Rapport des problèmes et fiabilité du Kia Seltos de 2021 à 2026

Le Kia Seltos a séduit le marché québécois pour son prix alléchant et son habitacle bien fini pour le segment. En 2025, 7 674 Seltos se sont vendus au Québec et 21 276 au Canada. L’Association pour la protection des automobilistes (APA), un organisme qui défend les consommateurs automobiles, met en garde contre la fiabilité du 2,0 litres. Cinq rappels de Transports Canada touchent cette génération, dont les segments de piston du moteur et un module de traction intégrale exposé au sel de déglaçage.

Segments de piston du 2,0 litres. Le niveau d’huile baisse entre les intervalles de vidange, et si vous continuez de rouler, le moteur peut s’endommager et l’huile qui s’échappe peut prendre feu sur l’échappement chaud.

Le niveau d’huile baisse entre les intervalles de vidange, et si vous continuez de rouler, le moteur peut s’endommager et l’huile qui s’échappe peut prendre feu sur l’échappement chaud. Module d’intégrale sous le siège (2021-2023). Le sel peut corroder ce boîtier jusqu’au court-circuit, et un rappel qui vise 44 478 Seltos décrit un risque d’incendie, même contact coupé.

Le sel peut corroder ce boîtier jusqu’au court-circuit, et un rappel qui vise 44 478 Seltos décrit un risque d’incendie, même contact coupé. Pompe à huile du système d’arrêt-redémarrage. Sur certains 2023 et au début de 2024, un condensateur peut surchauffer, avec un risque d’incendie.

Breffage technique

Au Canada, le Seltos est offert sans version hybride ni électrique, assemblé à Gwangju, en Corée. Les 2,0 litres visés par les rappels de segments sortent de l’usine de moteurs de Hwaseong. Le tableau ci-dessous résume les différentes configurations disponibles.

Années Moteur Puissance et couple Boîte et rouage 2021-2023 2,0 L 146 ch à 6 200 tr/min, 132 lb-pi à 4 500 Automatique CVT. Traction ou intégrale 2024-2026 2,0 L 147 ch à 6 200 tr/min, 132 lb-pi à 4 500 Automatique CVT. Traction ou intégrale 2021-2023 1,6 L turbo 175 ch à 6 000 tr/min, 195 lb-pi de 1 500 à 4 500 Automatique à double embrayage, 7 rapports. Intégrale seulement 2024-2026 1,6 L turbo 195 ch à 6 000 tr/min, 195 lb-pi à 4 500 Automatique, 8 rapports. Intégrale seulement

Au Canada, la couverture complète et le groupe motopropulseur sont de cinq ans ou 100 000 km. La garantie contre la perforation due à la corrosion est de cinq ans, kilométrage illimité, mais la corrosion de surface est exclue.

Problèmes les plus fréquents

Le 2,0 litres est le point faible, alors que le moteur turbo semble être plus robuste.

Consommation d’huile du moteur 2,0 litres

Dans le moteur, le segment racleur racle l’huile sur la paroi du cylindre et la renvoie au carter, mais s’il ne fait plus ce travail, l’huile reste sur la paroi, passe dans la chambre de combustion et brûle, ce qui fait baisser le niveau entre les vidanges. De la fumée, une odeur d’huile brûlée ou un cognement peuvent suivre, et si vous continuez de rouler, le moteur peut serrer. Un trou dans le bloc est possible, et l’huile qui s’en échappe peut prendre feu sur l’échappement chaud.

Deux défauts de fournisseur se sont succédé, et deux rappels en ont résulté. Le 2021-225 vise un segment trop dur, qui s’écaille et raye le cylindre, sur les 2021. Le 2025-083 vise un défaut de qualité de la même pièce, qui use le cylindre avec le temps, sur certains 2021 à 2023. Les deux se chevauchent, donc un même véhicule peut être visé par un rappel, par les deux ou par aucun.

Le module sous le siège, 2021 à 2023

Le rappel 2024-093 de Transports Canada vise 44 478 Seltos de 2021 à 2023. Le boîtier qui commande le rouage intégral loge sous le siège du conducteur, où le sel et l’humidité ramenés dans l’habitacle peuvent le corroder jusqu’au court-circuit, avec un risque d’incendie même quand le véhicule est stationné avec le contact coupé.

Le modèle à traction avant n’a pas ce module, il n’est donc pas visé. En attendant le couvercle de protection que prévoit le rappel, Kia demande de stationner dehors, loin des structures.

La pompe à huile, certains 2023 et début 2024

Le rappel 2023-421 vise 10 758 véhicules, Seltos, Soul et Sportage confondus. La pompe à huile de l’arrêt-redémarrage a sa propre carte électronique, et un condensateur défectueux peut y faire un court-circuit en roulant, avec un risque d’incendie. Surveillez les voyants de direction assistée et de stabilité, un arrêt-redémarrage qui ne fonctionne plus, une puissance limitée ou de la fumée sous le capot. Ici aussi, Kia demande de stationner dehors tant que le correctif n’est pas fait.

