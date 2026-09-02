Rapport des problèmes et de fiabilité du Kia Sportage (2017-2022)

Depuis son lancement au Canada pour l’année-modèle 2017, le Sportage de quatrième génération s’est imposé comme un VUS compact abordable, offert en version traction et rouage intégral, avec une garantie généreuse. Mais le moteur 2,4 L et un module ABS qui peut prendre feu restent des dossiers sérieux. Ce rapport vous aidera à prendre la meilleure décision d’achat possible si vous magasinez un Sportage.

Paliers de bielle (2,4 L et turbo 2,0 L du SX, 2017-2022). Les coussinets du moteur s’usent trop tôt. Le moteur cogne, la puissance tombe et, parfois, il cale. Comptez autour de 8 000 $, parfois plus de 15 000 $ hors garantie.

Les coussinets du moteur s’usent trop tôt. Le moteur cogne, la puissance tombe et, parfois, il cale. Comptez autour de 8 000 $, parfois plus de 15 000 $ hors garantie. Consommation d’huile excessive. Le niveau descend entre les vidanges. Kia a parfois répondu qu’un demi-litre aux 1 600 km était « normal ». En hiver, les vidanges tous les 6 000 à 8 000 km s’imposent.

Le niveau descend entre les vidanges. Kia a parfois répondu qu’un demi-litre aux 1 600 km était « normal ». En hiver, les vidanges tous les 6 000 à 8 000 km s’imposent. Incendie du module ABS, 2017-2021 sans régulateur intelligent. Un court-circuit peut provoquer un feu, y compris véhicule stationné. Rappel Transports Canada 2021-123. Stationnez à l’extérieur jusqu’à la réparation.

Un court-circuit peut provoquer un feu, y compris véhicule stationné. Rappel Transports Canada 2021-123. Stationnez à l’extérieur jusqu’à la réparation. Faisceau d’attelage accessoire (2017-2019). L’eau peut entrer dans le module, causer un court-circuit, éteindre les feux de remorque et, dans certains cas, provoquer un feu à l’arrière. Rappel Transports Canada 2021-680.

L’eau peut entrer dans le module, causer un court-circuit, éteindre les feux de remorque et, dans certains cas, provoquer un feu à l’arrière. Rappel Transports Canada 2021-680. Lève-vitres (surtout 2017). Le pignon de plastique casse et la vitre reste immobile. Ce n’est pas un rappel de sécurité. La réparation tourne autour de 500 $.

Le pignon de plastique casse et la vitre reste immobile. Ce n’est pas un rappel de sécurité. La réparation tourne autour de 500 $. Tuyau d’essence mal posé après un remplacement moteur (2017-2018). Une fuite et un feu sont possibles. Rappel Transports Canada 2019-098. La flotte visée au Canada est petite.

Breffage technique

Le Sportage de quatrième génération est offert au Canada avec deux moteurs à essence. Le tableau ci-dessous permet d’identifier les années-modèles et les motorisations.

Motorisation Type de moteur Puissance Couple Années Remarques 2,4 L Theta II 4 cylindres, injection directe 181 ch 175 lb-pi 2017-2022 Le plus courant (LX, EX). Traction sur le LX seulement, sinon intégrale 2,0 L turbo 4 cylindres turbo 237 ch 260 lb-pi 2017-2022 SX Turbo uniquement, intégrale de série

Une seule boîte: automatique à 6 rapports. Remorquage: 907 kg. Dès 2018, l’intégrale est de série sauf sur le LX. Restylage 2020: nouvelle face avant, écran de 8 po généralisé.

Assemblé en Corée. Lancé à l’été 2016 comme millésime 2017, dernière année de cette génération au Canada: 2022.

Problèmes les plus fréquents

La défaillance des paliers de bielle du moteur 2,4 L

Sans contredit le problème le plus grave et le plus coûteux de cette génération. Les deux moteurs, le 2,4 L et le turbo 2,0 L du SX, appartiennent à la même famille de moteurs que certains Optima, Sorento et Tucson. Les paliers de bielle, ces minces coussinets qui laissent la bielle tourner autour du vilebrequin, peuvent s’user trop tôt. On cite souvent des débris d’usinage et une huile qui n’arrive pas assez.

Les symptômes: un cognement au démarrage ou quand on sollicite le moteur, un voyant moteur clignotant, une perte soudaine de puissance, un moteur qui refuse de monter au-dessus de 2 000 tr/min, parfois l’impossibilité de redémarrer. De l’huile avec des paillettes de métal est un signe tardif. Dans certains cas, la casse a mené à un feu; c’est rare, mais documenté.

Face à ces pannes, Kia a mis au point le KSDS, un logiciel branché sur le capteur de cognement. L’idée: entendre le palier se dégrader, allumer le voyant et limiter la puissance avant que le moteur lâche. Ça n’empêche pas la casse. Ça la détecte plus tôt. Au Canada, Transports Canada a exigé son installation par deux rappels: le 2019-143 pour les 2014-2018 (79 301 unités, plusieurs modèles) et le 2019-639 pour les 2019-2020 (26 082 unités).

Une action collective canadienne a aussi offert une garantie à vie du long bloc, pour palier de bielle, sur les Sportage 2011-2019, à condition que le KSDS soit installé. Les demandes de remboursement sont closes depuis le 19 juillet 2021. Les millésimes 2020-2022 sont hors de ce règlement, même si le 2020 a reçu le logiciel par le rappel 2019-639.

L’APA, dans une fiche à jour le 8 juillet 2026, décrit les deux moteurs comme fragiles, avec des pannes après garantie. Une facture de remplacement tourne souvent autour de 8 000 $, parfois plus de 15 000 $ hors garantie.

