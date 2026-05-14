Essai routier du Volvo EX30 Twin Motor Performance 2026 : Amélioré, mais pas encore parfait

La majorité des irritants logiciels observés au lancement du Volvo EX30 l’an passé ont maintenant été corrigés, mais il reste encore un peu de chemin à faire pour rendre l’expérience réellement agréable.

Résumé du Volvo EX30 Twin Motor Performance 2026

Le Volvo EX30 est le plus petit modèle dans la gamme de son constructeur et il est offert en version propulsion et traction intégrale.

Le modèle à deux moteurs est aussi le véhicule Volvo de production le plus rapide de l’histoire, avec un chrono de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes.

L’autonomie de cette version est annoncée à 407 km.

L’EX30 Twin Motor Performance est offert au Canada à partir de 52 018 $.

Points forts

Puissance impressionnante et conduite dynamique

Prix de départ raisonnable

Format intéressant pour les environnements urbains

Points faibles

Logiciel encore agaçant

Places arrière inconfortables

Liste d’équipements assez courte

Lorsqu’il est arrivé à la fin de 2024, l’EX30 était le premier modèle issu de la nouvelle génération de produits Volvo en Amérique du Nord.

En effet, l’EX30 a introduit la nouvelle direction stylistique du constructeur, ainsi que sa nouvelle suite de technologies embarquées, qui ont maintenant été reprises par l’EX90 et le futur EX60.

En termes de design, cela signifie une apparence très lisse, ne figurant pas de grille à proprement dit et des lignes de carrosserie affirmées, mais minimaliste.

Les phares distinctifs reprenant la forme du marteau de Thor ont eux aussi été retravaillés, la partie occupée par les feux de jour et les clignotants étant désormais divisée en plusieurs petits rectangles.

À l’arrière, l’EX30 reprend la forme bien connue des feux arrière de Volvo, qui descendent du toit avant de former une sorte d’épaule qui est reprise sur les portières avant de se terminer sur le capot.

On remarque du premier coup d’œil le format compact de l’EX30, mais contrairement à plusieurs petits véhicules, les proportions de ce VUS suédois sont élégantes et ne semblent pas avoir été pensée pour un véhicule plus grand.

On peut donc dire que l’EX30 fière allure et affiche un style décidément haut de gamme, ce qui est surprenant compte tenu du prix demandé pour ce modèle au moment de l’écriture. Nous y reviendrons plus tard.

Suivre la voie de Tesla

À l’intérieur, le Volvo EX30 se révèle être le véhicule parfait pour les amateurs de Tesla qui souhaitent se distancer de la marque.

En effet, l’EX30 dispose d’un intérieur extrêmement minimaliste qui correspond à la tendance lancée par Tesla il y a plusieurs années déjà.

Cela signifie donc un habitacle réduit à sa plus simple expression qui ne met en scène qu’un seul écran vertical monté au centre de la planche de bord, qui ne présente aucun autre artifice.

Si Volvo a longtemps été un partisan du design épuré à la scandinave, l’EX30 pousse la note bien plus loin que les modèles précédents du constructeur.

Alors que cette stratégie donne lieu à un style résolument moderne et distinctif, elle engendre aussi un certain lot d’inconvénients, tels que l’intégration de la vaste majorité des commandes dans le système d’infodivertissement.

Par exemple, les seuls contrôles physiques présents dans l’habitacle sont le levier des clignotants qui contient une molette pour les essuie-glace, le levier de vitesse qui sert aussi à activer le régulateur de vitesse, 9 touches sur le volant ayant trait au régulateur de vitesse et au système audio, deux boutons pour les vitres latérales (une touche tactile permet de choisir si ces boutons agissent sur les vitres avant ou arrière), la commande de verrouillage des portes, un curieux bouton carré pour ajuster les sièges avant, et trois touches au plafond qui activent le désembuage avant et arrière, en plus des clignotants d’urgence.

Cela signifie que les fonctions telles que les feux extérieurs, la climatisation, l’ajustement des rétroviseurs extérieurs, l’ouverture de la boite à gant, et les systèmes d’assistance à la conduite ne sont accessibles que par l’écran, ce qui n’est pas idéal au point de vue de l’ergonomie.

Pour le reste, l’habitacle du Volvo EX30 reprend les airs haut de gamme de l’extérieur en raison de son excellente qualité d’assemblage et de la présence d’un beau toit vitré occupant pratiquement la totalité de la surface disponible.

