Rapport des problèmes et fiabilité du Hyundai Kona 2018-2023, première génération

Le Hyundai Kona de première génération a séduit le Québec par son style, son format sous-compact et, dès 2019, une version 100 % électrique. Dans les dernières années de production, il dépassait 10 000 ventes par an dans la province. Deux problèmes sérieux attendent tout acheteur, neuf ou usagé. La batterie haute tension des Kona électriques 2019 et 2020 peut prendre feu. Les anneaux de piston du 2,0 litres 2019-2021 usent le moteur. Avant de signer, passez le NIV sur le site de Transports Canada.

Batterie haute tension, Kona électriques 2019-2020. Certaines cellules LG peuvent court-circuiter, jusqu’à l’incendie. Le véhicule peut rouler, être branché ou simplement stationné. Hyundai inspecte, met à jour le logiciel et remplace la batterie au besoin. Une limite de charge à 80 % ne suffit pas.

Certaines cellules LG peuvent court-circuiter, jusqu’à l’incendie. Le véhicule peut rouler, être branché ou simplement stationné. Hyundai inspecte, met à jour le logiciel et remplace la batterie au besoin. Une limite de charge à 80 % ne suffit pas. Huile et moteur 2,0 litres (essence 2019-2021). Les anneaux de piston n’ont pas reçu le bon traitement thermique. L’huile descend. Le moteur cogne, parfois cale. La campagne vise aussi Elantra et Veloster, pas le seul Kona.

Les anneaux de piston n’ont pas reçu le bon traitement thermique. L’huile descend. Le moteur cogne, parfois cale. La campagne vise aussi Elantra et Veloster, pas le seul Kona. Freinage électronique, Kona électriques 2019-2021. Un signal de capteur anormal peut couper l’assistance d’un coup. La distance d’arrêt s’allonge. Hyundai corrige par une mise à jour logicielle.

Un signal de capteur anormal peut couper l’assistance d’un coup. La distance d’arrêt s’allonge. Hyundai corrige par une mise à jour logicielle. Pompe d’arrêt/démarrage (essence 2023). Le système coupe le moteur au feu rouge. Une pompe électrique garde alors l’huile en pression. Son circuit peut surchauffer jusqu’au feu. Hyundai demande de stationner dehors jusqu’à la réparation.

Le système coupe le moteur au feu rouge. Une pompe électrique garde alors l’huile en pression. Son circuit peut surchauffer jusqu’au feu. Hyundai demande de stationner dehors jusqu’à la réparation. Boîte du turbo 1,6 litre, hors rappel. Elle saccade au démarrage. Pas de rappel canadien. Le Kona N n’utilise pas cette boîte.

Elle saccade au démarrage. Pas de rappel canadien. Le Kona N n’utilise pas cette boîte. Convertisseur de puissance, Kona électrique 2021. Un joint mal scellé laisse entrer le liquide de refroidissement. La puissance tombe.

Breffage technique

Au Canada, le Kona de première génération (2018-2023) est un VUS sous-compact cinq places, assemblé à Ulsan, en Corée du Sud. Pas de version hybride au Canada. Hyundai Canada couvre le neuf 5 ans / 100 000 km, le système de VÉ 8 ans / 160 000 km.

Variante Moteur Puissance Boîte Rouage Années CA Essence 2,0 L 4-cyl. atmosphérique 147 ch Auto 6 rapports (2018-2021); variation continue (2022-2023) Traction ou intégrale 2018-2023 Essence 1,6 L turbo 4-cyl. turbo 175 ch (2018-2021); 195 ch dès 2022 Double embrayage 7 rapports Intégrale seulement 2018-2023 Kona électrique 1 moteur + batterie 64 kWh 201 ch / 290 lb-pi 1 vitesse Traction 2019-2023 Kona N 2,0 L turbo 276 ch / 289 lb-pi Double embrayage 8 rapports Traction 2022-2023

Problèmes les plus fréquents

Transports Canada a plusieurs campagnes sur le Kona essence et électrique 2018-2023. Neuf visent une réparation de sécurité. Le klaxon est une extension de garantie. Un même rappel englobe souvent Elantra, Veloster ou Ioniq, pas seulement le Kona. Hors rappel, la boîte du turbo 1,6 litre saccade. Aux États-Unis, des 2018 essence ont aussi des incendies moteur, hors campagne.

Batterie haute tension (Kona électriques 2019-2020)

Sans contredit le problème le plus grave de cette génération. Dans certaines cellules LG, une languette d’anode mal pliée laisse le lithium s’accumuler et court-circuiter. L’incendie peut survenir en roulant, pendant la charge, ou simplement stationné.

