Palmarès : Les VUS et multisegments électriques les plus abordables en Amérique du Nord en 2026

Alors que les prix de l’essence continuent d’augmenter en raison des tensions au Moyen-Orient, les véhicules électriques semblent regagner en popularité. En effet, après avoir chuté dramatiquement au début de 2025, les ventes de véhicules électriques semblent avoir entamé une remonté au cours des derniers mois de l’année, ainsi qu’au premier trimestre de 2026.

L’arrivée de nouveaux modèles plus abordables et une baisse des prix des véhicules déjà sur le marché n’y est certainement pas étrangère non plus, puisque les acheteurs disposent maintenant de plusieurs options offertes à un prix sous la moyenne du marché.

Plusieurs de ces nouveaux modèles sont d’ailleurs des multisegments et des VUS, ils figurent donc dans les catégories les plus populaires du marché.

Voici un palmarès des 10 VUS et multisegments électriques les plus abordables disponibles sur le marché canadien en 2026, suivi d’une liste identique pour le marché américain, qui révèle quelques surprises.

(Les prix représentent le PDSF Canadien et ceux entre parenthèse incluent les frais de transport et de préparation au Québec)

10e place : Toyota bZ – 45 990 $ (48 937 $)

2026 Toyota bZ XLE AWD | Photo: Matt St-Pierre 2026 Toyota bZ XLE AWD | Photo: Matt St-Pierre 2026 Toyota bZ XLE AWD | Photo: Matt St-Pierre 2026 Toyota bZ XLE AWD | Photo: Matt St-Pierre 2026 Toyota bZ XLE AWD | Photo: Matt St-Pierre

Le Toyota bZ (auparavant bZ4X) profite d’une mise à jour majeure pour 2026, marquée par un design affiné et une intégration technologique accrue. Proposé au Canada à un prix de départ de 45 990 $, le modèle de base (XLE) est une traction avant animée par un moteur de 168 chevaux, offrant une autonomie de 380 km. Les versions à traction intégrale grimpent à 338 chevaux et disposent d’une batterie de 77 kWh pour une autonomie atteignant 468 km. Désormais équipé d’un port NACS de série, il facilite l’accès aux bornes de recharge rapide, tandis que son habitacle reçoit un nouvel écran de 14 pouces.

9e place : Kia Niro EV – 45 595 $ (45 963 $)

2026 Niro EV 2026 Niro EV 2026 Niro EV 2026 Niro EV 2026 Niro EV

Le Kia Niro EV se maintient parmi les options les plus abordables avec un prix de départ de 45 595 $. Ce VUS compact mise sur une configuration à traction avant, animée par un moteur synchrone à aimants permanents développant 201 chevaux et un couple de 188 lb-pi. Sa batterie au lithium-ion de 64,8 kWh autorise une autonomie combinée de 407 km. Polyvalent, il propose un volume de chargement maximal de 1 803 litres une fois la banquette arrière rabattue. Sa capacité de recharge rapide sur borne de niveau 3 permet de passer de 10 à 80 % d’énergie en environ 45 minutes.

8e place : Nissan Leaf – 44 998 $ (47 962 $)

2026 Nissan Leaf | Photo: Nissan 2026 Nissan Leaf | Photo: Nissan 2026 Nissan Leaf | Photo: Nissan 2026 Nissan Leaf | Photo: Nissan 2026 Nissan Leaf | Photo: Nissan

La troisième génération de la Nissan Leaf effectue une transition majeure vers un format de multisegment sous compact tout en conservant son positionnement abordable avec un prix de départ de 44 998 $. La version S+ se distingue par une autonomie considérablement augmentée, atteignant désormais jusqu’à 488 kilomètres par charge. Côté technique, elle intègre dorénavant un port de recharge à la norme nord-américaine (NACS) avec la fonction Plug & Charge, facilitant l’accès au réseau public. Son design est modernisé par des poignées de porte affleurantes motorisées et un toit panoramique à opacité variable, tandis que l’habitacle profite de l’intégration native de Google.

