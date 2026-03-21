Essai routier Acura MDX Type S 2026 : le transporteur familial bien élevé avec un solide coup de poing

Un VUS intermédiaire à trois rangées raffiné et rapide qui doit encore se battre plus fort que ne devrait le permettre l’écusson sur son capot

Le V6 turbo et la suspension pneumatique adaptative font de cet Acura à trois rangées un véhicule véritablement rapide, posé et satisfaisant au quotidien.

Le prix fait mal, l’écusson compte, mais le MDX Type S demeure au final raffiné et divertissant.

Les sièges avant sont superbes, la troisième rangée tient du supplice, et la qualité de roulement est outrageusement bonne.

Le Honda Pilot et l’Acura MDX représentent depuis longtemps la manière Honda de bien faire les VUS : spacieux, raffinés, faciles à vivre, et toujours prêts à faire le travail sans aucune mise en scène théâtrale.

La formule du MDX a presque toujours consisté à reprendre l’architecture du Pilot, à y ajouter le raffinement Acura, de meilleurs matériaux, une présentation plus soignée et un peu plus d’assurance, pour obtenir au final quelque chose qui livre presque toujours exactement ce qu’il promet. L’Acura MDX Type S 2026, c’est tout cela aussi, sauf qu’il ajoute un V6 turbocompressé, une suspension pneumatique adaptative, des freins avant Brembo et juste assez de panache pour vous rappeler que ce VUS a quelque chose de spécial.

Une allure affûtée

L’actuel MDX est arrivé pour 2022, et il demeure le plus élégant qu’Acura ait jamais réalisé. Le rafraîchissement de mi-cycle pour 2025 a épuré l’ensemble, surtout à l’avant, où le traitement de la calandre est plus net, et où toute la face avant paraît un peu plus incisive. En livrée Type S, vous obtenez aussi des roues de 21 pouces, un faciès plus agressif et des embouts d’échappement quadruples qui sont réellement superbes.

À bord, l’habitacle en cuir orchidée de ce véhicule d’essai est magnifique. Les habitacles Acura avaient autrefois tendance à être trop sombres et prudents, voire anonymes. Pas ici. L’assemblage est excellent, les surpiqûres sont superbes, et les matériaux semblent à la hauteur du prix demandé.

Les sièges avant, garnis d’un mélange de cuir et d’Ultrasuede, sont excellents : ils offrent un bon maintien, sont confortables et conviennent parfaitement aux longs trajets. La deuxième rangée est tout à fait convenable. Cela dit, l’assise de la troisième rangée est placée très près du plancher, alors à moins d’être un enfant, exceptionnellement souple, ou en train de subir une légère punition, ce n’est pas l’endroit où l’on veut passer beaucoup de temps.

Derrière la troisième rangée, Acura annonce 513 litres d’espace de chargement, et derrière la deuxième rangée, 1 368 litres. Ce sont de bons chiffres, même si j’admets qu’ils paraissent ambitieux selon ce que mes yeux me disent.

À l’avant, la disposition est fonctionnelle. Les deux écrans de 12,3 pouces sont nets, les commandes de CVC reposent encore sur de vrais boutons physiques, et le volant chauffant est excellent. Le rangement pourrait être mieux pensé et, comme dans beaucoup trop de véhicules modernes, le plateau de recharge sans fil occupe plus d’espace qu’il ne le mérite tout en ajoutant de l’encombrement visuel.

Une puissance confortable

Sur la route, le Type S présente ses meilleurs arguments. La vedette du spectacle, ce n’est pas le moteur. C’est la suspension pneumatique adaptative. En mode Confort, cette chose est superbe sur les chaussées dégradées. Routes abîmées, surfaces rapiécées, impacts secs ; le MDX Type S les encaisse avec un niveau de moelleux et de contrôle qui est franchement impressionnant. C’est à parts égales, confortable, posé et inspirant confiance.

Il n’est pas sans défaut. J’aimerais avoir plus de liberté pour ajuster la hauteur de caisse indépendamment, plutôt que de la lier aux modes de conduite, à moins de passer directement au réglage de levage maximal. Mais c’est un détail, pas un facteur éliminatoire.

Puis il y a le moteur. Le V6 turbo à double volute de 3,0 L développe 355 ch et 354 lb-pi de couple, et c’est une très belle mécanique. Le couple arrive tôt et demeure bien présent, de sorte que le MDX accélère fort et proprement avec très peu de drame. La boîte automatique à 10 rapports est généralement une partenaire de bonne volonté, même si, en ville, elle n’est pas toujours la référence absolue en matière de douceur. Même en mode Confort, il peut y avoir à l’occasion un rappel que ce groupe motopropulseur a un caractère un peu plus tranchant que le reste du véhicule.

Je suis prêt à lui pardonner cela.

C’est un Type S. Il devrait être un peu plus sonore, plus réactif et plus empressé à accumuler de la vitesse que la version raisonnable. Le mode Sport Plus hausse le ton et l’urgence, mais ma configuration Individual préférée est plus simple : groupe motopropulseur en mode Sport, tout le reste en mode Confort ou Normal. Cela donne au MDX Type S un caractère admirablement équilibré. La direction est bonne, la pédale de frein inspire confiance, et l’ensemble fonctionne mieux que certains rivaux soi-disant plus sérieux.

La consommation de carburant ne fera bondir personne de joie. Acura annonce environ 12,4 à 12,5 L/100 km en conduite mixte, et j’ai observé autour de 13,3 L/100 km en conditions hivernales. Ce n’est pas scandaleux compte tenu du format, de la puissance et de la météo.

Ce qu’il faut surveiller

La plus grande inquiétude en matière de propriété n’est pas la fiabilité, puisque le V6 suralimenté semble solide. Le problème, c’est la valeur. Avec un prix de départ d’environ 95 000 $ avec les frais et avant les taxes, le MDX Type S évolue en territoire dangereux. Les acheteurs le compareront au BMW X5, au Mercedes-Benz GLE, à l’Audi Q7 et à des solutions électrifiées comme le SQ6 e-tron. La consommation est aussi simplement acceptable, sans plus, et la troisième rangée est mieux réservée aux trajets plus courts. La transmission peut se montrer légèrement pointilleuse à basse vitesse, sans toutefois suffire à ternir l’ensemble.

Conclusion

Malgré tout son talent, le MDX Type S se heurte encore au même mur qu’Acura regarde depuis des années : l’écusson n’a pas la même valeur sociale que ceux de BMW, Mercedes-Benz ou Audi. Cela compte dans cette tranche de prix, qu’on le veuille ou non. Beaucoup de gens prendront un X5 de base en location simplement parce que c’est un X5, même si cet Acura est plus rapide, mieux équipé et franchement plus intéressant à plusieurs autres égards.

Mais voici le truc : donnez une vraie chance à l’Acura MDX Type S 2026, et il devient difficile de ne pas l’aimer. Il est rapide, raffiné, élégant, suffisamment spacieux, et beaucoup plus agréable que bien des gens ne s’y attendront. Oui, il est cher. Oui, il faut vraiment vouloir un Acura. Mais si c’est votre cas, cette chose livre absolument la marchandise.

2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre 2026 Acura MDX Type S | Photo: Matt St-Pierre