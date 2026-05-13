L’Infiniti QX65 2027 va se vendre à partir de 66 945 $ au Canada

La division canadienne de la marque Infiniti, la branche de luxe du constructeur japonais Nissan, vient d’annoncer la fourchette de prix de son nouveau modèle, le QX65. Ce dernier se veut une version coupée et plus sportive du QX60. Surtout, il vient ajouter un peu de chair autour de l’os, car la gamme du fabricant était plutôt pauvre depuis le départ des QX50 et QX55, avec seulement le QX60 et le QX80.

Le QX65 2027 sera vendu à partir de 66 945 $ au Canada.

Un 4-cylindres turbo de 2,0 litres offrant 268 chevaux équipe toutes les versions.

Le QX65 se veut la version sportive du QX60.

Concernant ce prix, nous sommes maintenant fixés, alors que la version de base du modèle sera offerte à partir de 66 945 $ au pays. L’arrivée du produit est prévue pour la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet.

Le QX65 va profiter des mêmes organes que le QX60, à commencer par son moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres, un bloc qui offre la compression variable, une technologie propre à Nissan. La puissance de 268 chevaux et le couple de 286 livres-pieds vont suffire, mais on s’ennuie déjà du V6 de 3,5 litres qui équipait le QX60.

Surtout, la fiabilité n’a pas été optimale avec ce 4-cylindres depuis ses débuts en 2018, ce qui laisse perplexe. Espérons que les pépins sont corrigés.

Une boîte automatique à neuf rapports fait équipe avec le moulin et la motricité aux quatre roues est bien sûr d’office avec toutes les versions. Parlant de ces versions, il y en a quatre. Les voici, avec leur prix et l’essentiel de leurs caractéristiques.

Luxe — 66 945 $

La version de base est livrée avec deux écrans de 12,3 pouces, les services intégrés de Google, les applications Apple CarPlay et Android Auto avec connexion sans fil, un toit ouvrant panoramique, la recharge sans fil pour les cellulaires et le système de conduite semi-autonome ProPilot Assist.

Sport — 69 945 $

En passant à la version Sport, on retrouve un modèle offrant une signature visuelle plus affirmée, avec des accents extérieurs noirs lustrés et des jantes au design exclusif. À bord, on retrouve une chaîne audio Klipsch dotée de 16 haut-parleurs.

Autograph — 76 245 $

La variante Autograph en remet avec un revêtement intérieur en cuir semi-aniline agrémenté de surpiqûres inspirées d’un kimono, des sièges avant chauffants et ventilés, une fonction de massage pour ces derniers, des boiseries à pores ouverts, des seuils de portes illuminés et une version à 20 haut-parleurs du système Klipsch (puissance de 1200 watts).

Autograph (avec l’ensemble Technologie) — 80 445 $

Enfin, pour le nec plus ultra, l’ajout de l’ensemble Technologie à la version Autograph vous fait profiter, entre autres, du moniteur de vision panoramique 3D avec fonction de rotation et de la version 2.1 du système ProPilot Assist pour une conduite mains libres sur autoroute dans certaines conditions.

Dans le créneau où il œuvre, soit celui des BMW X6, Mercedes GLE Coupé et Genesis GV80 Coupé, le QX65 est le modèle le plus accessible, car les prix de base frisent les 100 000 $ ou sont carrément au-delà de cette barrière.

Le défi du QX65 est celui d’Infiniti : convaincre la clientèle de revenir au bercail. La marque a déjà été plus populaire qu’elle ne l’est aujourd’hui, pour dire les choses poliment.