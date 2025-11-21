Kia Telluride 2027 vs Honda Pilot 2026 : Deux alliés des familles renouvelés

Le Kia Telluride arrivera avec une toute nouvelle génération au début de 2026.

Le Honda Pilot restylé arrivera au même moment dans les concessions canadiennes.

Le nouveau Telluride offre un 4-cylindre turbo et un système hybride, alors que le Pilot conserve son moteur V6.

Le segment des multisegments à trois rangées de sièges est l’un des plus populaires en Amérique du Nord, surtout auprès des jeunes familles.

Deux modèles bien en vue dans cette catégorie sont les Kia Telluride et Honda Pilot, qui ont chacun droit à des modifications en vue de la prochaine année modèle.

En effet, le Kia Telluride introduit une toute nouvelle génération alors que le Honda Pilot reçoit des retouches, majoritairement esthétiques.

Bien qu’il soit considéré comme un modèle 2027, le nouveau Kia Telluride sera disponible au premier trimestre de 2026, soit la même période ou le Honda Pilot 2026 devrait se montrer en concession.

Comme nous n’avons pas encore conduit ces deux modèles, voici comment ils se comparent sur papier aux chapitres du style, de la mécanique, de l’espace intérieur des capacités et de la gamme.

Apparence extérieure

Le Kia Telluride 2027 affiche un nouveau design plus angulaire qui, selon le constructeur, est inspiré des Rocheuses de la région du Colorado. Cela se traduit par une allure équarrie qui n’est pas sans rappeler le Range Rover, surtout à l’arrière, en bonne partie grâce aux feux verticaux. Le même motif est repris à l’avant, où les feux de jour orange caractéristiques de la marque se présentent sous la forme de deux lignes droites parallèles. La grille a aussi été élargie et les modèles X-Line et X-Pro disposent d’une face avant presque entièrement noire. De profil, une échancrure au bas des portes réduit visuellement la hauteur de la carrosserie et des encoches au sommet des passages de roues arrondis rendent le style plus distinctif. Des poignées de portes rétractables contribuent à réduire le coefficient de trainée, qui passe de 0,33 à 0,30. Le nouveau Telluride est aussi 2,3 pouces (58,4 mm) plus long que son prédécesseur.

Pour sa part, le Honda Pilot reçoit une légère mise à jour esthétique visant à garder dans le coup le design de la génération actuelle, qui a été lancée en 2023. Cela signifie une nouvelle face avant qui adopte une grille plus grande et de nouvelles plaques de protection sous les pare-chocs, particulièrement sur la version TrailSport. De nouvelles jantes en alliage sont incluses pour toutes les versions et deux nouvelles couleurs de peinture sont disponibles, dont le vert cendré, exclusif au modèle TrailSport.

Modèle Kia Telluride Honda Pilot Longueur 5 060 mm 5 077 mm (TrailSport : 5 085 mm) Empattement 2 969 mm 2 891 mm Largeur 1 989 mm 1 994 mm Hauteur 1 775 mm (opt. 1 791 mm) (X-Pro: 1 816 mm) 1 803 mm (opt. 1 801 mm) (TrailSport: 1 829 mm) Garde au sol 188 mm (X-Pro : 231 mm) 185 mm (TrailSport : 211 mm)

Mécanique : Puissance et couple

Commençons encore par le Kia Telluride, qui tourne complètement le dos à son prédécesseur au niveau des éléments mécaniques. En effet, à la place de l’ancien V6 de 3,8L se trouve désormais un quatre-cylindre turbocompressé de 2,5L emprunté au Sorento. Dans le Telluride, ce moteur génère 274 chevaux et 311 lb-pi de couple, ce qui représente 17 chevaux de moins, mais 49 lb-pi de plus que le V6 qu’il remplace. Comme auparavant, il est jumelé exclusivement à une boîte automatique à 8 rapports. Aux États-Unis, la traction intégrale est optionnelle, mais le marché canadien devrait y avoir droit de série, considérant que c’était le cas avec le modèle 2025. La version X-Pro bénéficie aussi d’un différentiel à glissement limité électronique qui peut varier le couple d’avant en arrière et de gauche à droite pour améliorer les capacités hors route. Il est intéressant de constater que Kia n’à pas suivi les traces de Hyundai avec cette mécanique, puisque le Hyundai Palisade 2026 dispose, lui, d’un nouveau moteur V6 comme mécanique de série.

La grande nouvelle pour le Telluride 2027 est l’arrivée d’une version hybride au sein de la gamme. Celle-ci utilise une version du même moteur turbo de 2,5 L couplé à deux moteurs électriques et une batterie lithium-ion de 1,65 kWh, ainsi qu’à une boîte de vitesses automatique à six rapports. Ce système génère une puissance combinée de 329 chevaux et 339 lb-pi de couple, soit 38 chevaux et 77 lb-pi de plus que le Telluride 2025. Selon Kia, cette mécanique devrait atteindre une consommation moyenne combinée de 6,7 L/100 km et permettre une autonomie de 966 kilomètres par plein d’essence. Le Telluride hybride vient d’office avec la vectorisation du couple électronique, qui utilise les freins et les moteurs électriques pour améliorer la tenue de route en courbes.