Gardez vos factures de vidange tous les 6 000 à 8 000 km: Kia peut s’en servir pour accorder ou refuser la garantie à vie.

Consommation d’huile excessive

La consommation d’huile est distincte du grippage, mais souvent liée. Des propriétaires voient le niveau descendre entre les vidanges. Kia a parfois répondu qu’un demi-litre aux 1 600 km était « normal ».

Le bulletin technique ENG222 prévoit un test sur 1 600 km. Au-delà d’un demi-litre, la consommation est jugée excessive. Suit un nettoyage de chambre ou un remplacement du moteur, facture du même ordre que la casse, autour de 8 000 $.

Le manuel du propriétaire Kia prescrit aussi des vidanges tous les 6 000 à 8 000 km en conditions « extrêmes », dont l’hiver. L’APA et Protégez-Vous donnent le même intervalle en usage intensif, et recommandent de vérifier le niveau environ une fois par mois.

Sur les forums Kia, le portrait est partagé: certains 2,4 L ne consomment rien, d’autres brûlent de l’huile dès 60 000 km.

Incendie du module ABS

Sur certains Sportage 2017-2021 non équipés du régulateur de vitesse intelligent, un court-circuit dans le module ABS (le boîtier qui pompe le liquide de frein quand une roue se bloque) peut provoquer un incendie du compartiment moteur. Le véhicule peut rouler ou être stationné, contact coupé.

Le millésime 2022 n’est pas visé. Les EX Tech et SX avec régulateur intelligent en sont exclus. Rappel Transports Canada 2021-123, 59 106 unités au Canada (Sportage et Cadenza). Le correctif pose des fusibles ABS neufs et, si frein de stationnement électrique, une mise à jour logicielle. Kia recommande de stationner à l’extérieur, loin des structures, jusqu’à la réparation. L’APA a relayé cette consigne.

Faisceau d’attelage accessoire

Le rappel Transports Canada 2021-680 vise le Sportage 2017-2019 (aussi Sedona et Sorento) équipé d’un faisceau d’attelage d’origine Kia. L’eau peut entrer dans le module, causer un court-circuit, éteindre les feux de remorque et, dans certains cas, provoquer un feu à l’arrière. 9 612 unités, plusieurs modèles, au Canada. Une lettre Kia, en mai 2022, demande d’inspecter et de remplacer au besoin.

Un rappel américain élargit ce risque aux Sportage 2017-2022. Transports Canada n’a pas confirmé cette campagne pour le Sportage: le dossier canadien 2022-531 vise seulement le Sorento 2021-2022. Vérifiez le NIV plutôt que de supposer qu’un 2020-2022 canadien est rappelé pour ce feu d’attelage.

Lève-vitres

Surtout sur les 2017, le pignon de plastique du régulateur casse. Le moteur tourne, la vitre reste immobile. La réparation tourne autour de 500 $. Pas de rappel Transports Canada.

Les rappels

Sept campagnes chez Transports Canada pour le Sportage 2017-2022, dont cinq rappels de sécurité. Les volumes d’unités couvrent souvent plusieurs modèles Kia, pas seulement le Sportage.

TC Défaut Années Sportage Unités CA 2019-098 Tuyau d’essence mal posé après remplacement moteur, fuite et feu possibles 2017-2018 760 (plusieurs modèles) 2019-143 Logiciel KSDS, détecter un palier avant la casse 2017-2018 79 301 (plusieurs modèles) 2019-639 Idem KSDS 2019-2020 26 082 (plusieurs modèles) 2021-123 Module ABS, court-circuit et feu, y compris stationné. Sauf régulateur intelligent 2017-2021 59 106 (Sportage et Cadenza) 2021-187 Manuel du propriétaire, contact Transports Canada manquant 2021 3 688 (plusieurs modèles) 2021-680 Faisceau d’attelage d’origine, eau, court-circuit, feu possible 2017-2019 9 612 (plusieurs modèles) 2024-549 Étiquette de conformité, mentions anglaises sans français 2017-2022 647 384 (flotte Kia)

Les campagnes 2021-187 et 2024-549 n’exigent pas de réparation mécanique. Le 2022 n’est pas visé par le feu ABS 2021-123.

Avant tout achat, vérifiez systématiquement les rappels ouverts sur recalls-rappels.canada.ca avec le NIV du véhicule, puis sur l’outil Kia.

Ce que les propriétaires disent

En hiver, les propriétaires québécois apprécient la traction intégrale et les sièges chauffants de série. Sur les forums, l’inconstance de la consommation d’huile et le problème de lève-vitres reviennent souvent.

La visibilité arrière, avec ses montants larges, et l’absence de vraie roue de secours hors SX (kit de crevaison seulement) restent des limites au quotidien, surtout en région. L’APA ne signale pas de dossier rouille.

Pour conclure

Nous ne recommandons pas cette génération de Sportage. Entre le moteur 2,4 L, l’huile, le module ABS qui peut prendre feu et l’attelage, le dossier de fiabilité est trop chargé.

Deux alternatives du même format, généralement plus rassurantes: le Honda CR-V de cinquième génération (2017-2022) et le Mazda CX-5 de deuxième génération (2017-2025).

Si vous tenez quand même à un Sportage 2017-2022, vérifiez le NIV sur recalls-rappels.canada.ca et sur l’outil Kia, exigez le logiciel KSDS, le rappel ABS s’il s’applique, et les factures de vidange tous les 6 000 à 8 000 km. Faites faire une inspection préachat. Bonne route!