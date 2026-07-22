Rapport des problèmes et fiabilité du Tesla Model Y de 1re génération de 2020 à 2025

Lancé au Canada à la fin de 2020, le Tesla Model Y de première génération s’est imposé comme l’un des VUS 100 % électriques les plus vendus, porté par une grande efficacité énergétique et un habitacle spacieux. Le bilan de rappels reste toutefois chargé : Transports Canada a répertorié au moins 15 campagnes touchant le Model Y.

Pompe à chaleur / chauffage (2020–2022) — rappel TC 2022043; plaintes hivernales; recours collectif québécois allégué en 2026, non jugé.

— rappel TC 2022043; plaintes hivernales; recours collectif québécois allégué en 2026, non jugé. Direction assistée EPAS (2023) — rappel TC 2025034; risque de perte d’assistance; 38 601 unités multi-modèles au Canada.

— rappel TC 2025034; risque de perte d’assistance; 38 601 unités multi-modèles au Canada. ADAS (systèmes avancés d’aide à la conduite) / freinage fantôme (plusieurs millésimes) — volume élevé de plaintes NHTSA (É.-U.); enquête PE22002 close sans rappel.

— volume élevé de plaintes NHTSA (É.-U.); enquête PE22002 close sans rappel. Caméra de recul (plusieurs millésimes) — rappels TC 2024027, 2025002 et 2026221; image floue ou défaillante.

Trois dossiers à valider en priorité avant l’achat : le freinage d’urgence et l’Autosteer, la pompe à chaleur en climat québécois, et la direction assistée électrique sur certains 2023.

Breffage technique

Trois familles de versions ont cohabité sur le marché canadien, chacune avec sa propre chimie de batterie :

Version Rouage Chimie de batterie Usine principale Années Long Range Intégral (4RM) NMC Fremont, É.-U. 2020–2025 Performance Intégral (4RM) NMC Fremont, É.-U. 2020–2025 Propulsion Propulsion (2AR) Lithium fer phosphate (LFP) Shanghai, Chine 2023 à octobre 2024 (Canada) Long Range Propulsion Propulsion (2AR) NMC Fremont, É.-U. dès 2024

La distinction compte pour l’entretien : une batterie LFP tolère et bénéficie même d’une charge complète à 100 % au moins une fois par semaine, alors qu’une batterie NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) devrait plutôt être limitée à 80-90 % au quotidien. Un acheteur d’occasion a donc intérêt à confirmer la chimie exacte de son exemplaire — par le NIV ou dans le menu Batterie du véhicule — avant d’adopter les bonnes habitudes de charge.

Tesla pratique aussi ce que l’industrie appelle des « running changes » : des modifications de production en cours d’année-modèle, sans communiquer ni changement de désignation commerciale. Concrètement, deux Model Y du même millésime peuvent renfermer des composants matériels différents selon leur date de fabrication — un détail qui se vérifie surtout par le numéro d’identification du véhicule (NIV), rarement par la fiche technique affichée.

La chimie de batterie n’est qu’un exemple : deux autres changements passent tout aussi inaperçus. L’ordinateur de conduite assistée passe du Hardware 3 au Hardware 4 vers la fin mai 2023 — un virage jamais confirmé officiellement par Tesla, mais établi par un suivi communautaire des numéros de série —, reconnaissable à la caméra frontale à double objectif et lentilles rouges du HW4.

Puis, à partir du 4 octobre 2022, les capteurs de stationnement à ultrasons cèdent la place à la détection par caméras (« Tesla Vision ») : les premières livraisons sans capteurs perdent temporairement l’affichage des distances et les fonctions Autopark et Summon, rétablis par mise à jour logicielle en novembre-décembre 2022 — un exemplaire construit dans cette fenêtre a donc pu circuler sans ces aides pendant plusieurs semaines.

La structure de caisse a aussi évolué : un giga-moulage arrière en aluminium équipe le Model Y dès ses débuts, et Austin y ajoute un pack de batterie structurel à cellules 4680 à partir d’avril 2022 — Cette variante n’a jamais été commercialisé au Canada.

Sur le plan de la carrosserie, la première génération couverte par ce rapport se termine avec l’arrivée du Model Y Juniper (nom de code interne de Tesla) : la nouvelle carrosserie était confirmée en production dans les quatre usines Tesla vers la fin janvier ou le début de février 2025, ce qui marque la borne de fin pratique de la génération traitée ici.

Problèmes les plus fréquents

Systèmes d’aide à la conduite et freinage d’urgence

Sur le marché américain, les agrégateurs de plaintes NHTSA recensent un volume très élevé de signalements liés au freinage d’urgence avant (Forward Collision Avoidance) et au freinage dit « fantôme » — de l’ordre de plusieurs milliers de plaintes pour le Model Y, selon des compilations tierces à la mi-2026.

Ces chiffres concernent les États-Unis seulement; ils ne se traduisent pas automatiquement par un rappel canadien. L’enquête américaine PE22002 a d’ailleurs été close sans campagne de rappel.

Au Canada, Transports Canada a imposé des correctifs logiciels majeurs liés à l’Autosteer et au Full Self-Driving : notamment le rappel TC 2023657 (environ 192 769 véhicules multi-modèles) et le TC 2023063 (environ 20 667 unités).

Pompe à chaleur, chauffage et désembuage

Au début de 2022, Transports Canada a reçu plus de 170 plaintes — en majorité du Québec — concernant le chauffage d’habitacle et le désembuage par temps froid. Le rappel TC 2022043 (équivalent NHTSA 22V050) vise un dysfonctionnement de la pompe à chaleur pouvant limiter le confort et la visibilité en hiver; environ 2 084 véhicules multi-modèles sont recensés au Canada dans cette campagne.