Transmission automatique CVT qui glisse

Sur certains Seltos 2021 fabriqués du 20 novembre 2019 au 10 avril 2020, la boîte automatique CVT laisse patiner la courroie, donc l’accélération tarde, le régime monte sans que le véhicule avance, et le voyant moteur peut aussi s’allumer.

L’intégrale se coupe, 2024 et 2025

Un bulletin technique de mai 2025 vise certains Seltos 2024 et 2025 fabriqués du 14 février 2023 au 8 octobre 2024. Les roues arrière cessent de recevoir leur part de puissance, seules les roues avant tirent la voiture, et un message demande de vérifier l’intégrale. Une mise à jour est prévue, et si les codes P195800 ou P196000 sont présents, le concessionnaire va remplacer l’actionneur, la pièce qui transmet la puissance aux roues arrière.

Les rappels

Le tableau retient les cinq campagnes qui listent le Seltos, et les unités sont les véhicules canadiens visés. Pour les rappels partagés avec d’autres modèles, les unités ne s’additionnent pas. La fiche canadienne ne publie alors ni la part du Seltos ni la date de fabrication.

TC Date Défaut Variante Années Unités 2025-083 18 févr. 2025 Segments qui usent le cylindre. Inspection, moteur au besoin, logiciel 2,0 L 2021-2023 25 279, avec Forte et Soul 2024-093 14 févr. 2024 Module sous le siège. Corrosion, incendie possible à l’arrêt. Couvercle Intégrale 2021-2023 44 478 Seltos 2023-652 8 déc. 2023 Rideau latéral qui peut se gonfler sans collision Tous moteurs 2024 415, avec des Soul 2023-421 1er août 2023 Pompe à huile de l’arrêt-redémarrage. Court-circuit, incendie Certains Seltos 2023-2024 10 758, avec Soul et Sportage 2021-225 14 avril 2021 Segment trop dur, qui raye le cylindre. Inspection, moteur au besoin 2,0 L 2021 19 634, avec Forte et Soul

Pour les segments, Kia inspecte, remplace le moteur au besoin et pose un logiciel d’avertissement, qui écoute le bruit des segments. Sous rappel, le remplacement ne coûte rien si le concessionnaire le juge nécessaire.

Pour les rideaux gonflables latéraux, le concessionnaire remplace les deux rideaux au besoin dans le cadre du rappel 2023-652.

Autres motorisations

Le 1,6 litre turbo échappe aux rappels de segments, et les associations de protection du consommateur le rangent parmi les rares quatre cylindres Hyundai-Kia qui ne semblent pas user prématurément.

Jusqu’en 2023, la boîte automatique à double embrayage provoquait, selon des propriétaires, des à-coups sous 8 km/h environ et une hésitation au démarrage.

Ce que les propriétaires disent

Au quotidien, le Seltos plaît pour son format pratique et son habitacle utilisable. Le moteur 2,0 litres est le plus sobre en carburant et le 1,6 litre turbo le plus vif. Le roulement est toutefois un peu ferme.

C’est le moteur de base qui déçoit, et on recense des bris majeurs du 2,0 litres dès 2021, souvent à faible kilométrage, alors que le moteur turbo semble épargné. Chez le concessionnaire, Kia hésite à payer un moteur que le rappel ne couvre pas. Tant que le moteur 2,0 litres d’origine est encore là, une garantie prolongée du groupe motopropulseur reste le réflexe à adopter.

Pour conclure

Le bilan est mitigé, et on ne recommande pas les années-modèles antérieures à 2023. Un 2023 peut encore avoir des problèmes de moteur, de module sous le siège et de pompe à huile.

2021, surtout en 2,0 litres. Faites vérifier les deux rappels de segments (2021-225 et 2025-083), puisqu’un même numéro d’identification du véhicule (NIV) peut être dans l’un, dans l’autre, dans les deux ou dans aucun. Si le véhicule est à traction intégrale, ajoutez le module sous le siège (2024-093) et stationnez dehors tant que le couvercle n’est pas posé.

2022, et une partie des 2023 en 2,0 litres. Même famille de segments (2025-083), et les modèles à traction intégrale restent touchés par le 2024-093.

Certains 2023 et le début 2024. Faites vérifier la pompe à huile (2023-421) et stationnez dehors tant que ce n’est pas fait.

Certains 2024. Faites vérifier les rideaux (2023-652), modèles turbo compris.

Le 1,6 litre turbo, 2024 à 2026. Il est hors des rappels de segments. Sur un modèle à traction intégrale 2024 ou 2025, posez la question sur l’état de l’actionneur au concessionnaire, puisqu’aucune campagne canadienne ne le couvre.

2025 et 2026. Aucune fiche de Transports Canada ne liste ces années, et c’est trop jeune pour un bilan.

Avant de signer, vérifiez le NIV sur recalls-rappels.canada.ca ou au 1-877-542-2886. Demandez si le logiciel d’avertissement des segments est installé, car un essai « dans les normes » ne ferme pas le rappel. Gardez les factures de vidange, et celle du moteur s’il a déjà été changé.

Bonne route!