Les coloris intérieurs sont aussi intéressants, puisque le noir n’est pas disponible, laissant le choix entre un bleu marin, un vert forêt et un gris pâle pour le recouvrement des sièges et du tableau de bord.

Un système d’éclairage ambiant est aussi inclus, mais curieusement, les affichages dynamiques qu’il propose semblent toujours tourner au bleu-mauve.

Un bon point aussi pour le système audio Harman Kardon de l’EX30 qui procure une belle qualité sonore bien que tous les haut-parleurs soient installés dans une barre de son située sous la base du pare-brise.

Ce même système permet aussi de faire entendre le bruit des clignotants à gauche ou à droite selon lequel est activé, un petit détail intéressant.

Alors que l’espace pour les occupants à l’avant est suffisant, il en est autrement à l’arrière, ou l’EX30 manque de dégagement pour les jambes et de support pour les cuisses, l’assise étant trop basse. Comme la banquette est pratiquement installée sur l’essieu arrière, les impacts de la suspension y sont durement ressentis, ce qui contribue encore à réduire le confort des places arrière.

Ainsi, le plus petit modèle de Volvo est mieux adapté aux conducteurs seuls ou aux couples ne vivant pas avec des enfants.

Le rangement n’est pas non plus très généreux, puisque la boite à gant centrale est de petite taille et l’espace dans la console centrale est ouvert, ce qui ne permet pas de cacher les items de valeur.

Le coffre lui-même n’est pas très volumineux, avec une capacité de 318 litres avec les sièges relevés et 718 litres lorsqu’ils sont rabattus. Malgré tout, l’EX30 peut contenir des articles plutôt volumineux, si l’on en croit un graphique apposé à l’intérieur du hayon.

Encore quelques irritants

Lorsque l’EX30 est arrivé sur le marché avec une toute nouvelle suite informatique, il était carrément frustrant à conduire au quotidien tant son logiciel était bourré d’irritants.

Heureusement, des mises à jour successives ont réglé ou minimisé les plus sérieux de ces éléments, si bien que l’EX30 est maintenant beaucoup plus agréable à côtoyer.

Par exemple, le système d’accès sans clé semble beaucoup plus au point, le système de maintien dans la voie est beaucoup moins violent, le bip du verrouillage ne perce plus les tympans, et des icônes de raccourcis apparaissent au bas de l’écran lorsqu’ils peuvent être nécessaires, tels que le bouton pour activer les caméras, qui n’est visible qu’à basse vitesse, et la sélection de la distance du régulateur de vitesse, qui apparait lors que ce système est en marche.

La fonction de conduite à une pédale est maintenant ajustable, ce qui permet des arrêts beaucoup plus faciles sans devoir utiliser les freins.

Toutefois, Volvo a encore du chemin à parcourir pour que l’expérience de l’utilisateur de l’EX30 soit aussi agréable que celle de ses autres véhicules.

La conduite à une pédale en est un bon exemple, puisqu’elle doit être activée en deux étapes. En effet, si l’on active cette fonction sans avoir préalablement désactivé le roulage à basse vitesse, l’EX30 ne s’arrêtera pas complètement de lui-même lorsqu’on relâche l’accélérateur.

Pour ceux qui préfèrent que le véhicule avance lentement de lui-même lorsqu’on ne touche pas les freins, comme une voiture à transmission automatique, cela signifie qu’il faut aller fouiller dans les réglages à chaque fois que l’on bascule entre la conduite à une pédale et à deux pédales.

De plus, l’assistance au maintien de la voie est activé à chaque démarrage et il est plutôt sensible, ce qui incite à l’annuler avant de prendre la route.

Comme l’EX30 n’a pas de bouton de démarrage, le véhicule arrête à chaque fois que la porte du conducteur est ouverte, bien que la radio, les phares et la climatisation demeurent en fonction, ce qui rend un peu confus sur l’état du véhicule. General Motors parvient à éviter cela avec ses VÉ, qui n’ont pourtant pas de bouton de démarrage non plus.

Deux autres détails agaçants avec l’EX30 ont trait à la radio satellite, qui s’active automatiquement à chaque démarrage si la source audio n’a pas été changée avant de quitter le véhicule, même si le volume audio avait été éteint. Pire encore, ledit volume est réglé à un niveau prédéfini et plutôt fort qui surprend lorsqu’on pensait l’avoir éteint. Aussi, les boutons montés sur le volant ne peuvent pas naviguer à travers les stations favorites en mode Sirius XM alors qu’ils le font avec la radio FM, ce qui oblige à changer de station dans l’écran.

