Le premier VÉ de la nouvelle ère de Jaguar adopte le nom Type 01

Le nouveau GT électrique à quatre portes de Jaguar sera dévoilé plus tard en 2026, alors que des prototypes camouflés apparaîtront d’abord au Monaco E-Prix.

Le Jaguar Type 01 sera le premier GT électrique à quatre portes de la nouvelle ère de la marque.

La puissance du système à trois moteurs est annoncée à plus de 986 chevaux et 959 lb-pi de couple.

Les prix canadiens, l’autonomie, le calendrier de livraison et la disponibilité n’ont pas été annoncés.

Jaguar a finalement confirmé que son prochain grand tourisme de luxe à quatre portes portera le nom Type 01. Le premier véhicule du constructeur dans la nouvelle ère électrique de la marque a maintenant un nom, et il marque une nette rupture avec son passé récent. Le modèle doit être dévoilé officiellement plus tard en 2026 et apparaîtra sous forme de prototype au Monaco E-Prix.

Le nom relie l’utilisation historique de l’appellation « Type » chez Jaguar à sa nouvelle stratégie de produits électriques. Le « 0 » fait référence à la propulsion électrique et aux émissions d’échappement nulles, tandis que le « 1 » identifie le véhicule comme le premier modèle d’une nouvelle génération. On peut donc s’attendre à ce que les futurs modèles portent des désignations comme Type 02, et ainsi de suite.

Le Type 01 sera un GT de luxe à quatre portes plutôt qu’une berline ou un VUS conventionnel. Le véhicule a été conçu et développé au Royaume-Uni et y sera construit, en utilisant une nouvelle architecture de carrosserie destinée à donner à la voiture une posture distinctive et un caractère de conduite propre.

Les détails de performance publiés jusqu’à maintenant placent le Type 01 bien au-dessus des précédents VÉ de production de Jaguar, dépassant largement son seul modèle antérieur, le peu exceptionnel I-Pace. La technologie à trois moteurs de la voiture produit plus de 1 000 PS, soit environ 986 chevaux, et plus de 1 300 Nm, soit 959 lb-pi de couple.

Le nom Type a un poids particulier chez Jaguar. Il est d’abord apparu sur la C-Type, qui a remporté Le Mans en 1951, puis a été associé à des voitures de route comme la E-Type et, beaucoup plus tard, la F-Type.

Le modèle portera aussi une nouvelle identité visuelle, qui est controversée depuis le départ. Le nom Type 01 apparaît dans un motif barré positionné à l’endroit où le capot rencontre le pare-brise, avec des graphiques linéaires appelés à apparaître sur les futurs modèles Jaguar.

Rawdon Glover, directeur général de Jaguar, a déclaré que le nom reflète à la fois l’histoire de l’entreprise et son repositionnement. Il a dit que le zéro représente aussi « une réinitialisation complète de la marque », tandis que le un identifie la voiture comme la première entrée d’un nouveau chapitre.

Des prototypes du Type 01 circuleront dans les rues de Monaco sous camouflage avant le week-end de course de Formule E. Un rapport distinct indique que le Monaco Formula E-Prix est prévu les 16 et 17 mai 2026.

Le Type 01 sera le premier modèle de production issu de la récente transformation de la marque Jaguar, que l’entreprise décrit comme un « modernisme exubérant ».