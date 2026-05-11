Honda Passport 2026 : écolo ou pas?

Fraîchement redessiné, le Honda Passport 2026 attire l’attention avec sa nouvelle apparence robuste et sa polyvalence. Toutefois, le choix de déclinaisons est limité et le prix d’achat est supérieur à la moyenne du segment.

Le Honda Passport 2026 introduit la quatrième génération du modèle, bien que les deux premières constituaient des clones du Isuzu Rodeo aux États-Unis, et n’étaient pas offertes au Canada. À cette époque, Honda n’avait pas de tels modèles dans sa gamme et il s’agissait d’une manière peu coûteuse d’obtenir une présence dans ce segment en pleine expansion. Le Passport de troisième génération est arrivé pour le millésime 2019.

Le Passport et le Honda Pilot partagent leur plateforme et leur motorisation, ainsi que plusieurs autres composants. La différence entre les deux, autre que leur style et gabarit, c’est que le premier est équipé d’un deux rangées de sièges, alors que le deuxième propose une troisième rangée pour asseoir plus de monde.

Aux États-Unis, le Honda Passport 2026 est offert en déclinaisons RTL et TrailSport, avec sept configurations différentes. Toutefois, Honda Canada a décidé d’importer uniquement la TrailSport, alors que le multisegment est construit en Alabama. Le marché canadien obtient les TrailSport, TrailSport Blackout, TrailSport Touring et TrailSport TrailSport Touring Blackout. On va se le dire, c’est quatre variations d’un même thème.

Subjectivement, ils sont tous jolis. L’ancienne génération affichait un design générique, alors que la nouvelle propose une apparence carrée et musclée. Ces versions TrailSport ont été spécifiquement conçues pour offrir des capacités hors routes accrues. Leurs caractéristiques comprennent une suspension spécialement calibrée, une meilleure garde au sol, une protection de la sous-carrosserie et des pneus tout-terrain.

Les quatre variantes sont équipées d’un V6 de 3,5 litres produisant 285 chevaux et un couple de 262 livres-pied, géré par une boîte automatique à 10 rapports. Un rouage intégral figure de série, nommé i-VTM4. Ce dernier peut répartir la puissance du moteur de l’avant à l’arrière lorsque des pertes d’adhérence sont détectées, et peut aussi répartir la puissance entre les roues arrière à l’aide de la vectorisation du couple, optimisant la traction et la stabilité du véhicule. La capacité de remorquage est évaluée à 2 268 kilogrammes ou 5 000 livres.

Dans un monde maintenant rempli de multisegments dotés de moteurs quatre cylindres turbocompressés, on apprécie les quelques constructeurs conservant leur bon vieux six cylindres. Ce dernier est peut-être un peu plus énergivore, mais se rachète en raffinement et en sonorité. Les cotes de consommation ville/route/mixte sont établies à 12,6 / 9,9 / 11,4 L/100 km. On pourrait arriver à des chiffres légèrement plus bas si les propriétaires passent à des pneus de tourisme au lieu du caoutchouc tout-terrain monté en équipement de série. Si, bien sûr, on ne prévoit pas s’aventurer dans le bois à bord du Passport. Lors de notre plus récent essai hivernal, composé principalement de conduite urbaine, nous avons observé une moyenne de 13,0 L/100 km. C’est plus que ce à quoi à on s’attendait, mais nous avons obtenu une moyenne de 12,0 L/100 km lors d’un essai précédent. Honda propose des motorisations hybrides sur ses modèles compacts, mais pas sur ses intermédiaires et sa fourgonnette. La marque propose aussi le Honda Prologue 100 % électrique, mais il s’agit d’un modèle conçu principalement par GM et assemblé dans son unique au Mexique, et non un véritable produit Honda.

Le Passport n’est pas un VUS à carrosserie sur châssis doté d’un traditionnel rouage à quatre roues motrices avec un boîtier de transfert, comme c’est le cas du Ford Bronco, Jeep Wrangler et le Toyota 4Runner. Malgré sa garde au sol de 210 millimètres, il n’est techniquement pas aussi habile que ces trois baroudeurs, mais si l’on ne prévoit pas s’aventurer hors route ou escalader des surfaces rocheuses à bord du Passport, sa construction monocoque le rend plus confortable sur route. Il concurrence plutôt les multisegments intermédiaires, comme le Chevrolet Blazer, le Hyundai Santa Fe, le Jeep Cherokee, le Jeep Grand Cherokee, le Kia Sorento, le Mazda CX-70, le Nissan Murano, le Subaru Outback et le Volkswagen Atlas Cross Sport.

