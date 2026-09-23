Rapport des problèmes et fiabilité du Chevrolet Equinox de 3e génération (2018 à 2024)

Le Chevrolet Equinox de troisième génération n’a pas un historique reluisant de fiabilité. Par grand froid, le moteur 1,5 L turbo, peut perdre sa puissance d’un coup. Autour de ça, Transports Canada a 12 rappels sur cette génération, surtout freins, carburant et sièges. Avant de considérer un Chevrolet Equinox 2018 à 2024, soyez au fait de cet article.

Air du turbo gelé dans le refroidisseur (1,5 L turbo, grand froid). La puissance tombe et le moteur rate par temps froid. General Motors corrige sous garantie en remplaçant des pièces. Aucun rappel officiel.

La puissance tombe et le moteur rate par temps froid. General Motors corrige sous garantie en remplaçant des pièces. Aucun rappel officiel. Consommation d’huile excessive et usure de la chaîne de distribution (moteur 1,5 L turbo). Un cliquetis revient au démarrage à froid, surtout sur les 2018-2021. La réparation coûte cher si la chaîne s’étire.

Un cliquetis revient au démarrage à froid, surtout sur les 2018-2021. La réparation coûte cher si la chaîne s’étire. Étriers de frein arrière défectueux (2018-2020). Deux problèmes distincts sont couverts par rappel officiel. L’efficacité du freinage arrière diminue, ou les freins traînent.

Deux problèmes distincts sont couverts par rappel officiel. L’efficacité du freinage arrière diminue, ou les freins traînent. Fuites du système d’alimentation en carburant (2018-2022). Trois campagnes distinctes. De la pompe haute pression au module de pompe, avec un risque de calage moteur.

Trois campagnes distinctes. De la pompe haute pression au module de pompe, avec un risque de calage moteur. Défauts répétés aux sièges (2019, 2022-2023). Plusieurs rappels, des pièces différentes. Le rappel 2019 sur le dossier arrière droit est associé à un risque de blessure accru en collision.

Breffage technique

Entre 2018 et 2019, Chevrolet proposait trois motorisations. Un 1,5 L turbo, un 2,0 L turbo plus puissant et un turbodiesel Duramax. Dès 2020, le 2,0 L turbo et le diesel disparaissent. Le 1,5 L turbo reste seul jusqu’en 2024. Une évolution interne arrive vers 2022. La traction avant est de série. La traction intégrale est en option. Cinq places, pas de troisième rangée.

L’Equinox de troisième génération a longtemps été assemblé à l’usine CAMI d’Ingersoll, en Ontario. La production a quitté CAMI pour le Mexique après avril 2022.

Millésimes Moteur Puissance / couple Transmission Rouage 2018-2019 1,5 L turbo 4 cyl. (LYX) 170 ch / 203 lb-pi Automatique 6 rapports Traction avant ou intégrale 2018-2019 2,0 L turbo 4 cyl. 252 ch / 260 lb-pi Automatique 9 rapports Traction avant ou intégrale 2018-2019 1,6 L turbodiesel 4 cyl. (Duramax) 137 ch / 240 lb-pi Automatique 6 rapports Traction avant ou intégrale 2020-2024 1,5 L turbo 4 cyl. (LYX, puis L3A vers 2022) 170 ch (parfois 175 ch selon l’année) / 203 lb-pi Automatique 6 rapports Traction avant ou intégrale

Problèmes les plus fréquents

Transports Canada recense 12 rappels officiels applicables à cette troisième génération (2018-2024), sur un total de 21 rappels touchant l’Equinox toutes générations confondues. Les freins, l’alimentation en carburant et les sièges reviennent le plus souvent. L’air du turbo gelé dans le refroidisseur et la consommation d’huile n’ont pas fait l’objet d’un rappel de sécurité. Ils restent bien documentés par les bulletins techniques du constructeur et les témoignages répétés sur les forums.