Et attention, ne quittez pas la route des yeux trop longtemps, ou l’EX30 vous rappelle à l’ordre avec un carillon et un message sur l’écran, une autre caractéristique qui doit être désactivée après chaque démarrage.

Pris individuellement, aucun de ses irritants n’est majeur, mais leur combinaison rend l’expérience de conduite moins agréable que ce à quoi on s’attend d’un produit haut de gamme, d’autant plus que les modèles Volvo issus de la génération précédente, tels que l’EX40, n’ont aucun de ces défauts.

Une dynamique intéressante

Au moins, le Volvo EX30 2026 peut se rabattre sur sa dynamique de conduite pour séduire les acheteurs, car si l’on fait abstraction des fonctions informatiques, ce petit VUS est très amusant à piloter.

En effet, l’EX30 repose sur un châssis solide et dispose d’une direction rapide et précise en plus de suspensions qui procurent un confort adéquat et un comportement routier rassurant.

Combiné à la petite taille de ce modèle ainsi qu’à la puissance impressionnante de 422 chevaux et 400 lb-pi de couple de la version Twin Motor Performance mise à l’essai, cela rend l’EX30 beaucoup plus agile qu’il ne pourrait le paraître et il est très facile de s’amuser au volant sur une route sinueuse.

Même en ligne droite, peu d’autres véhicules mis à part des supercars hors de prix peuvent se mesurer au EX30 Twin Motor, qui boucle le 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes.

Toute cette puissance ainsi qu’un biais vers la propulsion arrière signifient toutefois qu’il faut faire attention sur les routes glacées, car l’EX30 se met facilement de travers lorsqu’on appuie trop fort sur l’accélérateur.

Au chapitre de l’autonomie, on pourrait s’attendre à un peu plus de la part de ce modèle premium, qui ne peut parcourir que 407 kilomètres sur une pleine charge, mais cette distance est conséquente avec la compétition.

La batterie de 69 kWh peut être rechargée de 10 à 80% en un peu plus de 26 minutes grâce à une capacité allant jusqu’à 153 kW sur les bornes rapides.

Il faut toutefois garder en tête que comme pour tous les véhicules électriques, les chiffres d’autonomie et de recharge sont donnés pour les meilleures conditions.

Mon véhicule d’essai affichait donc une autonomie de 290 km et une recharge maximale à 35 kW après 1h de préchauffage par une température d’environ -15-degrés Celsius. Ma consommation moyenne s’est d’ailleurs élevée à 30,1 kWh/100 km.

Grâce à son format, sa puissance, la fluidité de sa mécanique et sa direction rapide, le Volvo EX30 se faufile dans la circulation dense avec une aisance déconcertante, faisant de lui un choix idéal pour les conducteurs urbains.

À surveiller

Sans surprise, la plupart des problèmes rapportés en ligne par les propriétaires du Volvo EX30 sont d’ordre informatique, tels qu’un écran qui refuse de répondre ou des bugs du système d’infodivertissement. La mécanique elle-même ne semble pas attirer d’ennuis, exception faite d’une batterie de 12-volts qui peut être la cause de certains troubles électroniques.

Transport Canada recense trois rappels pour le Volvo EX30, dont un s’appliquant aux modèles 2026. Cette campagne porte sur un carillon de ceinture de sécurité qui pourrait ne pas retentir au démarrage. Les deux autres rappels, n’affectant que les modèles 2025, sont plus conséquents puisqu’ils ont lieu à un risque d’incendie causé par la batterie à haute tension.

Comme les véhicules électriques requièrent un entretien minimal en comparaison aux véhicules à moteur à combustion interne, les factures d’entretien du Volvo EX30 devraient être relativement abordables.

Prix du Volvo EX30 Twin Motor Performance 2026

En consultant la fiche des prix du Volvo EX30 2026, on a droit à une agréable surprise. En effet, si ce petit modèle était passablement dispendieux lors de son arrivé au Canada, avec un prix de départ d’environ 56 000$ pour le modèle d’entrée de gamme et de plus de 60 000 $ pour les modèles à traction intégrale, les prix ont récemment été revus à la baisse.

Ainsi, l’EX30 d’entrée de gamme figure parmi les dix VUS électriques les plus abordables au Canada en 2026, avec un prix de départ de 48 018 $. Même mon modèle d’essai, un EX30 Twin Motor Performance Ultra tout équipé, ne débute plus qu’à 53 018 $.