Tous les Kia Telluride 2027 bénéficient aussi d’un nouveau système de direction assistée visant à améliorer la précision et le retour d’information à travers le volant.

Chez Honda, le Pilot 2026 ne reçoit pas de grands changements mécaniques par rapport à la version 2025, si ce n’est une direction raffermie. Ici aussi, le but est d’améliorer la précision et la sensation de ce système, en plus de favoriser une meilleure stabilité à haute vitesse.

Cela signifie donc que le Pilot 2026 continue d’être alimenté par un V6 de 3,5 L développant 285 chevaux et 262 lb-pi de couple, associé à une boîte de vitesses automatique à 10 rapports et la traction intégrale i-VTM4 à gestion du couple variable. La consommation d’essence du modèle 2025 est estimée à 11,0 L/100 km par Ressources Naturelles Canada, et comme la mécanique demeure inchangée en 2026, cette donnée devrait toujours être applicable.

Modèle Kia Telluride Kia Telluride HEV Honda Pilot Moteur 4 cyl. 2,5 L DACT turbo 4 cyl. 2,5 L DACT turbo + 2 mot. élect. V6 3,5 L DACT Puissance 274 ch. 329 ch. 285 ch. Couple 311 lb-pi 339 lb-pi 262 lb-pi Boîte de vitesse Auto. à 8 rapports Auto. à 6 rapports Auto. à 10 rapports Traction intégrale Différentiel à glissement limité sur X-Pro À vectorisation du couple électronique À vectorisation du couple Consommation d’essence estimée ND 6,7 L/100 km (selon Kia) 11,0 L/100 km (Selon RN Can)

Mécanique: Capacité de remorquage

Les VUS intermédiaires et pleine grandeur sont souvent choisis pour leur capacité de remorquage, ce que Kia et Honda savent évidemment.

Ainsi, le Telluride 2027 peut remorquer jusqu’à 5 000 livres (2 268 kilos) en version à essence et 4 500 livres (2 041 kilos) en version hybride. Alors que la plupart des versions de l’ancien Telluride pouvaient aussi remorquer 5 000 lb, n’oublions pas que le modèle X-Pro affichait une capacité de 5 500 livres (2 495 kilos).

Dans le cas du Honda Pilot 2026, on parle d’un poids maximal pour la remorque de 5 000 livres (2 268 kilos) à travers la gamme, soit le même qu’auparavant.

Modèle Kia Telluride Kia Telluride HEV Honda Pilot Capacité de remorquage maximale 5 000 lb (2 268 kg) 4 500 lb (2 041 kg) 5 000 lb (2 268 kg)

Habitacle : Style et technologie

L’habitacle du Kia Telluride 2027 reprend plusieurs des éléments que nous avons déjà pu voir dans les plus récents modèles de la marque, tels que les K4 et EV9. Cela signifie un style très moderne et horizontal, avec les deux écrans de 12,3 pouces intégrés dans un seul panneau installé au sommet du tableau de bord. Comme dans le nouveau Hyundai Palisade, le Telluride s’offre des appliques de bois illuminées sur le tableau de bord et les panneaux de portes, mais la conception de sa console centrale est propre à Kia. Deux chargeurs par induction sont inclus de série, et le Telluride 2027 s’offre de nouvelles teintes de sellerie. Un toit vitré à deux panneaux séparés est disponible.

La seconde rangée dispose de sièges capitaines à réglages électriques sur certaines versions, qui sont aussi chauffants et ventilés, alors que la troisième rangée peut aussi être chauffante sur certains modèles.

La grande nouvelle du côté de l’habitacle chez le Honda Pilot 2026 est l’arrivée d’un nouvel écran d’info divertissement standard de 12,3 pouces, soit 37% plus grand qu’auparavant. Ce système ajoute aussi les services Google intégrés et les connexions sans fil à Apple CarPlay et Android Auto, qui étaient optionnels jusqu’ici. Le modèle TrailSport reçoit aussi les caméras panoramiques, déjà offertes sur les Touring et Black Edition. L’écran du combiné d’instruments est aussi agrandi de 43%, atteignant maintenant 10,2 po. Comme pour le Telluride, un effort a été fait pour rendre la cabine du Pilot plus silencieuse, notamment grâce à de nouveaux joints de portières. Une nouvelle sellerie avec empiècements de suède et surpiqures est comprise avec les versions Touring et Black Edition.

Habitacle : Espace passager

Comme le nouveau Kia Telluride est plus long et a un plus grand empattement que son prédécesseur, l’espace pour les passagers est bonifié, mais pas dans toutes les directions. En effet, l’espace à la tête est augmenté de 12,7 mm (0,5 po) à l’avant, mais de seulement 2,5 mm (0,1 po) à la rangée du milieu et il diminue de 10,2 mm (0,4 po) à la troisième rangée. Le dégagement aux jambes demeure le même pour les passagers avant, mais augmente de 15,2 mm (0,6 po) dans les modèles à essence, alors qu’il diminue de 25 mm (1 po) dans les modèles hybrides. La troisième rangée reçoit 17,8 mm (0,7 po) d’espace supplémentaire pour les jambes. L’espace aux épaules demeure essentiellement le même à toutes les positions.

