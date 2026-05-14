Honda dévoile sa stratégie mondiale, focalise sur les hybrides et dévoile deux concepts

Honda amorce une importante réorganisation de ses activités automobiles afin d’améliorer sa rentabilité, accélérer le développement de nouveaux produits et répondre à une demande mondiale en forte croissance pour les véhicules hybrides.

Honda veut renforcer sa rentabilité en misant davantage sur les modèles hybrides dès 2027.

Les usines nord-américaines seront adaptées afin de produire davantage de véhicules hybrides et thermiques.

Le constructeur confirme à nouveau la suspension pour une durée indéterminée du projet de chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques au Canada.

Honda est déficitaire pour la première fois depuis 1957.

Honda a dévoilé les grandes lignes de sa nouvelle stratégie mondiale visant à restructurer son secteur automobile au cours des prochaines années. Lors d’une présentation tenue le 14 mai 2026, le président et chef de la direction mondiale de Honda Motor Co., Toshihiro Mibe, a confirmé que le constructeur souhaite recentrer ses investissements afin d’améliorer sa compétitivité et assurer sa croissance à long terme.

Première perte en 70 ans

Après plusieurs années de rentabilité soutenue, Honda Motor Co. traverse une période financière particulièrement difficile. Le constructeur japonais a terminé son exercice financier clos le 31 mars avec une perte d’exploitation de 414,3 milliards de yens, soit environ 2,59 milliards de dollars américains. À titre comparatif, Honda avait généré un bénéfice d’exploitation de 1,21 milliard de yens un an plus tôt.

Cette contre-performance survient alors que la stratégie fortement orientée vers les véhicules électriques mise de l’avant par le président Toshihiro Mibe est mise sur la glace.

Honda a également enregistré une perte nette de 423,9 milliards de yens, l’équivalent de 2,65 milliards de dollars américains, marquant ainsi les premières pertes du constructeur depuis 1957.

Le constructeur vise désormais un bénéfice d’exploitation consolidé supérieur à 1,4 milliard de yens d’ici l’exercice financier se terminant le 31 mars 2029, ce qui représenterait un sommet historique pour l’entreprise.

Honda focalise sur les hybrides

Face à l’évolution du marché mondial et à une demande moins rapide qu’anticipée pour les véhicules 100 % électriques, Honda prévoit réallouer une partie importante de ses ressources vers les véhicules hybrides. Le constructeur lancera à partir de 2027 une nouvelle génération de modèles hybrides intégrant une plateforme inédite et un nouveau système hybride maison.

Au total, Honda prévoit introduire 15 nouveaux modèles hybrides à l’échelle mondiale avant la fin de la décennie, principalement en Amérique du Nord. Des modèles de plus grande taille, situés dans le segment D et supérieur, sont également prévus à compter de 2029. Ceux qui espérait une modernisation avec de l’hybridation de la motorisation du Honda Pilot, Passport et des Acura MDX devront prendre leur mal en patience.

Le constructeur a également présenté deux prototypes représentant cette prochaine génération de véhicules électrifiés : une berline hybride Honda et un VUS hybride Acura, dont l’arrivée sur le marché est prévue d’ici deux ans. Dans le cas de la berline, il y a de fortes chances que l’on voit en elle la future Accord alors que pour le VUS Acura, considérant son format, on y voit le prochain RDX.

Quelles seront les motorisations?

Le constructeur affirme développer trois nouveaux système hybride, compact, intermédiaire et pleine grandeur. Honda affirme vouloir réduire de plus de 30 % les coûts associés à son futur système hybride comparativement à celui introduit en 2023. Cette nouvelle architecture combinera un rouage intégral électrique de nouvelle génération ainsi qu’une plateforme entièrement revue afin d’améliorer l’efficacité énergétique de plus de 10 %.

Pour les plus grands véhicules comme le Pilot, le Passport, l’Odyssey, une nouvelle génération de V6 est en préparation et optera pour une architecture à deux moteurs. Honda optera donc pour une stratégie d’hybridation similaire à Toyota avec un moteur électrique sur l’essieu arrière.

Pour les véhicules plus compacts, nommément la Civic, HR-V et CR-V, l’hybridation restera au cœur de la stratégie, mais avec un nouveau 4-cylindres de 2.0 litres. Intégrant l’injection directe, le moteur sera assisté par un moteur électrique plus puissant, une plus grande densité de batterie de même qu’une nouvelle transmission.

Le constructeur promet également un retour à une expérience de conduite plus raffinée et engageante, tout en poursuivant le développement de technologies avancées d’aide à la conduite. Un nouveau système ADAS est actuellement en préparation pour un lancement prévu en 2028 et sera progressivement intégré à plus de 15 modèles sur une période de cinq ans.

Les usines nord-américaines adaptées à la production hybride

Honda entend également transformer sa structure manufacturière nord-américaine. Toutes les usines automobiles de la marque sur le continent seront adaptées afin de produire des modèles hybrides. L’entreprise réaffectera aussi la capacité excédentaire de ses installations en Ohio à la production de véhicules hybrides et à essence.

Le partenariat entre Honda et LG Energy Solution sera également mis à contribution. Une partie des lignes de production de batteries électriques de la coentreprise L-H Battery Company sera convertie afin de produire des batteries destinées aux véhicules hybrides.

Honda souhaite aussi augmenter considérablement la production locale de composants, notamment pour les moteurs électriques et les inverseurs, afin de réduire les risques liés à l’approvisionnement et limiter l’impact des tarifs américains.

Le projet canadien de chaîne EV suspendu

Bien que l’annonce a déjà été faite, Honda confirme suspendre pour une durée indéterminée son projet visant à construire une chaîne complète de valeur dédiée aux véhicules électriques au Canada.

Le constructeur indique qu’il poursuivra l’évaluation de sa stratégie d’approvisionnement tout en continuant le développement de ses futures plateformes électriques et de batteries à électrolyte solide.

Cette décision survient dans un contexte où plusieurs constructeurs réévaluent leurs investissements massifs dans les véhicules électriques afin de mieux s’adapter au ralentissement de la demande observé dans certains marchés. En voyant la feuille de route du constructeur, il est peu probable que l’on voit ce projet de nouveau sur les rails avant la décennie prochaine.

Une stratégie axée sur la réduction des coûts

Honda prévoit aussi une importante transformation de ses processus internes afin de réduire ses coûts et accélérer le développement de nouveaux produits. L’entreprise souhaite réduire de moitié les coûts, les délais et la charge de travail liés au développement de ses futurs véhicules par rapport aux niveaux de 2025.

Pour y parvenir, Honda misera davantage sur les technologies numériques, l’intelligence artificielle et une révision complète de ses méthodes de développement. Le constructeur souhaite également améliorer sa productivité manufacturière d’environ 20 % au cours des cinq prochaines années.

Une approche plus flexible pour l’électrification

Même si Honda maintient son objectif de carboneutralité d’ici 2050, l’entreprise adopte désormais une approche plus flexible concernant l’électrification. Le constructeur continuera d’investir dans les véhicules électriques, les carburants carboneutres et diverses technologies visant à réduire les émissions.

Honda poursuivra notamment le développement de sa future plateforme logicielle ASIMO OS, qui sera intégrée autant aux véhicules électriques qu’aux futurs modèles hybrides.

Selon le constructeur, cette nouvelle stratégie doit lui permettre de mieux s’adapter à un environnement mondial de plus en plus imprévisible, tout en assurant une croissance durable et rentable au cours des prochaines années.