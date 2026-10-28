Le Ford Fathom alimentera une maison sans onduleur mural distinct

Ford prévoit plus de 10 kW en courant alternatif pour alimenter une maison.

L’onduleur logé dans le module E-box élimine l’appareil mural distinct.

BC Hydro se joint à quatre distributeurs américains dans le groupe de travail de Ford.

Ford affirme que sa future camionnette électrique Fathom pourra fournir plus de 10 kW de courant alternatif à une maison, selon ses projections, sans l’onduleur mural qui réservait jusqu’ici la recharge bidirectionnelle aux VÉ plus coûteux. Le constructeur a présenté le système hier, avec un groupe de travail auquel participe BC Hydro.

Le Fathom arrivera en 2027 avec un PDSF canadien de 39 995 $. En ajoutant 2 695$ de frais de transport et de préparation et en soustrayant l’incitatif fédéral de 4 000 $ du Programme pour l’abordabilité des véhicules électriques (PAVE), le prix de départ s’établit à 38 690 $.

Un onduleur logé dans l’un des cinq modules principaux du Fathom

Les batteries des VÉ stockent l’énergie en courant continu (CC), alors que les maisons fonctionnent en courant alternatif (CA). Cette conversion exigeait jusqu’ici un onduleur externe coûteux, installé à la maison.

Ford a intégré cet onduleur au module E-box, l’un des cinq modules principaux du Fathom, et mise sur moins de pièces, multifonctions, pour abaisser le coût. Le matériel et le logiciel ont été conçus à partir de zéro après l’acquisition de la jeune pousse Auto Motive Power en 2023.

Trois normes encadrent le raccordement du Fathom au réseau

Norme Rôle dans le système du Fathom (selon Ford) UL 1741 Conçu pour satisfaire à toutes les exigences applicables IEEE 1547 Conformité aux normes de raccordement pour une connexion sécuritaire au réseau SAE J3068 avec LIN-CP Norme de communication élaborée à l’Université du Delaware ; contribue à réduire le coût du chargeur

Deux modes d’alimentation domestique, deux exigences matérielles

Une fois activée, l’alimentation bidirectionnelle du Fathom servira de deux façons :

Home Power Management (gestion de l’alimentation domestique) : recharge la batterie quand l’électricité coûte moins cher et alimente la maison quand les tarifs augmentent, ce qui vise à réduire la facture, selon Ford. Matériel requis : Ford Home Power Station.

recharge la batterie quand l’électricité coûte moins cher et alimente la maison quand les tarifs augmentent, ce qui vise à réduire la facture, selon Ford. Matériel requis : Ford Home Power Station. Home Backup Power (alimentation de secours domestique) : alimente la maison pendant une panne de courant. Matériel requis : Ford Home Power Station et Ford Home Backup Panel.

Cinq distributeurs d’électricité, dont BC Hydro, se joignent au groupe de travail de Ford

Pour réinjecter de l’électricité dans le réseau, les propriétaires doivent obtenir l’autorisation de leur distributeur, un processus appelé raccordement. Ford dénombre plus de 3 000 distributeurs au Canada et aux États-Unis, aux procédures largement distinctes, rédigées surtout pour des installations fixes comme les panneaux solaires sur toit et les batteries stationnaires.

En juillet 2026, Ford a formé un groupe de travail avec American Electric Power, BC Hydro, Consumers Energy, Exelon et Pacific Gas and Electric Co. Selon Ford, les VÉ bidirectionnels en si grand nombre représentent « un territoire nouveau pour tout le monde ».

Trois principes de raccordement pour les VÉ bidirectionnels

Le groupe s’est entendu sur trois principes :

Reconnaître les différences : aucune autorisation de raccordement pour la simple recharge ou l’alimentation de secours isolée ; elle ne s’appliquerait que lorsque le véhicule fonctionne en parallèle avec le réseau. Anticiper le changement : intégrer aux procédures, et à la réglementation au besoin, les plus récentes normes bidirectionnelles pour les systèmes CC et CA. Trouver des solutions ensemble : distributeurs, organismes de réglementation et constructeurs revoient les règles de concert pour faciliter le raccordement.

Précommandes du Fathom au début de 2027

Le Fathom, une camionnette électrique intermédiaire à cinq places dotée d’un coffre avant et d’une caisse, est le premier véhicule de l’Universal EV Platform de Ford. Chaque exemplaire est compatible avec BlueCruise. Les précommandes de la version à batterie d’autonomie standard débuteront au début de 2027.

L’incitatif du PAVE, offert par Transports Canada, vise les VÉ admissibles dont la valeur finale de la transaction ne dépasse pas 50 000 $. Il est appliqué au point de vente et dépend des fonds disponibles.