Rapport des problèmes et fiabilité du Honda Accord de 11e génération de 2023 à 2026

La Honda Accord de onzième génération part avec une bonne réputation : cotes de fiabilité solides, hybride performant et efficace, véhicule qu’on achète souvent les yeux fermés. Depuis 2023, quelques problèmes communs et rappels compliquent le portrait. Avant d’acheter, neuf ou usagé, vérifiez le NIV sur le site de Transports Canada.

Perte de puissance motrice (module de commande intégré), Accord Hybride : le module peut se réinitialiser en roulant et couper temporairement la puissance aux roues; rappel confirmé au Canada et aux États-Unis; mise à jour logicielle gratuite en concession.

: le module peut se réinitialiser en roulant et couper temporairement la puissance aux roues; rappel confirmé au Canada et aux États-Unis; mise à jour logicielle gratuite en concession. Pompe à carburant haute pression pouvant se fissurer : risque de fuite sur l’Accord essence 2023-2024; rappel confirmé au Canada pour cette variante; l’Hybride reste à vérifier par NIV.

: risque de fuite sur l’Accord essence 2023-2024; rappel confirmé au Canada pour cette variante; l’Hybride reste à vérifier par NIV. Prétendeur de ceinture de sécurité (rivet manquant) : côté conducteur des Accord 2023-2024; rappel confirmé des deux côtés de la frontière; réparation gratuite.

: côté conducteur des Accord 2023-2024; rappel confirmé des deux côtés de la frontière; réparation gratuite. Cadre du coussin de siège conducteur mal serré : rappel américain pour 2023-2024; aucune fiche équivalente à Transports Canada au moment d’écrire ces lignes; à vérifier par NIV, sans exception.

Breffage technique

Au Canada, l’Accord de onzième génération n’existe qu’en berline quatre portes. Deux motorisations, trois versions pour 2026 : SE essence, Sport-L Hybride et Touring Hybride.

Honda allonge aussi le cycle de plusieurs modèles phares, dont l’Accord, jusqu’à l’horizon 2030. La prochaine génération n’est pas attendue avant environ quatre ans. Derrière ce choix : un freinage de la stratégie tout électrique et un recentrage massif sur les hybrides. La plate-forme actuelle a donc encore plusieurs saisons devant elle. Autant connaître ses points faibles maintenant.

Motorisation Cylindrée Puissance Couple Transmission Rouage Versions offertes (Canada) Essence turbocompressée, 4 cylindres 1,5 L 192 ch 192 lb-pi À variation continue Traction SE (2023-2026) Hybride 2,0 L + 2 moteurs électriques ~204 ch combinés jusqu’à 247 lb-pi À rapport fixe Traction Sport-L Hybride, Touring Hybride (2023-2026)

Problèmes les plus fréquents

Quatre rappels figurent à ce jour chez Transports Canada pour cette génération. Un cinquième dossier, bien documenté aux États-Unis, n’a toujours pas d’équivalent canadien au moment d’écrire ces lignes.

Perte de puissance motrice (Accord Hybride seulement)

Sur les hybrides 2023 à 2025, le module de commande intégré peut confondre une simple erreur de communication avec une panne de processeur. Il se réinitialise en roulant. La puissance aux roues tombe d’un coup.

Honda en impute la cause au fournisseur du logiciel de détection de panne, qui aurait mal compris les spécifications du composant. Le rappel est officiel des deux côtés de la frontière (Transports Canada 2025-625; NHTSA 25V785). Environ 6 600 Accord Hybride sont visés au Canada. La correction : une mise à jour logicielle gratuite en concession. L’essence n’est pas concernée.

Pompe à carburant haute pression

Sur certains exemplaires, la pompe haute pression a pu être mal fabriquée. Elle se fissure, fuit, et le risque d’incendie n’est pas théorique.

Transports Canada confirme le rappel 2024-606 pour l’Accord essence 2023-2024 (ainsi que pour la Civic 2025 et la CR-V 2023-2025). Au Canada, la campagne touche environ 61 000 véhicules Honda de plusieurs modèles. Du côté américain, la campagne NHTSA 24V-763 inclut explicitement l’Accord Hybride. Dans la base canadienne, aucune fiche distincte pour cette motorisation n’a été repérée.