Le Passport ne se démarque peut-être pas quant au dégagement pour la tête et les jambes, mais en ce qui concerne le dégagement pour les épaules et les hanches, c’est le meilleur dans le segment des intermédiaires à deux rangées de sièges. Une banquette plus large permet à trois personnes de s’y asseoir plus confortablement. Le volume de chargement est également le plus généreux de la catégorie, avec un maximum de 2 356 litres lorsque les dossiers arrière sont rabattus. À noter, l’inclinaison de ces dossiers n’est pas ajustable.

On a peu de reproches à faire quant à l’ergonomie de sa planche de bord. On aime les commandes rotatives pour la climatisation, on retrouve plusieurs espaces de rangement et l’interface multimédia est conviviale, disposant d’une rangée de boutons du côté gauche de l’écran pour accéder rapidement aux fonctionnalités principales. La qualité de finition est fort honnête, bien que le design soit plus utilitaire que stylisé.

Parmi les caractéristiques de série, on retrouve les jantes en alliage de 18 pouces, le dégivrage des essuie-glaces, les rétroviseurs chauffants à rabattage électrique, le toit ouvrant panoramique, le hayon à commande électrique, l’attelage de remorque, la clé intelligente pour les portes avant avec démarrage à distance, le sonar de stationnement avant et arrière, le climatiseur automatique à trois zones, le volant chauffant et gainé de cuir, les sièges en tissu et similicuir, les surpiqûres oranges, le siège du conducteur à 10 réglages électriques avec mémoire à deux positions, le siège du passager avant à quatre réglages électriques, les sièges avant chauffants, l’instrumentation numérique de 10,2 pouces pour le conducteur, le système multimédia à écran tactile de 12,3 pouces avec interface Google built-in, Apple CarPlay/Android Auto sans fil, la borne WiFi intégrée (abonnement de données requis), la recharge de téléphones par induction et la chaîne audio à neuf haut-parleurs.

L’édition Blackout ajoute les jantes en alliage peintes en noir et les écussons noirs, alors que les Touring et Touring Blackout bénéficient également de l’éclairage au sol à DEL, des essuie-glaces à capteur de pluie, des rétroviseurs à atténuation automatique, du hayon électrique à mains libres, de la clé intelligente pour les quatre portes avec verrouillage automatique, des commandes de climatisation aux places arrières, des pare-soleil aux portes arrières, d’un système de caméras à vue périphérique, d’un système de caméras hors route TrailWatch, des sièges en cuir perforé, des sièges avant ventilés, des sièges arrière chauffants et de la chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs.

Au Canada, le Honda Passport 2026 se détaille entre 60 289 $ et 69 104 $, incluant les frais de transport et de préparation de 2 000 $, la taxe du climatiseur de 100 $ et les frais de concessionnaire de 1 199 $, mais excluant les accessoires installés chez le concessionnaire.

Voilà le plus gros problème du Passport. Il est cher, alors que son PDSF de base figure parmi les plus élevés de la catégorie. Pour ça, on peut blâmer le conflit des frais de douane entre le Canada et les États-Unis. Au moins, il est bien équipé, même dans sa version de base.

D’autre part, et comme c’est l’habitude avec les produits Honda, le marché canadien obtient un choix limité de couleurs de carrosserie et de couleurs intérieurs. Aux États-Unis, le constructeur propose entre six et huit teintes de carrosserie, selon la déclinaison, alors que les consommateurs au Canada n’en obtiennent qu’entre trois et six. Ces deux peintures manquantes sont un bleu foncé (Obsidian Blue Pearl) et un gris (Sonic Gray Pearl), deux jolis choix. Dommage. Le Canada n’a droit qu’à un coloris dans l’habitacle, soit noir, alors qu’il y en a trois sur le marché étatsunien. On comprend la volonté de simplifier le processus de commande, mais le choix réduit est désolant pour les acheteurs au Canada.

Le Honda Passport 2026 s’est grandement amélioré par rapport à la génération précédente, même si la base est restée la même. La refonte du multisegment lui confère un caractère plus affirmé, et son habitacle est tout aussi logeable et polyvalent qu’auparavant.

En revanche, la consommation d’essence ne s’est pas améliorée par rapport à l’ancien Passport, et il n’est pas très écolo. De plus, la gamme réduite pour le marché canadien pourrait être décevante pour les gens intéressés à s’en acheter un. Sans oublier son de base prix élevé.

Honda Passport 2026 1 de 27