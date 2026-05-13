Lamborghini produira 63 NA63 hybrides pour les acheteurs américains et canadiens

La Revuelto NA63 réservée à l’Amérique du Nord adopte des traitements de couleurs propres au marché tout en conservant le groupe motopropulseur hybride V12 de Lamborghini.

Lamborghini construira 63 exemplaires de la Revuelto NA63 pour les clients américains et canadiens.

L’édition fait référence à l’année de fondation de Lamborghini, 1963, et à son anniversaire en 2026.

La NA63 conserve le groupe motopropulseur hybride V12 de 1 015 ch de la Revuelto.

Lamborghini soulignera l’importance de ses activités nord-américaines avec une version à tirage limité de la Revuelto, le premier véhicule électrique hybride haute performance à moteur V12 de la marque. La Revuelto NA63 sera limitée à 63 unités, chaque exemplaire étant réservé à des clients aux États-Unis et au Canada.

63 est un chiffre important pour Lamborghini. Le constructeur italien a été fondé par Ferruccio Lamborghini en 1963, et l’entreprise atteindra son 63e anniversaire en 2026. La désignation NA63 relie également ce jalon anniversaire à l’Amérique du Nord, le marché le plus important de Lamborghini.

La NA63 conserve toute l’architecture et l’ensemble mécanique de bases de la Revuelto. Sous son capot central se trouve le moteur V12 atmosphérique de la voiture, jumelé à un système hybride, qui développe une puissance combinée de 1 015 ch et 807 Nm (595 lb-pi) de couple. La supervoiture abat le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, avec une vitesse de pointe dépassant 350 km/h.

Les changements visuels sont ce qui définit réellement l’ensemble NA63. Elle arbore une livrée dédiée avec des bandes bicolores sur le capot avant, complétées par des accents extérieurs assortis sur les jupes latérales, les profils du séparateur avant et les éléments d’aile du diffuseur arrière. Le résultat est un traitement stylistique régional plutôt qu’une variante de performance distincte.

La configuration principale utilise une carrosserie Blu Marinus avec des bandes Rosso Mut et Bianco Monocerus Matt à l’avant. La combinaison rouge, blanc et bleu fait référence au drapeau des États-Unis, tandis que l’association de bandes rouge et blanche renvoie également au drapeau du Canada. Le Rosso Mut réapparaît sur le séparateur, les jupes latérales et le diffuseur arrière.

Trois autres configurations de couleurs sont offertes. Les acheteurs peuvent choisir Grigio Serget avec des accents Blu Royal et Bianco Monocerus, Bianco Sideralis avec des détails Rosso Mars et Blu Royal sur le capot, ou Grigio Acheso avec des accents Nero Nemesis et Arancio Xanto.

Lamborghini n’a pas fourni de prix ni de calendrier de livraison. La Lamborghini Revuelto de base affiche un prix de départ de plus de 600 000 $ US.