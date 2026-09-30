Rapport des problèmes et fiabilité du Mazda CX-30 de 1re génération de 2020 à 2025

Le CX-30 de première génération est un VUS sous-compact plaisant à conduire et bien fini, sur la même base que la Mazda3. L’Association pour la protection des automobilistes prévoit une fiabilité au-dessus de la moyenne, réserve faite au moteur turbo. Ce qui ressort, c’est la consommation d’huile de certains 2,5 litres turbo de 2021-2022. Transports Canada compte aussi six rappels, dont les coussins gonflables en 2024-2025.

Consommation d’huile (turbo 2,5 L, 2021-2022). Le voyant s’allume avant la vidange. L’huile passe par les joints de queue de soupape d’échappement.

Le voyant s’allume avant la vidange. L’huile passe par les joints de queue de soupape d’échappement. Batterie 12 volts. Elle tombe à plat après de courts trajets ou avec une caméra de bord branchée, et les aides à la conduite s’éteignent avec elle. Il n’y a pas de rappel à cet effet.

Elle tombe à plat après de courts trajets ou avec une caméra de bord branchée, et les aides à la conduite s’éteignent avec elle. Il n’y a pas de rappel à cet effet. Pare-brise. Un éclat de caillou file vite. Des récits parlent aussi d’une fissure sans impact, le véhicule étant stationné. La caméra des aides est dans la vitre, donc le remplacement demande un recalibrage. Il n’y a pas de rappel, et aucun prix canadien n’est établi.

Breffage technique

Cette génération est un VUS à hayon, assemblé à Salamanca, au Mexique, avec une automatique à six rapports. Les spécifications sont dans le tableau.

Années Moteur Puissance et couple Notes 2020-2023, GX 2,0 L 155 ch, 150 lb-pi Intégrale optionnelle, de série en 2022. Plus offert en 2024 2020-2022, non turbo 2,5 L 186 ch, 186 lb-pi Désactivation de cylindres surtout sur le GT 2020 2023-2025, non turbo 2,5 L 191 ch, 186 lb-pi Intégrale de série. Désactivation de cylindres sur le GX dès 2024 2021-2025, turbo 2,5 L turbo 227 ch et 310 lb-pi à l’ordinaire, 250 ch et 320 lb-pi au super Pas de désactivation de cylindres

Dès 2023, le 2,5 litres est annoncé à 8,2 L/100 km combiné. Le turbo 2025 est coté 10,5, 7,9 et 9,3 L/100 km, ville, route et combiné. L’essence ordinaire suffit. Le super donne la pleine puissance. Le remorquage n’est pas recommandé. La garantie Mazda Canada est de 3 ans pour le neuf, de 5 ans pour le groupe motopropulseur et de 7 ans contre la perforation, kilométrage illimité.

Problèmes les plus fréquents

Huile du moteur turbo 2,5 litres

Sur certains CX-30 turbo de 2021 et 2022, le message de bas niveau d’huile s’allume bien avant la vidange. L’huile descend parce que des joints de queue de soupape d’échappement, ceux qui scellent la tige de la soupape, laissent l’huile passer vers le cylindre.

Parfois le code d’erreur moteur P250F s’allume en même temps. Il signale un niveau trop bas. Mazda a documenté des joints de queue de soupape d’échappement abîmés, ensuite redessinés. Le bulletin 01-003/23 décrit la réparation. La plage vise certains véhicules produits du 7 décembre 2020 au 30 juin 2022, et seulement s’ils figurent sur la liste du réseau. Le 2,0 litres et le 2,5 litres atmosphérique n’y sont pas. La même pièce concerne aussi des Mazda3 2,5 litres turbo de 2021 et 2022, ainsi que des Mazda6, des CX-5 et des CX-9 2,5 litres turbo de 2021.

Ce n’est pas un rappel. Aucun programme canadien n’allonge la garantie au-delà des cinq ans du groupe motopropulseur, kilométrage illimité. L’APA juge les modèles non turbo durables et laisse le turbo incertain à kilométrage avancé, sans précision.

Batterie, coussins gonflables et freins

Il n’y a pas de rappel sur la batterie. Une batterie faible coupe les aides. En temps normal, elle ne touche pas aux coussins. Le rappel de 2025 est un cas à part.

Le 29 mai 2025, un rappel vise certains Mazda3 et CX-30 de 2024-2025. Après un contact laissé trop longtemps sur ON, la batterie se vide et le capteur peut empêcher le déploiement. On inspecte, puis on met le logiciel à jour ou on remplace le capteur.

Protégez-Vous, le 12 juin 2025, parle de plus de deux heures de contact sur ON. Ce délai n’est pas dans l’avis de Transports Canada.

En 2020, des boulons d’étriers avant pouvaient être mal serrés. On les resserre. S’il en manque un, on remplace l’étrier et le boulon restant. En 2023, un rappel sur le module d’antiblocage vise des CX-30 et des CX-50 de 2023. La fiche canadienne ne vise pas les 2022.

Pare-brise et aides à la conduite

Des récits parlent d’un éclat qui file, et parfois d’une fissure alors que le véhicule était stationné. Cette fissure sans impact reste une allégation. Il n’y a pas de rappel, et aucun prix québécois n’est établi. La caméra des aides est dans la vitre. Sans recalibrage, elles lisent mal la route.

Le freinage d’urgence peut aussi s’activer sans obstacle clair, ou s’éteindre quand la caméra ne voit plus, à cause du givre, de la buée ou du soleil. Ce n’est pas un rappel canadien.

