamine l’huile via des composants poreux du système PCV. Nissan a émis le bulletin NTB23-055 (21 juin 2023, révisé à deux reprises) : remplacement d’un tuyau PCV, couvert en garantie ou en bonne volonté, sans rappel officiel. Si votre concessionnaire refuse la réparation, mentionnez ce numéro de bulletin explicitement.

Un recours collectif a été déposé aux États-Unis en avril 2023 (Young c. Nissan), visant les moteurs à injection directe des Rogue 2021-2023. Ce recours américain ne s’applique pas directement aux acheteurs canadiens, mais le problème est bel et bien présent sur des véhicules au Canada. Les propriétaires canadiens touchés peuvent contacter Nissan Canada ou faire appel au CAMVAP (Programme canadien d’arbitrage pour les véhicules automobiles).

Vitre arrière qui éclate spontanément

Ce dossier est récent et toujours ouvert. Des propriétaires de Rogue 2021-2025 signalent un bruit sec suivi de l’éclatement de la vitre du hayon, parfois sans impact préalable, dès 15 000 à 20 000 km au compteur. Un recours collectif américain a été déposé en janvier 2026 devant un tribunal du Tennessee, alléguant un défaut du verre sodocalcique. Ce recours ne vise pas les acheteurs canadiens, mais le problème est signalé au Canada également. Aucun rappel Transports Canada ni bulletin officiel n’existe à ce jour. Si votre concessionnaire refuse la garantie, un dépôt de plainte auprès de Transports Canada (tc.gc.ca/fra/securitevehicules/defectuosites) peut contribuer à accélérer l’ouverture d’un rappel canadien. À ne pas confondre avec le problème du toit panoramique du Rogue de 2e génération (2014-2020).

Caméra de recul et système multimédia

Trois rappels Transports Canada distincts ont visé la caméra de recul entre 2021 et 2025. Le rappel 2022-398 concernait les véhicules de location 2021-2022 : un abonnement SiriusXM inactif déclenche un redémarrage du système et faisait disparaître l’image. Le rappel 2022-599 ciblait une instabilité logicielle sur les 2021-2022. Le rappel 2024-590 visait les versions SL et Platinum 2024-2025 (6 957 véhicules au Canada). Dans les trois cas, la correction passe par une mise à jour logicielle OTA ou en concession, pour contravention à la norme canadienne CMVSS 111. Un rappel distinct 2022-498 visait pour sa part des ceintures arrière mal rétractées sur les 2021-2022 (493 véhicules).

Autres bulletins techniques à connaître

Plusieurs dossiers ont donné lieu à des bulletins sans déclencher de rappel officiel : ventilateur de chauffage inopérant par temps froid (NTB23-032, trois révisions entre avril 2023 et septembre 2024 — particulièrement pertinent dans les régions froides du Canada); vibration arrière liée au boîtier de transfert du rouage intégral (NTB23-051, NTB21-094B, 2022-2023); fuites d’eau au pare-brise (NTB21-097B) et à l’essuie-glace arrière (NTB22-068A); gargouillis du toit ouvrant (NTB23-072); test de batterie 12V recommandé (NTB23-049, 2023 — à prendre au sérieux avec les hivers canadiens). Le craquage du similicuir des sièges — surtout sur les Platinum 2021-2025 — est régulièrement signalé sans bulletin confirmé.

La bonne nouvelle : la boîte CVT

La CVT des Rogue de 1re et 2e générations avait eu une réputation désastreuse : recours collectif, extension de garantie de 5 à 7 ans sur les 2014-2018, trois bulletins de reprogrammation. La CVT Xtronic affiche un bilan radicalement différent. Aucun bulletin dédié, aucune tendance de plainte notable — environ une plainte par année-modèle sur CarComplaints, l’un des taux les plus bas de l’histoire du Rogue.

Autres motorisations

Le 2,5L QR25DE (2008-2020) avait un historique nettement plus tranquille sur les Rogue de 1re et 2e générations. Son seul bémol notable : une consommation d’huile élevée susceptible d’encrasser le catalyseur, documentée par le bulletin NTB12-111 (2008-2015).

Le 2,5L PR25DD (2021-2023) est une version renouvelée du QR25DE. Ce moteur a équipé la version S de 2021 à 2023, pendant que le VC-Turbo prenait place dans les finitions SV et plus.

Le PHEV 2026 repose sur un 2,4L essence combiné à deux moteurs électriques — une architecture distincte du VC-Turbo, non visée par les rappels de roulements. Trop récent pour établir un bilan de fiabilité, cette motorisation est utilisée sur le Mitsubishi Outlander PHEV, qui sera couvert dans un article prochainement.

Ce que les propriétaires disent

Les avis sur l’assemblage sont partagés : les matériaux sont jugés au-dessus de la moyenne du segment, mais les bruits de caisse et les sifflements de vent reviennent souvent dans les témoignages. Le multimédia frustre une partie des propriétaires, en bonne partie à cause des rappels de caméra. Le ProPILOT est apprécié sur autoroute; en circulation dense, il est jugé moins convaincant. L’alerte de sortie de voie est considérée comme trop discrète. La CVT, en revanche, reçoit des commentaires positifs — l’entretien du liquide tous les 30 000 km est bien accueilli. Au Québec et dans les provinces froides, les propriétaires notent le bulletin sur le ventilateur à froid et recommandent de tester la batterie 12V chaque automne. Aucune tendance de rouille documentée à ce stade.

Pour conclure

Le Rogue T33 marque une vraie rupture avec l’ère de la CVT problématique. Mais de 2021 à 2025, chaque millésime est couvert par au moins un rappel Transports Canada lié aux roulements du moteur turbo — des rappels si récents qu’une vérification du NIV sur service.nissan.ca/fr/vin-recall ou recalls-rappels.canada.ca est indispensable avant tout achat usagé. Aide-mémoire par année-modèle :

Un Rogue avec ses rappels moteur traités reste un choix défendable dans le segment des VUS compacts, porté par une transmission enfin à la hauteur et une sécurité complète de série. La récence des rappels justifie toutefois une vérification rigoureuse, neuf ou usagé. Bonne route!