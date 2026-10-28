Mazda CX-90 2026 : est-ce que ça vaut la peine?

On a besoin d’espace pour la famille, mais l’on ne veut pas d’un VUS qui coûtera une fortune en carburant? Dans le segment des intermédiaires à trois rangées de sièges, le Mazda CX-90 2026 est proposé avec deux types de motorisations électrifiées.

Lancé pour le millésime 2024 en replacement du Mazda CX-9, le CX-90 propose de la place pour sept ou huit passagers, selon la configuration choisie, et c’est le modèle le plus logeable de la marque. Notons que le Mazda CX-70 est quasi identique au CX-90 à quelques détails esthétiques près, mais n’est muni que de deux rangées de sièges pour une capacité de cinq personnes.

Le CX-90 concurrence donc le Buick Enclave, le Chevrolet Traverse, le Dodge Durango, le Ford Explorer, le GMC Acadia, le Honda Pilot, le Hyundai Palisade, le Jeep Grand Cherokee L, le Nissan Pathfinder, les Toyota Highlander et Toyota Grand Highlander ainsi que le Volkswagen Atlas. Puisque le CX-90 est le seul hybride rechargeable du groupe, on peut aussi considérer le seul modèle 100 % électrique du segment à l’heure actuelle, le Kia EV9.

La gamme du Mazda CX-90 2026 est composée des variantes GS, GS-L, GT, GT-P et Signature, abritant l’un de deux moteurs. Le premier est un six cylindres en ligne turbocompressé de 3,3 litres, à hybridation légère, développant 280 chevaux et un couple de 332 livres-pied dans les GS, GS-L et GT. Dans les GT-P et Signature, ce bloc génère plutôt 319 chevaux et 369 livres-pied en l’abreuvant d’essence à indice d’octane de 87, ou 340 chevaux avec de l’essence super à indice d’octane de 91. Une boîte automatique à huit rapports achemine la puissance aux quatre roues. L’apport hybride à 48 volts comprend un moteur/générateur de 14,8 chevaux, un moteur électrique de propulsion de 16,9 chevaux et 113 livres-pied, et une petite batterie au lithium-ion de 0,33 kWh, assistant le moteur à essence afin de réduire la consommation.

La deuxième motorisation, hybride rechargeable, mise sur un quatre cylindres atmosphérique de 2,5 litres, un moteur/générateur de 91,2 chevaux, un moteur électrique de propulsion de 173 chevaux et 199 livres-pied, une batterie au lithium-ion de 17,8 kWh et une boîte automatique à huit rapports. La puissance totale s’élève à 319 chevaux et 369 livres-pied avec de l’essence régulière, ou 323 chevaux avec de l’essence super. Selon Mazda, le CX-90 PHEV peut renflouer sa batterie en 2,7 heures sur une borne de niveau 2, à une vitesse maximale de 7,2 kW.

Le Mazda CX-90 2026 est-il écoénergétique?

Voici les cotes de consommation :

Motorisation Ville/route/mixte (L/100 km) Mixte (Le/100 km) Autonomie 100 % électrique (km) Émissions de CO2 (g/km) L6 turbo 3,3 L hybride léger 10,1 / 8,5 / 9,4 – – 221 L6 turbo 3,3 L hybride léger à haut rendement 10,3 / 8,5 / 9,5 – – 222 L4 2,5 L hybride rechargeable 9,8 / 8,5 / 9,2 4,2 43 99

Lors de notre essai estival du Mazda CX-90 2026, en déclinaison Signature hybride rechargeable, nous avons obtenu une moyenne de 2,8 L/100 km. Ce résultat a évidemment été obtenu en branchant le véhicule à la maison, alors que nos trajets quotidiens ont quelquefois vidé la batterie, et d’autres, comme un aller-retour à l’épicerie, ont été complétés sans dépenser une goutte d’essence. Pour la conduite 100 % électrique, l’ordinateur de bord affichait une moyenne de 26,1 kWh/100 km – soit un peu plus que la consommation d’énergie du Kia EV9.