Si vous roulez en Hybride 2023-2024, ne présumez rien : vérifiez le NIV chez Transports Canada ou chez Honda. La correction, c’est une inspection, puis le remplacement de la pompe au besoin, sans frais.

Prétendeur de ceinture de sécurité (rivet manquant)

Un rivet manquant sur le connecteur du prétendeur, côté conducteur seulement sur l’Accord, peut réduire l’efficacité de la ceinture en collision. Sur la HR-V, visée par le même rappel, les deux côtés sont touchés.

Le dossier concorde entre Transports Canada (2023-623) et la NHTSA (23V-782) pour les Accord 2023-2024. Au Canada, Honda chiffre à environ 18 500 le total Accord et HR-V potentiellement concernés. Honda estime que moins de 1 % des véhicules inspectés finiront par recevoir un vrai remplacement. L’inspection, elle, est gratuite.

Cadre du coussin de siège conducteur mal serré

Voici le cas d’école de l’écart Canada / États-Unis.

Un rappel américain élargi en 2026 (NHTSA 24V859; avis aux propriétaires le 10 mars 2026) couvre les Accord et Accord Hybride 2023-2024, avec d’autres Honda et Acura. Le cadre du coussin conducteur pourrait être mal serré et mal retenir l’occupant en collision. Aux États-Unis, le volume Accord proprement dit reste limité (quelques dizaines d’unités dans certaines vagues publiées).

Transports Canada, y compris les archives, ne montre aucune fiche équivalente pour l’Accord sous ce motif. Cela ne veut pas dire que les véhicules vendus ici sont à l’abri. Le dépôt canadien peut simplement ne pas encore être passé. NIV en main, point final.

Les rappels

Voici le portrait chiffré des campagnes qui touchent cette génération. Les volumes canadiens donnent l’ordre de grandeur; un NIV reste la seule vérification individuelle fiable.

Rappel (TC/NHTSA) Date Défaut Motorisation Millésimes Unités (ordre de grandeur) Statut 2025-625 / 25V785 14 novembre 2025 Réinitialisation du module de commande intégré causant une perte de puissance en roulant Hybride seulement 2023-2025 ~6 600 au Canada (Accord Hybride) Confirmé des deux côtés; correction gratuite (mise à jour logicielle) 2024-606 / 24V-763 15 octobre 2024 Pompe à carburant haute pression pouvant se fissurer et fuir Essence confirmé au Canada; Hybride mentionné seulement par la NHTSA, à vérifier par NIV 2023-2024 ~61 000 au Canada (plusieurs modèles Honda, dont Accord essence) Confirmé pour l’essence; divergence non résolue pour l’Hybride 2023-623 / 23V-782 22 novembre 2023 Rivet manquant sur le prétendeur de ceinture de sécurité, côté conducteur Essence (fiche générique « Accord ») 2023-2024 ~18 500 au Canada (Accord + HR-V) Confirmé des deux côtés; inspection/remplacement gratuit 2026-274 / équivalent US multi-modèles 4 juin 2026 Bouchon de la bouteille de scellant de la trousse de réparation de pneus pouvant se détacher Hybride seulement 2023-2026 ~8 200 Accord Hybride au Canada; ~119 000 véhicules au total pour la campagne canadienne Confirmé au Canada Aucun numéro TC retracé / NHTSA 24V859 (élargi) Avis envoyés le 10 mars 2026 Cadre du coussin de siège conducteur mal serré, retenue de l’occupant réduite en cas de collision Essence et Hybride (marché américain) 2023-2024 Volume américain limité; aucun chiffre TC Non confirmé au Canada; à vérifier obligatoirement par NIV

Bulletins techniques et plaintes récurrentes

Hors rappels formels, plusieurs irritants reviennent chez les propriétaires et dans les bulletins de service. Ils ne bloquent pas forcément la vente, mais méritent un essai attentif.

Info-divertissement et système Google intégré

Pas de rappel. Pas de bulletin technique dédié. Et pourtant, surtout sur les 2023, le multimédia Google d’usine a agacé son monde.