Hyundai a d’abord inspecté les packs, mis à jour le logiciel et remplacé la batterie au besoin sous le rappel Transports Canada 2020-477. Une seconde campagne a limité la charge à 80 %, puis exigé le remplacement complet (2021-109, aussi Ioniq Electric 2020). Les batteries déjà neuves après la première vague ne sont pas visées. Sans frais sous rappel. Les millésimes 2021 à 2023 restent hors de ces deux campagnes.

Radio-Canada a documenté un incendie de garage à Île-Bizard en juillet 2019. Le véhicule n’était pas branché, selon le propriétaire. Autre cas, un feu de stationnement souterrain à Lebourgneuf en août 2022. Tant que la batterie n’est pas remplacée, Hyundai demande de stationner dehors, loin des structures. Une limite à 80 % ne suffit pas. Sur un 2019 ou 2020 d’occasion, exigez la preuve concessionnaire, NIV en main. Un correctif logiciel de surveillance circule en Europe en 2026. Transports Canada ne l’avait pas listé au 1er septembre 2026. Vérifiez le NIV chez Hyundai quand même.

Le 2,0 litres qui brûle son huile (essence 2019-2021)

Les anneaux de piston raclent l’huile sur la paroi du cylindre. On les appelle aussi segments. Ils n’ont pas reçu le bon traitement thermique et s’usent trop tôt. L’huile passe, sortez la jauge. Si le niveau a baissé, le moteur brûle de l’huile. Le moteur fait tic-tic ou cogne. Le voyant de pression d’huile s’allume, parfois trop tard. Le moteur peut caler en roulant. Aux États-Unis, le millésime 2019 concentre le plus de plaintes moteur. Des incendies du compartiment moteur y sont aussi rapportés, y compris sur des 2018 hors campagne.

Transports Canada 2021-252 vise Elantra, Kona et Veloster, pas le seul Kona. Le 2,0 litres de 2018 et de 2022-2023, le turbo 1,6 litre, le N et l’électrique restent hors campagne. Hyundai inspecte, installe un logiciel d’écoute et remplace le long bloc au besoin, sans frais. Sur un 2019-2021, exigez la preuve d’inspection. Surveillez l’huile. Un 2021 reste visé.

Freinage électronique (Kona électriques 2019-2021)

Le Kona électrique s’appuie sur un freinage qui amplifie la pédale. Un signal de capteur anormal peut faire chuter cette assistance d’un coup. La distance d’arrêt s’allonge. Transports Canada 2020-593 vise aussi le Nexo. Hyundai corrige par une mise à jour logicielle en concession.

Convertisseur de puissance (Kona électrique 2021)

Sur certains 2021 seulement, le joint du boîtier qui gère l’électricité du moteur a mal été scellé. Du liquide de refroidissement entre et la puissance tombe. Transports Canada 2022-728. Hyundai inspecte, puis remplace au besoin.

Arrêt/démarrage, pompe à huile (essence 2023)

Le système d’arrêt/démarrage coupe le moteur à l’arrêt, au feu rouge, pour économiser l’essence, pendant qu’une petite pompe électrique continue de pousser l’huile. Sur certains essence 2023, le circuit de cette pompe peut surchauffer. Un feu est possible. Les versions électriques et le N restent hors campagne.

Transports Canada 2023-414, plusieurs modèles. Hyundai demande de stationner dehors jusqu’à la réparation. Hyundai citait alors quatre incidents thermiques, Canada et États-Unis confondus.

Boîte à 7 rapports, hors rappel (turbo 1,6 litre)

Le turbo 1,6 litre, toutes années, est jumelé à une boîte à double embrayage à sec qui saccade au démarrage, entre le premier et le deuxième rapport. Des concessionnaires ont parfois dit que c’était normal. Aucun rappel canadien ni américain. Des bulletins et des pièces d’embrayage existent selon les cas. Un essai en ville, en file et en côte, reste le meilleur filtre sur ce turbo. Le Kona N n’utilise pas cette boîte.

Kona N (2022-2023)

Sa boîte à 8 rapports a un rappel distinct. Une pompe défaillante peut couper la puissance aux roues après 20 à 30 secondes. Transports Canada 2022-568, plusieurs modèles. Sur le Kona, le millésime 2022 seulement.

Une pompe à carburant (2024-403) vise les N 2022-2023. Les symptômes vont d’un ralenti irrégulier et du voyant moteur jusqu’à une perte de puissance. Le N reste rare au Québec.