Parions qui sera aussi possible de négocier un peu avec le concessionnaire afin de faire baisser la facture sous la barre des 50 000 $ afin de bénéficier du 5 000 $ de rabais à l’achat du gouvernement fédéral.

Combiné au 2 000 $ du gouvernement provincial, cela signifie que l’on peut prendre la route au volant d’une nouvelle Volvo sous la barre des 45 000 $, ce qui n’a pas été possible depuis quelques années déjà au Canada.

La gamme de l’EX30 en 2026 comprend trois niveaux d’équipement et deux configurations mécaniques, en plus de la nouvelle variante Cross Country.

Ainsi, l’EX30 d’entrée de gamme est le Single Motor Extended Range Core, offert à 48 018 $. Cette version vient d’office avec toutes les technologies de sécurité sauf les caméras à 360-degrés, le freinage automatique en marche arrière, et le système Pilot Assist, qui sont réservées au modèle Ultra. De plus, l’EX30 Core comprend les services Google intégrés pendant 4 ans, la capacité 5G, Android Auto et Apple CarPlay sans fil, des jantes de 19 pouces, des feux anti brouillard arrière, les sièges avant chauffant à réglages électriques, un volant chauffant et une thermopompe.

La traction intégrale n’est pas disponible avec cette version.

Pour 49 018 $, l’EX30 Plus ajoute plusieurs éléments, dont le hayon électrique, l’éclairage extérieur au sol, les rétroviseurs à atténuation automatique, des ports USB-C à l’arrière, un chargeur de téléphone sans fil, la barre de son Harman/Kardon, l’éclairage ambiant, le toit panoramique, un béquet de toit, la climatisation automatique à deux zones avec système de purification de l’air, et un toit noir brillant.

La traction intégrale peut être ajoutée à l’EX30 Plus au prix de 52 018 $.

Finalement, le Volvo EX30 Ultra est positionné au sommet de la gamme, avec un prix de 50 018 $. Ce modèle apporte les trois technologies d’assistance à la conduite mentionnées précédemment, l’assistance au stationnement automatisée, ainsi que l’option d’un décor intérieur en laine et en lin.

La traction intégrale porte le prix total à 53 018 $.

Si l’EX30 Ultra dispose de tous le nécessaire, sa liste d’équipement parait un peu courte pour un modèle haut de gamme, puisque certains éléments manquent à l’appel, comme les sièges arrière chauffants, les sièges avant ventilés, et les miroirs de pare-soleil éclairés.

Conclusion

Le Volvo EX30 Twin Motor Performance 2026 est un petit VUS électrique moderne et dynamique qui est maintenant offert à un prix alléchant. Bien que les mises à jour logicielles ont grandement amélioré l’expérience de possession, un essai s’impose avant l’achat afin de vous assurer que vous pourrez vivre avec les irritants qui demeurent. Si c’est le cas, vous pourrez mettre la main sur un véhicule original et très bien adapté à la conduite urbaine.

Modèle Volvo EX30 Ultra Twin Motor Chevrolet Equinox EV 3LT AWD MINI Countryman SE ALL4 Prix de départ 53 018 $ 53 586 $ 63 923 $ Mécanique / batterie 2 mot. élect., trac. Intégrale, 69 kWh 2 mot. élect., trac. Intégrale, 85 kWh 2 mot. élect., trac. Intégrale, 66,5 kWh Puissance 422 ch 300 ch 308 ch Couple 400 lb-pi 355 lb-pi 364 lb-pi Consommation moyenne (RN can) 19,3 kWh/100 km 21,8 kWh/100 km 21,7 kWh/100 km Autonomie (RN Can) 407 km 463 km 341 km Capacité de remorquage 907 kg (2 000 lb) 680 kg (1 500 lb) 1 200 kg (2 645 lb) Espace à la tête (AV/AR) 1 018 mm / 974 mm 994 mm / 978 mm 1 034 mm / 950 mm Espace aux épaules (AV/AR) 1 400 mm / 1 346 mm 1 489 mm / 1 408 mm 1 415 mm / 1 392 mm Espace aux jambes (AV/AR) 1 063 mm / 821 mm 1 058 mm / 965 mm 1 026 mm / 940 mm Espace cargo (sièges relevés/abaissés) 318 L / 718 L 748 L / 1 620 L 703 L / 1 591 L