Des propriétaires allèguent des réparations hors garantie de l’ordre de 3 800 à 4 700 $; un recours collectif québécois signalé en 2026 demeure allégué et non jugé. Le dossier pèse lourd ici : le sel de voirie et les grands froids mettent le système thermique à rude épreuve, et la perte d’autonomie hivernale est souvent citée entre 30 % et plus de 50 % selon l’usage.

Direction assistée électrique (EPAS)

Le rappel TC 2025034 (NHTSA 25V092) touche des Model Y 2023 parmi d’autres Tesla : un composant de la direction assistée peut entraîner une perte d’assistance, rendant le volant plus lourd. Environ 38 601 véhicules sont visés au Canada, tous modèles confondus dans la campagne.

Tesla a déployé une mise à jour logicielle par transmission sans fil; aucune autre mesure n’est requise si le véhicule affiche la version 2023.38.4 ou ultérieure. Il faut tout de même en recouper le statut avec le NIV avant l’achat.

Capot, caméra de recul et autres campagnes

Le rappel TC 2024427 (NHTSA 24V554) vise un loquet de capot sur un très grand parc multi-modèles (environ 179 752 unités au Canada). La caméra de recul a fait l’objet de plusieurs campagnes (TC 2024027, 2025002, 2026221). S’y ajoutent, parmi d’autres, les TC 2022037, 2022651, 2023099 (dont 71 Model Y au Canada), 2024130 et 2024298. Au total, le Model Y figure dans au moins une quinzaine de campagnes Transports Canada validées pour la période, plusieurs étant partagées avec Model 3, S ou X.

Un rappel plus récent (TC 2026239) vise surtout 2025–2026 et peut chevaucher le Juniper : il faut confirmer le NIV plutôt que le millésime seul.

Batterie 12 V et qualité d’assemblage

Les forums rapportent des défaillances de la batterie auxiliaire 12 V (messages d’alerte, immobilisation). La qualité d’assemblage des premiers exemplaires Fremont (2020–début 2022) est plus souvent critiquée que celle des unités Shanghai à partir de 2023. Ces points ne relèvent pas tous d’un rappel, mais méritent une inspection attentive.

Ce que les propriétaires disent

Au quotidien, beaucoup d’utilisateurs québécois louent la traction intégrale sur neige, le couple disponible et le faible coût d’énergie. Les mises à jour logicielles prolongent aussi le sentiment de « véhicule neuf », et les exemplaires assemblés à Shanghai à partir de 2023 sont souvent jugés mieux finis.

L’autonomie réelle en hiver déçoit toutefois fréquemment sans préconditionnement. Le réseau de service Tesla peut imposer des délais, et l’assurance demeure plus chère que pour un VUS thermique comparable. Freinages d’urgence intempestifs, bruits de suspension et détails d’assemblage (jeux de panneaux, joints) reviennent dans les témoignages, surtout sur les premiers millésimes. L’expérience concessionnaire reste polarisée : efficace pour les rappels réglés à distance, plus frustrante pour les pièces de carrosserie ou les diagnostics longs.

Pour conclure

Le Model Y se lit d’abord au millésime, à l’usine d’assemblage et à l’historique de rappels — sans confondre la carrosserie Originale avec le Juniper apparu en 2025.

2020–2021. Confirmer le rappel des boulons de bras de suspension (TC 2021649) et la campagne pompe à chaleur (TC 2022043), puis faire inspecter suspension, batterie 12 V et finition d’assemblage des exemplaires Fremont.

2022. Prioriser la pompe à chaleur (TC 2022043) et les correctifs Autosteer déjà appliqués (notamment TC 2023063 et TC 2023657); pour un exemplaire construit entre octobre et décembre 2022, vérifier aussi que les fonctions de stationnement (distances, Autopark, Summon) répondent normalement : la fenêtre de retrait des capteurs à ultrasons correspond exactement à cette période.

2023. Exiger la preuve du rappel de direction assistée (TC 2025034), vérifier Hardware 3 ou 4 (transition survenue vers la fin mai chez Fremont, calendrier moins certain ailleurs), contrôler caméra de recul et capot (TC 2024027, TC 2024427, etc.), et — pour un exemplaire Austin — s’en remettre au NIV pour savoir s’il s’agit d’un pack 4680 structurel ou d’un pack 2170 conventionnel, deux profils de fiabilité très différents.

2024. Généralement moins de « maladies de jeunesse » : les exemplaires assemblés à Shanghai sont habituellement mieux finis, mais les campagnes caméra/capot et logiciels ADAS restent à valider, tout comme l’état de la batterie 12 V.

2025. Distinguer impérativement les modèles originaux et Juniper (NIV, apparence, fiche Tesla, sachant que la transition de carrosserie s’est amorcée dans les quatre usines début 2025) et confirmer tout rappel ouvert, y compris les campagnes caméra récentes multi-millésimes (TC 2025002, TC 2026221) et le TC 2026239, qui peut viser 2025–2026 selon configuration.

Un fil conducteur traverse toute la 1ère génération : Tesla applique régulièrement des changements de production en cours d’année-modèle — chimie de batterie, ordinateur de conduite assistée, capteurs de stationnement, carters structurels — sans les annoncer. Deux exemplaires du même millésime peuvent donc différer matériellement selon leur date de fabrication; le NIV, plutôt que l’année-modèle seule, demeure le point de départ fiable pour savoir ce qu’un Model Y précis renferme réellement.

Dans tous les cas, vérifier le NIV sur recalls-rappels.canada.ca et sur l’outil de rappels Tesla avant la prise de possession. Bonne route!