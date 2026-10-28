Mazda Canada dévoile les prix de son CX-5 2027

Entièrement redessiné pour 2026, le Mazda CX-5 revient sans changement majeur pour 2027. Mazda Canada vient de dévoiler les prix et la composition de la gamme 2027, et les nouveautés se comptent sur les doigts d’une main. La famille compte toujours trois versions et deux groupes d’options pour la déclinaison GT.

L’alerte de présence à l’arrière devient de série dans toute la gamme

Le système Google intégré, avec l’assistant Gemini, est offert sur toutes les versions

Le prix de départ s’établit à 36 300 $, avant les frais de transport et de préparation

Examinons cela ensemble.

Une seule mécanique

Toutes les déclinaisons du CX-5 partagent le même moteur 4-cylindres de 2,5 litres de 187 chevaux et 186 livres-pieds de couple. Il est jumelé à une boîte automatique à six rapports et au rouage intégral i-Activ.

Deux choses à noter : toujours aucune motorisation électrifiée au catalogue, ce qui demeure un point faible pour le modèle, surtout considérant l’offre de la concurrence. La bonne nouvelle, c’est qu’une mécanique hybride est attendue.

La deuxième chose, c’est la présence d’une boîte automatique à six engrenages. Là-dessus, on peut choisir de voir le verre à moitié plein. Oui, la concurrence est souvent en avance, soit avec plus de rapports, soit avec des CVT plus efficaces, mais la boîte de Mazda est éprouvée et increvable, ce qui renforce la réputation de fiabilité du modèle.

Les versions en détail

La version GX ouvre le bal avec des jantes de 17 pouces, des phares à DEL, un écran tactile de 12,9 pouces et une chaîne audio à huit haut-parleurs. La climatisation à deux zones et les sièges avant chauffants sont de série, mais la sellerie est en tissu. Les sièges se règlent manuellement et la connexion à Apple CarPlay et à Android Auto nécessite un câble.

La déclinaison GS ajoute des jantes de 19 pouces, un hayon électrique, un volant chauffant et la mémoire pour la position du conducteur. La connexion sans fil des téléphones, la recharge par induction et l’affichage tête-haute font également partie de la dotation.

Une bonne partie des ventes devrait se trouver avec cette version.

La livrée GT, quant à elle, mise sur le confort, avec une sellerie en cuir noir, des sièges avant ventilés et des sièges arrière chauffants. Elle se distingue aussi par sa signature lumineuse à DEL et sa chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs.

Pour 2 000 $ de plus, le toit panoramique comprend un grand toit ouvrant coulissant à commande électrique.

Enfin, le groupe Premium ajoute un écran de 15,6 pouces, un hayon mains libres, des palettes au volant et une caméra à 360 degrés. Côté sécurité, cette version propose également la surveillance du conducteur, les phares adaptatifs et l’assistance au changement de voie.

Les prix

Version PDSF GX 36 300 $ GS 39 400 $ GT 42 400 $ GT avec toit panoramique 44 400 $ GT avec groupe Premium 46 900 $

Les frais de transport et de préparation s’élèvent à 2195 $.