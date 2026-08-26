Rapport des problèmes et fiabilité de la Tesla Model 3 de première génération de 2017 à 2023

La Model 3 a sorti la berline électrique du cercle des premiers acheteurs. Des millions d’exemplaires plus tard, son groupe motopropulseur reste parmi les plus robustes de l’industrie. Ce qui a manqué au début, c’est la constance d’assemblage, suivie d’une longue liste de rappels, surtout logiciels, qu’il faut encore tracer avant d’acheter un usagé. Le réflexe utile, c’est de passer le NIV chez Transports Canada.

Boulons de suspension avant desserrés (2018-2021). Les biellettes latérales avant peuvent se séparer et modifier la géométrie des roues. Deux campagnes « Sécurité ». Réparation obligatoire en concession.

Les biellettes latérales avant peuvent se séparer et modifier la géométrie des roues. Deux campagnes « Sécurité ». Réparation obligatoire en concession. Boulons d’étrier de frein desserrés (2019-2021). Campagne de sécurité. Inspection et serrage en concession. Le volume reste faible au Canada, mais la gravité peut être élevée.

Campagne de sécurité. Inspection et serrage en concession. Le volume reste faible au Canada, mais la gravité peut être élevée. Qualité de fabrication et peinture tendre (2017-2019). Jeux de carrosserie irréguliers et peinture fragile sur les premiers exemplaires. Amélioration reconnue dès fin 2019.

Jeux de carrosserie irréguliers et peinture fragile sur les premiers exemplaires. Amélioration reconnue dès fin 2019. Ouverture de porte en urgence (surtout intérieur). Poignées extérieures à affleurement, en cas de panne électrique, l’ouverture manuelle d’urgence est difficile à trouver. Aucun rappel.

Breffage technique

Ce rapport couvre les Model 3 de 2017 à 2023. En 2024, Tesla a sorti une version profondément revue, la Highland. Ce n’est pas seulement un nouveau look. La suspension a changé. L’avant de la caisse aussi. Et la façon dont tout ça se fixe au châssis. Une 2023 et un 2024 n’ont pas les mêmes pannes ni les mêmes rappels. On les traite donc à part.

Pour le marché canadien de cette génération, la Model 3 est surtout assemblée à Fremont. Une brève fenêtre en 2023 a aussi vu des unités de Giga Shanghai. On repère l’origine au NIV. 5YJ pour Fremont, LRW pour Shanghai.

Trois niveau d’équipement au Canada sont disponibles. Standard Range / Standard Range Plus (propulsion), Long Range (propulsion ou intégral selon la période) et Performance (intégral). Dès 2021, certaines Standard Range Plus nord-américaines ont reçu une batterie LFP plutôt que la NCA d’origine. Confirmez la configuration par le NIV, pas seulement le nom sur l’annonce du vendeur.

La version Performance est la plus puissante et rapide, sans enjeu distinct hormis le rappel du mode piste (TC 2022-199).

Version Rouage Configuration moteur Chimie de la batterie Années au Canada Standard Range / Standard Range Plus Propulsion (RWD) Un moteur arrière NCA au lancement; LFP (CATL) sur certaines unités à partir de 2021 2017-2023 Long Range Propulsion (RWD) ou intégral (AWD) selon l’année Un ou deux moteurs, configuration variable NCA 2017-2023 Performance Intégral (AWD) Deux moteurs NCA 2018-2023

Problèmes les plus fréquents

Pour cette génération 2017-2023, Transports Canada compte vingt-quatre rappels distincts, émis entre 2019 et 2026. Sept exigent une visite en concession. Dix-sept se règlent par mise à jour à distance. Ceux qui touchent la suspension et les freins sont traités ici en raison de leur gravité. Le détail des campagnes en concession figure dans la section « Les rappels ».

Boulons de suspension avant (biellettes latérales)

Les biellettes latérales relient la suspension avant au cadre auxiliaire. Sur certaines unités, leurs boulons mal serrés en usine, ou desserrés avec l’usage, peuvent se séparer. La géométrie des roues change alors soudainement, et le risque, c’est une perte de stabilité.

Deux campagnes touchent ce défaut : la campagne initiale (TC 2021-649, 2019-2021) et son extension (TC 2023-194, qui ajoute 2018-2019). Les deux sont classées « Sécurité ». Il faut une visite en concession pour inspection, serrage ou remplacement des boulons. Un acheteur 2018-2021 devrait confirmer par le NIV que la réparation a été faite.