Mises à jour qui plantent. Écran figé au démarrage d’Android. Connexion sans fil qui décroche dès qu’Android Auto est branché. Le récepteur radio satellite SiriusXM a aussi disparu au profit de la seule diffusion en continu : certains propriétaires n’ont pas digéré le changement.

Honda pousse des correctifs à distance. Aucun programme de garantie prolongée n’a été recensé pour ces désagréments purement logiciels.

Bruit de climatisation

Le bulletin A24-055 (17 mai 2024) documente un grincement du côté passager du tableau de bord quand on change de mode de climatisation. Essence et hybride sont concernés.

D’autres propriétaires parlent d’un moteur de modulation d’air bruyant à remplacer. La réparation passe par le bulletin, pas par un rappel.

Bruit de suspension avant, Accord Hybride

Plusieurs bulletins de 2024 pointent un bruit d’amortisseur avant sur l’Hybride 2023-2024. Une fuite de l’amortisseur d’origine est parfois en cause. Entendez quelque chose d’anormal? Demandez en concession si un bulletin s’applique à votre NIV.

À ne pas confondre avec le bulletin plus large 23-094 (2021-2025) : bruit de frottement en virage à basse vitesse, corrigé par de la graisse silicone sur la butée de suspension.

Aides à la conduite et freinage fantôme

Comme sur d’autres Honda et Acura récentes, le système de freinage d’urgence (Honda Sensing / CMBS) fait l’objet de plaintes de freinage intempestif : le véhicule freine fort alors qu’aucun obstacle n’est clairement devant, parfois en croisant un camion ou en arrivant sur une ombre au sol.

Sur les générations précédentes d’Accord et de CR-V, la NHTSA a documenté des centaines, puis plus d’un millier de plaintes liées à ce phénomène. Sur la onzième génération (2023-2025), des plaintes individuelles apparaissent aussi dans la base américaine et sur les forums de propriétaires. Aucun rappel dédié n’a été émis pour cette génération au moment d’écrire ces lignes.

Ce que les propriétaires disent

Impression générale

Globalement, on parle d’une berline bien construite. Des accrocs de jeunesse, pas d’une cascade de casses mécaniques.

La navigation Google d’usine plaît. Les plantages de mise à jour, les décrochages d’Android Auto (surtout en 2023) et, chez certains, les alertes de freinage intempestif plaisent beaucoup moins.

Hiver et Hybride

Sur l’Hybride, au moins un propriétaire voit la consommation grimper franchement par temps froid : chauffage et sièges chauffants remettent le moteur à essence dans le circuit. La pile 12 volts d’origine est aussi jugée juste pour le grand froid; Honda la remplace sous garantie de base par une version mise à jour.

Pour conclure

Après trois ans, aucune « pire année-modèle » ne se dessine clairement, contrairement à certaines générations plus anciennes de l’Accord. Les plaintes et les rappels tendent même à s’amincir depuis 2023. Consumer Reports plaçait les 2023 et 2024 au-dessus de la moyenne de la catégorie. Le dossier reste jeune, et c’est tout le point.

À vérifier avant l’achat (2023-2024)

Hybride 2023-2024 : NIV pour la pompe à carburant (2024-606), dont le statut canadien de la motorisation reste flou, et pour le cadre de siège conducteur, toujours absent de la base canadienne. Tous les 2023-2024 : confirmer l’inspection du prétendeur de ceinture (2023-623).

À vérifier (2023-2025, Hybride)

Sur les hybrides 2023-2025, confirmez que la mise à jour du module de commande intégré (2025-625) a bel et bien été appliquée.

Millésime 2026

Hybride 2026 : ajoutez le rappel de la trousse de réparation de pneus (2026-274), confirmé au Canada et seul dossier qui touche ce millésime pour l’instant. C’est le millésime au dossier le plus mince, et aussi celui dont on a le moins de recul.

À l’essai, sur tous les millésimes : un parcours assez long pour sentir multimédia, freinage d’urgence et, sur l’Hybride, tout bruit de suspension avant.

Bonne route!