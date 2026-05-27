Rapport des problèmes et fiabilité : Honda CR-V 5e Génération (2017-2022)

Lancé pour le millésime 2017, le Honda CR-V de cinquième génération s’est rapidement imposé comme l’un des VUS compacts les plus vendus au Canada, porté par son nouveau 1,5 L turbo, un habitacle généreux et l’assemblage au Canada. Par contre, derrière cette réputation de solidité se cachent plusieurs problèmes techniques bien documentés — dont l’un, directement lié à nos hivers rigoureux, mérite une attention particulière avant tout achat.

Dilution d’huile par l’essence (1,5 L turbo) — Carburant non brûlé qui se mélange à l’huile moteur lors de courts trajets hivernaux; extension de garantie Honda et recours collectifs aux États-Unis; aucun rappel formel, mais un programme de service actif.

Pompe à carburant basse pression — Rappels TC 2023679 et TC 2024262 visant environ 297 836 véhicules Honda et Acura 2017-2020 au Canada, dont les CR-V 2018-2020; risque de panne moteur en conduite.

Boucle de ceinture de sécurité avant — Rappel TC 2023127 ciblant environ 52 000 véhicules Honda et Acura au Canada (CR-V 2017-2020); la boucle peut s’ouvrir de façon inattendue.

Capteur de poids siège passager / coussin gonflable — Rappel TC 2024059 visant environ 67 000 véhicules Honda et Acura (CR-V 2020-2021); déploiement incorrect des coussins gonflables possible.

CVT — hésitations à basse vitesse — À-coups lors des accélérations douces entre 15 et 50 km/h; bulletins de service Honda avec mise à jour logicielle et rinçage du fluide; aucun rappel formel.

Breffage technique

Le CR-V de cinquième génération est offert au Canada avec un seule motorisation ; un 1,5 L turbo avec 190 ch et un couple de 179 lb-pi entre 2000 et 5000 tr/min. Ce-dernier est couplé à une transmission à variation continue (CVT), avec rouage intégral disponible sur la plupart des niveau d’équipement. L’assemblage se fait principalement à Alliston, en Ontario, ainsi qu’à East Liberty et Greensburg en Ohio. Les moteurs proviennent d’Alliston ou d’Anna, en Ohio.

Problèmes les plus fréquents

Le L4 1.5L Turbo

La dilution d’huile sur le 1,5 L turbo est le défaut le plus médiatisé de cette génération. Du carburant non brûlé peut s’accumuler dans le carter lors de courts trajets par temps froid — un scénario courant au Québec en hiver. La dilution entraîne une augmentation du niveau d’huile, une odeur d’essence dans le carter et, à terme, une usure prématurée du moteur. Honda a répondu avec des mises à jour logicielles du groupe motopropulseur (TSB 19-032), ainsi qu’une extension de garantie de six ans sans limite de kilométrage sur le groupe motopropulseur.

Deux recours collectifs distincts ont été déposés aux États-Unis — l’un pour les 2017-2018, l’autre pour les 2019-2023. Il n’existe pas de rappel formel Transports Canada sur ce dossier, mais les propriétaires de CR-V turbocompressés devraient surveiller leur niveau d’huile de près durant les mois d’hiver.

La CVT

La transmission à variation continue (CVT) génère des plaintes récurrentes, notamment des broutements et hésitations lors des accélérations douces entre 15 et 50 km/h. Ce comportement est plus marqué sur les millésimes 2017 à 2019.

Honda a publié plusieurs bulletins de service prévoyant une reprogrammation logicielle et un rinçage du fluide CVT (fluide HCF-2 exclusivement). Dans les cas les plus sévères, le remplacement de l’embrayage de départ est prévu. Aucun rappel formel n’a été émis sur ce dossier.

Le compresseur de climatisation

Le compresseur de climatisation montre des signes de faiblesse prématurée sur les modèles 2017 à 2019. Plusieurs propriétaires rapportent une panne complète entre 50 000 et 80 000 km, avec des factures variant entre 1 700 $ et 2 200 $.

Honda a émis des bulletins de service couvrant les fuites au joint d’arbre du compresseur, mais aucun rappel officiel n’a été lancé sur ce dossier, ce qui laisse souvent les propriétaires hors garantie sans recours.

