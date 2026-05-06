Honda gèle indéfiniment son pôle VÉ de 15 G$ en Ontario

La chaîne d’approvisionnement ontarienne prévue par Honda pour les VÉ et les batteries fait face à une profonde incertitude alors que le constructeur réévalue ses dépenses d’électrification en Amérique du Nord.

Le projet ontarien de VÉ de 15 milliards de $ de Honda serait suspendu indéfiniment.

L’investissement à Alliston devait initialement entrer en production en 2028.

Le ralentissement de la demande pour les VÉ transforme les plans nord-américains de Honda.

Honda Motor Co. prévoirait maintenir son investissement canadien de 15 milliards de $ dans les VÉ en suspens pour un avenir prévisible, ce qui ajoute encore à l’incertitude entourant l’un des plus importants projets annoncés dans le secteur automobile ontarien.

Il semble que le constructeur soit allé au-delà d’un simple report temporaire et pourrait ultimement annuler complètement l’investissement, qui devait créer une chaîne d’approvisionnement complète pour les VÉ et les batteries en Ontario. Honda Canada n’a pas confirmé l’information, affirmant que l’article n’avait pas été publié par l’entreprise et qu’elle n’avait rien à annoncer.

Le projet avait été dévoilé en 2024 comme une expansion majeure de la base manufacturière de longue date de Honda à Alliston, en Ontario. Le plan comprenait une capacité d’assemblage de VÉ, une usine de cellules de batteries et deux installations de matériaux de batteries. Selon l’échéancier initial, la production devait commencer en 2028.

Honda avait déjà reporté le programme en 2025, décrivant alors la décision comme un simple délai de deux ans lié à la faiblesse de la demande pour les VÉ et à l’incertitude du marché. À ce moment-là, l’entreprise avait indiqué que les emplois existants dans ses installations d’Alliston ne seraient pas touchés, tandis que l’investissement devait permettre de maintenir 4 200 emplois et d’ajouter 1 000 postes.

Le plus récent rapport inscrit le projet canadien dans une réinitialisation plus large des plans de Honda en matière de VÉ. Le constructeur a annulé plusieurs modèles électriques prévus et redirige davantage son attention vers les hybrides et la production flexible.

Le Prologue de Honda, son seul VÉ actuellement offert en Amérique du Nord, fait face à une forte pression. Il a aussi subi de la pression. L’entreprise a réduit ses prix de plusieurs milliers de dollars après que l’élan des ventes du modèle s’est affaibli.

Les gouvernements du Canada et de l’Ontario avaient promis un soutien majeur au plan de VÉ d’Alliston, l’appui public ayant déjà été rapporté comme pouvant atteindre jusqu’à 5 milliards de $ sous forme de crédits d’impôt et de mesures connexes. Ottawa a indiqué demeurer en contact régulier avec Honda, mais n’a pas confirmé directement l’avenir du financement.

Les plans de Honda en matière de VÉ se sont effondrés récemment, avec l’annulation des 0 VUS et Berline, ainsi que des Acura RSX et ZDX.

Honda devrait présenter sa stratégie d’affaires à plus long terme plus tard ce mois-ci.

Source: Automotive News