Boulons d’étrier de frein desserrés

Sur certaines Model 3 2019-2021, des boulons d’étrier de frein ont pu se desserrer. C’est la campagne TC 2021-318. Si l’étrier bouge assez pour toucher la jante, la pression du pneu peut chuter soudainement. L’intervention passe par une inspection et un serrage en concession, avec remorquage si un dommage est constaté. Le volume reste faible au Canada, mais la gravité peut être élevée : on vérifie donc systématiquement ce point sur un usagé de ces années.

Les rappels

Sept rappels de cette génération exigent une visite en concession pour une inspection ou une réparation physique. On y trouve la suspension avant, les ceintures, le frein, le harnais de caméra et l’étiquette de coussin gonflable.

Dix-sept autres campagnes se règlent uniquement par mise à jour logicielle à distance. Elles ne sont pas listées ici une à une. Sur un usagé resté connecté au réseau Tesla, le correctif a très souvent déjà été appliqué. Le NIV reste toutefois la seule preuve.

Contrairement aux Model S et Model X plus anciens (écran MCU1 et usure de mémoire flash bien documentée), la Model 3 utilise le MCU2 dès 2017. Elle n’a pas le même problème de mémoire flash. Ses rappels multimédia restent ponctuels, comme la surchauffe du processeur en charge rapide sur les 2022, corrigée par mise à jour.

Rappel (TC / NHTSA) Date Défaut Motorisation Millésimes Statut / correctif TC 2023-194 / NHTSA 23V235000 24 mars 2023 Suspension. Boulons des biellettes latérales avant (extension de TC 2021-649) Toutes 2018, 2019 Concession (inspection et serrage) TC 2022-604 / NHTSA 22V798000 21 octobre 2022 Ceinture de sécurité. Boulon de la boucle arrière Toutes 2018 à 2022 Concession (inspection) TC 2021-784 / NHTSA 21V00D000 21 décembre 2021 Système visuel. Harnais de câble du hayon endommagé (caméra de recul) Toutes 2018 à 2020 Concession (inspection, protecteur de harnais, remplacement au besoin) TC 2021-649 / NHTSA 21V835000 25 octobre 2021 Suspension. Boulons des biellettes latérales avant Toutes 2019 à 2021 Concession (serrage ou remplacement des boulons) TC 2021-321 / NHTSA 21V389000 25 mai 2021 Ceinture de sécurité. Anneau en D Toutes 2018 à 2020 Concession (inspection et réparation) TC 2021-318 / NHTSA 21V387000 25 mai 2021 Freins. Boulons d’étrier desserrés Toutes 2019 à 2021 Concession (inspection, serrage, remorquage si dommage) TC 2019-507 / NHTSA 19V719000 9 octobre 2019 Étiquette. Pare-soleil sans étiquette coussin gonflable Toutes 2019 Concession (inspection, remplacement du pare-soleil)

Bulletins techniques et plaintes récurrentes

Hors des rappels qui forcent une visite en concession, plusieurs dossiers reviennent chez les propriétaires. Ils ne bloquent pas forcément la vente, mais ils aident à choisir le bon millésime et la bonne inspection.

Qualité de fabrication et peinture tendre (2017-2019)

Les tout premiers exemplaires (2017-2018) ont souffert de jeux de carrosserie irréguliers et d’une peinture fragile. En 2018, la direction de Tesla a reconnu une période de « production hell » (enfer de production) et une automatisation excessive à l’usine. Aucun rappel officiel n’a visé la peinture : c’est un enjeu de qualité perçue. Consumer reports, qui avait retiré sa recommandation en 2018, l’a redonnée en novembre 2019 après une nette amélioration.

Ouverture de porte en urgence

Sur la Model 3, les poignées extérieures sont à affleurement. On appuie sur la partie large avec le pouce, la poignée pivote vers soi, puis on tire. Elles ne se présentent pas toutes seules à l’approche de la clé, comme sur la Model S.

Le vrai enjeu de sécurité documenté, c’est l’intérieur. Les boutons électriques d’ouverture ne marchent plus sans alimentation, et le levier mécanique de secours est peu visible et peu intuitif. Après une collision avec panne du système électrique, un propriétaire a dû briser une vitre arrière pour sortir.

En novembre 2025, une pétition NHTSA a demandé une enquête défaut sur ce point (Model 3 2022). En juillet 2026, l’agence a refusé l’enquête défaut faute de motif suffisant. Elle a toutefois amorcé une révision plus large des normes d’évacuation pour toute l’industrie. Aucun rappel n’a été émis.

