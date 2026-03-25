Honda et Sony abandonnent l’Afeela 1 et reconsidèrent l’avenir de leur coentreprise

La berline électrique Afeela 1 devait être lancée cette année en Californie, alors que la pré-production avait déjà commencé.

Le VUS qui avait été présenté en avant-première au CES 2026 a également été annulé.

Cela s’inscrit dans la décision de Honda de réduire ses investissements dans les véhicules électriques.

Lorsque Honda a annoncé l’arrêt du développement de ses futurs modèles électriques au début du mois, peu de choses avaient été dites sur l’Afeela 1, une grande berline électrique conçue conjointement avec Sony.

Ce matin, le constructeur automobile a confirmé que, tout comme la berline et le VUS de la Série 0, ainsi que l’Acura RSX, l’Afeela 1 a également été annulée.

Alors que les autres modèles électriques étaient encore à quelques années de leur commercialisation, l’Afeela 1 devait rejoindre ses premiers acheteurs en Californie avant la fin de l’année.

En fait, une ligne d’assemblage de pré-production avait déjà été mise en place à l’usine de fabrication de Honda à East Liberty, en Ohio, et des véhicules d’essai avaient commencé à sortir de cette chaîne.

L’Afeela 1 était davantage destinée à servir de vitrine technologique pour Honda et Sony qu’à être un produit de grand volume, avec un prix de base de 89 900 $ et 102 900 $ annoncé pour les deux niveaux de finition prévus aux États-Unis.

La baisse significative des ventes de VÉ en Amérique du Nord au cours de l’année dernière et l’assouplissement des règles de protection de l’environnement aux États-Unis ont rendu le modèle d’affaires des véhicules électriques moins attrayant pour quelques constructeurs, dont Honda.

En plus de l’Afeela 1, le VUS Afeela dévoilé au CES 2026 en janvier a également été annulé. La version de production de ce modèle était attendue pour 2028.

Bien que les deux produits connus de la coentreprise Sony-Honda ne verront pas la production à grande échelle, le partenariat entre les deux entreprises japonaises n’est pas encore terminé.

En effet, Sony et Honda ont déclaré qu’ils examinaient actuellement l’orientation de leur coentreprise pour voir s’il existait d’autres moyens de collaborer.

Les perspectives ne sont cependant pas réjouissantes, et une dissolution du partenariat dans les semaines ou mois à venir ne serait pas surprenante.

Pour le moment, Honda continuera de se concentrer sur les modèles à essence et hybrides plutôt que sur les véhicules entièrement électriques.

L’Afeela, aux côtés de l’Acura RSX, auraient été les premiers VÉ développés à l’interne par Honda en Amérique du Nord, où le seul modèle électrique actuel de l’entreprise est le Prologue, qui a été développé et est fabriqué par General Motors.