Étriers de frein arrière défectueux

Deux dossiers distincts. Sur les Equinox 2018 et 2019, un revêtement insuffisant sur les pistons d’étrier pouvait créer des poches de gaz. Le freinage arrière en souffrait. Rappel Transports Canada 2018-461.

Sur certains 2020, un lubrifiant incorrect a fait gonfler les joints. Les freins traînaient. Le dossier est chez l’agence américaine de la sécurité routière (NHTSA 19V704000). Pas de fiche claire côté Transports Canada. Si vous roulez en Equinox 2020, vérifiez le NIV.

Fuites du système d’alimentation en carburant

Trois campagnes. En 2018, une pompe haute pression pouvait se détacher et endommager la conduite. Un joint de réservoir mal scellé a ensuite touché les 2019-2020, avec une fuite possible près du remplissage. Un module de pompe à débit insuffisant a visé les 2022. Risque de calage en route.

La NHTSA élargit ce dernier dossier à certains 2021. Transports Canada ne mentionne que 2022. Si vous achetez un Equinox 2021, passez le NIV sur les deux registres.

Défauts de fabrication répétés aux sièges

Quatre rappels, quatre pièces. Support du dossier arrière droit mal soudé en 2019. Mécanisme de siège en 2022. Cadre du coussin conducteur mal soudé, inclinaison électrique, en 2022. Boulon dénudé ou desserré au réglage de hauteur, 2022-2023.

Transports Canada associe le dossier 2019 à un risque de blessure accru en collision. Un dossier mal soudé peut céder. Les autres se corrigent vite en concession. Leur retour sur des pièces différentes signale un contrôle inégal à l’assemblage.

Les rappels

Transports Canada recense 12 rappels officiels distincts, un chiffre comparable à celui des concurrents de la catégorie. Trois campagnes carburant et quatre campagnes sièges forment le gros du dossier. Suivent freins, pneus, vitres, accumulateur d’arrêt-démarrage et gâches de porte, une campagne chacun.

Deux portées d’année-modèle diffèrent. Les boulons de l’accumulateur d’arrêt-démarrage (TC 2020-520) : 2019 chez Transports Canada, 2018-2020 chez la NHTSA. Les pneus Hankook (TC 2021-489) : 2022 au Canada, 2021-2022 aux États-Unis. La NHTSA ajoute aussi des boulons de ceinture 2021 et des ancrages de sièges d’enfant 2020-2023, sans fiche canadienne claire. Vérifiez le NIV.

Rappel (TC) Date Défaut Motorisation Millésimes Statut TC 2018-196 2018-04-19 Vitres avant mal trempées, gros éclats Tous moteurs 2018 – TC 2018-289 2018-06-01 Pompe haute pression qui se détache Tous moteurs 2018 – TC 2018-461 2018-08-30 Étriers arrière, freinage réduit Tous moteurs 2018-2019 – TC 2019-120 2019-03-07 Support du dossier arrière droit mal soudé Tous moteurs 2019 – TC 2019-462 2019-09-19 Joint du réservoir, fuite possible Tous moteurs 2019-2020 – TC 2020-520 2020-10-29 Boulons manquants, capuchon d’accumulateur d’arrêt-démarrage Tous moteurs 2019 – TC 2021-489 2021-08-05 Pneus Hankook, bande de roulement Tous moteurs 2022 – TC 2022-262 2022-05-19 Mécanisme de siège Tous moteurs 2022 – TC 2022-553 2022-09-29 Coussin conducteur mal soudé, inclinaison Tous moteurs 2022 – TC 2023-013 2023-01-19 Module de pompe à carburant, calage possible 1,5 L turbo 2022 – TC 2023-279 2023-05-11 Boulon du réglage de hauteur, siège conducteur Tous moteurs 2022-2023 – TC 2023-690 2023-12-21 Gâches de porte, ouverture en roulant Tous moteurs 2024 –

Bulletins techniques et plaintes récurrentes

Hors rappels, plusieurs dossiers reviennent. Ils aident à choisir le millésime et l’inspection.

