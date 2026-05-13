Des concessionnaires auraient découvert un concept Chrysler à bas prix accompagné de modèles Jeep et Dodge plus petits avant la journée investisseurs de Stellantis.

Des concessionnaires Chrysler auraient vu un concept Pronto affichant un prix dans la fourchette des 20 000 $ US.

Stellantis pourrait lancer des véhicules Jeep et Dodge plus petits visant des segments de prix plus abordables.

Chrysler dépend actuellement entièrement des ventes des fourgonnettes Pacifica et Voyager/Grand Caravan en Amérique du Nord.

Des concessionnaires Chrysler auraient reçu un aperçu préliminaire d’un véhicule abordable appelé Pronto alors que Stellantis évalue de nouveaux produits plus accessibles pour ses marques nord-américaines.

Selon les informations rapportées, le concept aurait été présenté aux détaillants lors d’une visite à Auburn Hills l’automne dernier. Le véhicule proposé aurait été décrit comme un modèle d’entrée de gamme plus petit avec un prix de départ projeté dans la fourchette des 20 000 $ US (27 500 $ CA), bien que Stellantis n’ait pas confirmé de plans de production.

Les concessionnaires auraient également vu des concepts abordables associés aux marques Jeep et Dodge. Ces véhicules se positionneraient sous les modèles actuels des gammes en matière de dimensions et de prix, un virage produit grandement nécessaire afin de répondre à la hausse constante des prix transactionnels des véhicules neufs et de récupérer des parts de marché.

Chrysler n’a pas confirmé les détails entourant le projet Pronto rapporté, mais a indiqué que davantage d’informations concernant l’avenir de la marque seraient dévoilées lors de la journée investisseurs de Stellantis plus tard en mai.

Aucune information concernant le style de carrosserie ou la plateforme n’a été publiée. Le modèle de production, s’il voit le jour, ne ressemblera certainement pas au concept Pronto Cruizer illustré sur les images. Il pourrait toutefois prendre la forme d’un multisegment sous-compact, un segment qui demeure l’un des rares points d’entrée à volume élevé encore présents pour les marques grand public en Amérique du Nord.

Cette offensive vers des produits plus abordables survient alors que Chrysler traverse depuis plusieurs années une période d’incertitude quant à sa viabilité. Depuis la fin de la production de la Chrysler 300 à l’usine d’assemblage de Brampton, en Ontario, à la fin de 2023, la gamme de détail de la marque a été réduite aux fourgonnettes.

Au cours des dernières années, Chrysler a dévoilé plusieurs véhicules concepts électrifiés, incluant le multisegment Airflow et la berline Halcyon, avec l’ambition de devenir une marque entièrement électrique d’ici 2028. Cette stratégie semble maintenant pratiquement abandonnée.

Matt McAlear, qui supervise maintenant à la fois Chrysler et Dodge, continue de mettre l’accent sur l’abordabilité comme priorité. Il a indiqué que les véhicules à plus faible coût demeurent importants pour Chrysler. Il fut un temps où des modèles accessibles comme les E-Class (basées sur la plateforme K-Car), Cirrus, Sebring, Neon et, plus récemment, les PT Cruiser et 200, pour ne nommer que ceux-là, généraient un volume de ventes et une visibilité importants pour le constructeur automobile.

Les concessionnaires réclament le retour de produits plus accessibles, soutenant que les véhicules d’entrée de gamme contribuent à attirer une clientèle plus jeune, à soutenir l’achalandage des concessionnaires et à rebâtir la fidélité à long terme envers la marque.

Source: Car and Driver