Autres motorisations

Sur le 2,5 litres non turbo, la désactivation de cylindres coupe deux cylindres quand la demande est faible, entre 1 500 et 1 650 tr/min, pour brûler moins d’essence. Certains sentent alors une vibration basse. Le 2,0 litres du GX, jusqu’en 2023, n’a pas cette fonction. Le turbo non plus.

Sur les 2,5 litres avec désactivation produits avant le 10 février 2020, surtout des GT, un bulletin prévoit des supports de radiateur modifiés contre cette vibration. Ce n’est pas un rappel. De 2021 à 2025, un cliquetis de poussoirs à froid sur ce même moteur est décrit dans l’alerte de service SA-030/25. On vérifie l’huile, puis on tient 2 500 à 3 000 tr/min à vide pendant deux minutes, une fois le moteur chaud.

L’automatique ne ressort pas comme un problème. L’APA la décrit comme sans problème apparent.

Les rappels

Six campagnes chez Transports Canada, souvent partagées avec un autre modèle Mazda. Sauf pour le boyau de 2020, les valves de 2021 et le hayon (3 600 CX-30 équipés), le nombre d’unités inclut d’autres modèles.

TC Date Défaut Variante Années Unités 2020-264 12 juin 2020 Boulons d’étriers avant mal serrés Mazda3 et CX-30 2020 4 195 2020-265 12 juin 2020 Boyau des vapeurs d’essence mal branché. Fuite possible et calage CX-30 à rouage intégral 2020 2 422 2021-075 19 février 2021 Hayon électrique qui se referme mal dans une côte CX-30 avec hayon électrique 2020-2021 3 600 2021-091 22 février 2021 Corps de valve de pneu abîmés au montage CX-30 2021 133 2023-232 18 avril 2023 Module d’antiblocage endommagé. Pédale plus longue CX-30 et CX-50 2023 156 2025-294 29 mai 2025 Contact sur ON, puis capteur de coussins qui bloque le déploiement Mazda3 et CX-30 2024-2025 34 650

Les dossiers américains

Les plaintes déposées au Canada ne sont pas rassemblées dans une base publique. Les CX-30 vendus ici sortent de la même usine, à Salamanca. Les dossiers américains peuvent nous aider à comprendre ce qui revient sur ces véhicules, et ce qui ne s’applique pas chez nous.

Les plaintes américaines totalisent 248 sur ces années, dont 101 en 2021. Cette année-là, le moteur représente 37 de ces 101 dossiers, soit 36,6 %. Le règlement Guthrie a créé aux États-Unis un programme nommé SSPD5. C’est une prolongation de la garantie du groupe motopropulseur, de 5 ans ou 60 000 milles à 7 ans ou 84 000 milles. En août 2025, la cour a précisé que cette prolongation couvre la liste du groupe motopropulseur au carnet, pas seulement l’huile. Aucun programme équivalent n’a été trouvé chez Mazda Canada.

L’avis américain sur le module d’antiblocage ajoute certains CX-30 2022, et celui sur les valves ajoute des Mazda3 2021. Les fiches canadiennes ne le font pas. Une campagne du 3 septembre 2024 vise une caméra avant laissée en mode usine, sur des véhicules construits à Salamanca du 10 au 23 juillet 2024. L’avis parle de 672 véhicules, tous modèles confondus. Il n’y a pas de fiche au Canada. Un numéro d’identification du véhicule (NIV) de cette quinzaine se vérifie quand même, parce que les CX-30 vendus ici sortent de la même usine.

Ce que les propriétaires disent

L’APA place la fiabilité au-dessus de la moyenne, sans problèmes de rouille structurelle. Son rapport porte surtout sur la fiabilité des 2020-2023. Elle signale quand même des disques arrière qui rouillent, de petites fuites au couvercle de chaîne, et des amortisseurs arrière qui fuient ou qui claquent. L’huile dont parlent les propriétaires vient surtout de la version turbo 2021.

Le reste du portrait est bon. L’APA juge les moteurs non turbo durables. La réserve, c’est le turbo, surtout en 2021 et 2022.

Pour conclure

Voici ce qu’il faut surveiller, pour chaque année-modèle.

2020. Faites confirmer les étriers (2020-264). S’il est à rouage intégral, faites confirmer le boyau des vapeurs d’essence (2020-265) et ne faites pas le plein à ras bord tant qu’il n’est pas corrigé. S’il y a un hayon électrique, ajoutez le 2021-075. Un 2,5 litres avec désactivation de cylindres produit avant le 10 février 2020 a un bulletin de supports de radiateur, pas un rappel.

2021, et les turbos jusqu’au 30 juin 2022. Un atmosphérique n’a pas le même risque d’huile qu’un turbo. Demandez les factures d’huile et si les joints ont été remplacés. Ne comptez pas sur la couverture américaine au Canada. Vérifiez les valves (2021-091) et le hayon s’il y en a un (2021-075).

2022-2023, de préférence sans turbo. L’intégrale est de série, et ces atmosphériques sont hors de la plage d’huile. En 2023, vérifiez le module d’antiblocage (2023-232). Un CX-30 2022 n’est pas sur cette fiche canadienne. Posez la question au concessionnaire, sans conclure que le rappel s’applique.

2024-2025. Le 2,0 litres n’est plus offert. Faites faire le rappel de coussins (2025-294). C’est gratuit. Un véhicule construit du 10 au 23 juillet 2024 se vérifie aussi pour la caméra, même s’il n’y a pas de fiche canadienne. Le turbo de ces années est hors de la plage de joints. L’APA laisse quand même sa durabilité incertaine, sans chiffre.

Avant la signature, le NIV se vérifie sur recalls-rappels.canada.ca et sur rappelsmazda.ca, ou au 1-800-263-4680.

Bonne route!