Bruit du groupe moteur-réducteur arrière

Plusieurs propriétaires rapportent un bourdonnement progressif du groupe moteur-réducteur arrière, lié à l’usure des roulements. Il apparaît typiquement entre 48 000 et 129 000 km, un peu plus fréquent sur 2017-2020. Ce n’est pas un rappel, et la réparation se fait sous garantie au besoin. Le groupe motopropulseur reste jugé parmi les plus fiables de l’industrie. En hiver, un bruit plus marqué peut aussi refléter le préchauffage de la batterie par grand froid, pas une défaillance.

Freinage fantôme en conduite assistée

Le freinage fantôme, c’est une décélération soudaine et non désirée : environ 16 à 32 km/h sur 1 à 3 secondes, à vitesse d’autoroute, sur le régulateur de vitesse adaptatif *Autopilot*, ou la conduite autonome supervisée activé. La cause présumée est le passage d’une perception radar plus caméras à une perception surtout par caméras.

La NHTSA a ouvert une enquête (PE22002, 2022) visant environ 695 000 Model 3 et Model Y 2021-2022. Les plaintes sont passées d’environ 300 à l’ouverture du dossier en 2022 à 3 depuis le début de 2026, au fil des correctifs logiciels. L’enquête a été fermée en juin 2026 sans collision confirmée et sans rappel émis.

Corrosion précoce dans les climats utilisant du sel de déglaçage

La construction de la Model 3 a un point faible aux passages de roue avant. L’acier y est exposé au sablage et au sel, surtout derrière les protections de passage de roue. Au Québec et dans le reste du Canada, des propriétaires signalent de la corrosion de surface après quelques hivers : bas de caisse près des roues arrière, pourtour de coffre, zones cachées derrière les protections.

Nous recommandons de rincer régulièrement le dessous et les passages de roue après le sel. Le manuel Tesla l’exige d’ailleurs pour la garantie corrosion. Inspectez aussi derrière les protections. Des bavettes aident à limiter le jet de gravier et freinent la détérioration accélérée. Les traitements antirouille après-marché restent controversés : Tesla a déjà contesté certaines réclamations sous garantie après application, et ces dommages de surface pourraient ne pas être couverts. Une bonne inspection de la carrosserie est de mise avec n’importe quel achat de Model 3.

Ce que les propriétaires disent

Dans l’ensemble, les propriétaires restent souvent très satisfaits de la Model 3 : efficacité énergétique, couple, réseau Superchargeur et mises à jour qui prolongent le sentiment de véhicule neuf. Les enquêtes de satisfaction sur les VÉ la placent régulièrement en tête ou près du sommet. La qualité perçue s’améliore nettement après 2019.

Les critiques reviennent quand même. On entend parler de peinture tendre et d’éclats de gravier, ainsi que de délais de service Tesla variables, surtout pour la carrosserie. Côté autonomie réelle en hiver québécois, un essai CAA a mesuré environ 30 % de perte sur une Model 3.

Le freinage fantôme et la finition inégale sur les premiers millésimes restent dans les témoignages. L’expérience SAV est polarisée : efficace pour les correctifs à distance, plus frustrante quand il faut une pièce ou un rendez-vous physique.

Pour conclure

La Model 3 de première génération repose sur l’un des groupes motopropulseurs électriques les plus fiables jamais produits. La qualité a été inégale au départ, et la liste de rappels, surtout logiciels, est longue.

Pour 2017-2018, inspectez la peinture et les jeux de carrosserie. Pour 2018-2021, confirmez les rappels de suspension (TC 2021-649 / TC 2023-194) et d’étrier de frein (TC 2021-318). Le volume reste faible, mais la gravité peut être élevée. Pour 2018-2022, vérifiez les rappels de ceinture (TC 2021-321, TC 2022-604). L’année 2022 concentre le plus de campagnes logicielles, dont l’enquête sur le freinage fantôme, close sans risque confirmé. Pour 2023, restent surtout la direction (TC 2025-034) et le verrou de capot (TC 2024-427), réglés par logiciel.

Pour la grande majorité des rappels purement logiciels, un véhicule d’occasion resté connecté au réseau Tesla a très probablement déjà reçu le correctif automatiquement. Confirmez quand même la version logicielle à l’écran du véhicule. Et validez toujours le NIV sur recalls-rappels.canada.ca.

Bonne route!