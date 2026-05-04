Les modèles actuels des Honda Accord, Odyssey, HR-V ainsi que les Acura Integra et MDX perdureront jusque dans les années 2030

Honda prolonge les cycles de vie de certains modèles pour compenser les pertes significatives liées à l’annulation de son programme de véhicules électriques.

Cela signifie que plusieurs modèles actuels de Honda et Acura ne recevront pas de refonte complète avant au moins 2030.

Le constructeur se concentrerait désormais sur la technologie hybride, incluant un V6 électrifié pour ses plus grands modèles.

Après avoir dépensé 15,8 milliards de dollars US pour développer de nouveaux modèles électriques désormais annulés, Honda tente d’économiser de l’argent en prolongeant la durée de vie de plusieurs modèles actuels jusqu’à la prochaine décennie.

En effet, Automotive News rapporte qu’une note envoyée aux fournisseurs indique que l’Accord, l’Odyssey, le HR-V, ainsi que les Acura Integra et MDX ne recevront pas de refonte majeure avant au moins 2030.

Dans le détail, il semble que l’Accord sera la première de ce groupe à être redessinée, avec une nouvelle génération prévue pour début 2030. Bien que rien n’ait été confirmé, cette berline intermédiaire pourrait devenir exclusivement hybride à cette date, puisque le modèle uniquement à essence ne devrait pas être renouvelé après la fin de la production en mars 2030, du moins pour l’instant.

Cela l’alignerait sur sa principale concurrente, la Toyota Camry, qui est passée au tout hybride lors de sa dernière mise à jour en 2025.

L’Odyssey bénéficiera d’une nouvelle génération à peu près en même temps que l’Accord, car la note mentionne également mars 2030 pour le lancement d’un nouveau modèle hybride.

Alors que le constructeur avait envisagé de quitter complètement le segment des minifourgonnettes après la retraite de l’actuelle Odyssey, il semble que l’entreprise ait changé d’avis plutôt que de laisser les clients de l’Odyssey se tourner vers la Toyota Sienna.

Ici encore, on en sait peu sur la prochaine Odyssey, mais nous prévoyons qu’elle proposera la traction intégrale en option, une caractéristique demandée depuis longtemps par les acheteurs et les concessionnaires.

Espérons que Honda continuera de mettre à jour sa minifourgonnette jusqu’à l’arrivée de la nouvelle génération, car le modèle actuel commence à dater, ayant été lancé en 2017.

Le prochain sur la liste sera l’Acura MDX, car ce VUS haut de gamme à trois rangées devrait maintenant perdurer jusqu’au début de 2031, date à laquelle la génération actuelle aura environ 10 ans.

Enfin, le début de 2032 verra la fin des actuels Honda HR-V et Acura Integra.

Alors que le HR-V sera remplacé par une nouvelle génération, il n’y aurait aucun successeur prévu pour l’Integra pour le moment, ce qui pourrait signifier que la gamme Acura sera dépourvue de berlines après mars 2032.

Bien sûr, si la prolongation du cycle de production des modèles existants libérera sans doute des fonds pour Honda, le constructeur risque de se faire dépasser par ses concurrents, qui disposeront tous de produits plus récents dotés des dernières technologies au moment où les modèles actuels quitteront la production.

Néanmoins, le constructeur n’est pas passif, puisqu’il a choisi de réorienter ses investissements et ses efforts vers les motorisations hybrides.

En effet, Honda vise à lancer 13 nouveaux modèles hybrides à partir de 2027, dont beaucoup seront les successeurs des modèles mentionnés plus tôt.

Par exemple, nous savons déjà que les prochaines Odyssey et Pilot seront dotés d’un nouveau groupe motopropulseur V6 hybride, qui vise une économie de carburant supérieure de 30 % et une amélioration de 10 % de l’accélération par rapport à l’actuelle unité de 3,5 L.

Étant donné que le Passport et le Ridgeline partagent ce moteur avec le Pilot et l’Odyssey, nous pouvons nous attendre à ce que les prochaines versions de ces deux modèles bénéficient également de l’électrification.

Cette poussée vers la technologie hybride reflète une tendance plus large dans l’industrie, les acheteurs étant moins enthousiastes que prévu pour les véhicules électriques, surtout depuis l’annulation des crédits d’impôt fédéraux aux États-Unis, tout en souhaitant une meilleure économie de carburant à une époque où les prix de l’essence augmentent fortement.

Il sera intéressant de voir si la décision de Honda d’abandonner les VÉ et de prolonger ses modèles actuels jusqu’à la prochaine décennie en faveur de meilleurs systèmes hybrides sera payante à long terme.

Source : Automotive News