Air du turbo gelé dans le refroidisseur, par grand froid

Sur le 1,5 L turbo, de la condensation du système de ventilation du carter peut geler dans le refroidisseur d’air. C’est le petit radiateur qui refroidit l’air compressé par le turbo avant qu’il entre dans le moteur. Le système de ventilation du carter y envoie aussi des vapeurs d’huile. Quand le mercure descend sous le point de congélation, l’air n’arrive plus normalement.

La puissance tombe d’un coup. Ou le moteur rate sévèrement, avec des codes liés à la pression de suralimentation. Le phénomène revient de 2018 au début des années 2020, surtout les hivers rigoureux. Pour un propriétaire québécois, ce n’est pas un dossier théorique. General Motors remplace le refroidisseur et un cache de calandre révisé sous garantie. Pas de rappel de sécurité. Traité au cas par cas en concession.

Consommation d’huile excessive et usure prématurée de la chaîne de distribution

Le même 1,5 L turbo consomme trop d’huile chez certains exemplaires. Des mécaniciens parlent de segments à faible tension et d’un reniflard fragile. Sans surveillance de la jauge, la chaîne peut s’étirer. Le symptôme classique, un cliquetis métallique au démarrage à froid.

Les années les plus citées sont 2018 à 2021. La réparation vise chaîne, guides et tendeur. La facture grimpe si les arbres à cames suivent. Il n’existe pas de numéro de bulletin technique confirmé de façon indépendante pour ce problème précis. Sur un Equinox d’occasion, exigez l’historique d’entretien. Surveillez le niveau d’huile entre les vidanges.

Secousses et à-coups de la transmission

Surtout 2018-2019 : à-coups à l’arrêt en première, ou un tremblement entre la troisième et la cinquième, parfois vers 67 000 km. Un cas 2022 décrit une perte de puissance après un bruit sec, vers 29 000 km. Les mécaniciens évoquent le liquide usé, des solénoïdes, parfois un raté d’allumage mal diagnostiqué. Pas de bulletin ni de rappel confirmé. Ce sont des témoignages, pas une campagne officielle.

Gels et redémarrages du système multimédia MyLink

Surtout 2018-2020, l’écran MyLink gèle ou redémarre tout seul. Les commandes tactiles deviennent inutilisables un moment. Un appui prolongé sur le bouton d’alimentation règle souvent le gel. Sinon, débrancher la borne négative de la batterie une vingtaine de minutes. Contrairement à d’autres modèles General Motors qui ont eu une extension de garantie multimédia, aucun programme équivalent n’a été identifié pour l’Equinox.

Ce que les propriétaires disent

Sur les forums, l’Equinox 2018-2024 récolte des commentaires sincères pour une conduite souple et un habitacle confortable, autant pour les familles que pour les trajets quotidiens. Apple CarPlay et Android Auto sont bien intégrés. Certains déplorent trop d’écran tactile et l’absence de commutateur physique pour les phares. L’espace de chargement divise. Plusieurs le trouvent bien pensé. D’autres le jugent modeste comparé à la génération précédente ou au Honda CR-V. Par grand froid, des portières et des serrures gèlent aussi. Côté finition, vis mal serrées et humidité intérieure sous la pluie reviennent.

Pour conclure

Avant 2022, le dossier est trop chargé. Freins, carburant, huile et chaîne du 1,5 L turbo occupent 2018-2021. Les rappels TC 2018-461 (2018-2019) et TC 2019-462 (2019-2020) se chevauchent en 2019. Transports Canada et le registre américain ne mettent pas toujours les mêmes années sur la même campagne. Passez le NIV et l’historique d’entretien avant de signer. On ne recommande pas les millésimes sous 2022.

À partir de 2022, les plaintes baissent. Le 2022 reste collé au rappel du module de pompe à carburant (TC 2023-013). Le 2024 porte le rappel des gâches de porte (TC 2023-690). Sur le 1,5 L turbo, vidanges à jour et jauge d’huile entre les entretiens : c’est ce qui limite le risque de chaîne étirée.

Bonne route!