L’écran

L’écran multifonction des versions 2017 à 2019 est connu pour figer, redémarrer spontanément ou afficher une luminosité maximale en pleine nuit. Les connexions Bluetooth et CarPlay sont instables sur les premiers millésimes. Les versions 2020-2022 ont bénéficié de correctifs logiciels importants. Un recours collectif américain est en cours sur l’infodivertissement des 2017-2018.

Les rappels en rafale

Le Honda CR-V de cinquième génération a fait l’objet de plusieurs rappels officiels de Transports Canada. Contrairement aux sacs gonflables Takata qui ont touché les générations précédentes (2002-2011), le CR-V 2017-2022 n’est pas visé par ces rappels — utilisant une technologie différente de sacs gonflables.

Pompe à carburant

Le rappel le plus étendu en volume est celui de la pompe à carburant basse pression. Transports Canada a d’abord émis le rappel TC 2023679, puis l’a mis à jour et élargi avec le rappel TC 2024262. Ensemble, ces deux rappels couvrent environ 297 836 véhicules Honda et Acura 2017-2020 au Canada, dont les CR-V (2018-2020).

L’impulseur de la pompe à carburant, mal moulé en usine, peut se déformer et bloquer la pompe. Le moteur peut alors fonctionner de façon irrégulière, ne pas démarrer ou caler en pleine route. Le remplacement de la pompe est effectué gratuitement chez le concessionnaire. Les véhicules réparés sous TC 2023679 n’ont pas besoin de la réparation prévue par TC 2024262.

Capteur de présence du passager

Le rappel de la boucle de ceinture de sécurité avant (TC 2023127) touche environ 52 000 véhicules Honda et Acura au Canada, dont les CR-V des millésimes 2017 à 2020. Le bouton de déverrouillage de la boucle peut s’user progressivement et ne plus verrouiller correctement, voire s’ouvrir de façon inattendue en conduite — un risque de sécurité direct pour les occupants. Le correctif est le remplacement du bouton ou de la boucle complète, sans frais.

Le rappel du capteur de poids du siège passager (TC 2024059) vise environ 67 000 véhicules Honda et Acura au Canada, dont les CR-V 2020 et 2021. Un condensateur défectueux dans le circuit imprimé du capteur peut créer un court-circuit interne et fausser la lecture du poids de l’occupant. Cela peut provoquer un déploiement incorrect de du sac gonflable passager lors d’un accident. Le capteur est remplacé gratuitement chez le concessionnaire.

Direction assistée

Enfin, un rappel plus limité a ciblé le système de direction assistée électrique (TC 2018536) sur un petit nombre de CR-V 2017-2018. L’aimant du capteur de couple peut se détacher et provoquer une réponse inappropriée de la direction assistée. Le nombre de véhicules canadiens touchés est très faible, mais le correctif — remplacement du boîtier de direction — est effectué sans frais si le véhicule est identifié.

Avant tout achat d’un CR-V 5e génération, vérifiez systématiquement les rappels ouverts sur recalls-rappels.canada.ca avec le NIV du véhicule. Plusieurs propriétaires ne savent pas que leur pompe à carburant ou leur boucle de ceinture n’a jamais été réparée.

Ce que les propriétaires disent

Les propriétaires québécois soulignent plusieurs irritants du quotidien. La consommation hivernale du 1,5 L turbo grimpe rapidement sous -15 °C, amplifiée par la dilution d’huile lors des courts trajets.

La rouille sur les composants de suspension et le pourtour des passages de roue est signalée sur les exemplaires exposés au sel de route, particulièrement sur les 2017 à 2019. Les capteurs du système Honda Sensing sont parfois capricieux lors des tempêtes de neige ou des grands froids.

En contrepartie, le CR-V reçoit des éloges unanimes pour son espace de chargement, sa visibilité, son confort sur longs trajets et sa qualité d’assemblage générale. Le réseau Honda canadien est généralement bien coté pour la gestion des rappels et le service après-vente.

Pour conclure

Le Honda CR-V 2017-2022 demeure un choix solide dans le segment des VUS compacts, mais les premiers millésimes méritent une attention particulière. Privilégiez les versions 2020 à 2022, qui ont reçu les principaux correctifs logiciels et matériels. Important de surveiller de près le niveau d’huile en hiver et respectez des intervalles de vidange courts. Avant tout achat usagé, vérifiez sur recalls-rappels.canada.ca que la pompe à carburant (TC 2024262) et la boucle de ceinture (TC 2023127) ont bien été corrigées. Bonne route !