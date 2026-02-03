Honda HR-V 2026 : écolo ou pas?

Le Honda HR-V 2026 profite de la réputation de fiabilité de la marque pour se faire valoir, ainsi que sa bonne valeur de revente. Toutefois, ses qualités rationnelles ont de la difficulté à dissimuler ses lacunes dynamiques et de confort.

Les consommateurs canadiens doivent faire face à l’évidence : le prix des véhicules neufs grimpe plus rapidement que leur revenu net, et leur prochain véhicule neuf risque d’être plus petit, passant d’un modèle compact à sous-compact, comme le Honda HR-V 2026, afin de respecter leur budget.

Et des modèles sous-compacts, il y en a plusieurs sur le marché canadien. Parmi les rivaux principaux du HR-V, on retrouve le Buick Encore GX, le Chevrolet Trailblazer, le Hyundai Kona, le Kia Niro et le Kia Seltos, le Mazda CX-30, le Mitsubishi RVR, le Nissan Kicks, le Subaru Crosstrek, le Toyota Corolla Cross et le Volkswagen Taos.

Introduite pour le millésime 2023, la génération actuelle du Honda HR-V obtient quelques changements cette année. Le multisegment reçoit de nouvelles jantes en alliage et des changements de couleurs, des écussons noirs pour la version Sport, mais aucune modification à la carrosserie. Dans l’habitacle, toutes les déclinaisons profitent désormais d’un écran multimédia de neuf pouces et d’un système plus rapide, l’intégration Apple CarPlay/Android Auto sans fil et la recharge de téléphones par induction. La version EX-L obtient aussi des garnitures argentées sur le volant, un rétroéclairage des commandes de climatisation ainsi qu’un éclairage aux pieds à l’avant.

Trois déclinaisons sont offertes, soit LX, Sport et EX-L. Elles sont toutes équipées d’un quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres, développant 158 chevaux et un couple de 138 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à variation continue. Les roues motrices avant figurent de série, alors que le rouage intégral est optionnel dans la version LX, de série dans les Sport et EX-L.

À l’instar de son grand frère, le Honda CR-V, le HR-V est facile à conduire, grâce à une direction très légère — sans être trop surassistée —, une puissance suffisante pour le trajet quotidien. Malheureusement, sur la grand-route, le HR-V est bruyant. Les occupants avant et arrière doivent hausser le ton pour bien se comprendre, ce qui devient lassant. Ce n’est peut-être pas le critère d’achat principal dans le segment des sous-compacts, mais certains rivaux proposent des habitacles mieux insonorisés.

De plus, la conduite du HR-V n’est pas des plus inspirantes. Encore une fois, ce n’est pas un défaut majeur compte tenu de la mission du véhicule, mais il y a d’autres multisegments à prix similaire qui sont plus engageants, comme le CX-30 et le Taos.

Les cotes de consommation pour le LX à traction s’élèvent à 9,1 / 7,4 / 8,3 L/100 km, tandis que les unités à rouage intégral voient leurs cotes grimper à 9,5 / 7,8 / 8,7 L/100 km. Lors de notre essai de la variante EX-L du Honda HR-V 2026, nous avons obtenu une moyenne de 7,8 L/100 km, avec un trajet principalement autoroutier. Sans être mauvais, bien au contraire, certains concurrents font mieux dans la catégorie, comme le Kicks, le Crosstrek et le Corolla Cross. Ces deux derniers proposent également une motorisation hybride en option, alors que le Kia Niro est disponible en variantes hybrides et hybrides rechargeables (sans oublier 100 % électrique) très peu énergivores, mais sans l’option d’un rouage intégral.

Sans dominer le segment, l’habitacle du HR-V est logeable, avec une bonne quantité d’espace pour les passagers arrière et une aire de chargement bien pratique, de même qu’une excellente visibilité vers l’extérieur. En revanche, les passagers arrière n’ont pas droit à des dossiers réglables en inclinaison, ou même des bouches d’aération à l’arrière de la console centrale entre les sièges avant. En somme, ce n’est pas la banquette arrière la plus confortable chez les sous-compacts pour transporter des adultes, malgré des dimensions adéquates.

De plus, le système multimédia ne pourrait être plus simple à utiliser, avec de gros boutons à gauche de l’écran pour passer d’un menu l’autre, et un bouton de volume physique. On retrouve de grandes zones de boutons à l’écran, et il semble que le système soit conçu pour parfaitement intégrer Apple CarPlay et Android Auto. C’est très bien ainsi.

L’équipement de série comprend les jantes en alliage de 17 pouces, l’éclairage extérieur à DEL, les rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, la clé intelligente, le climatiseur automatique, le siège du conducteur à hauteur réglable, l’atténuation active du bruit ainsi que les mises à jour du système multimédia mentionnées plus tôt. Même la LX de base obtient la liste complète d’aides à la conduite sécuritaire, y comprend les feux de route automatiques, la prévention de sortie de voie et la surveillance des angles morts.

La version Sport ajoute les jantes de 18 pouces, le toit ouvrant, les essuie-glaces asservis à la vitesse, le climatiseur automatique à deux zones, le volant chauffant et gainé de cuir ainsi que six haut-parleurs au lieu de quatre. La EX-L bénéficie de l’éclairage aux pieds à l’avant, du sonar de stationnement avant et arrière, du siège du conducteur à huit réglages électriques, des sièges en cuir ainsi que de la chaîne audio à haut-parleurs.

Le Honda HR-V 2026 se détaille entre 33 400 $ et 42 200 $, comprenant les frais de transport et de préparation, la taxe sur le climatiseur de 100 $ et les frais de concessionnaire de 1 000 $. Si le HR-V était cher lors de l’arrivée de la génération actuelle en 2023, ses prix sont demeurés stables depuis et ceux de la concurrence ont augmenté, ramenant une certaine compétitivité financière au multisegment Honda.

Revenons aux qualités rationnelles. La fiche de fiabilité du Honda HR-V 2026 n’est pas parfaite, mais la majorité des plaintes de consommateurs concernent des pépins électroniques, comme c’est le cas de presque toutes les voitures d’aujourd’hui. Toutefois, la motorisation du HR-V devrait s’avérer solide pour ceux recherchant un achat à long terme. On s’attend à des frais d’entretien raisonnables aussi, alors que le véhicule n’est pas truffé de systèmes ultra-sophistiqués et d’un moteur turbo dernier cri.

Le HR-V est sécuritaire aussi. Il a reçu la mention Top Safety Pick+ par l’organisation étatsunienne IIHS, la meilleure cote disponible, et tous les exemplaires du multisegment profitent d’une surveillance des angles morts, ce qui n’est pas toujours le cas dans son segment.

Au final, le Honda HR-V 2026 n’est pas le choix le plus écolo de son segment, alors que sa consommation pourrait être plus basse, ni le plus excitant à conduire et le plus silencieux. Cependant, dépenser quelques sous supplémentaires à la pompe, c’est un faible prix à payer pour obtenir la fiabilité reconnue du constructeur. Un véhicule fiable et solide, ça conserve sa valeur, qu’il soit écolo ou non.