7e place : Ford Mustang Mach-E – 44 995 $ (46 950 $)

Ford Mustang Mach E | Photo: Ford Ford Mustang Mach E | Photo: Ford Ford Mustang Mach E | Photo: Ford Ford Mustang Mach E | Photo: Ford Ford Mustang Mach E | Photo: Ford

Le Ford Mustang Mach-E occupe la septième position à la suite d’une révision tarifaire majeure, ramenant son prix de départ à 44 995 $. Cette version d’entrée de gamme est équipée d’une batterie à autonomie standard de 73 kWh, offrant une distance franchissable estimée à 406 km. Contrairement à plusieurs concurrents dans cette fourchette de prix, le Mach-E privilégie une configuration à propulsion arrière. Son moteur électrique développe une puissance de 264 chevaux et un couple de 387 lb-pi, assurant des performances dynamiques fidèles à l’image de la marque. Bien sûr, la traction intégrale est offerte en option, tout comme une plus grande batterie.

6e place : Toyota C-HR – 44 900 $ (47 847 $)

Nouveauté au sein de la gamme électrique de Toyota, le C-HR ramène un ancien nom avec une toute nouvelle mécanique électrique ainsi qu’un prix de départ de 44 900 $. Ce multisegment compact au style de coupé repose sur la plateforme e-TNGA et propose, dans sa version SE à traction avant, une autonomie estimée à 496 km grâce à sa batterie de 77 kWh. Le modèle peut également être équipé d’un système à deux moteurs (traction intégrale) développant 338 chevaux. Côté pratique, il offre un volume de chargement allant jusqu’à 1 685 litres une fois la banquette rabattue et intègre de série un port de recharge NACS compatible avec les Superchargers de Tesla.

5e place : Volvo EX30 – 44 000 $ (48 018 $)

2026 Volvo EX30 Twin Motor Performance | Photo: Anthony Lemonde 2026 Volvo EX30 Twin Motor Performance | Photo: Anthony Lemonde 2026 Volvo EX30 Twin Motor Performance | Photo: Anthony Lemonde 2026 Volvo EX30 Twin Motor Performance | Photo: Anthony Lemonde 2026 Volvo EX30 Twin Motor Performance | Photo: Anthony Lemonde

Le Volvo EX30 se distingue par une baisse de prix stratégique, positionnant ce VUS de marque premium à un PDSF de 44 000 $. Cette tarification agressive permet au constructeur suédois de rivaliser directement avec des modèles de marques généralistes. Malgré son format très compact, il offre des performances de haut niveau avec une configuration à propulsion (moteur arrière) développant 268 chevaux. Sa batterie de 69 kWh lui permet d’afficher une autonomie compétitive de 420 km et une recharge rapide de 10 à 80% en un peu plus de 26 minutes. L’habitacle, fidèle à la philosophie scandinave, privilégie des matériaux durables et une interface technologique minimaliste.

4e place : Hyundai Kona électrique – 43 999 $ (46 766 $)

Hyundai Kona EV 2025 | Photo: Anthony Lemonde Hyundai Kona EV 2025 | Photo: Anthony Lemonde Hyundai Kona EV 2025 | Photo: Anthony Lemonde Hyundai Kona EV 2025 | Photo: Anthony Lemonde

Le Hyundai Kona électrique maintient une position compétitive au Canada avec un prix de départ de 43 999 $. Contrairement au marché américain où le modèle ne figure plus au catalogue de la marque pour 2026, il demeure un pilier de l’offre électrique canadienne. Pour ce marché, seule la batterie à autonomie prolongée de 64,8 kWh est proposée, offrant une distance franchissable de 420 km. Ce VUS à traction avant, apparenté au Kia Niro EV, est animé par un moteur de 201 chevaux et dispose de série d’équipements adaptés au climat local, comme une trappe de recharge chauffante et une pompe à chaleur.