Klaxon et aides 2018

De l’eau corrode les contacts du klaxon, essence et électrique 2018-2023. Transports Canada 2025-636, plusieurs modèles. Hyundai ne remplace pas tous les klaxons. La garantie est prolongée à 10 ans / 200 000 km si le klaxon lâche. Testez-le. Surtout sur les 2018, l’avertisseur d’angle mort et le régulateur se coupent parfois. À sentir sur route.

Les rappels

Les campagnes ci-dessous visent souvent plusieurs modèles Hyundai, pas le seul Kona.

TC NHTSA Date Défaut Variante Années 2020-477 20V630 13 oct. 2020 Batterie haute tension, court-circuit / feu Électrique 2019-2020 2020-593 20V748 2 déc. 2020 Freinage électronique, perte d’assistance Électrique (et Nexo) 2019-2021 2021-109 21V127 1er mars 2021 Batterie haute tension, remplacement complet Électrique (et Ioniq Electric 2020) 2019-2020 2021-252 21V301 28 avr. 2021 Segments 2,0 L, usure / calage / feu Essence 2,0 L (Elantra, Kona, Veloster) 2019-2021 2022-568 22V746 6 oct. 2022 Pompe boîte 8 rapports, perte de puissance Kona N 2022 2022-728 22V941 16 déc. 2022 Joint du convertisseur, liquide, perte de puissance Électrique 2021 2023-414 23V526 27 juill. 2023 Pompe d’arrêt/démarrage, surchauffe / feu Essence 2023 (arrêt-démarrage) 2023 2024-403 24V528 11 juill. 2024 Pompe à carburant haute pression Kona N 2022-2023 2025-636 s. o. 17 nov. 2025 Klaxon, eau / corrosion (extension 10 ans / 200 000 km) Essence et électrique 2018-2023

Avant tout achat, interrogez le NIV sur recalls-rappels.canada.ca, puis sur l’outil Hyundai.

Ce que les propriétaires disent

Au Québec, l’hiver fait la différence. Le turbo 1,6 litre n’existe qu’en intégrale. Sièges et volant chauffants aident vraiment. Sur le forum Hyundai Kona, la boîte à 7 rapports revient souvent. Saccades au feu, en file, en côte. Parfois un bulletin, parfois on vous dit que c’est « normal ». Testez-le vous-même, moteur froid, avant de signer.

Dès le lancement, tous les Kona électriques vendus au Canada ont une thermopompe, y compris la Preferred de base. Un essai CAA-Québec de 2019 plaçait l’autonomie autour de 250 à 300 km d’une traite, même l’hiver. Assez pour Montréal-Québec, avec des pneus d’hiver. Sur un 2019-2020, exigez la preuve de la batterie neuve chez le concessionnaire.

Sur un 2,0 litres 2019-2021, sortez la jauge entre les vidanges. Si le niveau a baissé, le moteur brûle de l’huile. Ça peut cogner, puis caler. À l’essai, sentez aussi le hayon, la direction et, sur un 2018, l’angle mort.

Pour conclure

Si vous avez trouvé un Kona à bon prix, avant d’aller plus loin avec la transaction, sortez le NIV et validez les rappels. Un 2,0 litres 2019 sans preuve d’inspection n’est pas une affaire. Un électrique 2019 encore limité à 80 % non plus.

Essence 2018, 2,0 litres. Hors campagne canadienne. Aux États-Unis, des incendies moteur sont rapportés. Essai, huile, angle mort, régulateur, klaxon.

Essence 2019-2021, 2,0 litres. Preuve d’inspection 2021-252, logiciel d’écoute, moteur neuf si prescrit. Sans ces papiers, passez.

Essence 2022-2023, 2,0 litres. Sur 2023, confirmez la pompe d’arrêt/démarrage (2023-414).

Turbo 1,6 litre, toutes années. Essai urbain obligatoire avant achat.

Kona électriques 2019-2020. Sans batterie remplacée (2020-477, 2021-109), passez votre tour. Exigez aussi le freinage 2020-593.

Kona électrique 2021. Freinage 2020-593 et convertisseur 2022-728.

Kona électriques 2022-2023. Hors des deux campagnes batterie LG canadiennes. Bon choix.

Kona N 2022. Boîte à 8 rapports (2022-568) et pompe à carburant (2024-403).

Kona N 2023. Pompe à carburant (2024-403) seulement.

Passez le NIV sur recalls-rappels.canada.ca et recalls.hyundaicanada.com. Factures, Carfax, essai.

Bonne route!