L’autonomie électrique de 43 km est suffisante pour aller faire ses courses et revenir à la maison sans l’apport du moteur à essence. Cela dit, afin de prolonger la vie utile de la batterie, Mazda recommande d’éviter les recharges fréquentes et non-nécessaires, et de ne pas toujours recharger la batterie complètement. On peut régler un pourcentage maximal de recharge dans l’ordinateur de bord du véhicule.

Comment se compare le Mazda CX-90 2026 face à ses rivaux?

Regardons quelques données du CX-90, du Ford Explorer, du Hyundai Palisade et du Toyota Grand Highlander :

Caractéristiques Mazda CX-90 2026 Ford Explorer 2026 Hyundai Palisade 2026 Toyota Grand Highlander 2026 Prix tout frais inclus 50 190 $ à 73 490 $ 54 995 $ à 82 539 $ 56 998 $ à 70 598 $ 55 064 $ à 70 409 $ Moteurs L6 turbo 3,3 L hybride léger

L4 2,5 L hybride rechargeable L4 turbo 2,3 L

V6 biturbo 3,0 L V6 3,5 L

L4 turbo 2,5 L hybride L4 turbo 2,4 L

L4 2,5 L hybride

L4 turbo 2,4 L hybride Puissance (ch) 280 à 340 300 à 385 287 à 329 265 à 362 Couple (lb-pi) 332 à 369 310 à 415 260 à 339 177 (moteur à essence seulement) à 400 Consommation mixte (L/100 km) 9,2 à 9,5 10,4 à 12,4 8,1 à 12,7 7,0 à 10,7 Empattement (mm) 3 120 3 025 2 970 2 949 Longueur (mm) 5 120 5 047 à 5 048 5 060 à 5 090 5 114 Largeur (mm) 1 971 2 004 1 980 1 989 Hauteur (mm) 1 733 à 1 745 1 767 à 1 798 1 805 à 1 830 1 781 Dégagement pour la tête 1re/2e/3e rangée (mm) 1 005 à 1 008 / 975 à 977 / 935 à 936 987 à 1 035 / 971 à 1 028 / 988 1 019 / 1 005 / 957 1 016 à 1 054 / 978 à 1 021 / 945 Dégagement pour les jambes 1re/2e/3e rangée (mm) 1 058 / 1 000 / 773 1 089 à 1 093 / 986 à 1 000 / 807 1 052 / 1 092 / 815 1 059 / 1 003 / 851 Volume de chargement derrière 3e / 2e / 1re rangée (L) 423 à 451 / 1 133 à 1 155 / 2 101 à 2 129 461 / 1 302 / 2 416 à 2 431 540 / 1 310 / 2 455 583 / 1 640 / 2 761 Capacité de remorquage maximale (kg) 1 588 à 2 268 2 268 2 268 2 268

En théorie, l’offre est intéressante. On peut choisir entre une motorisation à six cylindres peu énergivore, ou la seule motorisation hybride rechargeable dans les segment des grands utilitaires à trois rangées de sièges. De plus, ces deux mécaniques proposent entre 280 et 340 chevaux, assurant des performances plus qu’adéquates.

Depuis nos premiers essais du CX-90 et du CX-70, on reproche le manque de raffinement de leurs deux motorisations. La version à hybridation légère souffre d’hésitations lors des accélérations appuyées, comme si le système cherchait toujours l’équilibre parfait entre performances et économie de carburant. Quant à la motorisation rechargeable, les transitions entre la conduite électrique et hybride ne sont pas des plus fluides, les hésitations et les à-coups sont plus remarquables, et le bloc à quatre cylindres n’est pas aussi soyeux ni mélodieux que le six cylindres à hybridation légère.