Le Honda Pilot 2026 conserve les mêmes dimensions intérieures que le modèle de l’an dernier, ce qui signifie qu’il offre d’avantage d’espace à la tête que le Telluride aux 2e et 3e rangées, mais moins à l’avant. De même, le Pilot dispose de plus d’espace aux jambes à la troisième rangée, mais pas à l’avant et au milieu, mais il offre plus de dégagement aux épaules pour tous les occupants.

Modèle Kia Telluride Kia Telluride HEV Honda Pilot Espace à la tête (Avant/milieu/arrière) 1 016 mm / 988 mm / 950 mm 1 016 mm / 988 mm / 950 mm 993 mm / 996 mm / 998 mm Espace aux jambes (Avant/milieu/arrière) 1 052 mm / 1 092 mm / 815 mm 1 052 mm / 1 052 mm / 815 mm 1 041 mm / 1 036 mm / 826 mm Espace aux épaules (Avant/milieu/arrière) 1 565 mm / 1 524 mm / 1 405 mm 1 565 mm / 1 524 mm / 1 405 mm 1 572 mm / 1 567 mm / 1 511 mm

Habitacle : Espace Cargo

La longueur supplémentaire du Kia Telluride 2027 bénéficie aussi à l’espace cargo. En effet, le VUS offre désormais 36,8 litres de plus avec tous les sièges en place que le modèle 2025 en version à essence et 8,5 litres de plus en version hybride. Le Telluride 2027 offre aussi 76,5 litres supplémentaires derrière la seconde rangée (48 litres pour l’hybride) et 65 litres avec tous les sièges repliés (37 litres dans l’hybride). L’espace cargo bénéficie également d’une nouvelle table pliante avec porte-verres et d’un compartiment sous le plancher.

Le Honda Pilot 2026 conserve les mêmes dimensions intérieures que la version 2025, et il figure un plancher de charge ajustable et amovible en plus de compartiments de rangement intégrés. Bien qu’il n’ait pas grandi, il parvient toujours à éclipser le Telluride en termes d’espace cargo, particulièrement lorsque tous les sièges sont rabattus.

Modèle Kia Telluride Kia Telluride HEV Honda Pilot Espace derrière la première rangée 2 529 L 2 500 L 3 220 L Espace derrière la deuxième rangée 1 379 L 1 351 L 1 702 L Espace derrière la troisième rangée 631 L 603 L 634 L

Versions disponibles

Puisqu’il est tout nouveau, les détails complet sur le Kia Telluride 2027 ne sont pas encore disponibles pour le marché Canadien. Aux États-Unis, 9 versions seront offertes pour le modèle à essence et 5 pour l’hybride. Unique au modèle à essence, la version X-Pro viendra avec une allure plus robuste et une suspension surélevée. Un modèle X-Line devrait reprendre la plupart de ses éléments esthétiques, sans les capacités accrues.

Pour sa part, Honda Canada a confirmé que le Pilot 2026 offrira les cinq mêmes versions que le modèle 2025, soit : Sport, EX-L, TrailSport, Touring et Black Edition. Le TrailSport est la version plus aventureuse du Pilot, équipée de pneus plus agressifs et d’éléments esthétiques plus robustes, mais contrairement à la X-Pro, de Kia, il ne s’agit pas du modèle le plus dispendieux de la gamme.

Pour le moment, les prix canadiens des Kia Telluride 2027 et Honda Pilot 2026 ne sont pas connus. Ceux-ci devraient être annoncés vers la fin de l’année ou au début de l’année prochaine, juste avant l’arrivée de ces modèles.

Conclusion

Il est difficile de déterminer un gagnant clair en comparant les spécifications sur papier. En effet, si le nouveau Kia Telluride offre une mécanique plus moderne et plus performante que le Honda Pilot, en plus d’une nouvelle version hybride bien plus économique, les deux véhicules sont sur un pied d’égalité au chapitre du remorquage, et le Pilot continue d’attirer les acheteurs qui apprécient la souplesse et la sonorité d’un moteur à six-cylindres.

À l’intérieur, le Telluride est encore une fois bien plus moderne et passablement plus luxueux dans ses versions haut de gamme, mais le Pilot bénéficie de plus d’espace pour les passagers et le chargement, ce qui n’est pas à négliger pour les familles.

Ainsi, il faudra attendre d’avoir conduit les deux VUS et d’en connaitre l’échelle des prix avant de pouvoir faire un choix définitif.

Il s’agit là d’une autre preuve de la compétitivité de ce segment de marché, ou tous les constructeurs y vont de leurs meilleurs efforts pour séduire les acheteurs.