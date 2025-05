Le Honda Passport TrailSport 2026 arrive finalement, vendu à partir de 56 990 $

Honda présente enfin son VUS le plus axé sur la conduite hors route aux acheteurs canadiens.

Le Passport TrailSport redessiné offre une suspension adaptée au tout-terrain, un moteur V6 et des modes de conduite spécifiques aux sentiers.

Tous les modèles Passport vendus au Canada sont des versions TrailSport, contrairement aux États-Unis.

À partir de 56 990 $, toutes les versions incluent le rouage intégral et un nouveau système de vectorisation du couple i-VTM4.

Le tout nouveau Honda Passport TrailSport 2026 débarque maintenant chez les concessionnaires Honda du Canada. Conçu pour l’aventure hors route, ce VUS est offert en quatre versions, toutes propulsées par un moteur V6 de 3,5 litres et équipées de la deuxième génération du système intégral i-VTM4 à vectorisation du couple.

Chaque modèle TrailSport intègre de l’équipement amélioré pour le tout-terrain, notamment une suspension dédiée, des pneus toutes conditions, des plaques de protection en acier renforcé et des crochets de remorquage robustes. La version TrailSport Touring introduit le système TrailWatch de Honda, qui utilise des caméras extérieures pour aider le conducteur à repérer les obstacles et à mieux positionner les roues sur les sentiers.

Le design a été repensé sous le thème « Né pour l’aventure », avec des améliorations telles qu’un toit plus rigide, des voies élargies et une nouvelle section arrière robuste optimisée pour le transport d’équipement. La partie avant redessinée se démarque avec une prise d’air sur le capot et des feux à DEL ambre exclusifs aux versions TrailSport.

Sur le plan structurel, le châssis bénéficie d’une rigidité latérale avant accrue de 72 % et d’une rigidité torsionnelle arrière améliorée de 50 %, ce qui améliore à la fois le confort de roulement et la tenue de route. L’empattement allongé et la largeur de voie augmentée contribuent à une stabilité supérieure.

L’habitacle reçoit lui aussi plusieurs bonifications, dont un dégagement accru pour les jambes à l’arrière, jusqu’à 2 356 litres d’espace de chargement et un nouvel écran tactile plus grand avec les services Google intégrés. Côté sécurité, on note l’ajout de coussins gonflables plus complets et de la suite Honda Sensing mise à jour.

Le prix de départ est fixé à 56 990 $ pour le modèle TrailSport de base, tandis que la version haut de gamme TrailSport Touring Blackout atteint 61 740 $. Toutes les versions affichent une consommation combinée estimée à 11,4 L/100 km. Une vaste gamme d’accessoires d’usine est disponible, dont des solutions de rangement compatibles MOLLE et une tablette convertible en table de pique-nique. Deux nouvelles couleurs exclusives — Orange Sunset et Vert cendré métallisé — sont offertes pour les modèles TrailSport.

Prix et cote de consommation du Passport TrailSport 2026

Version (traction intégrale [AWD] de série) PDSF

Prix de vente Cote de consommation

Ville/autoroute/combiné

L/100 km TrailSport 56 990 $ 60 158 $ 12,6/9,9/11,4 TrailSport Blackout 58 190 $ 61 359 $ 12,6/9,9/11,4 TrailSport Touring 60 540 $ 63 708 $ 12,6/9,9/11,4 TrailSport Touring Blackout 61 740 $ 64 908 $ 12,6/9,9/11,4