Dans le segment, les Hyundai et Toyota sont disponibles avec des motorisations hybrides à quatre cylindres turbo, et leur consommation est plus basse que celle du CX-90, avec une cote mixte de 8,1 L/100 km pour le Palisade, de 6,7 L/100 km pour le Highlander, et de 7,0 à 8,8 L/100 km pour le Grand Highlander. Chez les non hybrides, l’Explorer (10,4 L/100 km) et le Highlander (9,9 L/100 km) sont les plus éconénergétiques, alors le CX-90 hybride léger ou MHEV se tire quand même bien d’affaire.

Le hic, c’est que le Mazda CX-90 2026 figure parmi les plus lourds dans sa catégorie, surtout en version rechargeable. Cet embonpoint, jumelé à la suspension ferme, rend le véhicule moins agile et l’on sent toute sa lourdeur dans sa conduite, à l’inverse de l’ADN de Mazda. Sur la route, le précédent Mazda CX-9 se comportait comme un athlète. En comparaison, le Honda Pilot, le Ford Explorer et le Volkswagen Atlas, pour n’en nommer que trois, sont beaucoup plus légers, et ça paraît au volant.

Et malgré les dimensions extérieures généreuses du CX-90, son habitacle se classe parmi les plus petits. Il faut être optimiste pour asseoir trois personnes, enfants ou adultes, dans la troisième rangée avec sa banquette étroite et l’absence de dégagement pour les pieds. De plus, l’aire de chargement s’avère le moins volumineux du groupe.

En revanche, à l’instar des autres produits Mazda, le design intérieur et la rigueur d’assemblage se rangent parmi les plus chics. Dans la version Signature essayée, on aime le mélange du cuir, des appliques de chrome, des boiseries ainsi que du tissu enveloppant une partie de la planche bord. Par contre, on se questionne sur la durabilité des coutures sur cette partie en tissu, alors que les placages de bois d’érables sont un peu trop jaunes à notre avis. Les sièges en cuir nappa blanc se saliront rapidement avec les enfants. L’intérieur tout en noir est moins contrastant et paraîtra plus propre au fil du temps.

La vie à bord du Mazda CX-90 2026 est-elle agréable?

Oui, si l’on fait exception du manque d’espace par rapport aux habitacles de sa concurrence directe, et du confort de roulement gommée par la suspension ferme. Les sièges sont confortables, la visibilité vers l’extérieur est appréciable, et l’habitacle est bien insonorisé. Des bouches de ventilation et des porte-gobelets se trouvent dans les trois rangées, alors que des prises USB-C sont installées dans les trois rangées à partir de la version GS-L. La version hybride rechargeable comprend une prise de courant de 1 500 watts afin de brancher des appareils externes au besoin.

L’ensemble des commandes est ergonomique et l’on souligne la présence de boutons physiques pour régler la climatisation, alors que dans le nouveau Mazda CX-5, on doit passer par l’écran tactile, une distraction en conduisant. Les commandes logées sur la console centrale ont été éliminées dans le CX-5, mais s’avère toujours offertes dans les CX-70 et CX-90 2026. Le bouton permettant d’ajuster le volume et audio et de changer de chanson est fort pratique, alors que le maniement de la molette multifonction et les boutons l’entourant ont été conçus pour éviter la distraction au volant. En revanche, si l’on préfère utiliser Apple CarPlay ou Android Auto plutôt que l’interface Mazda Connect, l’expérience sera plus compliqué, car l’écran n’est pas tactile lorsque le véhicule est en mouvement.

Le Mazda CX-90 2026 est offert entre 50 190 $ et 67 490 $ en version hybride léger ou MHEV, alors que la version hybride rechargeable se détaille entre 53 089 $ et 73 490 $. Ces montants comprennent les frais de transport et de préparation de 2 195 $, la taxe du climatiseur de 100 $ et les frais de concessionnaire de 795 $. Mentionnons qu’au cours de 2026, Mazda a baissé le prix de base du CX-90 afin de profiter du rabais fédéral à l’acquisition d’un véhicule électrifié, en plus du rabais provincial au Québec.

