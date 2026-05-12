Hyundai dévoile un nouveau groupe motopropulseur électrique modulaire de 160 kW

La division équipementière du groupe Hyundai, Hyundai Mobis, vient de présenter un nouveau groupe motopropulseur électrique tout-en-un d’une puissance de 160 kW, soit 215 chevaux. Il s’agit du deuxième groupe développé entièrement en interne par Mobis, après une version haute performance de 250 kW. Une troisième déclinaison de 120 kW, destinée aux véhicules compacts plus abordables, doit suivre d’ici la fin du mois de juin.

Hyundai Mobis propose désormais une gamme complète couvrant tous les segments.

Deux unités peuvent être installées sur un même véhicule, une à chaque essieu, ce qui double la puissance.

Les futurs modèles Hyundai, Kia et Genesis seront plus rapides et moins coûteux à réparer.

L’unité regroupe, dans un seul boîtier, le moteur électrique, l’onduleur et le réducteur. Sa conception s’inscrit dans une approche de standardisation modulaire inédite au sein du groupe.

Modularité et performance : le cœur du projet

Ce qui distingue ce nouveau groupe de ses concurrents, c’est avant tout l’approche de standardisation adoptée par Hyundai Mobis. Le stator, l’onduleur et le module de puissance sont conçus pour être interchangeables entre les différentes déclinaisons de la gamme. Cette approche réduit la dépendance aux fournisseurs externes, accélère la fabrication et réduit les coûts de production.

Sur le plan technique, Mobis annonce une puissance relative à la masse supérieure de 16 % par rapport aux produits comparables sur le marché, avec un format réduit de près de 20 %. La nouvelle technologie de refroidissement intégrée et des semi-conducteurs de puissance plus efficaces contribuent à ces gains.

Ce qui reste à préciser

Hyundai Mobis n’a pas encore indiqué quels modèles spécifiques du groupe Hyundai intégreront ce nouveau groupe motopropulseur, ni à quel moment il entrera en production à grande échelle. On ignore également si cette unité de 160 kW sera réservée aux véhicules du groupe ou proposée à d’autres constructeurs. Compte tenu de la vocation modulaire et universelle revendiquée par Mobis, la seconde option n’est pas à exclure.

Nous allons suivre ce dossier de près et vous tenir informé des précisions qui nous parviendront.