Honda abandonne les 0 VUS, 0 Berline et Acura RSX électriques en Amérique du Nord

Honda affirme que la faiblesse de la demande pour les véhicules électriques, les tarifs douaniers et les pressions liées à la Chine ont forcé l’annulation de trois programmes de véhicules électriques nord-américains et une révision stratégique coûteuse.

Honda annule trois programmes de véhicules électriques en Amérique du Nord, dont deux modèles de la Série 0.

Le constructeur prévient que cette réorganisation pourrait entraîner jusqu’à 2,5 billions de yens (21,4 milliards $ CA) en pertes.

Honda réoriente ses investissements vers les hybrides, l’approvisionnement local et une plus grande flexibilité de production des batteries.

Honda a annulé trois véhicules électriques destinés à la production en Amérique du Nord, ce qui en fait l’un des revirements les plus marqués jusqu’ici dans le repli en cours de l’industrie par rapport à ses précédents plans d’expansion des véhicules électriques.

Les programmes abandonnés sont le Honda 0 SUV, la Honda 0 Saloon et l’Acura RSX, qui devaient tous s’inscrire dans la prochaine phase de fabrication de véhicules électriques de l’entreprise dans la région. Honda a dévoilé cette décision le 12 mars dans le cadre d’une réévaluation de sa stratégie d’électrification automobile.

L’impact financier est considérable. Honda a indiqué que cette réinitialisation pourrait générer jusqu’à 2,5 billions de yens (21,4 milliards $ CA) en dépenses et en pertes sur plusieurs exercices financiers. Pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2026, l’entreprise s’attend maintenant à une perte nette pouvant atteindre 570 milliards de yens (4,9 milliards $ CA), renversant ainsi une prévision antérieure de profit et marquant la première perte annuelle de Honda depuis son entrée en Bourse en 1957.

Cette décision est liée à plusieurs pressions qui se manifestent simultanément. Honda a indiqué que la croissance du marché américain des véhicules électriques a ralenti en raison de changements réglementaires et d’incitatifs révisés. Le constructeur a également pointé du doigt les tarifs douaniers ainsi que la faiblesse des ventes en Chine.

L’entreprise mise maintenant davantage sur les hybrides. Le vice-président exécutif Noriya Kaihara a indiqué que Honda développe un groupe motopropulseur hybride de prochaine génération ainsi qu’un système de conduite automatisée en vue d’une commercialisation après 2027. En Amérique du Nord, Honda prévoit également augmenter la part d’approvisionnement local pour les composants et les véhicules liés à cette future gamme hybride.

Pour le Canada, cette plus récente décision ajoute une couche supplémentaire à un plan nord-américain pour les véhicules électriques déjà sous pression. Il y a près de deux ans, Honda avait annoncé d’importants investissements en Ontario, notamment pour l’assemblage et la production de batteries, mais ces projets ont été mis sur la glace pour quelques années à mesure que la demande pour les véhicules électriques ralentissait.

Les dirigeants de Honda accepteront aussi des réductions salariales temporaires. Le chef de la direction Toshihiro Mibe et Kaihara renonceront à 30 % de leur rémunération pendant trois mois, tandis que d’autres dirigeants subiront une réduction de 20 % pour la même période.