Avec ou sans ces incitatifs financiers gouvernementaux d’une durée limitée, le CX-90 constitue une aubaine dans le segment des grands utilitaires à trois rangées de sièges. Ses rivaux affichent des prix de base d’au moins 54 000 $.

L’équipement de série dans le Mazda CX-90 2026, en version GS, inclut les roues en alliage de 19 pouces, les rétroviseurs chauffants avec clignotants intégrés, les essuie-glaces de pare-brise à capteur de pluie, l’éclairage extérieur à DEL, la climatisation automatique à trois zones, les sièges garnis de tissu, les sièges avant chauffants, le siège du conducteur à hauteur réglable, le système multimédia à écran non tactile de 10,25 pouces, les services connectés Mazda Connect (abonnement requis après période d’essai d’un an), la chaîne audio Mazda Harmonic Acoustics à huit haut-parleurs et Apple CarPlay/Android Auto filé. Les caractéristiques de sécurité abondent, dont la surveillance des angles morts, le régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt et redécollage automatique, la prévention de sortie de voie et les feux de route automatiques.

La version GS-L ajoute les modes de conduite Mi-Drive et des sélecteurs de rapport au volant, un dégivrage des essuie-glaces, une clé intelligente, un hayon à commande électrique, un toit ouvrant, un garnissage des sièges en similicuir, un siège du conducteur à dix réglages électriques, un siège du passager avant à quatre réglages électriques, un volant chauffant et gainé de cuir, un écran de 12,3 pouces (tactile pour Apple CarPlay/Android Auto seulement), Apple CarPlay/Android Auto sans fil, une recharge de téléphones par induction et un sonar de recul. Des sièges capitaines dans la deuxième rangée sont livrables pour une capacité de sept passagers au lieu de huit.

Le CX-90 GT bénéficie de roues de 21 pouces, d’un toit ouvrant panoramique, de sièges en cuir, d’un siège du passager avant à huit réglages électriques, de sièges avant ventilés, de sièges chauffants à la deuxième rangée, d’une fonction-mémoire de position pour le conducteur, de pare-soleil aux portes arrière, d’un ouvre-porte de garage HomeLink, d’une instrumentation numérique de 12,3 pouces pour le conducteur, d’une chaîne ambiophonique Bose à douze haut-parleurs, d’un système de navigation, d’un système de caméras à vue périphérique, un sonar de stationnement et arrière ainsi que des systèmes de sécurité avancés plus évolués. Des sièges capitaines de deuxième rangée sont disponibles en option.

La version GT-P propose une apparence plus sportive et des sièges en cuir nappa, alors que les sièges capitaines sont disponibles. Au sommet de la gamme, la Signature profite de sièges ventilés à la deuxième rangée, une colonne de direction à réglage électrique et plus longue liste d’équipement de sécurité avancée, alors que les sièges capitaines à la deuxième rangée sont inclus.

Au final, est-ce que le Mazda CX-90 2026 en vaut la peine?

Le CX-90 est intéressant à plusieurs points de vue. C’est le plus abordable de sa catégorie malgré sa belle finition intérieure, c’est l’un des plus puissants et l’un des moins énergivores aussi, sans oublier l’exclusivité de la version rechargeable. Le CX-90 PHEV peut même voler des clients au Mitsubishi Outlander PHEV de taille compacte.

En revanche, les propriétaires actuels du Mazda CX-9 qui cherche à le remplacer risquent d’être surpris par le comportement routier très différent du CX-90, et ce dernier n’est pas le plus confortable en circulation à cause de sa suspension et de ses pneus à flanc minces. Il faut aussi réaliser que des rivaux dans la catégorie sont plus logeables, comme le modèles de GM, le Ford Explorer et le Toyota Grand Highlander.