3e place : Kia EV5 – 43 495 $ (45 763 $)

Le Kia EV5 fait une entrée remarquée avec un prix de départ de 43 495 $ pour la version Light à traction avant. Ce modèle revêt une importance particulière puisqu’il s’agit d’une exclusivité canadienne en Amérique du Nord, le véhicule n’étant pas commercialisé aux États-Unis. Reposant sur une architecture dédiée, la version d’entrée de gamme est équipée d’une batterie de 60,3 kWh, offrant une autonomie initiale estimée à 335 km. Inspiré par le style du grand EV9, il propose un habitacle technologique doté d’une dalle panoramique de près de 30 pouces et intègre de série un port de recharge NACS.

2e place : Subaru Uncharted – 42 995 $ (45 856 $)

Subaru Uncharted | Photo: Subaru 2026 Subaru Uncharted | Photo: Subaru 2026 Subaru Uncharted | Photo: Subaru

Le Subaru Uncharted fait ses débuts en tant que premier VUS sous-compact entièrement électrique de la marque, avec un prix de départ de 42 995 $. Ce modèle mise sur la polyvalence avec un volume de chargement de plus de 700 litres et une agilité urbaine comparable à celle du Crosstrek. La version d’entrée de gamme à traction dispose d’une autonomie de 399 km, tandis qu’une configuration « Long Range » peut atteindre 496 km. Fidèle à l’ADN de Subaru, il est également offert avec la traction intégrale symétrique développant jusqu’à 338 chevaux. Il intègre de série un port NACS permettant une recharge rapide de 10 à 80 % en environ 30 minutes. Ce véhicule est un jumeau technique du Toyota C-HR, mais il est offert à meilleur prix.

1ère place : Chevrolet Bolt – 39 999 $ (43 425 $)

Chevrolet Bolt EV 2027 | Photo: Chevrolet 2027 Chevrolet Bolt | Photo: Chevrolet 2027 Chevrolet Bolt | Photo: Chevrolet 2027 Chevrolet Bolt | Photo: Chevrolet 2027 Chevrolet Bolt | Photo: Chevrolet

Le retour tant attendu de la Chevrolet Bolt marque le sommet de ce palmarès avec un prix de départ de 39 999 $. Bien qu’elle reprenne la silhouette familière de l’ancienne version EUV, ce qui lui confère ses attributs de petit multisegment, elle est désormais propulsée par la technologie Ultium partagée avec l’Equinox EV. Sa batterie permet une autonomie estimée à 422 km, et sa vitesse de recharge est 2,5 fois plus rapide que celle de sa devancière. L’habitacle a été entièrement remodelé, intégrant un écran d’infodivertissement de 11,3 pouces avec Google intégré et une console centrale ouverte pour plus de rangement.

Comme les branches canadiennes et américaines des constructeurs automobiles sont indépendantes l’une de l’autre, il n’est pas surprenant qu’elles adoptent parfois des stratégies différentes lorsque vient le temps de fixer le prix de leurs véhicules. De plus, les tariffs imposés par l’administration Trump sur les véhicules importés ont poussé plusieurs constructeurs à revoir leur offre sur ce marché.

Ainsi, le palmarès des VUS et multisegments les plus abordables sur le marché américain est passablement différent de celui que vous venez de lire :

10e rang : Kia Niro EV – 39 700 $

9e rang : Volvo EX30 – 38 950 $

8e rang : Subaru Solterra – 38 495 $

7e rang : Ford Mustang Mach-E – 37 795 $

6e rang: Toyota C-HR – 37 000 $

5e rang: Hyundai Ioniq 5 – 35 000 $

4e rang: Chevrolet Equinox EV et Subaru Uncharted – 34 995 $

3e rang : Toyota bZ – 34 900 $

2e rang : Nissan Leaf – 29 990 $

1er rang : Chevrolet Bolt – 27 600 $

N’oublions pas de mentionner le Kia EV3, un multisegment sous compact dévoilé tout récemment qui devrait arriver cet automne au Canada et aux États-Unis avec un prix de départ très compétitif qui pourrait bien en faire le VÉ le plus abordable sur le marché.