Honda rappelle 440 000 Odyssey de 2018 à 2022 aux États-Unis : les rideaux gonflables pourraient se déployer inopinément

Les véhicules visés sont dotés d’un logiciel trop sensible aux impacts tels que les nids-de-poule.

Honda rapporte 25 blessures liées à ce problème depuis janvier 2017.

Le nombre de véhicules rappelés au Canada n’a pas encore été annoncé.

Honda procède au rappel de 440 830 fourgonnettes Odyssey des années modèles 2018 à 2022 aux États-Unis, en raison de coussins gonflables latéraux et de rideaux gonflables qui pourraient se déployer inutilement.

Selon le constructeur, ces véhicules ont été équipés d’un logiciel de détection de collision trop sensible aux impacts sous le châssis, comme le passage sur des nids-de-poule, des dos d’âne ou des débris.

Cette situation peut entraîner le déploiement soudain des coussins et rideaux gonflables latéraux sans qu’il n’y ait de collision réelle, ce qui peut blesser les occupants du véhicule.

En effet, bien qu’ils soient indispensables à la sécurité des passagers en cas d’accident, les coussins gonflables se déploient avec une telle force qu’ils peuvent causer des blessures par eux-mêmes, surtout lorsqu’ils s’activent de manière inattendue.

Un autre facteur à considérer est l’effet qu’un déploiement soudain peut avoir sur le conducteur : celui-ci pourrait être tellement surpris qu’il pourrait perdre la maîtrise du véhicule et provoquer une véritable collision, entraînant des blessures beaucoup plus graves.

D’ailleurs, Honda affirme avoir reçu 25 rapports de blessures liées à ce problème sur l’Odyssey entre le 24 janvier 2017 et le 2 avril 2026, mais heureusement, aucun décès n’a été signalé. Quelque 130 réclamations au titre de la garantie ont également été déposées concernant l’activation inutile des coussins latéraux.

Les propriétaires de véhicules concernés aux États-Unis devraient commencer à être informés par courrier le 25 mai 2026. Ils pourront ensuite prendre rendez-vous avec un concessionnaire Honda qui reprogrammera ou remplacera le module de commande des coussins gonflables de leur minifourgonnette.

Il est surprenant qu’il ait fallu autant de temps au constructeur pour émettre un rappel dans ce dossier, d’autant plus que le logiciel mis à jour a été implanté en usine dès l’année modèle 2023 de l’Odyssey, entrée en production le 3 juin 2022.

Pour le moment, le nombre de véhicules rappelés pour le marché canadien est inconnu, car cette campagne ne figure pas encore dans la base de données de Transports Canada. Bien que les constructeurs ne rappellent pas toujours leurs véhicules simultanément des deux côtés de la frontière, un rappel canadien devrait suivre prochainement, puisque les fourgonnettes vendues au pays devraient présenter le même logiciel problématique que celles vendues aux États-Unis.